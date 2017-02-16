14:42 16 февраля

Украинская разведка: блокада Донбасса ведёт ко вступлению населения в войска ЛДНР

Главное управление разведки Украины публикует заявления о существенном осложнении (для Украины) обстановки в связи с блокадой так называемыми добробатами поставок угля с территории народных республик Донбасса. В материале, опубликованном на странице украинского разведуправления, говорится о том, что местные рабочие, которые на фоне блокады лишились источника дохода, связывают свою судьбу с ополчением. Вместо термина "ополчение" используется термин майданных преступников "российско-террористические войска".

Перевод публикации ГУР МО Украины, в которой излюбленным словом является «оккупированный» в разных его вариациях:

Обстановка на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 16 февраля российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля с.г.), увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.


Особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернуто в городах Довжанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.


Довжанский – это укроверсия названия города Свердловск (ЛНР), Кадиевка – Стаханов.

Украинская разведка: блокада Донбасса ведёт ко вступлению населения в войска ЛДНР


ГУР МО Украины:
Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в российско-террористические войска, что уже позволило существенно повысить уровень укомплектованности отдельных подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.


Логика интересная... Получается, что «стрелки» в данном случае переводятся как на Семенченко, боевики которого и взрывают рельсы на пути составов с углем, так и на Россию, войска которой якобы находятся на территории ЛДНР, да ещё и укомплектовываются местным населением. Тот факт, что в российской армии не могут служить иностранные граждане (а речь ГУР МОУ ведёт о гражданах Украины), укроразведку, которая «третьим глазом» видит «российскую армию» в Донбассе не первый год, не волнуют. Как не волнует и то, что отсутствие регулярных российских войск в ЛДНР не увидел даже начальник ГШ ВСУ Муженко.

Использованы фотографии: SKELET-info
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Комментарии 14
  1. mig29mks Сегодня, 14:15
    Где-то надо работать! Разговоры для внутреннего потребления,держите блокаду пополняете ряды ополченцев ЛДНР!!!!
    mig29mks
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:15
      Капитан очевидность в шоке от такого...
      А чего они хотели?
      Скептик-Самоучка
      1. svp67 Сегодня, 14:25
        Цитата: Скептик-Самоучка
        А чего они хотели?

        Чего, чего... что бы эти безработные шахтеры подняли восстание внутри республик и подняв жовто-блакитные флаги с хлебом-солью встречали своих "освободителей"
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
          Так что же освободители не торопятся в республики ? Видать , боятся своё свидомое достоинство потерять ?
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 14:38
            hi
            Цитата: bouncyhunter
            Так что же освободители не торопятся в республики ?
            Дак, "жабьеми прыжками" как то быстро и не получается...
            svp67
    2. vovanpain Сегодня, 14:18
      Получается, что «стрелки» в данном случае переводятся как на Семенченко, боевики которого и взрывают рельсы на пути составов с углем

      Получается,Семка агент Путина. bully Ведь явно как Надюха хунтят изнутри валит. wink
      vovanpain
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:15
    Вот если бы так по всей укроине -создавались отряды готовые с оружием в руках немедленно выступить против существующего проамериканского и прозаподного режима. .
    Изгоняющий либероидов
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:16
      А как же основополагающий принцип: "моя хата с краю"? wassat
      Скептик-Самоучка
      1. роман66 Сегодня, 14:40
        ну, когда в твою хату уже лезут с недобрыми намерениями, где-то надо принципы менять
        роман66
  3. Мавр Сегодня, 14:22
    Семенченко - агент Кремля!!!!! На нары его, вместе с Савченко wassat
    Мавр
  4. igor.borov775 Сегодня, 14:30
    Да зарапортовались.Очень ценное наблюдение, а россияне даже и не знали.Какая силища у нас под боком.Где-то что-то не срастается.Давят на немцев, а у них оказывается ещё и память есть.Нет на него грузина Мишико,он показал бы этому болтуну.
    igor.borov775
  5. staviator Сегодня, 14:34
    А вы видели форму черепа Семенченко?
    http://i.blog.fontanka.ru/photos/2014/09/800x600_
    Lw1EiCRsVGLzkWpT02Tu.jpg,если нагуглить форма черепа Дауна,то будет его фото.
    staviator
  6. japs Сегодня, 14:34
    "Главное управление разведки Украины публикует..." - это просто фантастика!
    Оказывается в 404, есть не только танковыые главкомы ВМС, северо-юг, но и ГРУ!
    Ржу-не-могу!
    japs
  7. Zoldat_A Сегодня, 14:34
    Мне вот интересен укротермин "временно оккупированные". КЕМ? Это в 41-м Украина была временно оккупированная. А сейчас? Оккупирована тем, кто на этой земле родился, вырос, жил, а теперь защищает от того, кто пришёл его убить?.
    "Российско-террористические войска" тоже весьма интересно. Ладно, что они ищут и не могут найти российскую армию - с этим понятно.... Но "террористы"??? Пусть в Киеве расскажут, прежде чем кидаться обвинениями в терроризме, сколько опор ЛЭП подорвали ополченцы? Сколько домов со спящими жителями подняли на воздух и захватили заложников в школах, больницах и театральных центрах? Сколько голов детям поотрезали и выложили видео на ютуб? Плохо там в Куеве с терминологией.....
    И ещё. Чудесный в своей одержимой фанатичной тупости яйцеголовый Слава Ковтун у В.Соловьёва орал, что на Донбассе от 200 до 700 российских танков - известная байка в духе "пожалей, Европа, Украину и дай денег". И тут же украинский замминистра перемоги рассказывает, что укровойска "перешли в наступление силами 2 БТР и до роты личного состава". Слава и все остальные, не бывавшие на Донбассе, но упорно считающие там российские танки совсем неспособны хотя бы пофантазировать, что могут даже 200 танков сделать с наступающей ротой солдат, пусть и при поддержке 2 БТРов? Особенно, если учесть, что танки в одиночку не воюют (если только командует ими не Паша Грачёв в Грозном) и Донбасс, по российским меркам, в общем-то, небольшая территория (по телевизору Захарченко говорил - протяжённость фронта 50 км)?
    Zoldat_A

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