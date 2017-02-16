14:40 16 февраля

НАТО готово усилить военное присутствие на Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в ходе заседания с участием министров обороны стран альянса было принято решение об увеличении натовского военного присутствия на Чёрном море. При этом отмечено, что речь идёт и о «координации действий с государствами региона, не входящими в альянс». В первую очередь, Столтенберг имел в виду Грузию и Украину.

РИА Новости цитирует генсека западного военного блока:
Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе.




Столтенберг в окружении женщин-министров обороны стран НАТО


Обратило на себя внимание то, что Столтенберг фактически повторил высказывание главы Пентагона Джеймса Мэттиса по поводу «необходимости вести разговор с Россией с позиции силы». Это в очередной раз говорит о том, что альянс – структура, выражающая интересы США, а генсек альянса – всего лишь говорящая голова, высказывающая только после отмашки реального хозяина военного блока.

После заседания в офисе НАТО становится понятно, что организация и впредь не собирается отказываться от конфронтации с Россией, и не готова идти по пути равноправного диалога.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/jensstoltenberg
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Комментарии 8
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:31
    А еще про "женский батальон" Сердюкова говорили...
    Скептик-Самоучка
  2. Бомба Сегодня, 14:31
    Бикини не забудьте одеть.....а то мало ли
    Бомба
  3. RUSOIVAN Сегодня, 14:32
    Понабрали кошелок в министры!
    RUSOIVAN
    1. Teberii Сегодня, 14:40
      Ну что эти кошелки, могут с истерики дров на ломать.
      Teberii
  4. RUSIVAN Сегодня, 14:33
    НАТО готово усилить военное присутствие на Чёрном море
    Россия тогда усилит в Атлантическом или Тихом океане...
    RUSIVAN
  5. Мар.Тира Сегодня, 14:35
    Этими высказываниями они уподобляются обезьянам которые бьют себя в грудь,укают,и подбадривают союзничков,что бы не страшно было,от своих же угроз..Ну и естественно дают сигнал Украине,убивайте дальше,мы прикроем.Но ни поможет их флот,в случае провокации как прогнозирует Жириновский,националистических батальонов против России.
    Мар.Тира
  6. Челентаныч Сегодня, 14:38
    Ну походу конвенция Монтре окончательно утратила свою силу для "исключительных".
    Челентаныч
  7. МВГ Сегодня, 14:38
    По лицам видно - люди не от мира сего. Уже убежден, таких специально подпирают, что бы ахинею несли и не понимали ни последствий, ни ответственности. Это как радиотранслятор: трындит, трындит, а ответственности никакой, мозгов то нет.
    МВГ

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