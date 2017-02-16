18:59 16 февраля

Эхо Вороненкова. "Единая Россия" исключила Марию Максакову из своих списков

Российские парламентские партии пытаются в срочном порядке «почистить» собственные ряды. На такие меры политические партии решились после известий о бегстве экс-депутата ГД РФ от КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Напомним, что Вороненков бежал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела о рейдерском захвате недвижимости в Москве. Прибыв на Украину вместе с женой Марией Максаковой (членом «Единой России» и экс-депутатом Госдумы РФ), Вороненков объявил, что в России «нравы как в нацистской Германии, и что он в своё время отказался от голосования по вопросу воссоединения с Крымом». Ложь экс-депутата по поводу его слов о «неголосовании» быстро вскрылась. Заявления о "нацистских нравах", сделанные на Украине, выглядят и вовсе удивительно... Видимо, чтобы спасти "шкурку" от правосудия, Вороненков готов на любые заявления.

На таком фоне сегодня московский совет партии «Единая Россия» принял решение об исключении из числа членов партии Марии Максаковой. Напомним, что ранее в Думе часто ставили пару Вороненков-Максакова в пример в качестве пары «межпартийного согласия». Как теперь выясняется, согласие у пары было не только по межпартийным и внутрисемейным вопросам, но и по некоторым другим...

Эхо Вороненкова. "Единая Россия" исключила Марию Максакову из своих списков



Информагентство ТАСС цитирует секретаря московского отделения «ЕР» Андрея Метельского:
Сегодня состоялось заседание президиума, на котором было принято решение единогласно - Мария Петровна Максакова была исключена из членства партии из-за наличия двойного гражданства и отрыва от партии.


Когда именно Максакова начала "отрываться от партии", Метельский не пояснил.

Ситуация с бегством члена КПРФ (экс-депутата Госдумы) г-на Вороненкова вместе с супругой из "ЕР" (Марией Максаковой) за границу после возбуждения уголовного дела в отношении упомянутого человека говорит о двух вещах: явном недосмотре компетентных органов и о том, что партии в погоне за электоратом и громкими именами готовы брать в свои ряды кого угодно. Многочисленные проходимцы, которых в своё время привлекала в списки "Справедливая Россия", партсистему, видимо, ничему не научили... Или деньги и рейтинги превыше всего?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 64
  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:27
    Все о ротике подумали?)
    Владыка Ситх
    1. kouldoom Сегодня, 16:29
      Какая же гряз в гос думе собралась ни лучше верховной рады.
      kouldoom
      1. Jovanni Сегодня, 16:39
        Вот уж точно! Уму непостижимо! Спелись представители разных фракций, на основе предательства своей Родины! И это Госдума...
        Jovanni
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 16:49
          Партия жуликов и воров.
          Раньше думал что это троллинг, но когда они в Волгограде в 2011 году дорвались до руля, я понял что это факт.
          Юрий из Волгограда
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:39
        натуральная крысиная возня на которую упал лучик света,ну исключили исключители хреновы,а ответственности за нарушение закона как не было ,так и нет,тем более что фигуранты как всегда уже отбыли в дальние дали(откуда уже не выцарапаешь)в который раз одно и то же,раньше хоть с такими переселенцами чуть позже "несчастные случаи" происходили,а сейчас как с гуся вода.
        Ратник с пулеметом
        1. Zibelew Сегодня, 16:49
          Надо было наоборот. Всех исключить, а ее оставить, ибо - она и есть лицо и суть ЕР
          Zibelew
      3. Стропорез Сегодня, 16:54
        Цитата: kouldoom
        Какая же гряз в гос думе собралась ни лучше верховной рады

        Кризис власти, однако.
        Стропорез
    2. Zoldat_A Сегодня, 16:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Все о ротике подумали?)

      Она поёт или зевает? wassat
      Zoldat_A
      1. Rokossovsky Сегодня, 16:38
        Цитата: Zoldat_A

        Она поёт или зевает? wassat

        Работает laughing
        Rokossovsky
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:39
        Алексей , моё почтение ! hi Скорее изготовилась ... yes
        bouncyhunter
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:40
        ловит,от кого прилетит))
        Ратник с пулеметом
    3. Политотдел Сегодня, 16:37
      Цитата: Владыка Ситх
      Все о ротике подумали?)

