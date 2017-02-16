Аваков рассказал немцам, в каком случае Украина лишится государственности

Если Запад предоставит России свободу действий, украинцы полны решимости дать отпор путинской агрессии. Открытое вторжение России приведёт к огромному числу жертв. Вероятно, Украина лишится независимости и перестанет существовать как государство. Но и Россию в этом случае ожидают катастрофические последствия.

Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим.

На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев.