19:03 16 февраля

Президент РФ на коллегии ФСБ сообщил о попытках Киева сорвать Минский процесс

Президент России Владимир Путин сегодня выступил на коллегии Федеральной службы безопасности и озвучил угрозы, с которым сталкивается Российская Федерация. Среди прочего разговор зашёл о провокационных заявлениях натовских чиновников и действиях западного военного блока. По словам президента России, НАТО пытается всеми силами втянуть Россию в конфронтацию.

Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля:
Сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока - собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьёзное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него (в НАТО) ведущих государств.


Президент РФ на коллегии ФСБ сообщил о попытках Киева сорвать Минский процесс



Владимир Путин отметил, что не прекращаются попытки сил, аффилированных с военным блоком НАТО, вмешиваться во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ.

Владимир Путин отметил, что ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя и суверенитета страны.

Не обошёл президент РФ вниманием и украинскую тематику:
Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить.

Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом.


Владимир Путин отметил эффективность работы специальных служб и привёл некоторую статистику:
Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки. По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году – по сравнению с 2015-м – выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.


Завершил свою речь президент тем, что пожелал сотрудникам органов безопасности успехов в деле защиты национальных интересов, безопасности страны и граждан.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 45
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:20
    Владимир Владимирович, минские соглошательства зачем-то выполняют только в республиках, киевская военщина их давно игнорирует!Или Вам это неизвестно?
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим237 Сегодня, 15:31
      В ультимативной форме бы ответил, если Киев не жилает выполнять Минские договорённости в полном объёме - Россия больше не будет выступать гарантом по этим договорённостям и передаёт все права на разрыв договоров республикам, пусть Киев договаривается уже с ними - на передовой.
      Вадим237
      1. cniza Сегодня, 16:44
        Идет игра в том числе и дипломатическая , не все можно называть своими именами , очень жаль народ Донбасса им не позавидуешь.
        cniza
    2. васильев ю Сегодня, 15:31
      Чтобы поняли, надо было написать ЛДНР республиках. А то закосят наши власти как обычно под дурачка и никто не поймёт, о чём вообще Кремль говорит.
      васильев ю
    3. bouncyhunter Сегодня, 15:32
      Всё известно , но не стоит забывать о дипломатии и политике ...
      bouncyhunter
    4. kapitan92 Сегодня, 15:37
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Владимир Владимирович, минские соглошательства зачем-то выполняют только в республиках, киевская военщина их давно игнорирует!Или Вам это неизвестно?

      Да надоел он своей болтовней! Доклад на коллегии ФСБ!? Там собрались "мальчики" безграмотные и неинформированные о том, что происходит. Партийное собрание коллегии ФСБ. laughing
      Главный враг России это внутренний враг-либероидная колона, которая чувствует полную безнаказанность за содеянное в РФ. Коррупция процветает, средняя взятка в 2016г поднялась до отметки 2, 5 млн. рубл. С внешним врагом Россия всегда справлялась! hi
      kapitan92
      1. ИванИванов Сегодня, 15:40
        Колонна само собой. но и потенциал нато не шутка
        ИванИванов
    5. Герман 4223 Сегодня, 15:42
      Врятли он что то не знает,скорее он знает побольше чем мы все вместе взятые. В будущем мы наверно узнаем почему так было,почему Украина не соблюдала соглашения и почему мы нечего не делали.Наверное есть что то чего мы просто не знаем или недогадываемся.Жизнь сложна,когда обстоятельства позволяют Путин действует решительно.Вспомните Крым, Чечню,Осетию. Нам всем надо набраться терпения,если бочка с порохом горит ,то она обязательно взорвётся,самое главное чтоб нас при этом несильно задело.
      Герман 4223
      1. mark_rod Сегодня, 15:48
        Я-я, натюрлихь... секретный план Путина! Гут!
        mark_rod
    6. Alexey G Сегодня, 16:16
      Ну ему побольше известно чем Вам, и почему тупо низя "ввести войска".
      Alexey G
    7. Владыка Ситх Сегодня, 16:19
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. himRa Сегодня, 16:36
        Понравилось обращение:товарищи
        без всякого сарказма!
        Это его ,,родное,, ведомство и не принять в нем участие он не мог!
        Для всех конспирологов посвящается laughing
        himRa
        1. Политотдел Сегодня, 17:08
          Цитата: himRa
          Понравилось обращение:товарищи

          Все правильно обратился ...А "господа "в Вашингтоне сидят и мечтают как бы Россию уничтожить...Трудно сейчас Путину!
          Политотдел
  2. kouldoom Сегодня, 15:22
    Полковник КГБ доволен
    kouldoom
  3. васильев ю Сегодня, 15:25
    Даже я со своим извращённым сознанием и юмором не понял юмора этой статьи((.
    васильев ю
    1. васильев ю Сегодня, 15:36
      Объясняю:
      Понадобилось всего 2 года, чтобы это понять. Оперативность зашкаливает.
      васильев ю
      1. himRa Сегодня, 16:17
        мне что то объяснять бесполезно коллега ...где ты учился я там преподавал! wassat
        надеюсь что ты довел свою точку зрения до руководства lol
        итог в остатке- извращенная фантазия
        Тогда уж до кучи.
        Как говорится: на вкус и цвет- все вибраторы и дилдо разные.
        Кстати. Завидовать грех.

