14:40 16 февраля

Минэнерго: Снижение объёмов добычи нефти принесло дополнительный доход в бюджет

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что без договорённостей о сокращении уровня добычи нефти со странами ОПЕК и странами, в организацию не входящими, бюджет России недополучил бы существенные финансовые средства. По словам Новака, без соответствующих договорённостей баррель нефти сегодня торговался бы на отметке 35-40 долларов США. Сегодня же нефть торгуется в районе 55 долларов за баррель, что, по словам министра, приносит в бюджет дополнительно около 110 млн долларов в сутки.

Минэнерго: Снижение объёмов добычи нефти принесло дополнительный доход в бюджет


Интерфакс приводит заявление главы Минэнерго России:
Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании - ещё 700 млрд рублей. Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%.



По словам Новака, в рамках ОПЕК может сформироваться и такая ситуация, при которой отдельные государства могут не на 100% выполнять соглашение, а другие при этом перевыполнять его.

Министр отметил, что Россия планирует несколько перевыполнить объёмы сокращения нефтедобычи в текущем и последующем месяце: на 100 тыс. баррелей в сутки в феврале и на 150 тыс. – в марте.

Использованы фотографии: Энергетика и промышленность России
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Комментарии 16
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:11
    А если прогнозы геологов неверны, и вся нефть на земле через месяц кончится -трубопровод с Венеры или где там есть нефть протяните?Выручка растет,а выплаты зарплат и пенсий все чаще задерживаются, или это прибыль для "избранных "а не для населения страны?Реально хочу чтобы вся нефть на земле закончилась поскорее
    Изгоняющий либероидов
    1. Scoun Сегодня, 13:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А если прогнозы геологов неверны, и вся нефть на земле через месяц кончится

      Уже давно есть альтернативные виды топлива, уже даже газ метан вырабатывают, биотопливо, солнечные батареи... в конце концов электричество добывать пока можем и без ТЭЦ
      Но коллапс будет знатный )))
      Scoun
      1. cniza Сегодня, 13:32
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А если прогнозы геологов неверны, и вся нефть на земле через месяц кончится -трубопровод с Венеры или где там есть нефть протяните?Выручка растет,а выплаты зарплат и пенсий все чаще задерживаются, или это прибыль для "избранных "а не для населения страны?Реально хочу чтобы вся нефть на земле закончилась поскорее


        Уже доказано , что нефть само восстанавливается и никто до конца не знает , что же такое нефть , споры идут не шуточные.
        cniza
      2. g1v2 Сегодня, 13:55
        Углеводороды - основа современной цивилизации . И дело не в топливе, а в пластиках. Стол за которым мы сидим - из пластика, одежда - из синтетики, корпуса всех гаджетов - из пластика , в химпроме - тоже повсюду продукты переработки нефти и газа, оружие -часто из пластика. Топливо заменить можно, но вот все - остальное уже сложно. А катализаторы, присадки, фармацевтика и тд? request
        Тч нефть и газ - это далеко не только топливо, это - основа нашего цивилизационного этапа . Отсюда - крайняя выгодность контроля их потоков для больших игроков. hi
        g1v2
  2. сибиралт Сегодня, 13:13
    То - то доллар опустили, что рублей не хватает. laughing
    Уже 4,5 триллиона в загашнике валяются. И разворовать боятся, и в промышленность не вкладывают, так как ФРС не разрешает. Систему менять надо.
    сибиралт
  3. Jovanni Сегодня, 13:14
    Минэнерго: Снижение объёмов добычи нефти принесло дополнительный доход в бюджет

    Ага!!! А ну как газ сократим? А если леса пилить меньше, небось все в отпуск на Канары двинем...
    Jovanni
  4. mitrich Сегодня, 13:24
    Тут одно плохо, высокий доллар делает рентабельным добычу амеровского сланца, опять расконсервируются их скважины, и их нефть, увеличивая обьемы, потечёт на рынок. А мы сокращаем. И тем самым, способствуем амерам. Не радует. Может, стоило, ещё потерпеть низкую нефть, что бы вогнать сланцы в .опу?
    mitrich
  5. raid14 Сегодня, 13:26
    Что, очередная перемога как вна Украине?
    А, что если вообще остановить нефтедобычу?
    Превратимся в Арабские Эмираты и каждому гражданину поставим по золотому унитазу
    Для чего тогда Центробанк рубль ослабляет, покупая валюту на рынке?