      Аха...Профессионально открывает... laughing
      Политотдел
    4. bouncyhunter Сегодня, 16:37
      Сергей , привет ! hi Я в силу своей распущенности и невоспитанности - да-таки , подумал ! wink
      bouncyhunter
      1. himRa Сегодня, 16:49
        Успокою вас всех друзья !нормальный мужик и должен был так подумать даже не в распущенности дело а дело в физиологии wassat
        Цитата: bouncyhunter
        Я в силу своей распущенности и невоспитанности - да-таки , подумал !

        Цитата: Владыка Ситх
        Все о ротике подумали?)
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:52
          Рахим , дружище , так это что - все ответившие верно прошли проверку на ориентацию ? wink
          bouncyhunter
          1. himRa Сегодня, 17:02
            Как это и не смешно но это именно так! laughing
            himRa
    5. vovanpain Сегодня, 16:56
      Когда именно Максакова начала "отрываться от партии", Метельский не пояснил.

      И не пояснит,все эти партии одним миром мазаны-долларом и еврой,когда хоть им избирателям отчет давать. request
      vovanpain
    6. opus Сегодня, 17:00
      Цитата: Владыка Ситх
      Все о ротике подумали?)

      Я вот о чем подумал
      2013

      2014

      2015


      Сергей Евгеньевич Нарышкин — директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года.
      Образование:
      1) Ленинградский механический институт
      2) Высшая школа КГБ СССР
      3) Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
      А "ротик"...Максакова это ж оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра.

      Без "рта " оперным -ну ни как
      opus
      1. Stas157 Сегодня, 18:12
        По поводу "ротика". Понятно, сей час толпа изгаляется на любой манер. Кто на что горазд! А еще не давно бы даже пикнуть никто бы не посмел насчет "ротика"! Очень неприятная история конечно произошла. С этим то Вороненковым - хрен с ним. Он и с виду, как прохиндей выглядит. Но, вот когда такие женщины "попадают", перестаешь верить в жизнь! Есть вообще честные люди то?
        Stas157
      2. Вадим237 Сегодня, 18:36
        То есть, скоро можно ожидать бегство Нарышкина из России, с полными чемоданами.
        Вадим237
        1. opus Сегодня, 18:46
          Цитата: Вадим237
          То есть, скоро можно ожидать бегство Нарышкина из России, с полными чемоданами.

          c чего такой вывод?
          Он же не мэр Москвы,а она не хозяйка Черкизона.
          Другой вопрос:
          почему экс-депутату Госдумы так быстро дали украинское гражданство?

          Согласно местным законам, он должен был несколько лет проживать на территории страны, знать государственный язык и выполнить еще ряд требований.
          Но, оказывается в законах Незалежной есть лазейка для таких, как Вороненков – жесткие условия не распространяются на лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.
          opus
    7. Кривбасс Сегодня, 17:30
      В норме это безусловный рефлекс любого нормального мужчины.
      Кривбасс
      1. opus Сегодня, 18:16
        Цитата: Кривбасс
        это безусловный рефлекс любого нормального мужчины.

        Спеть с Марией Макесаковой?
        Не у меня такого рефлекса нет (как и голоса) crying
        Зы. На юбилеях поют друзья и содельники


        Симпатишная дамочка, даже с учетом ретуши и графического редактора, надо признать
        opus
        1. Громобой Сегодня, 18:34
          Теперь только и остаётся,что постебаться над ними,но зло в том,что послушная дума это очень удобно для президента,но для развития страны пагубно.Когда власть между собой "спелась" это не единогласие,это значит,что некому вовремя одёрнуть.Некому компроматом топить нарушения коллег.Отсюда в стране многие непорядки.Дорожку протоптали,теперь так и будут при малейшем шухере "В Литву" бежать как при И.Грозном.
          Интересно,они с чемоданчиком со сменой белья свалили или есть счета за границей и прочие ценности.
          Громобой
          1. opus Сегодня, 18:52
            Цитата: Громобой
            Теперь только и остаётся,что постебаться над ними


            Цитата: Громобой
            Интересно,они с чемоданчиком со сменой белья свалили или есть счета за границей и прочие ценности.