        Горжусь своими высказываниями. Лично мои.
        himRa
    2. himRa Сегодня, 15:40
      А слабо заинтересоваться вопросом ? ауууу...гугель,т.е ок гугл laughing
      Ежегодная коллегия ФСБ посвящена подведению итогов работы ведомства за прошлый год.
      himRa
  4. Alexey-74 Сегодня, 15:32
    Думаю все дело идет у Минску-3.....только до этого надо контрразведчикам активизироваться и на самой Украине, объектов интереса ФСБ на Украине достаточно, ведь недаром и СК России возбуждается по фактам в ЛДНР, вопросы также по провокациям в Крыму, ну а в военном отношении помочь серьезно надо Новороссии....и тогда Минск 3 будет уже на наших условиях...........
    Alexey-74
    1. kapitan92 Сегодня, 15:47
      Цитата: Alexey-74
      только до этого надо контрразведчикам активизироваться и на самой Украине, объектов интереса ФСБ на Украине достаточно,

      Контрики работают внутри страны, на то они и контрики. Для активизации есть другие подразделения ФСБ, вот им бы не помешало активизировать свою работу , с привлечением всех средств и возможностей. Приказа нет, вот в чем дело! Куда не плюнь одни "партнеры" и "братья"!
      kapitan92
  5. Громобой Сегодня, 15:35
    Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки.
    Проморгали предателей в госдуме наши контразведчики и дали им спокойно уйти за кордон.
    Громобой
    1. libivs Сегодня, 15:47
      Не заморачивайтесь... Давно пора привыкнуть, что нынче любой проворовавшийся чинуша или "бизнесмен", если не смог прикрыть свою задницу с помощью весомой крыши автоматически становится диссидентом вне зависимости от партийной принадлежности. Не знаю, но мне кажется, что случай с Вороненко и Максаковой наглядно тянет на признаки системного кризиса госуправления. (Особенно порадовал трогательный симбиоз пламенного ленинца и путинской "патриотки"... )
      libivs
      1. Громобой Сегодня, 15:53
        Зато как сладко пел,когда народу лапшу на уши вешал wassat
        Цитата: libivs
        Особенно порадовал трогательный симбиоз пламенного ленинца и путинской "патриотки".
        Да какие они ленинцы,так...на обслуге у крупной буржуазии,да и сами буржуарят кто сколько может унести.
        Громобой
        1. libivs Сегодня, 15:57
          Так и я о том же... А нас стравливают между собой по самым ничтожным поводам.
          libivs
    2. Удав КАА Сегодня, 16:05
      Цитата: Громобой
      Проморгали предателей в госдуме наши контразведчики и дали им спокойно уйти за кордон.

      Это такой "новый" способ засылки за кордон агентов! bully
      Удав КАА
      1. himRa Сегодня, 16:41
        В каждой шутке .... есть доля шутки! drinks wassat
        himRa
  6. libivs Сегодня, 15:39
    Тож новости сообщил... А насчет терроризма, разве не знали еще в 2014 году, что так оно и будет если дать хунте время укрепиться?
    libivs
  7. raid14 Сегодня, 15:41
    Мягко подготовливает кадровый состав к будущему противостоянию с НАТО или мы их или они нас. Работайте с удвоенной силой и ждите особых указаний.
    raid14
    1. Удав КАА Сегодня, 16:11
      Цитата: raid14
      Работайте с удвоенной силой и ждите особых указаний.

      Что-то на ленинские "Письма издалека" смахивает!
      Вы случаем не "профессиональный революционер"? -- Нет?
      Цитата: raid14
      или мы их или они нас.
      Ну, блин, барбудос!
      Жаль Фиделя нет, а то бы он вам бригаду подогнал под "начало"! laughing
      Удав КАА
  8. krops777 Сегодня, 15:41
    Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения.


    Подозреваю что и у ВВП нет четкого плана по ЛДНР и остальной Украине поэтому тянут время, прикрываясь высказываниями на тему нарушением руиной минских соглашений и тд, хотя это понятно даже ежу, но за этими высказываниями нет ни каких реальных действий.
    krops777
    1. ИванИванов Сегодня, 15:51
      "Донбасс - это украина" - позиция примакова в т.ч. придумать что-то новое рабочее на ходу возм. непросто.
      ИванИванов
    2. друг зверей Сегодня, 16:22
      Вероятно, это и есть план - второе Приднестровье. Проблема достанется потомкам, а до тех пор будут лавировать. Да и украинской власти текущий конфликт выгоден. Ничего личного для обеих сторон, только власть и бизнес.
      друг зверей
    3. dzvero Сегодня, 17:17
      Скорее всего план есть, но вряд ли понравится народу РФ.
      Недавно на warandpeace был интересный материал:
      "Рассекреченный доклад ЦРУ о лояльности населения Украины удивительно актуален"
      http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/118667/
      Если все там правда, то многое в политики РФ по отношении Донбаса (и Украины в целом) становится более понятным.
      dzvero
      1. Cat Man Null Сегодня, 17:35
        Цитата: dzvero
        Если все там правда, то многое в политики РФ по отношении Донбаса (и Украины в целом) становится более понятным

        - Вы про это?

