19:07 16 февраля

ЕС призвал Порошенко срочно решить проблему блокады неподконтрольных Киеву территорий

Руководство стран Евросоюза призвало киевские власти немедленно снять блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольными правительству районами Донбасса, сообщает Взгляд со ссылкой на УНИАН.



Блокада «противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории», заявил пресс-секретарь Евросоюза.


Он призвал киевские власти решить эту проблему «в первоочередном порядке», отметив, что «в противном случае под угрозой окажется эксплуатация крупных электростанций, что вызовет серьезный энергетический кризис в стране и скажется на жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения».

Ранее сегодня Порошенко выразил уверенность в том, что блокада должна быть снята как можно раньше. По его словам, «из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города»

Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы выведут ее на так сказать проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. людей окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд. долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны,
сказал Порошенко.

Еще десятки тысяч людей останутся без работы на неподконтрольных территориях. «Подчеркиваю, рынка труда там нет, и значительная часть из них, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно – к боевикам. И это движение убедительно вчера продемонстрировало Главное управление разведки. Так что нам лучше, чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?», – заявил президент Украины.

Использованы фотографии: facebook.com/shtab.blokady
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Комментарии 32
  1. himRa Сегодня, 15:46
    Руководство стран Евросоюза призвало киевские власти немедленно снять блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольными правительству районами Донбасса, сообщает Взгляд со ссылкой на УНИАН.

    Все так просто и понятно а то эти голодранцы придут в ЕС опять пугать российской угрозой! wassat
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
      Цитата: himRa
      Все так просто и понятно а то эти голодранцы придут в ЕС опять пугать российской угрозой! wassat

      Скорее , напугают ежа голым задом . ЕС обдирает остатки 404-ой чтобы гарантированно сказать : "Нам ТАКОЕ не нужно !" ...
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 15:55
        Привет Паша hi Скорее всего в ЕС учуяли, что укропы скоро начнут оплаченный ими газ из трубы тырить, вот и забеспокоились...
        Скакуасам надо не поддаваться наглому шантажу Европы. Взрывать газопроводы и блокировать поставки угля. Решили замерзать, значит замерзать laughing
        Zibelew
        1. mig29mks Сегодня, 15:57
          Пете надо срочно что-то делать)))))
          mig29mks
          1. трактористъ Сегодня, 16:27
            так еще не пришло время нагреться - идет обычное перераспределение каналов поставок на подконтрольные структуры. Можно ж организовать поставки угля/электричества из ЮАР, Европы, России, да той же ЛДНР под маркой "Made in Limpopo". Зато хероическими усилиями, пусть втридорога!
            трактористъ
            1. cniza Сегодня, 16:30
              Говорить , обещать и делать у хунтят находятся в разных измерениях и никогда не совпадают.
              cniza
              1. Монархист Сегодня, 17:04
                Камрад cniza,Вы должны знать,что "п***не мешки таскать",а еще как про майдаунов сказано:" сбрешит и дорогой не возьмет"
                Монархист
        2. bouncyhunter Сегодня, 16:07
          Тагирьян , привет ! hi Кастрюлеголовым пора проявить стойкость - и стоять на своих отмороженных назло бабушке ушах ! Д.Б. laughing
          bouncyhunter
          1. DMB_95 Сегодня, 19:05
            Цитата: bouncyhunter
            ... Кастрюлеголовым пора проявить стойкость - и стоять на своих отмороженных назло бабушке ушах ! Д.Б. laughing

            Жаль, что не перед началом зимы они от угля отказались . Сейчас бы не о наступлении думали .
            DMB_95
        3. vovanpain Сегодня, 16:38
          Цитата: Zibelew
          Скакуасам надо не поддаваться наглому шантажу Европы

          Это точно Тагир! yes Уж блокада так блокада. feel Самое смешное и горькое для них то,что они своими руками.себя же и губят.Главное им не мешать.
          vovanpain
      2. тол100в Сегодня, 16:21
        Цитата: bouncyhunter
        . ЕС обдирает остатки 404-ой чтобы гарантированно сказать : "Нам ТАКОЕ не нужно !" ...

        Там обдирать уже практически нечего. А вот спонсировать укро-дурость уже не хочет. Впочем и раньше ЕС не особо горело таким желанием, но ХОТЕЛКИ Обамки победили! В результате, сейчас ЕС несет более 80% убытков от антисанкционных мер России. Остальные % (издержки) легли на всех остальных (СГА. Канада и их приспешники), поддержавших санкции СГА. Вывод: ЕС заботится только о себе и сохранении транзита газа для себя! А укропия пусть топит угольком, который не дают ввозить на территорию той же укропии сами же укропитеки!
        тол100в
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
          Ну так за что боролись - на то и напоролись ! Вот пусть теперь и разгребают ...
          bouncyhunter
  2. ИванИванов Сегодня, 15:47
    О как. хороший инструмент давления на куев. почему сами не пользуем?
    ИванИванов
    1. himRa Сегодня, 15:55
      Все верно...хороший ...такой ... инструментик ...крюк от крана и не соскользнешь!
      рано ышшо им пользоваться
      himRa
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:50
    Вот же недотепы в этом еэсии -кто синяку даст снять блокаду lol ?Его просто повесят все эти нацбараны, да и самому белочкину блокада выгодна -он ее прикрывает свою бездарность как призидент, трусость и подлость -как человек.
    Изгоняющий либероидов
    1. kapitan92 Сегодня, 15:58
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      да и самому белочкину блокада выгодна -

