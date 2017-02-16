ТОФ получил Ан-140-100, заключительный в серии
Как сообщает блог bmpd, авиация Тихоокеанского флота пополнилась новым транспортно-пассажирским самолетом Ан-140-100 с регистрационным номером RF-08854 (заводской номер 16А011).
- заявили в штабе флота.
Самолет был передан Морской авиации ВМФ России самарским АО «Авиакор – авиационный завод» еще 24 мая 2016 года. Согласно контракта от апреля 2013 года предприятие должно было построить три борта Ан-140-100. Данный самолет стал заключительным в данной серии. С его сдачей общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, составило девять машин (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).
Самолет создан для обновления авиапарка устаревших самолетов – Ан-30, Ан-24, Ан-32, Як-40 и Ан-26. Пассажирский салон имеет 52 места для перевозки людей. Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.
Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации флота.
- заявили в штабе флота.
Самолет был передан Морской авиации ВМФ России самарским АО «Авиакор – авиационный завод» еще 24 мая 2016 года. Согласно контракта от апреля 2013 года предприятие должно было построить три борта Ан-140-100. Данный самолет стал заключительным в данной серии. С его сдачей общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, составило девять машин (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).
Самолет создан для обновления авиапарка устаревших самолетов – Ан-30, Ан-24, Ан-32, Як-40 и Ан-26. Пассажирский салон имеет 52 места для перевозки людей. Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.