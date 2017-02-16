НАТО готово усилить военное присутствие на Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в ходе заседания с участием министров обороны стран альянса было принято решение об увеличении натовского военного присутствия на Чёрном море. При этом отмечено, что речь идёт и о «координации действий с государствами региона, не входящими в альянс». В первую очередь, Столтенберг имел в виду Грузию и Украину.
РИА Новости цитирует генсека западного военного блока:
Обратило на себя внимание то, что Столтенберг фактически повторил высказывание главы Пентагона Джеймса Мэттиса по поводу «необходимости вести разговор с Россией с позиции силы». Это в очередной раз говорит о том, что альянс – структура, выражающая интересы США, а генсек альянса – всего лишь говорящая голова, высказывающая только после отмашки реального хозяина военного блока.
После заседания в офисе НАТО становится понятно, что организация и впредь не собирается отказываться от конфронтации с Россией, и не готова идти по пути равноправного диалога.
РИА Новости цитирует генсека западного военного блока:
Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе.
Столтенберг в окружении женщин-министров обороны стран НАТО
Обратило на себя внимание то, что Столтенберг фактически повторил высказывание главы Пентагона Джеймса Мэттиса по поводу «необходимости вести разговор с Россией с позиции силы». Это в очередной раз говорит о том, что альянс – структура, выражающая интересы США, а генсек альянса – всего лишь говорящая голова, высказывающая только после отмашки реального хозяина военного блока.
После заседания в офисе НАТО становится понятно, что организация и впредь не собирается отказываться от конфронтации с Россией, и не готова идти по пути равноправного диалога.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/jensstoltenberg