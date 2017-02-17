Схватка в Крыму между олигархами и патриотами. Итоги расследования

Привлекшие внимание крымские шевеления вокруг отложенного (возможно, и навсегда) строительства парка «Патриот» под Севастополем заставили глубоко погрузиться в ситуацию. И вот что получилось на выходе.Для начала давайте задумаемся: а нужен ли вообще этот парк в Севастополе? И посмотрим на этот вопрос не с точки зрения крымчан в целом и севастопольцев в частности, а с точки зрения повыше. Не в упрек крымчанам, но по результатам общения у меня сложилось мнение, что 80% жителей Крыма интересует исключительно количество туристов, которые приедут в Крым летом.Однако практика двух последних летних сезонов показала, что Крым как бы совсем не конкурент Таиланду, Турции и Египту. Что по ценам, что по уровню сервиса. Цены в первую очередь интересуют наших соотечественников, хотя и уровень комфорта, пока оставшийся на украинском уровне, тоже.Чтобы Крым стал, как в старые времена, жемчужиной России, туда надо и надо вваливать огромные суммы денег. Чтобы люди, отдохнув в Крыму, не задавали на форумах вопросы типа «я не понял, за что такие цены».Деньги, конечно, будут. Но не секрет, что крымские власти попросту пока не в состоянии их освоить. И это печалит. Но об этом сказано уже много, повторяться не буду.Севастополь. Город-герой, город русской славы не одной войны. Нужен ли городу проект, подобный парку «Патриот»? Однозначно. Пусть не в масштабах Алабино, но тем не менее. Более того, Севастополь — лучшее место для реализации такого проекта.И, самое главное, Севастополю этот проект почти ничего не стоил бы. Шойгу планировал вложить в это дело три миллиарда. Сумма, знаете ли… Если не распиливать, многое можно совершить с такими деньгами.Однако почему севастопольцы так яростно (вроде бы) выступили против парка?Да не выступали они. Им, в принципе, почти все равно. Будет парк, не будет парка… Очень странная позиция. Ладно, не будем брать севастопольских жителей, которым все равно. Есть и такие, кому не все равно. Кто умеет смотреть в завтрашний день. Они есть, и это прекрасно.О горе Гасфорте мы писали.Действительно, могло получиться очень здорово, даже при условии соседства с байкерами. Здесь сразу скажу, что в противостоянии олигархов и патриотов я на стороне патриотов, даже если это байкеры Хирурга.Но поговорим об олигархах и чиновниках, вставших горой против парка на Гасфорте. Точнее, об одном олигархе. Об Алексее Чалом.Чалый — олигарх. Не по деньгам, по количеству средств на счетах ему далеко до наших. Олигарх в первую очередь — это человек бизнеса, практически стоящий выше всяких условностей типа патриотизма и гражданства.Претензии к Чалому по поводу его бизнеса на Украине время от времени появлялись в СМИ и Интернете, но так… без огонька. А между тем, вот доказательства того, что Чалый ведет свои дела и на Украине. Хотя почему-то это отрицает.Ведение бизнеса с украинскими партнерами — не есть преступление. Тем более, что все это началось бог знает, когда. Но зачем тогда это отрицать? Равно как и плотное взаимодействие с «Партией регионов».Первый раз Чалый «прокололся» еще в 2015 году, в бытность еще председателем Заксобрания, когда неожиданно выступил против национализации Севастопольского морского завода, принадлежавшего… Порошенко. Очевидно, Чалый прекрасно понимал, что Порошенко вполне может ответить тем же и отжать что-то из чаловских активов и предприятий на Украине.Неожиданный уход Чалого с поста спикера Заксобрания вызван как возможными последствиями, так и весьма неожиданным обломом. В Украине Заксобрание Крыма ведало распределением земельных участков. В России эту кормушку отняли, значит, ловить стало нечего. Так что теперь Чалый — просто олигарх в статусе депутата.Вообще, Алексея Михайловича не стоит рассматривать как крымчанина, россиянина, гражданина и патриота. В первую очередь он бизнесмен. И — неплохой бизнесмен. Так что есть смысл отталкиваться именно от этого. Доллар — он интернационален сегодня. И, кстати, такой подход дает ответ на многие вопросы, в том числе и по парку «Патриот».Чалому нужны земельные ресурсы для реализации разработанной еще при Украине его частным «Агентством стратегического развития Севастополя» стратегии развития туристической инфраструктуры.Кстати, Чалому никто и не отказывал в выделении земли. Просто предложили слегка не в том месте, которое он облюбовал. А претендовал он на земли у берега моря, которые даже в те времена относились к Минобороны РФ.Но самое интересное, что крымские представители «ПР» при реализации этих долгосрочных проектов «развели» Чалого на благое дело. Видимо, обещая за него нешуточные преференции. Обычный украинский «договорняк»: Чалый делает дело, а представители ПР лоббируют его интересы. Видимо, договор был на весьма высоком уровне, и откровенного «кидалова» не предполагал.Чалый повел себя как человек слова. Так появился музей 35-й береговой батареи. Все можно прочитать на официальном сайте музея.Дело сделал бизнесмен Чалый? Дело. Аплодисменты стоя, Алексей Михайлович действительно молодец.Более того, чаловская «Таврида Электрик» до сих пор финансирует музей. Который, кстати, люди могут посетить бесплатно, и за экскурсии тоже денег не берут.Итак, бизнесмен Чалый дело сделал, осталось лишь получить дивиденды. А в качестве дивидендов рассматривался проект, аналогичный «Балаклаве Грин», который разработали по заказу олигарха Новинского.