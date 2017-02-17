Косово: истоки и идеология борьбы албанских националистов

17 февраля 2008 г. была провозглашена независимость Республики Косово — непризнанного государства на карте Европы. Косовский конфликт — один из самых масштабных и показательных в современной истории Балканского полуострова. Его корни уходят в великую трагедию народов Балкан — в порабощение полуострова Османской империей. Именно османское завоевание Балкан создало исторические предпосылки для тех трагических событий, которые произошли впоследствии в истории Косовского края. В 1454 году территория Косова была окончательно завоевана турками-османами. В конце XVII века Косово на короткое время было освобождено австрийскими войсками, но уже в 1690 году османы смогли взять реванш и вытеснить австрийцев из Сербии. Вместе с австрийцами ушли несколько тысяч сербских семей, опасавшихся расправ со стороны османов.Османская империя способствовала активному заселению косовских земель албанцами, которым, в отличие от славян, удалось достаточно эффективно интегрироваться в социально-политическую структуру османского государства. Массовая исламизация албанцев способствовала повышению их лояльности султану, в свою очередь османы рассматривали албанцев как противовес славянскому населению Балкан, поэтому переселение албанцев на освобождающиеся в Косово в результате оттока сербского населения земли в Стамбуле воспринимали положительно. К середине XIX века доля албанцев превысила 50 % населения края. Этому способствовало и образование независимого Сербского княжества (затем королевства), в которое также устремились многие косовские сербы. В свою очередь, край Косово, считавшийся историческим символом сербов, постепенно албанизировался и превращался в важнейший центр албанского национального движения.Как часто бывает, на периферии национальная идентичность проявляется особенно отчетливо, поэтому косовские албанцы (косовары) значительно превосходили своих соплеменников из собственно Албании в национализме и радикализме. Именно в Косово началось албанское национальное возрождение, связанное с деятельностью основанной в 1878 году Призренской лиги, идеологом которой был Абдюль Фрашери (1839-1892) — один из отцов-основателей албанского национализма. В ноябре 1878 года лига потребовала от Стамбула автономии для албанских районов империи, а получив отказ, фактически захватила на три года власть в Косово и Метохии. Историки отмечают, что в конце XIX века начались и массовые проявления дискриминации сербов албанцами на территории Косово и Метохии.Воссоединение Косово и Метохии с Албанией стало «больной темой» албанских националистов на весь ХХ век. Эти настроения особенно усилились после провозглашения в 1912 году независимости Албании. Лидеры албанских националистов рассматривали Косово и Метохию как историческую часть «Великой Албании» — обширных земель, населенных албанцами и нуждающихся в объединении в единое государство. Однако, единственным историческим периодом, когда идея-фикс албанских националистов была практически воплощена в жизнь, стали годы Второй мировой войны. 12 августа 1941 г. король Италии Виктор-Эммануил III включил в состав Албании земли Метохии, Центрального Косово, Западной Македонии и Восточной Черногории.Годы Второй мировой войны сопровождались волной насилия албанских коллаборационистов в отношении сербского, а также еврейского и цыганского населения Косово и Метохии. Итальянскую, а затем германскую оккупацию албанские фашисты использовали в качестве удобного прикрытия для проведения политики геноцида неалбанского населения на территории Косово и Метохии. Не менее 10 тыс. сербов стали жертвами албанских фашистов. В результате массовых убийств и оттока оставшихся в живых сербов, продолжалось заселение Косово и Метохии албанцами, прибывавшими из Албании. Все это укладывалось в планы итальянского, а затем и германского руководства по деславянизации Балканского полуострова.