        ... наиболее лояльным к советскому режиму американцы считали население Крыма и части Донбасса – промышленных районов Луганской и Донецкой областей...

        - действительно интересная статья, рекомендую:

         Рассекреченный доклад ЦРУ о лояльности населения Украины удивительно актуален
        Cat Man Null
        1. himRa Сегодня, 18:33
          Это што новая мода такая !? не спорить но пытаться внушить определенную мысль идиота!сто раз сказать свинья... т.е шоколад,ну или халва? чистой воды вранье и перетасовка фактов!
          рекомендовать подобные высеры уважаемый вы сами то это читали ?
          И что вам понятно в политике РФ в отношении Украины?
          himRa
          1. Cat Man Null Сегодня, 18:38
            Так... не надо орать, я не глухой stop

            Цитата: himRa
            ... уважаемый вы сами то это читали?

            - естессно...

            Цитата: himRa
            ... рекомендовать подобные высеры...

            - опровернуть там написанное сумеете?
            - если нет - расслабьтесь
            - ИМХО то, что там написано, вполне правдоподобно...

            И вообще, что Вы возбудились-то так? Не понимаю request

            PS:

            Цитата: himRa
            С чего он актуален? если переход Крыма оказался неожиданностью для всех! для США и пр.. аналитегов!

            - у Вас логика хромает, ИМХО
            - лояльность населения - это одно
            - а "переход Крыма" - вешь сильно более объемная, тут одной "лояльностью" не обойтись
            - так что то, что "аналитики" лажанулись, вполне объяснимо wink
            Cat Man Null
      2. himRa Сегодня, 17:50
        Цитата: dzvero
        Недавно на warandpeace был интересный материал:
        "Рассекреченный доклад ЦРУ о лояльности населения Украины удивительно актуален"

        С чего он актуален ? если переход Крыма оказался неожиданностью для всех! для США и пр.. аналитегов!Как вы можете доверять таким писунам как Алексей Санин?
        У меня есть более серьезные икспердные оценки например небезызвестного адольфа который говорил о СССР как о ,,колосе на глиняных ногах,, laughing чем это кончилось? а тем чем и должно было (доказано историей не раз)
        himRa
  9. Евдоким Сегодня, 15:42
    Интересно на границе вылавливают членов П.С. и других кастрюлеголовых, если да, что с ними делают?
    Евдоким
    1. нахтигалзиф Сегодня, 15:49
      Варят и кушают. am
      нахтигалзиф
  10. Францисканец Сегодня, 16:12
    Сакральный адепт минска .
    Францисканец
  11. Влад5307 Сегодня, 17:39
    Тут некоторые недоумки стебаются над ВВП и ФСБ, не понимая от чего нас уберегает это самое ФСБ и почему ВВП так осторожен в действиях по Окраине. А Минск-2 это прежде всего возможность отодвинуть "горячую войну" от РФ как можно на более поздний срок. ВС РФ еще не готовы к наступательной деятельности, пока только оборона и защита. Нетерпение некоторых повоевать с НАТО признак их недообразованности и, как следствие, они хорошо поддаются на ложные лозунги. Анализ реальной обстановки им недоступен и потому их действия сумбурны как и их высказывания. hi
    Влад5307
    1. LPD17 Сегодня, 18:26
      это к тому чтобы в четвертую мировую с дубинкой и камнем?(((
      продолжаем хитрый план выполнять
      LPD17
  12. 23424636 Сегодня, 18:18
    смешно читать пара тройка упоротых качают страну Украину в немыслимый противовес России и что надо делать органам ? Почитать историю опытов Генриха Ягоды.(Иегуда) с врагами страны.
    23424636
    1. LPD17 Сегодня, 18:25
      у них только рост продаж новых автомашин за январь +51%
      очень хитроплановая эРэФ третий год в минусе
      январь снова-5%....

      почемуто там люди скупают новые машины
      видно согреваться в них будут
      а тут и так хорошо
      с эрой и глонасс...
      LPD17
  13. LPD17 Сегодня, 18:23
    ...кто не хочет победить и не ставит такой задачи...
    тот отдает СТОП ПРИКАЗЫ
    в 50 км от Тбилиси 20008
    феврале2014
    август 2014 ...

    ну и бесконечные сотни и тысячи каких то объектов даиш пораженные, только видно даиш о них не в курсе....
    LPD17

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