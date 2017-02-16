В США разрабатывается спутник обнаружения ядерных взрывов
Специалисты американской компании Orbital Sciences приступили к разработке нового орбитального спутника, способного обнаруживать «наземные, воздушные и космические ядерные взрывы», сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.
«По мере постепенного развития технологий, а также скрытых международных политических процессов, существует риск примыкания к ядерному клубу новых государств, в том числе и нестабильных. При получении тем или иным способом технологий производства ядерного оружия, страны неизбежно будут проводить и его испытания, которые в некоторых случаях будет либо невозможно обнаружить, либо на получение данных уйдет очень много времени», – говорится в материале.
Новый спутник позволит оперативно узнавать об испытаниях ядерного оружия. Аппарат, получивший обозначение STPSat-6, разрабатывается по заказу ВВС США. Стоимость разработки – $ 78,2 млн.
Сообщается, что помимо обнаружения ядерных взрывов, спутник будет собирать метеорологические данные. Аппарат оснастят экспериментальной системой лазерной связи, создаваемой в NASA.
С помощью какой аппаратуры будут фиксироваться ядерные взрывы, не уточняется. По данным ресурса, «вероятнее всего, на спутнике будет использоваться автоматическая оптическая многоспектральная система высокой четкости». Схожие системы сегодня используются на космических аппаратах обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
«По мере постепенного развития технологий, а также скрытых международных политических процессов, существует риск примыкания к ядерному клубу новых государств, в том числе и нестабильных. При получении тем или иным способом технологий производства ядерного оружия, страны неизбежно будут проводить и его испытания, которые в некоторых случаях будет либо невозможно обнаружить, либо на получение данных уйдет очень много времени», – говорится в материале.
Новый спутник позволит оперативно узнавать об испытаниях ядерного оружия. Аппарат, получивший обозначение STPSat-6, разрабатывается по заказу ВВС США. Стоимость разработки – $ 78,2 млн.
Сообщается, что помимо обнаружения ядерных взрывов, спутник будет собирать метеорологические данные. Аппарат оснастят экспериментальной системой лазерной связи, создаваемой в NASA.
С помощью какой аппаратуры будут фиксироваться ядерные взрывы, не уточняется. По данным ресурса, «вероятнее всего, на спутнике будет использоваться автоматическая оптическая многоспектральная система высокой четкости». Схожие системы сегодня используются на космических аппаратах обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Использованы фотографии: https://nation-news.ru