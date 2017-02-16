14:41 16 февраля

В Мосуле ликвидирован начальник военной полиции террористов

В ходе авиаудара, нанесенного самолетами западной коалиции, в Мосуле ликвидирован глава военной полиции группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Совета безопасности Иракского Курдистана.



Наше антитеррористическое управление подтверждает, что в ходе направленного авиаудара 14 февраля был убит глава военной полиции в Мосуле Хаки Исмаил Ауед Аль-Хадиди (Haqi Ismael Aued al-Hadidi),
говорится в сообщении Совета.


Напомним, Мосул, второй по величине иракский город, более 2-х лет находится под контролем террористов. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. В штурме города задействованы правительственные войска и отряды ополчения. С воздуха наземные силы поддерживает авиация западной коалиции во главе с США.

К настоящему времени боевики контролируют лишь западную часть Мосула. Террористы предпринимают отчаянные попытки вырваться из города в направлении сирийской границы.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 14
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:14
    Гасят по маленьку бармалеев.Это отлично.Так же на Украину бы перейти.И гасить командиров ВСУ!
    Мар.Тира
    1. vovanpain Сегодня, 10:23
      Цитата: Мар.Тира
      ак же на Украину бы перейти.И гасить командиров ВСУ

      Коллега,западная коалиция не будет гасить командиров ВСУ,она их обучает и поддерживает. request hi
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
        Матрасы вряд ли станут гасить своих выкормышей . Пожалеют потраченных на обучение денег . wink
        bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 10:25
      Они на очереди , время придёт.
      cniza
  2. Антон Болдаков Сегодня, 10:15
    Танк на фото впечатляет своим багажом...
    Антон Болдаков
  3. Jack-B Сегодня, 10:16
    "Направленный авиаудар" в городе? Т.е. они хотят сказать что жертв среди мирного населения нет?
    Jack-B
    1. Кривбасс Сегодня, 10:46
      А как российские самолеты бомбили Алеппо?Жертв среди мирного населения,судя по отчетам,не было.Значит и американцы так могут.
      Кривбасс
      1. Jack-B Сегодня, 11:49
        Цитата: Кривбасс
        российские самолеты бомбили Алеппо?

        Не припоминаю. Пригороды Алеппо, бомбили, Алеппо не бомбили.
        Jack-B
  4. Мар.Тира Сегодня, 10:19
    Цитата: Антон Болдаков
    Танк на фото впечатляет своим багажом...

    Тут по круче будет!
    Мар.Тира
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
      Мар.Тира

      Тут по круче будет!


      надо им ещё душ провести... laughing
      a.s.zzz888
    2. Azim77 Сегодня, 12:02
      Впервые вижу, чтобы к танку трап подводили!! До чего же "Важные" люди под балдахином на танке smile Три танкиста и два веселых генерала - экипаж машины боевой.
      Azim77
  5. Bronevick Сегодня, 11:01
    У них там в авоське за башней продукты что ли?
    Bronevick
    1. voyaka uh Сегодня, 14:07
      Это корзина для личных вешей экипажа, спальных мешков, воды, продуктов.
      Внутри танка нет места и пожароопасность возрастает.
      А снаружи - очень удобно.
      voyaka uh
  6. Мар.Тира Сегодня, 12:24
    Цитата: Azim77
    Впервые вижу, чтобы к танку трап подводили!! До чего же "Важные" люди под балдахином на танке smile Три танкиста и два веселых генерала - экипаж машины боевой.

    Это индийский танк Т-90.Наверно махараджа приехал на тестирование?
    Мар.Тира

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