Примечательно, что албанские коммунисты, которые вели отчаянную партизанскую борьбу против итальянских, а затем и германских оккупантов, также разделяли идею создания «Великой Албании». Правда, они понимали ее как необходимость политического объединения албанцев Балканского полуострова в единую социалистическую республику. Споры о судьбе Косово и Метохии стали одной из главных причин противоречий между югославскими и албанскими коммунистами. В 1944 г. территорию Косово и Метохии освободили части Народно-освободительной армии Югославии. В то время Иосип Броз Тито рассчитывал, что Албания рано или поздно войдет в состав югославского государства. Это убеждение Тито было не просто ошибочным, а повлекло за собой дальнейшие преступные просчеты во внутренней политике страны. Стремясь продемонстрировать свое дружелюбие албанцам, Тито дал Косово и Метохии автономию и всячески способствовал миграции в край албанского населения. Одновременно он создавал препятствия для возвращения в Косово сербского населения, бежавшего из края в годы Второй мировой войны.Но албанцы усилий Тито не оценили. В Косово и Метохии сохранялись националистические и сербофобские настроения. К середине 1960-х гг. албанцы составляли подавляющее большинство населения региона, что в еще большей степени способствовало укреплению среди них сепаратистских настроений. В 1968 г. в Косово прошла волна массовых беспорядков, организованных албанскими националистами. Социалистическое правительство Югославии пошло на уступки. Новая Конституция СФРЮ 1974 г. даровала албанскому языку статус официального на территории Косово, были открыты албанские школы, на албанском языке стало возможным преподавание в высших учебных заведениях. Однако, эти меры не только не способствовали снижению сепаратистских настроений, но наоборот вызывали дальнейшую политизацию албанцев и их стремление к обретению независимости от Югославии и воссоединению с Албанией.В 1981 г. в Косово прошла новая волна беспорядков, связанная с выдвижением албанскими националистами лозунга о превращении Косово в полноправную союзную республику в составе Югославии. Демонстрации албанской молодежи закончились масштабными столкновениями с югославской армией. Одновременно в крае начались и столкновения на межэтнической почве. Сложившаяся в Косово ситуация способствовала активизации и сербских националистов, которые, в свою очередь, подняли лозунг деалбанизации края и возвращения сербам их исторической территории.Конец 1980-х характеризовался началом процессов распада союзной югославской государственности. В этих условиях произошли определенные изменения и в жизни Косово. В частности, в 1989 г. была принята конституция Сербии, которая сокращала права албанского населения края. Возглавлявший Югославию Слободан Милошевич решил нейтрализовать сепаратистские настроения в крае. С этой целью сокращалось использование албанского языка в официальных учреждениях, албанцев стали «выдавливать» с ответственных должностей в крае, прежде всего — из силовых структур и административного аппарата. Одновременно, в албанской среде получили новую подпитку националистические настроения, поскольку косовары видели пример вышедших из состава Югославии хорватов и боснийских мусульман. Таким образом, к началу 1990-х годов в Косово сложились все предпосылки для дальнейшего обострения политической обстановки. В крае появились вооруженные группировки, ориентирующиеся на борьбу против югославского правительства силовыми методами. Конгломерат этих группировок получил название «Армия освобождения Косово» (АОК, или албанская аббревиатура — УЧК).Примечательно, что, хотя УЧК была одной из наиболее известных военно-политических организаций мира в 1990-е — 2000-е годы, до сих пор неизвестно точное время ее возникновения. Известно лишь, что это был примерно 1994-1995 гг. В состав УЧК вошли вооруженные группы косовских албанцев, придерживавшиеся различной идеологической ориентации, но объединенные общей целью — отделением Косово и Метохии от Югославии. Можно выделить несколько составных компонентов албанского сопротивления в Косово.Во-первых, это были неофашисты и ультранационалисты — последователи идей старой албанской организации «Балли Комбетар», которая выступала за строительство Великой Албании. Многие албанские националисты не скрывали своих симпатий к дивизии СС «Скандербег», что проявлялось и в черной форме боевиков УЧК, и в характерном приветствии. Во-вторых, целый ряд отрядов УЧК был сформирован ходжаистами — сталинистами, последователями марксистско-ленинской идеологии в интерпретации албанского вождя Энвера Ходжи. Взгляды Ходжи до сих пор пользуются широким распространением в албанской среде, что вполне объяснимо — именно при Ходже Албания наконец стала похожа на государство. Коммунистам удалось объединить противоборствующие кланы и создать в Албании настоящую государственность, которая не шла ни в какое сравнение с правительствами времен войны или королевским режимом Ахмета Зогу в 1920-е — 1930-е годы.