Минэнерго: Снижение объёмов добычи нефти принесло дополнительный доход в бюджет

Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании - ещё 700 млрд рублей. Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что без договорённостей о сокращении уровня добычи нефти со странами ОПЕК и странами, в организацию не входящими, бюджет России недополучил бы существенные финансовые средства. По словам Новака, без соответствующих договорённостей баррель нефти сегодня торговался бы на отметке 35-40 долларов США. Сегодня же нефть торгуется в районе 55 долларов за баррель, что, по словам министра, приносит в бюджет дополнительно около 110 млн долларов в сутки. Интерфакс приводит заявление главы Минэнерго России:По словам Новака, в рамках ОПЕК может сформироваться и такая ситуация, при которой отдельные государства могут не на 100% выполнять соглашение, а другие при этом перевыполнять его.Министр отметил, что Россия планирует несколько перевыполнить объёмы сокращения нефтедобычи в текущем и последующем месяце: на 100 тыс. баррелей в сутки в феврале и на 150 тыс. – в марте.