В Мосуле ликвидирован начальник военной полиции террористов

Наше антитеррористическое управление подтверждает, что в ходе направленного авиаудара 14 февраля был убит глава военной полиции в Мосуле Хаки Исмаил Ауед Аль-Хадиди (Haqi Ismael Aued al-Hadidi),

В ходе авиаудара, нанесенного самолетами западной коалиции, в Мосуле ликвидирован глава военной полиции группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Совета безопасности Иракского Курдистана.говорится в сообщении Совета.Напомним, Мосул, второй по величине иракский город, более 2-х лет находится под контролем террористов. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. В штурме города задействованы правительственные войска и отряды ополчения. С воздуха наземные силы поддерживает авиация западной коалиции во главе с США.К настоящему времени боевики контролируют лишь западную часть Мосула. Террористы предпринимают отчаянные попытки вырваться из города в направлении сирийской границы.