            1.Надо спросить у директора Службы внешней разведки Российской Федерации( с 5 октября 2016 года Нарышкин) -он должен быть в курсе.
            2.Я так предполагаю,что если полковника (полковнишка) находя 9 000 000 000 рублей в машине ,да в квартире.
            Надо полагать на счетах всё как надо есть
            opus
            1. Громобой Сегодня, 18:59
              Скажет,что это была спецоперация.Приходилось терпеть и маскироваться ,чтобы не вспугнуть раньше времени bully
              Громобой
  2. Мар.Тира Сегодня, 16:28
    В Единую Россию берут всех,кто заглядывает в рот придержащим.Как в своё время в КПСС..Это не новость.
    Мар.Тира
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:36
      Цитата: Мар.Тира
      В Единую Россию берут всех,кто заглядывает в рот придержащим.

      Ну да... В такой рот как у неё, заглядывать не надо - туда стоматолог обе руки по локоть засунет... laughing
      Zoldat_A
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:34
    Теплое место, работа непыльная, знай,переливай из пустого в порожнее. А вот если хапнешь и не поделишься, то,тебя сьедят.
    Изгоняющий либероидов
    1. мордвин 3 Сегодня, 18:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Теплое место, работа непыльная, знай,переливай из пустого в порожнее. А вот если хапнешь и не поделишься, то,тебя сьедят.

      А куда ещё идти бывшей жене вора-законника? В Мариинке напрягаться надо.
      мордвин 3
  4. Стирбьорн Сегодня, 16:34
    «нравы как в нацистской Германии, и что он в своё время отказался от голосования по вопросу воссоединения с Крымом»

    быстро переобулся однако lol
    Стирбьорн
    1. libivs Сегодня, 17:58
      Это ему не поможет... Там в Киеве упоротые не поймут и не простят, и непременно рано или поздно люстрируют парочку страдальцев как агентов Путина. Кроме того Украина совсем не то место, где могут задержаться люди с деньгами, скорее всего диссиденты переберутся поближе к столь любимым местам счетов и вилл их однопартийцев... А если в целом по этой красивой ситуации, то ЕР уже явно ничего не поможет, потому как вычищать придется всех (здесь только "массовые расстрелы" спасут Родину (если, что то это шутка юмора, а то еще не дай Бог обвинят в экстремизме и пособничестве ИГИЛ, запрещенной в РФ) ), а вот коммунистам следовало бы серьезно задуматься о чистке своих стройных рядов, начиная с ЦК, впрочем это внутрипартийное дело самих коммунистов, и не нам "хрустобулочникам" давать им советы.
      libivs
      1. Банный Сегодня, 18:24
        да для хлопцив с Киеву он все равно як цап хотя скорее всего товарищ еврей
        Банный
      2. Вадим237 Сегодня, 18:39
        Не успеют - скорее всего эта парочка дальше в Европу или на острова свалит.
        Вадим237
  5. Оператор Сегодня, 16:35
    Настоящее имя ротообразной - Макса́кова-Игенбе́ргс Мария Петерсовна.
    Родилась в 1977 году в Мюнхене, имеет немецкое и российское гражданство.
    Оператор
    1. opus Сегодня, 17:20
      Цитата: Оператор
      Родилась в 1977 году в Мюнхене, имеет немецкое и российское гражданство.

      А мама?
      "Софи Краузе", радистка «Сатурна» м/у прочим.
      Ну родилась в Мюнхене и что?

      Пунктом 3 статьи 1 закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" депутату Госдумы запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство или иной документ, дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

      10 августа 2016 ЦИК обнаружил у 80 кандидатов в депутаты Госдумы двойное гражданство и в федеральных списках выявлено 95 ранее судимых, из которых 60 не указали сведения об имевшихся у них судимостях.
      И?

      «…не принимаю, не планирую, не имею гражданства иностранного государства либо вида на жительство и иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства»,
      - под этой фразой в заявлении на участие в предварительном голосовании в 2016 году поставила свою подпись Мария Максакова-Игенбергс.
      opus
      1. Оператор Сегодня, 17:25
        Насчет двойного гражданства Машки Петерсовны - это данные её персональной страницы в Википедии. Если бы это было неправдой, Макса́кова-Игенбе́ргс давно бы настояла на исправлении.
        Оператор
        1. opus Сегодня, 18:10
          Цитата: Оператор
          Насчет двойного гражданства Машки Петерсовны - это данные её персональной страницы в Википедии.

