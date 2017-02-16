Президент РФ на коллегии ФСБ сообщил о попытках Киева сорвать Минский процесс
Президент России Владимир Путин сегодня выступил на коллегии Федеральной службы безопасности и озвучил угрозы, с которым сталкивается Российская Федерация. Среди прочего разговор зашёл о провокационных заявлениях натовских чиновников и действиях западного военного блока. По словам президента России, НАТО пытается всеми силами втянуть Россию в конфронтацию.
Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля:
Владимир Путин отметил, что не прекращаются попытки сил, аффилированных с военным блоком НАТО, вмешиваться во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ.
Владимир Путин отметил, что ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя и суверенитета страны.
Не обошёл президент РФ вниманием и украинскую тематику:
Владимир Путин отметил эффективность работы специальных служб и привёл некоторую статистику:
Завершил свою речь президент тем, что пожелал сотрудникам органов безопасности успехов в деле защиты национальных интересов, безопасности страны и граждан.
Владимира Путина цитирует пресс-служба Кремля:
Сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока - собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьёзное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него (в НАТО) ведущих государств.
Владимир Путин отметил, что не прекращаются попытки сил, аффилированных с военным блоком НАТО, вмешиваться во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ.
Владимир Путин отметил, что ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя и суверенитета страны.
Не обошёл президент РФ вниманием и украинскую тематику:
Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить.
Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом.
Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом.
Владимир Путин отметил эффективность работы специальных служб и привёл некоторую статистику:
Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки. По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году – по сравнению с 2015-м – выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.
Завершил свою речь президент тем, что пожелал сотрудникам органов безопасности успехов в деле защиты национальных интересов, безопасности страны и граждан.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru