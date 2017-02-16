14:36 16 февраля

ТОФ получил Ан-140-100, заключительный в серии

Как сообщает блог bmpd, авиация Тихоокеанского флота пополнилась новым транспортно-пассажирским самолетом Ан-140-100 с регистрационным номером RF-08854 (заводской номер 16А011).



Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации флота.

- заявили в штабе флота.


Самолет был передан Морской авиации ВМФ России самарским АО «Авиакор – авиационный завод» еще 24 мая 2016 года. Согласно контракта от апреля 2013 года предприятие должно было построить три борта Ан-140-100. Данный самолет стал заключительным в данной серии. С его сдачей общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, составило девять машин (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).

Самолет создан для обновления авиапарка устаревших самолетов – Ан-30, Ан-24, Ан-32, Як-40 и Ан-26. Пассажирский салон имеет 52 места для перевозки людей. Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.


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Комментарии 19
  1. avt Сегодня, 10:06
    ,,Аллес гемахт Маргарита Львовна ". Теперь только Ил -114.,, Натюрлих"bully
    avt
    1. Alex_Tug Сегодня, 10:11
      Теперь только Ил -114

      Комплектующие закончились? Вроде пара штук недостроенные в Воронеже стоят из-за отсутствия комплектующих.
      Alex_Tug
      1. avt Сегодня, 10:17
        Цитата: Alex_Tug
        Вроде пара штук недостроенные в Воронеже стоят из-за отсутствия комплектующих.

        wassat Откуда !?На ВАСО для МО вроде Ан-148 делают , а этот вроде на заводе Дерибаски . Опять же АН-148 выкупили , но осталось сопровождение КБ .
        avt
      2. neri73-r Сегодня, 10:18
        А вот винты бы надо перекрасить! hi Нех на нашей технике жовтно-блокитным цветам быть!
        neri73-r
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 11:56
          Это стандартная раскраска, не связанная с госсимволикой Украины
          Юджин-Евгений
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:13
      Цитата: avt
      ,,Аллес гемахт Маргарита Львовна ". Теперь только Ил -114.,, Натюрлих"bully

      этшульдиген зие битте! вас заген зие? what
      андрей юрьевич
    3. НЕКСУС Сегодня, 10:17
      Цитата: avt
      ,,Аллес гемахт Маргарита Львовна ". Теперь только Ил -114.,, Натюрлих"

      Скорее всего ИЛ-214...
      Контракт на первый этап разработки самолета от MTAL получен ОАК и HAL 12 октября 2012 г. На открытии выставки DefExpo-2014 06 февраля 2014 г. было заявлено, что в 2018-2019 г.г. планируется выпуск первого прототипа самолета. В 2019 г., соответственно, планируется выпуск второго прототипа и с 2020 г. планируется начать серийное производство самолета. Всего в планах произвести совместно с Индией порядка 200 самолетов для ВВС России (100 ед.), Индии (45 ед) и на экспорт
      НЕКСУС
      1. avt Сегодня, 10:19
        Цитата: НЕКСУС
        Скорее всего ИЛ-214...

        wassat С чего вдруг !? Это же совершенно разные машины по весу и по классу ! 214-й рамповый чертят и не пассажирский , да и нет его в ближайшей перспективе.
        avt
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:24
          Цитата: avt
          С чего вдруг !? Это же совершенно разные машины по весу и по классу ! 214-й рамповый чертят и не пассажирский , да и нет его в ближайшей перспективе.

          А какая альтернатива у нас? ИЛ-112В может?
          НЕКСУС
          1. avt Сегодня, 10:37
            Цитата: НЕКСУС
            А какая альтернатива у нас?

            Так я ж пишу!
            Цитата: avt
            Теперь только Ил -114

            А Ил -112 тоже рамповый транспортно -десантный
            Цитата: Наблюдатель2014
            "Антонов" капут

            Дерфлюгцойген капут bully
            avt
            1. НЕКСУС Сегодня, 10:40
              Цитата: avt
              Так я ж пишу!

              Вот смотрю...илы,аны...а туполевские машины нихт ферштейн...Нашел ТУ-324...
              НЕКСУС
              1. avt Сегодня, 10:46
                Цитата: НЕКСУС
                ..Нашел ТУ-324...

                request Этот скорее ,,бизнес джет" на замену Як-42, а в этом классе из статьи только 334 , но он ....увы !
                Фёдор, Петруха с тобой? Убили Петруху, Павел Артемьевич. Зарезал Абдулла.
                avt
                1. НЕКСУС Сегодня, 10:50
                  Цитата: avt
                  Фёдор, Петруха с тобой? Убили Петруху, Павел Артемьевич. Зарезал Абдулла.

                  Что то вы Акула сегодня шибко кровожадный...рубите все и всех под корешок... laughing
                  В любом случае,смотрю и илюшины и туполевцы то не сидят сиднями и разработки то идут. Это я так о импортозамещении с последующим внедрением по самое МО... wink
                  НЕКСУС
                  1. avt Сегодня, 10:54
                    Цитата: НЕКСУС
                    Что то вы Акула сегодня шибко кровожадный...рубите все и всех род корешок...

                    laughing Учера вячор с бацкиными адептами из секты ,,саюзнае гасударство " зарубился , ну видать не отпустило laughingДа и откровенно жаль Ту -334 забитый после сертификации, особенно когда читаешь про ,,сигмент российского рынка" такое
                    Новый Boeing 737-800 имеет регистрацию VP-BMB. Из открытых источников известно, что он был произведен в январе 2017 г. Судя по всему, как и предыдущие самолеты этого типа, новую машину предоставила российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", входящая в состав госкорпорации "Ростех". Компания поставляет "Аэрофлоту" воздушные суда в рамках договора на 50 Boeing 737-800/900ER.
                    и далее
                    По данным на 1 февраля 2017 г., в парке "Аэрофлота" было 20 самолетов Boeing 737-800. Таким образом, новое воздушное судно стало 21-м по счету. Также авиакомпания эксплуатировала 70 узкофюзеляжных Airbus A320, 33 узкофюзеляжных A321, 22 широкофюзеляжных A330, 15 широкофюзеляжных Boeing 777 и 30 региональных Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
                    avt
                    1. НЕКСУС Сегодня, 10:56
                      Цитата: avt
                      Учера вячор с бацкиными адептами из секты ,,саюзнае гасударство " зарубился , ну видать не отпустило

                      Так вы с броневичка то слезьте... laughing а то ,если нет,Зимний и Аврора ждут. wink
                      НЕКСУС
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:25
      avt hi
      ,Аллес гемахт Маргарита Львовна ". Теперь только Ил -114.,, Натюрлих"bully
      Я , генау! laughing Ихь вайс нихт.Аба украинише "Антонов" капут дюрх драй ,фир яр. feel
      Наблюдатель2014
    5. Jovanni Сегодня, 13:24
      Цитата: avt
      Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.

      Да-а-а... А на Ил-114 движки- то того... Как бы недостаточную "высоту исполнения" имеют...
      Jovanni
  2. Berkut24 Сегодня, 10:54
    Пойти на русский форум, что-ли...
    Berkut24
  3. болот Сегодня, 12:56
    Симпатичный самолет,"крепко сбитый", "суховатый".Да и цена наверно не заоблачная.Как раз для наших ПВ КНБ и НГ МВД подошел бы.
    Что рампа отсутствует,для тех ведомств не критично.Парашутированием они не занимаются.А для погрузки не габаритных грузов,можно просто проем дверей увеличить.Как было на Ли-2 или Ил-14.
    болот

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