      За всей этой " возней " скрывается очередной этап борьбы разных финансовых групп.
      На кону активы донецкого олигарха . Для этого необходимо «отжать» у Ахметова два металлургических комбината в Мариуполе, которые как раз и пользуются антрацитом с «оккупированных территорий».
      Гройсман, Аваков представляют собой группу во власти, не заинтересованную в усилении Порошенко, и, возможно, у них есть соглашение с тем же Ахметовым. Поэтому Гройсман сейчас и рассказывает сказки об отключениях. .
      Президент может пока не реагировать по двум причинам. Во-первых, он не хочет публично вступать в прямой конфликт с националистами, несмотря на весь вред, который они несут. На данный момент националисты, среди них и бойцы добровольческих батальонов, представляют собой серьезную опасность для украинской власти»,
      Возможно, что блокада – часть какого-то закулисного политического торга с Донецком, Луганском или Москвой, а возможно, и просто борьба с Ринатом Ахметовым, чьи активы в первую очередь страдают в результате блокады.
      Если участники этой "большой игры" не успеют вовремя остановиться , то устроят настоящий энергетический кризис не только Донецкой и Луганской областям, но и всему центру Украины.
      kapitan92
  4. Удав КАА Сегодня, 15:52
    Призывать можно до посинения...либо от холода, либо от натуги -- кому как нравится.
    А вот то, что Вальцман ничего с правосеками, отбившимися от рук, сделать не может -- это факт!
    А теперь вопрос: и кто же реальная власть в Украине, а кто номинальная? Угадайте с трех раз!
    Удав КАА
  5. salat Сегодня, 16:01
    Урина похожа на потуги при запоре)))))))))
    salat
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:01
    Интересно каким образом Киев может решить этот вопрос? Порошенко ситуацией не владеет, нацбаты сами себе власть, а ВСУ заняты обстрелами мирного населения, да утиранием соплей после ответок Новоросии
    Alexey-74
    1. любитель Сегодня, 16:25
      В экономике есть понятие "дикий капитализм",значит в политике дожна быть "дикая демократия".Для характеристики Украины хорошо подходит
      любитель
  7. Горменгаст Сегодня, 16:02
    Шапито. laughing

    Неподконтрольные ПоТрошенко бандформирования блокируют неподконтрольные ПоПрошенко территории ЛДНР. ЕС призывает неподконтрольного никому гауляйтера Алкошенко прекратить блокажду неподконтрольными боевиками неподконтрольных районов, так как это ослабляет контроль за энергетикой. laughing
    Горменгаст
  8. друг зверей Сегодня, 16:30
    ЕС прессует бандеровцев восстановить торговлю с ватанами, а ватаны рады продавать ресурсы своим противникам. Какой-то сюр.
    друг зверей
  9. svp67 Сегодня, 16:31
    Как это по типично для "щеневмерликов", гадят вроде на других,а в итоге сами в дерьме. Может пора уже, хотя бы "направление ветра" учитывать
    svp67
  10. Fedalex Сегодня, 16:36
    Тю, потрох, поднимет лапку на нацбаты?! Да, ни в жизнь, я вас умоляю...
    Fedalex
    1. Fedalex Сегодня, 16:40
      Потрох сдохнет, пока нацбат засохнет... Нет у Потроха власти над нацбатами!
      Fedalex
  11. Политотдел Сегодня, 16:53
    Как у них там все запутано....Одни блокируют ,другой торгует..! Махновщина ,как всегда..
    Политотдел
  12. Ferdinant Сегодня, 17:16
    Исполнители наверняка неплохие посуточные получают и работать опять же не Надо.
    Ferdinant
  13. Ferdinant Сегодня, 17:57
    Этой братве ,судя по фото,очень даже негрустно.О том,что будет завтра думать не хотят,главное сейчас сытопьяно.
    Ferdinant
  14. рус-5819 Сегодня, 18:11
    Цитата: mig29mks
    Пете надо срочно что-то делать)))))

    Мазать пятки салом и держать под парами борт №1, чтобы успеть свалить в Ростов.Не дай Бог Сёмка Кандыба в куев припожалует на бронепоезде.
    рус-5819
    1. Alex_Tug Сегодня, 18:33
      У него есть борт №1? И зачем он ему? Красной кнопки у него нет.
      Alex_Tug
  15. Alex_Tug Сегодня, 18:32
    Государство потеряет до 2 млрд. долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны

    Петя нервничает... шоколадки хочется.
    Alex_Tug
  16. brasist Сегодня, 18:41
    90-е в 404 шагают по полной...
    brasist

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