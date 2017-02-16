14:43 16 февраля

В США разрабатывается спутник обнаружения ядерных взрывов

Специалисты американской компании Orbital Sciences приступили к разработке нового орбитального спутника, способного обнаруживать «наземные, воздушные и космические ядерные взрывы», сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.

В США разрабатывается спутник обнаружения ядерных взрывов


«По мере постепенного развития технологий, а также скрытых международных политических процессов, существует риск примыкания к ядерному клубу новых государств, в том числе и нестабильных. При получении тем или иным способом технологий производства ядерного оружия, страны неизбежно будут проводить и его испытания, которые в некоторых случаях будет либо невозможно обнаружить, либо на получение данных уйдет очень много времени», – говорится в материале.


Новый спутник позволит оперативно узнавать об испытаниях ядерного оружия. Аппарат, получивший обозначение STPSat-6, разрабатывается по заказу ВВС США. Стоимость разработки – $ 78,2 млн.

Сообщается, что помимо обнаружения ядерных взрывов, спутник будет собирать метеорологические данные. Аппарат оснастят экспериментальной системой лазерной связи, создаваемой в NASA.

С помощью какой аппаратуры будут фиксироваться ядерные взрывы, не уточняется. По данным ресурса, «вероятнее всего, на спутнике будет использоваться автоматическая оптическая многоспектральная система высокой четкости». Схожие системы сегодня используются на космических аппаратах обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Использованы фотографии: https://nation-news.ru
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Комментарии 6
  1. Толстоевский Сегодня, 14:06
    гениально! нужно ишшо запихать внутрь астронавтика - оператора с мелкоскопом
    Толстоевский
    1. cniza Сегодня, 14:07
      Да шпион это будет очередной.
      cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:12
    Как будто в космосе сейчас мало находится подобных спутников с аппоратурой способной отслеживать ядерные испытания-этот создают явно для других целей.
    Изгоняющий либероидов
  3. Мавр Сегодня, 14:15
    Я, конечно дико извиняюсь, поскольку рассуждаю по дилетантски, но по-моему ЯДЕРНЫЙ взрыв - такая штука, которую несложно и без спутника засечь. Может сей агрегат будет отмечать какие-нибудь микроядерные взрывы? Ещё раз простите дилетанта.
    Мавр
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:17
      ога, применение патронов с обедненным ураном...
      Скептик-Самоучка
  4. san4es Сегодня, 14:30
    Кроме детектора радиации и эксперементальнои лазерной связи на нём ещё семь неоглашённых элементов установят
    san4es

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