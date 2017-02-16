Украинская разведка: блокада Донбасса ведёт ко вступлению населения в войска ЛДНР

Обстановка на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 16 февраля российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля с.г.), увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.Особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернуто в городах Довжанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.