Как правильно помириться с евреями
Генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиб Арикат выступил с оригинальной инициативой. По его мнению, палестинцы и израильтяне могли бы ужиться в едином светском демократическом государстве. Свою идею Арикат озвучил на переговорах с израильтянами, призвав заодно «определиться» со своей позицией американцев.
«Альтернативой двум государствам могло бы стать создание одного демократического государства, свободного от всякой религиозности, в котором бок о бок на равных живут мусульмане, христиане и иудеи», — цитирует господина Ариката ТАСС.
Палестинский дипломат отверг «измышления» Израиля по поводу возможного создания государства Палестина на Синайском полуострове: «Синай — египетская территория, и мы категорически отвергаем какие-либо измышления на этот счёт».
Затем лидер ООП призвал и американскую администрацию определиться «со своей позицией по мирному процессу». Он сказал следующее: «Мы не получали никакой официальной информации из Вашингтона и хотим услышать позицию Белого дома».
Последнее, добавим, прозвучало не только потому, что Израиль является союзником США в регионе, а США имеют при этом свою точку зрения на палестинский вопрос. Дело в том, что пару дней назад представители Белого дома на брифинге заявили, что Вашингтон не станет настаивать на урегулировании палестино-израильского конфликта по принципу «двух государств для двух народов», потому как такой принцип «не приносит мира».
О предполагаемой, но до конца не ясной позиции Белого дома и лично Дональда Трампа сообщила американская редакция агентства «Рейтер».
Президент США Дональд Трамп, сообщается в публикации, поддерживает идею установления мира между Израилем и палестинцами даже в том случае, если эта цель не влечёт за собой создания двух государств. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома (имя источника не названо).
По словам этого чиновника-анонима, конечной целью является мир. Мистер Трамп не будет пытаться «диктовать» решение, отметил он.
Неспособность президента США, отмечается далее в материале, явно придерживаться тезиса о двух государствах переворачивает с ног на голову все десятилетия политики США по этому вопросу, проводимой как республиканскими, так и демократическими администрациями Белого дома. Уже давно принцип двух государств являются основой позиции США по разрешению израильско-палестинского конфликта. Кроме того, этот же тезис являлся фундаментом международных усилий.
Любой признак ослабления поддержки США идеи возможной палестинской государственности может также «рассердить мусульманский мир, в том числе суннитских арабских союзников», отмечает «Рейтер». А ведь администрация Трампа нуждается в их помощи в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ) и поддержке усилий по сдерживанию шиитского Ирана.
Тем не менее, Трамп считает, что задаче установления мира на Ближнем Востоке следует отдать наиболее высокий приоритет, заявил представитель Белого дома.
Дэвид Фридман, выбранный Трампом на должность посла США в Израиле (кандидатура пока не утверждена Сенатом), выступает за строительство Израилем поселений (имеются в виду еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. — О. Ч.) и ставит под сомнение решение о двух государствах, указывает «Рейтер».
Очень интересно! Ведь совсем недавно, в феврале, Белый дом заявил, что строительство Израилем новых поселений или расширения существующих на оккупированных территориях в деле достижения мира полезным быть не может.
Тем не менее, ранее, ещё во время избирательной кампании, Трамп намекал, что может быть сговорчивее к проектам урегулирования израильско-палестинского вопроса, нежели его предшественник Барак Обама.
Россия тоже принимает деятельное участие в вопросе урегулирования давнего вопроса.
Напомним, 13 января 2017 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Москве готовы принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса для переговоров по ближневосточному урегулированию. Об этом он заявил на встрече с генсеком исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом. «Мы ещё в сентябре прошлого года были готовы принять в Москве лидеров Израиля и Палестины, готовы и в настоящий момент», — цитируют Лаврова «Известия».
Арикат передал С. Лаврову письмо Аббаса на имя президента РФ и сказал, что палестинцы готовы к переговорам.
Ранее с инициативой, призванной способствовать возобновлению переговоров Израиля и Палестины, выступал Владимир Путин. Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас высказывались в поддержку такой идеи.
Позднее, в конце января, Махмуд Аббас принял приглашение Владимира Путина к участию в трёхсторонней встрече в Москве. Об этом он заявил на выступлении перед участниками 28-го саммита Африканского союза в столице Эфиопии, передаёт NEWSru.com.
Вместе с тем господин Аббас возложил ответственность за тупик, в который зашёл переговорный процесс, на Израиль. По его словам, международное сообщество должно содействовать исполнению резолюции Совета безопасности ООН, требующей прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, которую Израиль выполнять отказался.
И вот здесь позиция США проявилась отчётливо.
Президент Трамп лично попросил Нетаньяху «немного притормозить» со строительством новых поселений, отмечает «Би-би-си».
Вопрос был поднят не на пустом месте. После инаугурации Трампа Израиль одобрил строительство нескольких тысяч единиц жилья на Западном берегу. Причина возросшей активности застройщиков ясна: по мнению наблюдателей, после 8 лет трений с Обамой власти Израиля ждут от Трампа более мягкой политики.
Что касается «новаторской» идеи о едином светском государстве палестинцев и евреев, то Трамп и вправду не имеет ничего против и готов полностью отказаться от прежних принципов, разделяемых до сих пор ООН, Лигой арабских государств, Евросоюзом и Россией. Суть этого подхода: давний конфликт должен завершиться созданием палестинского государства в границах линии прекращения огня 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.
«Я смотрю на два и на одно государство, — цитирует Трампа телерадикомпания, — и мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант, Я даже какое-то время думал, что два государства — это самый лёгкий выход. Но честно говоря, если Биби [Беньямин Нетаньяху] и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут довольны, то и я буду доволен государством, которое им больше нравится».
«Что касается переноса посольства [США] в Иерусалим, то я бы очень хотел, чтобы это произошло, — заявил далее мистер Трамп. — Мы очень-очень серьёзно рассматриваем такую возможность. Но мы подходим к этому с большой осторожностью, поверьте мне, с большой осторожностью. Так что посмотрим, что из этого получится».
И если послушать господина Ариката, добавим, то идея об одном светском государстве уже не кажется необычной. Зато кажется несбыточной. Ведь совсем не факт, что Израиль будет в восторге от мысли строить такое государство «на равных» и вообще его строить. Нетаньяху дал понять, что главные решения должен принимать Израиль: «К миру должны быть две предпосылки. Во-первых, палестинцы должны признать государство Израиль. Во-вторых, при любом мирном соглашении Израиль должен сохранить контроль за безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru