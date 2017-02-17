Новости о штурмовике Су-25: предложения и вопросы
Обновление парка техники вооруженных сил связано не только со строительством и поставкой новых образцов, но и с отказом от устаревших машин. Подобные решения являются закономерными и не должны удивлять. Тем не менее, одна из последних новостей на этот счет стала поводом для споров и обсуждений. Как стало известно несколько дней назад, руководство российской промышленности намерено отказаться от производства одного из основных самолетов фронтовой авиации – штурмовика Су-25 «Грач».
Важнейшее заявление о будущем самолета Су-25 прозвучало 7 февраля. Говоря о перспективах авиационной отрасли, министр промышленности и торговли Денис Мантуров затронул тему производства самолетов-штурмовиков. Он заявил, что Су-25 «в серийных объемах больше производиться не будет». Теперь промышленность будет заниматься только модернизацией «уже новой версии Су-25ТМ». В качестве потенциальной замены для «Грачей» министр назвал учебно-боевой самолет Як-130, который, при определенных доработках, может выполнять функции легкого штурмовика.
Любые новости о прекращении производства широко известных образцов вооружения и военной техники всегда привлекают внимание общественности. Последние сообщения о дальнейшей судьбе Су-25 не стали исключением. Специалисты и широкая общественность проявили интерес к заявлениям главы Минпромторга и, как всегда бывает, попытались предугадать, что они за собой повлекут. Действительно, сложившаяся ситуация представляет определенный интерес и должна быть внимательно изучена.
Прежде всего, необходимо отметить, что слова министра весьма специфически сочетаются с известной картиной. Утверждается, что Су-25 больше не будет производиться в больших количествах. Тем не менее, если речь идет о базовой модификации самолета, то она и так уже не производиться в течение многих лет. Дело в том, что самолеты первой модификации серийно выпускались на Тбилисском авиазаводе. В начале девяностых годов Грузия объявила о независимости, вследствие чего выпуск авиационной техники для ВВС России прекратился. Таким образом, последняя партия самолетов «Грач» первой версии была передана заказчику в 1991 году, после чего российские вооруженные силы технику этого типа не получали.
Незадолго до развала Советского Союза в Тбилиси было начато производство штурмовиков Су-25Т, имеющих повышенный потенциал в деле борьбы с танками противника. До известных событий завод успел построить около двух десятков самолетов, после чего производство остановилось. Впоследствии эти машины выработали свой ресурс, после чего все остававшиеся в наличии самолеты отправились на вечную стоянку.
С 1986 года «Грачи» учебно-боевой модификации Су-25УБ строились Улан-Удэнским авиационным заводом (У-УАЗ). Вскоре из сборочного цеха вышли первые самолеты Су-25УТГ, предназначенные для использования в качестве палубных штурмовиков. Тем не менее, уже в 1992 году массовое производство этой техники было свернуто в связи с экономическими проблемами вооруженных сил и страны в целом. Позже, в течение девяностых и двухтысячных годов, У-УАЗ принимал участие в нескольких новых проектах модернизации и обновления существующей авиационной техники. К примеру, было построено лишь несколько самолетов Су-39, один прототип Су-28 и т.д. Все эти проекты не удалось довести до серийного производства и эксплуатации в войсках.
Таким образом, на данный момент прекращение серийного строительства самолетов Су-25 попросту невозможно. Массовая сборка такой техники прекратилась еще в начале девяностых годов, и после этого наша страна так и не смогла наладить выпуск штурмовиков на новой площадке. Даже с учетом всех прототипов общая численность «Грачей» всех модификаций, построенных в г. Улан-Удэ, не превышает нескольких десятков. Таким образом, остановить серийное производство Су-25 нельзя по причине его отсутствия.
Заявления о продолжении работ по модернизации более нового самолета Су-25ТМ тоже могут вызывать некоторые вопросы. Обозначение Су-25ТМ изначально носил самолет, ныне известный как Су-39. Эта модификация штурмовика разрабатывалась с середины восьмидесятых годов в качестве глубокой модернизации уже созданного Су-25Т. Техническое задание на проект подразумевало использование нового бортового оборудования, способного обеспечить возможность боевой работы в любое время суток. Кроме того, Су-25ТМ должен был нести более эффективное вооружение.
Опытный образец самолета Су-39
Серийное производство самолетов Су-25ТМ планировалось развернуть в Тбилиси, однако распад СССР помешал реализации этих планов. В дальнейшем предпринимались попытки создания совместного предприятия, однако они не увенчались успехом. Из-за этого производство самолетов предложили развернуть на У-УАЗ. В Улан-Удэ были построены опытные и предсерийные самолеты. Кроме того, именно на этом этапе проект получил новое название Су-39. В связи с ограниченными финансовыми возможностями военного ведомства такой самолет фронтовой авиации на вооружение не принимался и серийно не строился.
Что именно подразумевается под предложением продолжать модернизацию Су-25ТМ / Су-39 – неизвестно. Более того, сама возможность такой модернизации является поводом для сомнений. Было построено лишь несколько подобных самолетов, из-за чего их модернизация вряд ли сможет дать заметные результаты в контексте боевых возможностей всей фронтовой авиации.
Можно предположить, что в контексте модернизации существующей техники произошла элементарная путаница. В настоящее время действительно реализуется программа глубокой модернизации состоящих на вооружении самолетов, необходимая для продления сроков их службы и повышения боевого потенциала. Тем не менее, прошедшие модернизацию самолеты получают обозначение Су-25СМ3, а не Су-25ТМ. Названия двух проектов не слишком похожи, но путаницу исключать нельзя.
Проект Су-25СМ3 подразумевает кардинальную переработку комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, позволяющую значительно повысить характеристики техники. Основным средством навигации улучшенного самолета становится спутниковая система. Стандартный прицел заменяется полноценным индикатором на лобовом стекле, связанным с прицельно-навигационным комплексом. В состав последнего входит подсистема СВП-24-25, необходимая для более точного поражения целей. Учитывая различные параметры, как самолета, так и окружающей среды, эта подсистема определяет оптимальный момент отцепки неуправляемого оружия. Как следствие, значительно повышается точность попадания таких средств поражения, что позволяет экономить на управляемом вооружении, используя свободнопадающие бомбы.
В течение нескольких последних лет отечественная авиационная промышленность осуществляет модернизацию имеющейся в ВВС техники по новому проекту. По имеющимся данным, к настоящему времени ремонт и обновление до модификации Су-25СМ/СМ3 прошли около половины штурмовиков из строевых частей. Нетрудно понять, как именно изменился боевой потенциал фронтовой авиации в связи с реализацией нового проекта, и в течение какого времени будут сохраняться подобные результаты.
Тем не менее, со временем даже модернизированные самолеты-штурмовики должны будут выработать ресурс, что заставит вооруженные силы отказаться от них. С учетом отсутствия массового производства техники семейства Су-25 на роль основного ударного самолета фронтовой авиации должны будут претендовать другие образцы техники с аналогичными или схожими характеристиками. Так, министр Д. Мантуров в своей недавней речи назвал возможным преемником «Грача» новый учебно-боевой самолет Як-130.
Следует отметить, что возможность адаптации (как минимум, теоретическая) учебного самолета к использованию в качестве ударной машины не является новостью. Почти с самого начала работ над проектом Як-130 организация-разработчик говорила о возможности решения разнообразных задач, в том числе связанных с атакой наземных объектов противника. Впоследствии даже был разработан проект такого легкого штурмовика. В 2011 году проект с обозначением Як-131 принял участие в конкурсе министерства обороны, целью которого был выбор перспективного штурмовика. Выбирая победителя конкурса, специалисты военного ведомства сочли более удачной модернизированную версию «Грача».
В связи с последними событиями, заявлениями и планами руководства промышленности, о проекте штурмовика на базе учебно-боевого Як-130 могут снова вспомнить. Такая машина должна иметь заметные отличия от Су-25 всех модификаций, но при этом она действительно может представлять интерес для заказчика, в том числе и для российских военных. Главные отличия штурмовика на основе Як-130 от серийных «Грачей» в контексте боевого применения заключаются в размерах и, как следствие, в боевой нагрузке. Имея максимальную массу чуть более 10 т, Як-130 может брать на борт только 3 т вооружения. Для сравнения, у Су-25 базовой модели эти параметры составляли 17,6 и 4,4 т соответственно.
Як-130 имеет восемь внешних точек подвески, размещенных под крылом и фюзеляжем. На них могут перевозиться блоки неуправляемых ракет либо крупногабаритные неуправляемые ракеты, подвешиваемые непосредственно на пилоны. Также возможна перевозка и применение до четырех неуправляемых бомб калибром до 500 кг. Для самообороны самолет может нести управляемые ракеты «воздух-воздух» малой дальности типа Р-73.
Также в качестве возможной альтернативы для существующих Су-25 может рассматриваться техника иных типов. В июне прошлого года главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев во время визита на Новосибирский авиационный завод рассказал о возможных путях дальнейшего развития фронтовой авиации. По его словам, новейший фронтовой бомбардировщик Су-34 в будущем должен будет заменить существующие самолеты Су-24, когда те выработают установленный ресурс. В перспективе планируется рассматривать Су-34 и в качестве самолета штурмовой авиации. Эта машина уже успела хорошо зарекомендовать себя, из-за чего ее можно рассматривать и в новых ролях.
По объективным причинам, подробности возможной адаптации фронтового бомбардировщика к работе в составе штурмовой авиации пока неизвестны. Более того, этот вопрос может быть еще не проработан специалистами военного ведомства. Тем не менее, перспективы таких идей можно оценить уже сейчас. Действительно, Су-34 отличается высочайшими техническими и боевыми характеристиками. Эта техника показала хорошие результаты, участвуя как в учебно-боевых мероприятиях, так и в полноценной боевой операции в Сирии. Самолеты способны находить и поражать разнообразные цели с использованием любого оружия, входящего в совместимую номенклатуру боеприпасов.
Однако предложение о создании нового штурмовика на базе Су-34 можно и раскритиковать. Наиболее очевидным поводом для критики является специфическое соотношение стоимости техники и предполагаемых боевых задач. Одна только нецелесообразность отправки дорогой и сложной машины на штурмовку может поставить крест на подобном проекте. Также могут возникнуть определенные проблемы с обслуживанием: «Грач» более прост и удобен с этой точки зрения, что дает ему заметные преимущества в рамках полноценных конфликтов.
Как следует из слов главкома ВКС, адаптация Су-34 под штурмовую работу относится к перспективе. Таким образом, в обозримом будущем специалисты должны будут определить все плюсы и минусы имеющихся альтернатив существующим Су-25, после чего сделают необходимые выводы. Если та или иная техника нового типа действительно сможет стать хорошим конкурентом «Грачу» или превзойти его – она получит шансы попасть в войска.
Последние новости о развитии фронтовой ударной авиации и перспективах штурмовиков Су-25 оставили массу вопросов, а также стали причиной споров. Некоторые заявления прямо противоречили известной картине, либо могли вписаться в нее только с весьма серьезными оговорками. Тем не менее, сложившаяся ситуация может рассматриваться и с иной точки зрения. При всей своей неоднозначности и спорности, слова официальных лиц показывают заинтересованность руководства военного ведомства и промышленности в дальнейшем развитии авиационной техники. Предлагаются новые пути повышения боеспособности Воздушно-космических сил, в том числе и подразумевающие отказ от одних образцов в пользу других. Это говорит о том, что в будущем фронтовая авиация России сохранит и даже нарастит свой ударный потенциал за счет обновления имеющейся техники и строительства совершенно новой.
По материалам сайтов:
http://rg.ru/
http://tass.ru/
http://vpk.name/
http://sukhoi.org/
http://arms-expo.ru/
http://airwar.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Airwar.ru, Wikimedia Commons