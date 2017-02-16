14:42 16 февраля

Минобороны в 2018 году может заказать более 30 истребителей МиГ-35

Российское военное ведомство и Объединенная авиастроительная корпорация в 2018 году могут подписать контракт на поставку более 30-ти новейших истребителей МиГ-35, передает ТАСС сообщение источника в оборонной промышленности.

Минобороны в 2018 году может заказать более 30 истребителей МиГ-35


Существует большая вероятность того, что программа госиспытаний завершится в середине 2018 года, после этого будет подписан контракт с Минобороны, и во второй половине года начнется серийное производство истребителей,
сказал источник.


По его словам, «первоначально называлась цифра 37 самолетов, но, возможно, сейчас она возрастет».

Собеседник сообщил также, что в этом году планируется перейти от заводских испытаний двух имеющихся самолетов в подмосковных Луховицах к госиспытаниям в Государственном летно- испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область)».

Несколько позднее к госипытаниям подключатся еще два МиГ-35, контракт по которым на днях был подписан. Многие системы МиГ-35 успешно апробированы при создании МиГ-29К/ КУБ, поэтому никаких рисков для успешного завершения госиспытаний с переходом к серийному выпуску машин нет,
пояснил он.

Агентство напоминает, что летные испытания истребителя начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. Во вторник представитель ОАК сообщил о подписания контракта на поставку военному ведомству двух МиГ-35.

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 20
  1. dnestr74 Сегодня, 13:04
    Два превратились в 37?)))
    dnestr74
    1. Самаритянин Сегодня, 13:57
      Ну, всё логично! Купят ещё 36, один подарят! wassat fellow
      Тут больше сама статья: "могут заказать"... а могут и не заказать... - ... сказал источник, какой?, кто?...
      Короче, статья, ради статьи...
      Самаритянин
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 13:06
    Честно говоря уже раздражает выражение "новейшие истребители МиГ-35". Они давно уже не новейшие. Хотя на данный момент лишними в ВВС России точно не будут.
    Чёрный Полковник
    1. Machete Сегодня, 13:08
      Новые они или нет, но распиаренным американским ястребам пятого поколения наверняка не уступят. Так какая разница?
      Machete
    2. barclay Сегодня, 13:21
      Ну "новейшие" или не "новейшие" вопрос рекламы и пиара. Без этого никак.
      Тут еще была информация, что с Миг-35 собираются участвовать в тендере на поставку 400 истребителей в Индию. Как тут без рекламы?
      Дай Бог, что бы конвейер "Миг"а заработал с новой силой.
      barclay
    3. g1v2 Сегодня, 13:45
      Пиарят то их для зарубежного покупателя. request Наши пока что закупят один полк - 36 машин , чисто что бы за рубежом не спрашивали - типа если ваши машины такие хорошие, то почему вы сами их не закупаете? А основной упор будет делаться на экспорт. Машина современная и не слишком дорогая - авось кто закажет. hi
      g1v2
      1. Вас Влад Сегодня, 14:22
        Может я и не прав поправите, самолёты пятого поколения очень дороги чтобы насытить ими армию, значит реально в основном будет 4++.Миг продолжение 29, обещает в серии быть дешевле су, как в стоимости, так и в эксплуатации,начинку туда можно засунуть современную,планер я думаю у него не будет хуже 29.Так в чём проблема, почему столько криков по самолёту?
        Вас Влад
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:06
    Все из разряда "может быть ","возможно","вероятно"-как будто не наши решают, а покупать будут по указке дяди"оттуда"!
    Изгоняющий либероидов
    1. vanek77 Сегодня, 13:38
      Все вполне предсказуемо, постоянно ведутся переговоры, как с нашим МО, так и с "забугорьем" одним из требованием которых является, принятие истребителя на вооружение в стране производителя. На данный момент, помимо Индии переговоры ведутся еще с парой десятков стран. Также на скорейшее решение этого вопроса влияет напряженные отношения с западом (мягко говоря), а истребителей мало, также как и денег. Последнее играет решающюю роль, возможно договорились по цене и вместо 2020 года, получаем 2018 г.. Со стороны конечно странно выглядят все эти пляски, но это нормальная работа продавца и покупателя. По Т-50 все тоже по тому же сценарию. Вроде закидывают за 2020-тые, потом раз уже и двигатель готов к испытаниям. А дело просто в том, что с Индусами удается договорится, а там деньги не кислые. Главное, чтобы с двиглами поосторожней, удачи всем создателям, производителям и толкателям машин. Конечно отдельно летчикам испытателям, чистого неба и безаварийных испытаний.
      vanek77
  4. Jovanni Сегодня, 13:11
    Вот тоже новость, могут заказать, а могут не заказать... Могут более тридцати, могут менее... На выходные тёща может приехать, а может и не приехать. Так тогда пиво брать, или не брать? И сколько ящиков? Сплошные непонятки...
    Jovanni
    1. barclay Сегодня, 13:18
      Цитата: Jovanni
      Вот тоже новость, могут заказать, а могут не заказать... Могут более тридцати, могут менее...

      Во всяком случае количество заказываемых самолетов у нас обычно со временем "корректируется" в меньшую сторону. Поэтому и не называют точную цифру.
      barclay
    2. kirgiz58 Сегодня, 13:21
      Цитата: Jovanni
      Вот тоже новость

      Это скорее не новость, а задача для тренировки математикам. Я насчитал 4 неизвестных переменных, у двух из них 2 значения и у двух - множество. Вычислить вероятность положительного ответа и есть задача математикам. what laughing
      kirgiz58
  5. Machete Сегодня, 13:12
    Как постоят, так и увидим.
    Machete
  6. болот Сегодня, 13:14
    Да и цену бы в лямов 18-20 зеленных бы сделали то к 37 возможно 30 прибавилась на экспорт.
    болот
  7. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:21
    "А вот здесь я построю мост, на котором купцы свои лавки откроют" (с) Манилов из "Мертвых душ".

    У нас 2017 только начался...
    Скептик-Самоучка
  8. mitrich Сегодня, 13:32
    Если есть экспортный потенциал, и они пойдут на экспорт, зарабатывая денег стране, то пусть МиГ работает, поставляя машины и нам. А сугубо для наших ВКС, к сушкам ещё и миги, ИМХО, не нужны.
    Не настолько мы богаты. Даже у амеров, несравнимо богаче нас, только фантомы.
    mitrich
  9. Одиссей Сегодня, 13:36
    По крайней мере радует,что если самолеты пойдут в войска в конце 2018-начале 2019 то это означает,что они пойдут с АФАР. Получать в 2019 году Миг-35 с Жук-М было верхом абсурда.
    Одиссей
  10. kolkulon Сегодня, 13:57
    А кто-то и винтовым истребителям рад.Была статейка.
    kolkulon
    1. болот Сегодня, 14:04
      Цитата: kolkulon
      А кто-то и винтовым истребителям рад.Была статейка.

      Те винтовые то же хороши но не в качестве истребителя же smile ,в качестве штурмовика или барражирующего бомбадировщика они подошли .Где боевые действия с низкой интенсивностью ,контр террор.
      болот
  11. Curt Сегодня, 14:18
    Ах эти заголовки))) МОГУТ подписать))) Вот вы подпишите а потом пишите про то что контракт подписан. Я тоже могу в этому году выиграть 1000000000 баксов и напишу "в 2017 гражданин РФ может выиграть 10000000000 баксов" Но не выиграю же)) Хватит плодить чушь. За что вам платят журнализды?))
    Curt

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