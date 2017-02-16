ЕС призвал Порошенко срочно решить проблему блокады неподконтрольных Киеву территорий

Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы выведут ее на так сказать проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. людей окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд. долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны,

Руководство стран Евросоюза призвало киевские власти немедленно снять блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольными правительству районами Донбасса, сообщает Взгляд со ссылкой на УНИАН.Блокада «противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории», заявил пресс-секретарь Евросоюза.Он призвал киевские власти решить эту проблему «в первоочередном порядке», отметив, что «в противном случае под угрозой окажется эксплуатация крупных электростанций, что вызовет серьезный энергетический кризис в стране и скажется на жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения».Ранее сегодня Порошенко выразил уверенность в том, что блокада должна быть снята как можно раньше. По его словам, «из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города»сказал Порошенко.Еще десятки тысяч людей останутся без работы на неподконтрольных территориях.– заявил президент Украины.