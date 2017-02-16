Минобороны в 2018 году может заказать более 30 истребителей МиГ-35

Существует большая вероятность того, что программа госиспытаний завершится в середине 2018 года, после этого будет подписан контракт с Минобороны, и во второй половине года начнется серийное производство истребителей,

Несколько позднее к госипытаниям подключатся еще два МиГ-35, контракт по которым на днях был подписан. Многие системы МиГ-35 успешно апробированы при создании МиГ-29К/ КУБ, поэтому никаких рисков для успешного завершения госиспытаний с переходом к серийному выпуску машин нет,