14:37 16 февраля

Под Дейр-эз-Зором уничтожен один из командиров ИГ

В среду один из полевых командиров группировки ИГ (запрещена в РФ) был уничтожен в результате удара сирийских ВВС, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Манар».

Под Дейр-эз-Зором уничтожен один из командиров ИГ


Авиаудар был нанесен к югу от города Дейр-эз-Зор.


По данным канала, ссылающегося на собственный источник, речь идет о ликвидации террориста по прозвищу Абу Зубейр ат-Туниси.

«Кроме самого ат-Туниси, в ходе воздушного рейда погиб его помощник, известный как Абу Мухджин, а также ряд других членов местной террористической ячейки», говорится в сообщении.

Как утверждает канал, погибший командир «снискал среди соратников славу жестокого головореза после того, как учинил расправу над собственными подчиненными, отступившими в сражении с сирийскими войсками».

Агентство напоминает, что накануне сирийцам удалось обрушить тоннель, по которому боевики намеревались проникнуть Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям СМИ, подземный ход брал начало из предместья Эль-Джуфра, расположенного в южном направлении от города. Его общая протяженность составляла несколько километров. В результате подрыва тоннеля, большинство находившихся в нем джихадистов погибли.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 14
  1. КАРЛСОН Сегодня, 11:12
    А летчика скорее всего звали Аль-Иван
    КАРЛСОН
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:15
      этих "командиров" как собак нерезаных...
      андрей юрьевич
      1. pilot69 Сегодня, 11:19
        Вот-вот! Там если пять баранов пасешь - уже "командир" laughing
        pilot69
      2. сибиралт Сегодня, 11:37
        Главное, что , туннель порушили и, похоже, в очень значимом месте. А коль нора "засвечена", из неё начнут разбегаться.
        сибиралт
      3. Scoun Сегодня, 11:51
        Цитата: андрей юрьевич
        этих "командиров" как собак нерезаных...

        и эти "командиры" как кроты такую сетку подземных ходов нарыли... по протяжённости наверное к нашему Метрополитену приблизились.
        Их бы энергию да в полезное русло...
        Scoun
        1. ssergn Сегодня, 13:01
          Цитата: Scoun
          Их бы энергию да в полезное русло...


          Может правда, пусть метро роют. Где нибудь на Чукотке. Тоннель на Аляску опять же.. wassat
          ssergn
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:16
      Имя лётчика узнаем из приказа министра обороны о награждении .
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 11:23
        Ну вообще то не узнаем..Кому надо,согласен,знать должны..
        Цитата: bouncyhunter
        Имя лётчика узнаем из приказа министра обороны о награждении .
        210окв
      2. cniza Сегодня, 11:25
        Это коллективная работа и спасибо им.
        cniza
  2. Копчёный Сегодня, 11:21
    Не не не, если новость о смерти главаря запрещеннойвРоссииорганизации то это только о США. Это их фишка пока другие освобождают территории заявлять в СМИ о ликвидации главаря!
    Копчёный
  3. SoboL Сегодня, 11:25
    Этих "командиров", как "Г" за баней. На каждой тачанке такой "командир" сидит. Про всех писать - бумаги не хватит.
    SoboL
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
    погибший командир «снискал среди соратников славу жестокого головореза после того, как учинил расправу над собственными подчиненными, отступившими в сражении с сирийскими войсками».


    вот оставшиеся в живых "соратнички", и спалили кырмардыра, передали данные наводки авиации ... wassat
    a.s.zzz888
  5. Маз Сегодня, 11:50
    Земля напалмом
    Маз
  6. Ныробский Сегодня, 12:07
    Засыпали бородатых землероек))) Молодцы, что тут скажешь! А командиры там растут как грибы плесени, не вытравить....
    Ныробский

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