    Впрочем, принимая такое решение, правительство заботится не только о сохранении «подушки безопасности» в виде резервных фондов, но и о курсе рубля. Дело в том, что направление всех дополнительных доходов от нефти и газа на новые бюджетные расходы привело бы к укреплению рубля. А это было бы уже некомфортно для российской экономики.
    http://vz.ru/economy/2017/1/19/854069.html
    raid14
    1. BerBer Сегодня, 13:45
      Нам всё плохо и укрепление рубля и ослабление. Понятно что всё взаимосвязано, но я думаю, проблема даже не плохой финансовой системе. Нет желания долго и кропотливо трудиться, а есть желание хапнуть один раз и на всю жизнь. А это постсоветская обывательская психология. Поэтому, если и есть у нас настоящие предприниматели, то их мало.
      BerBer
    2. Scoun Сегодня, 13:54
      Цитата: raid14
      Для чего тогда Центробанк рубль ослабляет, покупая валюту на рынке?

      USD ЦБ 57,15 EUR 60,65 курс ЦБ РФ на 17/0260, НЕФТЬ 55,80
      Эти качели бесят!!!
      Вот интересно.. кто сейчас на лето отдых запланировал и выкупил номера на Чёрном море, что будут делать если рубль ещё укрепится?
      Лично я сегодня не смог застолбить номер на лето, потому что только счёт за номер в 3*** отеле на мою семью, выставили 120000 тысяч на 11 дней! laughing у нас же народ снова в Египты ломанётся )) а если рубль ещё и ещё укрепится..... )))
      ИМХА может скоро снова задерут ценник, сейчас перетрясут всех чтобы ещё денег собрать со всех кто на что-то уже понадеялся. Но то что так или иначе соберут сливки это к бабке не ходи )))
      Scoun
    3. Стропорез Сегодня, 14:06
      Цитата: raid14
      Дело в том, что направление всех дополнительных доходов от нефти и газа на новые бюджетные расходы привело бы к укреплению рубля. А это было бы уже некомфортно для российской экономики

      Отсюда днлаем простой вывод, что рубль относительно бакса опустили прправильственные силы, а не какие то там мифические спекулянты забугорные.
      Стропорез
      1. raid14 Сегодня, 14:13
        Ну естественно, вспомним когда упал рубль?
        аккурат при снижении цены на нефть до 40 баксов, продаем нефть на доллары, получаем рубли для выплаты внутрироссийских налогов, а разницу в карман.
        Соответственно скачёк рубля с 30 . до 60 руб это вина кого?
        raid14
        1. Стропорез Сегодня, 14:21
          Цитата: raid14
          аккурат при снижении цены на нефть до 40 баксов, продаем нефть на доллары, получаем рубли, соответственно скачёк рубля с 30 . до 60 руб это вина кого?

          Я к тому этто сказал, что врут нам всегда и везде, даже ,когда ситуация очевидна.
          Но нам же изначально впихивали мысль о том, что не правительство, а вороги закардонные виновны в обвале рубля.И многие журналюги, псевдоэкономисты проповедовали эту мысль.
          К сожалению, у населения очень короткая память
          Стропорез
          1. raid14 Сегодня, 14:32
            Как поднести так народ и поверит, а население как сонного кабанчика, лучше лишний раз не будить, вес теряет.
            raid14
            1. Стропорез Сегодня, 14:39
              Цитата: raid14

              0
              raid14 Сегодня, 14:32 ↑
              Как поднести так народ и поверит, а население как кабанчика, лучше лишний раз не будить, вес теряет.

              Будет нестерпимо жалко если "кабинчик" сдохнет, так и не дождавшись светлого будущего.
              Стропорез
  6. seregatara1969 Сегодня, 14:26
    стали работать меньше и заработали больше - парадокс капитализма
    seregatara1969

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