Украинская разведка: блокада Донбасса ведёт ко вступлению населения в войска ЛДНР
Главное управление разведки Украины публикует заявления о существенном осложнении (для Украины) обстановки в связи с блокадой так называемыми добробатами поставок угля с территории народных республик Донбасса. В материале, опубликованном на странице украинского разведуправления, говорится о том, что местные рабочие, которые на фоне блокады лишились источника дохода, связывают свою судьбу с ополчением. Вместо термина "ополчение" используется термин майданных преступников "российско-террористические войска".
Перевод публикации ГУР МО Украины, в которой излюбленным словом является «оккупированный» в разных его вариациях:
Довжанский – это укроверсия названия города Свердловск (ЛНР), Кадиевка – Стаханов.
ГУР МО Украины:
Логика интересная... Получается, что «стрелки» в данном случае переводятся как на Семенченко, боевики которого и взрывают рельсы на пути составов с углем, так и на Россию, войска которой якобы находятся на территории ЛДНР, да ещё и укомплектовываются местным населением. Тот факт, что в российской армии не могут служить иностранные граждане (а речь ГУР МОУ ведёт о гражданах Украины), укроразведку, которая «третьим глазом» видит «российскую армию» в Донбассе не первый год, не волнуют. Как не волнует и то, что отсутствие регулярных российских войск в ЛДНР не увидел даже начальник ГШ ВСУ Муженко.
Перевод публикации ГУР МО Украины, в которой излюбленным словом является «оккупированный» в разных его вариациях:
Обстановка на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 16 февраля российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля с.г.), увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.
Особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернуто в городах Довжанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.
Особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернуто в городах Довжанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.
Довжанский – это укроверсия названия города Свердловск (ЛНР), Кадиевка – Стаханов.
ГУР МО Украины:
Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в российско-террористические войска, что уже позволило существенно повысить уровень укомплектованности отдельных подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.
Логика интересная... Получается, что «стрелки» в данном случае переводятся как на Семенченко, боевики которого и взрывают рельсы на пути составов с углем, так и на Россию, войска которой якобы находятся на территории ЛДНР, да ещё и укомплектовываются местным населением. Тот факт, что в российской армии не могут служить иностранные граждане (а речь ГУР МОУ ведёт о гражданах Украины), укроразведку, которая «третьим глазом» видит «российскую армию» в Донбассе не первый год, не волнуют. Как не волнует и то, что отсутствие регулярных российских войск в ЛДНР не увидел даже начальник ГШ ВСУ Муженко.
Использованы фотографии: SKELET-info