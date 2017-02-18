Мама — коррупция, папа — популизм

Сюжет очередного украинского политического сезона не отличается особой оригинальностью и строится на популистских высказываниях, пустых обещаниях и публичных скандалах между народными избранниками.Стоит отметить, что некоторые украинские государственные деятели, выступая в дисциплине словесных дуэлей, показывают достаточно высокую квалификацию. Не менее талантливо действуют чиновники и на поприще раздачи обещаний и описания перспектив радужного будущего.Однако, когда наступает отчетный период, риторика всех эшелонов власти превращается в заезженные: «необходимо затянуть пояса потуже», «еще немного потерпеть», «все будет, но завтра, в следующем году, десятилетии, жизни…»За последние десять, а то и все двадцать пять лет самостоятельного и независимого существования Украины у государственного штурвала по большому счету были одни и те же люди, интересы которых находились в противоположной от построения и развития сильного государства плоскости.Безусловно, утверждение, что эта команда (а именно единым образованием внешне разрозненные политические ячейки и являются) не умеет добиваться поставленных задач, не будет соответствовать действительности. Эффективно и слаженно работать они как раз умеют, вопрос лишь в конечной цели совместной деятельности.Самое удивительное, что с момента установления дипломатических отношений между самостоятельными Украиной и Россией (14 февраля 1992 года) во всех внутренних и внешних проблемах Киева всегда была и остается виноватой Москва. «Кляты москали» настолько закрепилось в украинском самосознании, что никакие другие возможные проблемы упадка всех сфер и областей, составляющих государство, даже не выносятся на рассмотрение. Однако именно правильный ответ на вопрос «Кто виноват?» позволяет разобраться в ситуации и провести работу над ошибками. А больше всех ищет виноватого тот, кто сам является причиной своих проблем.Что же касается народных избранников, то голосовать нужно не за того, кто убедительнее говорит (читай врет) или у кого коса красивее, или удар сильнее. Поддерживать надо те политические силы, которые демонстрируют свою профессиональность и способны провести требуемые преобразования государства не только на словах, но и на деле. Нужны те, кто будут ставить и постепенно добиваться реальных, а не фантастических целей. Для построения успешного государства на первый план выходит эффективность, а не эффектность.Первое, что нужно Украине — возврат к социальным стандартам и экономическим показателям уровня 2013 года. А для этого в обратную сторону придется пройти тот же маршрут, по которому три года страну вели в тупик Порошенко и команда. Чтобы жить как в Европе, нужно работать, бороться с коррупцией, уважать и соблюдать закон, как в Европе.