Глас вопиющего в пустыне Европейского союза

Правительства европейских стран заявили об исходящей от России опасности вмешательства в ход парламентских и президентских выборов. Они связывают ее с якобы значительно возросшим количеством хакерских атак на политические партии и государственные институты в странах Европейского союза.Начавшаяся со времен президентской кампании в США истерия относительно «влияния Москвы» на ее исход за последние месяцы только усилилась, охватив и европейский континент. В целях недопущения проведения так называемых «операций влияния», включающих утечку данных из взломанной электронной переписки или использование ботов для распространения ложных новостей в социальных сетях, должностные лица и представители специальных служб Франции, Германии и Нидерландов договорились об обмене информацией о подобных случаях.По-видимому, европейские политические элиты действительно убеждены в возможности контролирования хода избирательного процесса в их странах из-за рубежа – Оперативная рабочая группа по коммуникациям ЕС (East StratCom Task Force), созданная для противодействия «дезинформации кремлевских СМИ», в настоящее время готовится «не допустить информационной поддержки со стороны российского руководства предпочтительных для него кандидатов».«Пророссийскими» в западной прессе считаются представители правых партий, известные крайне скептической позицией в отношении деятельности Организации Североатлантического договора, а также ЕС в его нынешнем виде. Пожалуй, одним из ярчайших примеров таких нестандартных для современной политико-идеологической конъюнктуры Европы является Марин Ле Пен, лидер французской партии «Национальный фронт». Ле Пен и подобных ей обвиняют в связях с Кремлем, однако каких-либо существенных доказательств этого не приводится. Единственное, что бросается в глаза – это критика со стороны правых партий в отношении Брюсселя, следующего в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона.Исходя из этого, европейским истеблишментом названы враждебными и пропагандистскими средства массовой информации, освещающие альтернативную точку зрения на текущую политическую ситуацию и перспективы вывода отношений между Западом и Россией из кризиса. Об этом прямо заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, назвав телеканал RT и радио Sputnik не площадками по предоставлению различных мнений для зрителей и слушателей, а инструментами для привнесения раздора в европейское общество с целью его запугать.Таким образом, провозглашаемые Европейским союзом принципы свободы слова и демократии не работают, если под сомнение ставятся сформировавшиеся к настоящему моменту два столпа проводимой им политики: безусловная поддержка действий США и сохранение напряженности в отношениях с Москвой. При этом должна поддерживаться убежденность, во-первых, в безальтернативности указанных векторов, а во-вторых, в существовании относительно них широкого консенсуса в европейских странах. Те же, кто не согласен, просто не получат возможность высказаться. Именно к этому и готовятся чиновники Евросоюза.