Пентагон по-прежнему настроен поддерживать потенциал ВСУ

Уорк подчеркнул, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил. Помимо этого, он призвал Украину сохранять приверженность проведению реформ, после которых может увеличиться эффективность ее оборонных предприятий,

США по-прежнему настроены на серьезную работу по поддержке киевских властей и наращиванию потенциала ВСУ, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Кортни Хиллсона.Это заявление было сделано по итогам встречи первого замминистра обороны США Боба Уорка с главой украинского МИД Павлом Климкиным. На встрече обсуждались вопросы американской военной помощи и увеличения военного потенциала Украины.говорится в релизе официального представителя Уорка.В сообщении отмечается также, что Павел Климкин «в ходе встречи с Уорком подтвердил приверженность Украины выполнению минских соглашений» по урегулированию ситуации на востоке страны.