Армия освобождения Косово с самого начала имела внешние связи по трем основным направлениям. Во-первых, это были западные спецслужбы, прежде всего разведки США и Великобритании. Запад был заинтересован в дальнейшем развале Югославии и ослаблении сербского, а априори и российского влияния на Балканах. Албанское сопротивление в Косово укладывалось в эту схему лучше всего. Отряды УЧК тренировали американские и британские инструкторы, по этим же каналам в Косово поступало вооружение и обмундирование.Во-вторых, с УЧК установили связи эмиссары международных исламских религиозно-фундаменталистских организаций. Так, албанцам оказывал помощь небезызвестный Фетхуллах Гюлен. В составе Армии освобождения Косово находились отряды боевиков из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Боснии и Герцеговины, которые практически не контролировались центральным командованием. Например, СМИ неоднократно сообщали о том, что в Косово воюют боевики из Афганистана, Алжира, Боснии, Египта, Ирана, Саудовской Аравии и Судана.В-третьих, очень важным компонентом обеспечения и финансирования организации, и ее активности по всей Европе стала албанская мафия. История возникновения и деятельности албанской мафии требует отдельного исследования, здесь стоит лишь отметить, что клановая структура албанского общества способствовала появлению мафиозных объединений, которые уже в 1980-х гг. контролировали значительную часть поставок героина из Турции в Европу. Преступные синдикаты особенно усилились после того, как началась война в Югославии. Именно албанские преступные группировки взялись за обеспечение наркотрафика через Югославию в Европу. Это способствовало росту влияния албанской мафии в европейских странах. Кроме того, приток албанских беженцев и трудовых мигрантов в европейские государства также становился одним из факторов укрепления позиций албанской мафии.Уже в 1999 г. даже американские специалисты признавали, что большая часть финансовых ресурсов УЧК поступает от деятельности албанской организованной преступности. Фактически, большую часть своего снабжения УЧК осуществляло за счет «грязных» денег, полученных от торгующей наркотиками мафии. Всемирную известность приобрели и страшные истории о причастности албанских мафиози к торговле человеческими органами. Жертвами торговли человеческими органами становились преимущественно сербы, пропадавшие без вести. Этот вопрос в 2008 г. подняла бывшая прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте, но он так и остался без должной реакции со стороны мирового сообщества. В причастности к торговле органами подозревали не только рядовых полевых командиров и начальника медицинской службы армии Шарипа Муджу, но и высшее командование УЧК, включая самого Хашима Тачи, который до сих пор занимает пост президента непризнанной Республики Косово.Деятельность Армии освобождения Косово достаточно широко описана в современных публикациях. Несмотря на то, что боевики УЧК проводили этнические чистки сербского и цыганского населения на территории края, совершали многочисленные преступления против мирных жителей, руководство Армии так и не понесло никакой ответственности — разителен контраст по сравнению с преследованием сербских политических и военных деятелей, для которых подконтрольный Западу международный суд не делал никаких поблажек. Хашим Тачи, один из самых известных и жестких полевых командиров УЧК, о связях которого с преступным миром неоднократно сообщали и западные СМИ, с 2008 по 2014 гг. занимал пост премьер-министра Косово.17 февраля 2008 года была провозглашена независимость Республики Косово. Однако, вплоть до настоящего времени это образование остается непризнанным многими странами мира, включая и Российскую Федерацию. Почти десятилетие существования в качестве фактически независимой территории продемонстрировало, что даже при финансовой и организационной поддержке Запада националистические силы края оказались не в состоянии создать на его территории социальную и экономическую стабильность. Из Косово продолжается массовый отток населения, только теперь это уже не сербы, а сами албанцы — и это вполне объяснимо, учитывая социально-экономическую ситуацию в крае. Созидать — это не разрушать, но мечтающие о «Великой Албании» националисты почему-то этого не учли.