Комплекс из 600 коттеджей, искусственные озера, поля для гольфа, конные клубы… Короче, все то, чем тыкали в лицо Залдостанову.Проект, сами понимаете, не зашел, а потом случился тот самый казус и «Крым уплыл». А вместе с ним и надежды на неплохой куш в Балаклаве. А потом появились «Ночные волки» с идеей парка, на котором ничего не заработать.В целом получился стандартный форс-мажор. Однако музейный комплекс уже построен и функционирует. А Гасфорта уходит из рук стремительно, как байк на шоссе. И реально надо что-то делать, чтобы защитить свои денежки.Бизнесмен Чалый и начал делать.Кто из СМИ взвыл первым? Не секрет. Чаловские же «Форпост» и «Примечание». Не верите? А проверьте. «Форпостом» руководит некий Николаев. Тот самый, что шел избираться под лозунгом «Соратник Чалого — иду НА ВЫборы!»Были ли у олигарха Чалого средства, чтобы просто купить некоторое количество «местных жителей» для участия в общественных слушаниях? Смешно, правда?И в итоге поднялся такой шум, что Минобороны России решило просто не лезть в эту кашу. Не надо — не будем строить. Построим на своей территории. Потом.А Чалый и его команда, отстояв идею ненужности в Севастополе на горе Гасфорте центра патриотического воспитания, наверное, вернутся к реализации просроченной мечты "монорельс и парк аттракционов". И коттеджи. А может, и все в одном проекте «Балаклава Грин».Но методы, которыми это делается, уважения не вызывают. Познакомьтесь с видео, которое смонтировали те севастопольцы, которые хотят «Патриот» и не хотят «Балаклаву» с монорельсом.Стоит обратить внимание на то, как ведет себя депутат Законодательного собрания, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов в студии севастопольского телевидения.«Я вам прочитаю документ, и вам этого должно быть достаточно. А показать, что это действительно документ — рылом не вышли». Не цитата, но вольный перевод поступка Горелова.Знаете, вот в Раде такое в порядке вещей. Вместе с мордобоем. Хотя вроде бы Крым — это Россия… Откуда замашки такие?В целом же, окунувшись в севастопольскую круговерть, вынес такое мнение: там начинается новая война. Война между местными, пробравшимися во власть и желающими получить преференции за участие в «русской весне», и, собственно, «пришлыми» с континента. И война эта будет весьма и весьма серьезной.Многочисленная и хорошо организованная команда Чалого вставит еще много палок в колеса, уверен. Здесь все ясно и понятно, люди хотят жить лучше, чем при Украине. И некоторые, типа депутата Александра Кулагина, правой руки Чалого, уже публично тоскуют по Украине.Прекрасно, что сегодня у них отсутствует прямой доступ к земельным ресурсам. Великолепно, что в сложившейся ситуации мнения крымчан не единогласны. Есть и те, кто «за», и те, кто «против».Но посмотрим так: нужен ли нам, то есть России, Севастополь как культурный и исторический центр? Нужен. Это уникальный город, там есть от чего отталкиваться. И парк «Патриот», каким бы ни было мое отношение к его алабинскому собрату (а оно весьма скептическое), нужен.Он нужен не мне, он нужен не Севастополю. Он нужен России. Место, где воедино сплелись имена Суворова, Кутузова, Нахимова, Корнилова, Истомина, место тысяч подвигов русских солдат и матросов, просто обязано получить как минимум, еще одно воплощение памяти и истории.Точнее, просто место поклонения. Всем участникам, турецких войн, Крымской, Великой Отечественной. Такой же исторический кластер, как в Алабино.Да, и Исторический бульвар неплохо было бы привести в божеский вид. В соответствии с российскими стандартами. А то на деле какая-то укронищета, а не памятное место.Согласен, Севастополю нужны деньги от бизнес-проектов, от туризма в первую очередь. Но чем привлекать? Как я понял, местные все еще пребывают в некоем радужном непонимании ситуации, что моря, солнца и фатеры по цене гостиничного номера должно быть достаточно. Что ж, уверен, что нынешний год принесет немало сюрпризов. Поделом, кстати.Но кто скажет, сколько стоит патриотизм? Сколько стоит любовь к Родине? Сколько стоит память? Да, та самая, за которую мы сегодня воюем каждый день? И в которую продолжают пытаться плюнуть отдельные организмы?Тут, конечно, каждому — свое. Кому-то патриотизм, измеряемый в истории и памяти, кому-то в количестве бумажек с водяными знаками.Не навязываю своего мнения, но думаю, что всю эту банду Чалого надо держать как можно дальше и от власти, и от земли. Севастополь — наше общее достояние, и если уж у него и должен быть Хозяин, то точно не олигарх Чалый. Несмотря на его заслуги и ордена.А в целом, чем дальше от законотворчества и исполнительной власти будут люди вроде Чалого, тем лучше будет для России. Мне могут возразить, что таких бизнесменов от власти в каждом городе навалом.Соглашусь. Но наверное, не стоит сравнивать историческую (и что немаловажно, экономическую) ценность Севастополя и, например, Тамбова. Если в Тамбов ввалить столько денег, сколько в Севастополь, он втрое краше будет. Но вот историческая ценность... Увы, ее ничем не купить.И если речь идет о восстановлении Крыма в целом и Севастополя в частности, то здесь не должно быть места играм. Мы это делаем всей Россией, Крым еще долго будет убыточным и существующим на деньги бюджета. Но кто сказал, что Россия против восстановления? Но восстановления с учетом интересов России, а не олигарха с группой приближенных.Постскриптум. А вот то, что севастопольские деятели провалили проект Шойгу, говорит о том, что кто-то реально берегов не видит. Или видит, но не российские. А зря...