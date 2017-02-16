14:42 16 февраля

Аваков рассказал немцам, в каком случае Украина лишится государственности

Немецкий журнал Die Welt приводит заявления украинского министра внутренних дел – одного из реализаторов майданного переворота – Арсена Авакова. Аваков впадает в размышления о том, что произойдёт, если «Россия открыто нападёт на Украину». Сама постановка вопроса говорит, что майданная «логика» в действии – получается, что, всё это время заявляя о противостоянии «российской агрессии», киевские власти сами признают, что Россия так и не явилась на войну...

Из интервью Авакова немецкой прессе:
Если Запад предоставит России свободу действий, украинцы полны решимости дать отпор путинской агрессии. Открытое вторжение России приведёт к огромному числу жертв. Вероятно, Украина лишится независимости и перестанет существовать как государство. Но и Россию в этом случае ожидают катастрофические последствия.


Аваков рассказал немцам, в каком случае Украина лишится государственности



Перевод заявления министра внутренних дел Украины приводит ИноТВ:
Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим.


Все эти заявления больше похожи на самовнушение, на мантру о том, что майданный режим никто трогать не должен и не собирается, и он (режим) продолжит совершать преступления против человечества, параллельно растаскивая украинские активы. При этом ещё и посыл Западу идёт. Мол, вы продолжайте давить на Россию, а то будет та-а-акое!..

Чтобы окончательно убедить Запад в «тягостных последствиях агрессии России», Аваков заявляет:
На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев.


Вот только Аваков не сообщил, а чей вооружённый марионеточный режим действует на границах Евросоюза сегодня, и почему украинцев всё это время так активно пичкают заявлениями о «почти готовой отмене» визового режима с ЕС...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1
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Комментарии 21
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:55
    В любом - и это не обсуждается
    Скептик-Самоучка
    1. cniza Сегодня, 14:03
      Весна , началось обострение , а люлей хунтята огребут по любому.
      cniza
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:04
        Да им на люлей - пофиг :) лишь бы бабло не заставили возращать
        Скептик-Самоучка
        1. vovanpain Сегодня, 14:08
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Да им на люлей - пофиг :) лишь бы бабло не заставили возращать

          Вот это точно,коллега. hi Это для них самое страшное.
          vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 14:10
      Однозначно, деньги выклянчивают. laughing
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 14:24
      Открытое вторжение России приведёт к огромному числу жертв. Вероятно, Украина лишится независимости и перестанет существовать как государство.
      Так по данным свидомых сми Россия уже захватывает территорию Украины. А бравые гробики сдерживают бурятский спецназ и танковые дивизии РФ с 2015 года. laughing
      Венд
  2. svp67 Сегодня, 13:59
    Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов национальной гвардии.
    И если Запад не даст денежек, то как Украина собирается прокормить всю эту ораву? Видимо пустит на "вольные хлеба"... И если это произойдет, то и не чьей агрессии не требуется.
    svp67
    1. Толстоевский Сегодня, 14:09
      было бы просто замечательно, если б это вооружённое стадо направилось на вольные хлеба в эуропу
      Толстоевский
    2. seregatara1969 Сегодня, 14:22
      гуляй поле в действии (в натуре) получится
      seregatara1969
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:04
    Какой сказачник проподает! Ему бы в Голливуде писать фантастические романы и сценарии к фильмам, а как политик он без-дарь и нечтожество.
    Изгоняющий либероидов
    1. mig29mks Сегодня, 14:22
      Он вроде к педофилам отношение имеет, так что у него другое кино!!!
      mig29mks
  4. Монос Сегодня, 14:05

    Детское сочинение. Ребёнка не обманешь.
    Монос
    1. Айрателинсион Сегодня, 14:39
      ПФ! Обманывать ребенка совершенно не надо. Достаточно сказать правду, которая выгодна говорящему. Всего и делов то. А это письмо отвратительно уже тем, что в войну вмешивают ребенка и не важно с какой стороны
      Айрателинсион
  5. Svarog51 Сегодня, 14:06
    Как можно лишиться того, чего и так нет? request
    Svarog51
  6. Толстоевский Сегодня, 14:07
    окраина лишится её в любом случае
    Толстоевский
  7. Ампер Сегодня, 14:13
    Если они хотят настоящей "аггресии"то признайте официально что ваша власть являеться террористом.
    Ампер
  8. BecmepH Сегодня, 14:17
    Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим.
    Так ведь всё верно... А оно им надо?
    BecmepH
  9. Владимир Постников Сегодня, 14:22
    Тупо, но возможно, что подействует на немецкого обывателя. Именно беженцы для них сейчас страшнее всего.
    Как может рассуждать рядовой бюргер: "Да дайте им побольше оружия. Пускай они там перестреляют друг друга, только не пускайте их в Европу. И денег дайте, но немного, а то на шею сядут. Но лучше помогите им оружием. Это надежней."
    Владимир Постников
  10. Мавр Сегодня, 14:29
    Судя по фото, Аваков наконец нашёл своё место в жизни
    Мавр
  11. RUSIVAN Сегодня, 14:29
    Аваков рассказал немцам, в каком случае Украина лишится государственности
    ЛИШИТСЯ??? Да она уже вроде как лишилась в 2014 году...
    RUSIVAN
  12. igorra Сегодня, 14:39
    Весна, педерастов на размышления потянуло... Интересно было бы на этот грандиозный забег до польской границы посмотреть. 250000 вояк укровермахта + 130000 всякой другой сволочи, не считая укушенных в голову свидомитов - марафон из числа Гиннеса.
    igorra

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