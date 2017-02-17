Евросоюз переходит на разные скорости

Недавний визит германского канцлера в Польшу запомнился совместной пресс-конференцией Ангелы Меркель с польским премьером Беатой Шидло. В Варшаве Меркель подтвердила изменение курса Берлина в отношении Евросоюза и уже говорила о политике «Европы двух скоростей», как об окончательном выборе Германии. Шидло не стала возражать и оспаривать новую концепцию Меркель, хотя ещё недавно поляки активно критиковали такой подход к развитию Евросоюза.Для Беаты Шидло слова гостьи не стали таким уж большим откровением. Всё это она уже слышала 3 февраля на саммите лидеров европейских стран в мальтийской столице. Ангела Меркель там впервые сформулировала свою новую политику и заявила: «История последних лет показала, что в ЕС и дальше будут существовать различные скорости, что не все непременно будут участвовать в тех или иных интеграционных шагах».Деление на «первых и отстающих» давно бродит в умах политиков Старой Европы. Меркель такой подход категорически отвергала. Потому её слова на Мальте многими были восприняты как поиск возможных вариантов преодоления кризиса в ЕС. В Варшаве выяснилось, что вариантов собственно уже нет. В Берлине определились с концепцией дальнейшего развития альянса европейских государств. Его назвали «Европой двух скоростей».Вообще-то термин этот ввели в обиход вскоре после кризиса 2009 года. Тогда у политиков Старой Европы появилось желание ослабить бремя затрат на поддержку новых членов Евросоюза. Ведь за счёт субсидий альянса выравнивались экономики недавно вступивших стран. В этом смысле больше всех повезло Польше.Ей предоставили преференции для продвижения товаров в Европу, прежде всего, продовольствия. А главное – выделили финансовую поддержку. О ней есть разные данные. Например, подводя итог десяти лет членства в Евросоюзе, министерство финансов Польши сообщило, что за указанное время в рамках программ по повышению уровня жизни и конкурентоспособности экономики поляки получили 101,3 млрд. европомощи.Польскому минфину возразило издание Puls Biznesu. По его подсчётам, Польша за десять лет (с 2004 по 2014 год) получила от ЕС чистой помощи на сумму более 336 млрд. евро. Это сопоставимо с польским ВВП 2013-го года. Как отметила газета, она учла все виды помощи, а не только средства, выделенные на целевые программы.На такие деньги, пишет Puls Biznesu , Польша могла бы ежедневно строить 10 современных школ или 10 километров автомагистралей. Безусловно, столь серьёзная финансовая поддержка подняла польскую экономику и благосостояние её граждан. Однако эффект европейских субсидий не уровнял возможности поляков со старыми членами ЕС, как того хотели отцы-основатели альянса.В 2014 году экономика Польши прилично не дотянула до среднеевропейской, составив лишь 2/3 её уровня. Это хорошо видно по ключевому показателю – ВВП на душу населения. В Польше он (по данным на 2014 год) подрос до 18,6 тыс. евро, в среднем по ЕС – до 27,7 тысячи. Естественно, у ведущих стран альянса этот показатель без малого вдвое превышает польский. Так что Старой Европе ещё тянуть и тянуть Польшу до своего уровня. Потому и заложена в планы 2014-2020 годов целевая помощь Варшаве ещё порядка 80 млрд. евро.Эксперты отмечают, что такая мощная поддержка Польши вытекает из активности польского лобби в Вашингтоне и яркой проамериканской политики Варшавы. Как бы то ни было, финансовая помощь Польши от ЕС минимум в полтора раза больше, чем её восточноевропейским соседям. Однако даже такие мощные вливания в польскую экономику не помогли ей стать вровень со среднеевропейской.Отмечая этот факт, канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала идеологов «двухскоростной» Европы. В эфире телеканала ARD Меркель отметила, что без поддержки Евросоюза дистанция между экономиками старых и новых членов альянса только увеличится. Было это пять лет назад.Германский канцлер тогда настаивала, что Европа нуждается в усилении интеграционных процессов. Ей нужно объединиться не только в валютный союз, но и выработать общую бюджетную политику, а главное – «шаг за шагом передавать свои полномочия европейским структурам и переходить под их контроль».Все эти планы Меркель попыталась воплотить в жизнь. Она разработала план укрепления политического союза, представила его на очередном саммите глав государств-членов ЕС. Планом Меркель предусматривалось, в частности, взять под общий контроль все крупные европейские банки, усилить контроль Европейской комиссии и других структур альянса за развитием ситуации в отдельных странах и т.д.Как ни странно, инициатива Меркель, поддержанная на саммите, споткнулась о реалии жизни. Дело в том, что Евросоюз со всеми его субсидиями и прочей помощью уже развивался как бы в двух параллелях. К примеру, в зону евро, ставшую смыслом новой Европы и главным стимулом для немецкого бизнеса, вошли только 19 стран ЕС. Остальные девять, включая упоминаемую здесь Польшу, предпочли остаться со своей валютой или не готовы пока к переходу на стандарты еврозоны.Одно это уже создало серьёзные проблемы развитию валютного союза, его интеграционным процессам и стимулировало «двухскоростную» Европу, сдерживая её фискальное и бюджетное объединение. Характерно, что часть стран альянса не попала в другое европейское объединение – Шенгенское соглашение, открывающее свободный доступ для перемещения граждан ЕС, трудовых ресурсов. Чтобы подтянуть до общего уровня, например, Болгарию, Румынию или Хорватию, сделать их полноценными участниками всех европейских структур, потребуются новые финансовые вливания, оцениваемые в сотни миллиардов евро.Такая щедрость сегодня Евросоюзу не по карману. После выхода из ЕС Великобритании в бюджете альянса образуется дыра, оцениваемая экономистами в 15 млрд. евро. Понятно, что это бремя ляжет на страны Старой Европы. У них и так уже сегодня отрицательный баланс, когда они дают ЕС больше, чем получают обратно. Для Германии, например, её взнос на 12 млрд. евро превышает поступления в Берлин из ЕС.Из этой коллизии два выхода. Первый – скинуться европейским «старичкам» и пополнить бюджет Евросоюза. В условиях финансового кризиса и стагнации ведущих экономик Европы это будет сделать не просто. Второй выход – сократить субсидирование слабых экономик и тем самым ещё больше сделать их отставание. Иными словами, «Европа двух скоростей», ещё недавно поругиваемая Берлином, сегодня становится для него приоритетной концепцией. Ангела Меркель в Варшаве высказалась об этом достаточно откровенно.Правда, рынок континента несколько шире нового понятия про скорости развития. Есть в нём ещё третья параллель – ассоциативное членство, куда так активно тащили многомиллионную Украину. В этом списке большой перечень стран – от Турции до Израиля. Экспортноориентированным экономикам, вроде германской, такой широкий рынок поможет переползти через препятствия текущего кризиса. Остальные ещё больше отстанут от стран-лидеров. Значит, для выравнивания в дальнейшем экономик альянса потребуются новые финансовые траты. Откуда их взять? Ответа на этот вопрос нет уже сегодня.Эксперты склоняются к тому, что две скорости Европы, о которых говорит теперь даже Ангела Меркель, станут приговором Евросоюзу. И приведут к деградации этого объединения. Почему же германский канцлер так радикально поменяла свою позицию? Скорее всего, для неё это способ выйти из накопившихся проблем за счёт малых европейских экономик, уже изрядно потерявших свои трудовые и индустриальные ресурсы. Каждый спасается, как может…