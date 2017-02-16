14:33 16 февраля

Пентагон по-прежнему настроен поддерживать потенциал ВСУ

США по-прежнему настроены на серьезную работу по поддержке киевских властей и наращиванию потенциала ВСУ, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Кортни Хиллсона.

Пентагон по-прежнему настроен поддерживать потенциал ВСУ


Это заявление было сделано по итогам встречи первого замминистра обороны США Боба Уорка с главой украинского МИД Павлом Климкиным. На встрече обсуждались вопросы американской военной помощи и увеличения военного потенциала Украины.


Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий,
говорится в релизе официального представителя Уорка.

В сообщении отмечается также, что Павел Климкин «в ходе встречи с Уорком подтвердил приверженность Украины выполнению минских соглашений» по урегулированию ситуации на востоке страны.

Использованы фотографии: Ефрем Лукацкий / AP
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Комментарии 22
  1. Толстоевский Сегодня, 13:36
    нарастят. ага. и будет снова как с грузинцами
    Толстоевский
    1. vovanpain Сегодня, 13:44
      Да кто бы сомневался бы в этом. wink Тут из Трампа типа Горбачева лепить начали. yes Да только забыли что у Трам пам пам кумир Рональд Рейган. bully Да и кто ж купленное по дешевке за 5 лярдов,просто так отдаст. yes
      vovanpain
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:56
        дело даже не в этом...
        политика внешняя ни в сша ни в великобритании НИКОГДА не меняется. И не зависит от того. кто у "руля" официально
        Скептик-Самоучка
        1. cniza Сегодня, 14:06
          Цитата: Скептик-Самоучка
          дело даже не в этом...
          политика внешняя ни в сша ни в великобритании НИКОГДА не меняется. И не зависит от того. кто у "руля" официально


          Так было всегда и будет сейчас , но с республиканцами нам было легче.
          cniza
      2. Монос Сегодня, 13:56
        Наивные. Из бандеровцев кого не делай, всё одно получается боевой петух
        Монос
  2. роман66 Сегодня, 13:43
    а как их еще наращивать, всю страну под ружье, фольксшурм, как у "иконы"?
    роман66
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:58
      роман66
      дело в том. что ТАМ. на Украине - пропаганда работает по 48 часов сутки - готовя, да как ни назовите - фольксштурм, зомби, упыри, короче готовит мясо для войны.
      Смысл в том - что сша воюют чужими руками - и им пофиг, сколько убьют на Украине, на Донбассе - ПОФИГ...
      Они профит от поставок оружия имеют и профит от сокращения численности населения...
      Скептик-Самоучка
      1. роман66 Сегодня, 14:04
        самое плохое - бьют-то по молодежи, лишают будущего, половина костьми ляжет, а другая уже и людьми перестанет быть
        роман66
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:06
          вот именно.
          и РФ проиграло очередную инфовойну на чужой территории...
          Поскольку даже такой вопрос: вот закончилось все на Донбассе - КАК дальше жить?
          Там же взаимоненависть увеличивается с каждым снарядом...
          Скептик-Самоучка
          1. роман66 Сегодня, 14:17
            а закончилось - как?
            роман66
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:19
              А без разницы как.
              Сколько сейчас население в ДНР и ЛНР суммарно? 4 млн?
              Тотально всех под ноль не зачистят...
              Равно как и если ДНР и ЛНР будут признаны или дойдут до Киева...
              Роли не играет КАК закончится война.
              Самое страшное начнется потом
              Скептик-Самоучка
              1. роман66 Сегодня, 14:22
                в том числе и для нас
                роман66
                1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:29
                  хм...
                  ну наши сми утихнут или будут транслировать - "все хорошо. прекрасная маркиза"...
                  Скептик-Самоучка
  3. PBF Сегодня, 13:44
    Потенциал или потенцию? laughing
    PBF
  4. pilot69 Сегодня, 13:51
    А кто обещал, что Пентагон "не будет настроен"? Ребята, вы о чем? Здесь нет ничего личного, просто бизнес. Ох, как хочется посмотреть в "интернетовские" глаза тех, кто здесь орал про Трампа. Ничего не измениться. Просто. Тупо. Ничего.
    pilot69
    1. Ампер Сегодня, 13:57
      Конечно они заинтересованны в целосности,не только для своего военного контингента,но для выращивания ГМО
      Ампер
      1. Громобой Сегодня, 14:21
        Цитата: pilot69
        Ох, как хочется посмотреть в "интернетовские" глаза тех, кто здесь орал про Трампа.

        Ладно интернетовские,а то ведь "сказочник" даже банкет закатил в государственном учреждении.
        Их содержат на народные деньги,а они гуляют,Победы празднуют,тьфу.
        Громобой
        1. Стропорез Сегодня, 14:29
          Цитата: Громобой
          Их содержат на народные деньги,а они гуляют,Победы празднуют,тьфу.

          Праздновать перестанут,если их заставить жить на МРОТ. am
          Стропорез
  5. kolkulon Сегодня, 14:00
    Так обама в декабре подписал указ о 350млн.$ помощи на оборонку украины.Заднюю уже не включишь.
    kolkulon
  6. loginovich Сегодня, 14:01
    Обещать не значит жениться . Я о Трампе и не уверен ,что он будет лучше клинтонши.
    loginovich
    1. тол100в Сегодня, 14:14
      Цитата: loginovich
      Я о Трампе и не уверен ,что он будет лучше клинтонши.

      Вот именно: Те же яйца, только в профиль!
      тол100в
  7. Злой 55 Сегодня, 14:19
    Укралынцы и Грузынцы-два братских нации(кислый х..и уксус)..Толку от них ноль,только слюни и сопли.
    Злой 55

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