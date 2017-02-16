Под Дейр-эз-Зором уничтожен один из командиров ИГ
В среду один из полевых командиров группировки ИГ (запрещена в РФ) был уничтожен в результате удара сирийских ВВС, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Манар».
Авиаудар был нанесен к югу от города Дейр-эз-Зор.
По данным канала, ссылающегося на собственный источник, речь идет о ликвидации террориста по прозвищу Абу Зубейр ат-Туниси.
«Кроме самого ат-Туниси, в ходе воздушного рейда погиб его помощник, известный как Абу Мухджин, а также ряд других членов местной террористической ячейки», говорится в сообщении.
Как утверждает канал, погибший командир «снискал среди соратников славу жестокого головореза после того, как учинил расправу над собственными подчиненными, отступившими в сражении с сирийскими войсками».
Агентство напоминает, что накануне сирийцам удалось обрушить тоннель, по которому боевики намеревались проникнуть Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям СМИ, подземный ход брал начало из предместья Эль-Джуфра, расположенного в южном направлении от города. Его общая протяженность составляла несколько километров. В результате подрыва тоннеля, большинство находившихся в нем джихадистов погибли.
Авиаудар был нанесен к югу от города Дейр-эз-Зор.
По данным канала, ссылающегося на собственный источник, речь идет о ликвидации террориста по прозвищу Абу Зубейр ат-Туниси.
«Кроме самого ат-Туниси, в ходе воздушного рейда погиб его помощник, известный как Абу Мухджин, а также ряд других членов местной террористической ячейки», говорится в сообщении.
Как утверждает канал, погибший командир «снискал среди соратников славу жестокого головореза после того, как учинил расправу над собственными подчиненными, отступившими в сражении с сирийскими войсками».
Агентство напоминает, что накануне сирийцам удалось обрушить тоннель, по которому боевики намеревались проникнуть Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям СМИ, подземный ход брал начало из предместья Эль-Джуфра, расположенного в южном направлении от города. Его общая протяженность составляла несколько километров. В результате подрыва тоннеля, большинство находившихся в нем джихадистов погибли.
Использованы фотографии: https://cont.ws