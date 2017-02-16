НАТО готово усилить военное присутствие на Чёрном море

Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе.

Столтенберг в окружении женщин-министров обороны стран НАТО