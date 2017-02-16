Минобороны в 2018 году может заказать более 30 истребителей МиГ-35
Российское военное ведомство и Объединенная авиастроительная корпорация в 2018 году могут подписать контракт на поставку более 30-ти новейших истребителей МиГ-35, передает ТАСС сообщение источника в оборонной промышленности.
По его словам, «первоначально называлась цифра 37 самолетов, но, возможно, сейчас она возрастет».
Собеседник сообщил также, что в этом году планируется перейти от заводских испытаний двух имеющихся самолетов в подмосковных Луховицах к госиспытаниям в Государственном летно- испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область)».
Агентство напоминает, что летные испытания истребителя начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. Во вторник представитель ОАК сообщил о подписания контракта на поставку военному ведомству двух МиГ-35.
Существует большая вероятность того, что программа госиспытаний завершится в середине 2018 года, после этого будет подписан контракт с Минобороны, и во второй половине года начнется серийное производство истребителей,сказал источник.
По его словам, «первоначально называлась цифра 37 самолетов, но, возможно, сейчас она возрастет».
Собеседник сообщил также, что в этом году планируется перейти от заводских испытаний двух имеющихся самолетов в подмосковных Луховицах к госиспытаниям в Государственном летно- испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область)».
Несколько позднее к госипытаниям подключатся еще два МиГ-35, контракт по которым на днях был подписан. Многие системы МиГ-35 успешно апробированы при создании МиГ-29К/ КУБ, поэтому никаких рисков для успешного завершения госиспытаний с переходом к серийному выпуску машин нет,пояснил он.
Агентство напоминает, что летные испытания истребителя начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. Во вторник представитель ОАК сообщил о подписания контракта на поставку военному ведомству двух МиГ-35.
Использованы фотографии: http://politikus.ru