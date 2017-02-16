Аваков рассказал немцам, в каком случае Украина лишится государственности
Немецкий журнал Die Welt приводит заявления украинского министра внутренних дел – одного из реализаторов майданного переворота – Арсена Авакова. Аваков впадает в размышления о том, что произойдёт, если «Россия открыто нападёт на Украину». Сама постановка вопроса говорит, что майданная «логика» в действии – получается, что, всё это время заявляя о противостоянии «российской агрессии», киевские власти сами признают, что Россия так и не явилась на войну...
Из интервью Авакова немецкой прессе:
Перевод заявления министра внутренних дел Украины приводит ИноТВ:
Все эти заявления больше похожи на самовнушение, на мантру о том, что майданный режим никто трогать не должен и не собирается, и он (режим) продолжит совершать преступления против человечества, параллельно растаскивая украинские активы. При этом ещё и посыл Западу идёт. Мол, вы продолжайте давить на Россию, а то будет та-а-акое!..
Чтобы окончательно убедить Запад в «тягостных последствиях агрессии России», Аваков заявляет:
Вот только Аваков не сообщил, а чей вооружённый марионеточный режим действует на границах Евросоюза сегодня, и почему украинцев всё это время так активно пичкают заявлениями о «почти готовой отмене» визового режима с ЕС...
Из интервью Авакова немецкой прессе:
Если Запад предоставит России свободу действий, украинцы полны решимости дать отпор путинской агрессии. Открытое вторжение России приведёт к огромному числу жертв. Вероятно, Украина лишится независимости и перестанет существовать как государство. Но и Россию в этом случае ожидают катастрофические последствия.
Перевод заявления министра внутренних дел Украины приводит ИноТВ:
Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим.
Все эти заявления больше похожи на самовнушение, на мантру о том, что майданный режим никто трогать не должен и не собирается, и он (режим) продолжит совершать преступления против человечества, параллельно растаскивая украинские активы. При этом ещё и посыл Западу идёт. Мол, вы продолжайте давить на Россию, а то будет та-а-акое!..
Чтобы окончательно убедить Запад в «тягостных последствиях агрессии России», Аваков заявляет:
На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев.
Вот только Аваков не сообщил, а чей вооружённый марионеточный режим действует на границах Евросоюза сегодня, и почему украинцев всё это время так активно пичкают заявлениями о «почти готовой отмене» визового режима с ЕС...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1