          Да я не спорю
          Как на счёт
          П. 3 статьи 1 закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
          Мария Максакова – член президиума Центрального совета сторонников всероссийской политической партии «Единая Россия». Избрана Депутатом Государственной Думы ФС РФ (2011).
          ?
          у меня такое впечатление ,что мы живём в


          На вики нет ничего вроде бы про гражданство
          На личной страничке то же

          http://www.maksakova.ru/

          Про Германию:
          Стать гражданином этого государства имеют право такие категории лиц:
          этнические немцы; евреи (компенсация за геноцид);
          лица, которые были лишены немецкого подданства с 1933 по 1945 годы;
          контингентные беженцы.
          граждане иных государств, которые легально прожили в стране свыше 8 лет и являются владельцами бессрочного ВНЖ, Голубой карты или временного ВНЖ.

          Что касается права рождения, то ранее ребенок, который появился у родителей, являющихся иностранцами и имеющими разрешение на постоянное проживание в стране, получал возможность иметь сразу два гражданства. При достижении им 21 года он должен был выбрать, с паспортом какой страны намерен жить дальше, и отказаться от принадлежности к одной стране в пользу другой.
          С недавнего времени в действие вступил закон, который разрешает детям, рожденным от смешанных браков или в семьях иностранных граждан, сохранить оба подданства.
          [
          b]Распространяется оно (исключение), правда, только на тех детей, которые, достигнув 21 года, смогут доказать, что 8 лет из них они провели в Германии или минимум 6 лет проучились в немецкой школе.[/b]

          Начиная с 2015 года, все российские граждане, получившие паспорт или разрешение на постоянное проживание в другой стране, в том числе и в Германии, обязаны уведомить в письменном виде Миграционную службу о данном обстоятельстве!
          Нарушение (сокрытие этого факта или невыполнение данного требования) в установленный срок может привести к административной и уголовной ответственности .

          уголовное наказание: штраф до 200 000 рублей или в размере годового дохода осужденного, или до 400 часов обязательных работ.
          opus
          1. Оператор Сегодня, 18:58
            У вас какая-то особая Вики: laughing
            "16 февраля 2017 года исключена из партии «Единая Россия» по причине двойного гражданства".
            Оператор
  6. Рабинович Сегодня, 16:37
    А чего они с открытыми ртами?
    Рабинович
    1. himRa Сегодня, 16:52
      Это тест на .. на ... знание гимна!.а кстати почему у вас такие вопросы провакционныя? wassat
      himRa
    2. дядя Мурзик Сегодня, 16:53
      Рабинович видимо болеют! laughing
      дядя Мурзик
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:54
      В начале открытия сессии поют гимн России.
      Владыка Ситх
    4. opus Сегодня, 17:25
      Цитата: Рабинович
      А чего они с открытыми ртами?

      так чай не глухонемая! (ни каких обид люди ,ограниченные коммуникативныеми возможностями)
      ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЮТ между прочим, на открытии ГД РФ


      Вот как по Вашему Максакова ТАК должна гимн РФ исполнять?


      А на ОПЕРНОЙ сцене Максакова вероятно (по вашему посту) ТАК должна рулады руладить?

      Так она чай и не кореянка
      Прим это прикол. На самом деле Candy Boy [arabic sub]
      opus
  7. Мар.Тира Сегодня, 16:40
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Мар.Тира
    В Единую Россию берут всех,кто заглядывает в рот придержащим.

    Ну да... В такой рот как у неё, заглядывать не надо - туда стоматолог обе руки по локоть засунет... laughing

    А это вообще подстава!
    Мар.Тира
  8. Hariton Laptev Сегодня, 16:45
    а сколько еще их изменников Родины слуг народа о которых мы не знаем. Пора бы ужесточить законы для рвущихся во власть. Что бы спец проверки и прочее как под микроскопом.
    Hariton Laptev
    1. Вадим237 Сегодня, 18:46
      Тысячи полковников, сотня генералов, десятки тысяч чиновников и представителей силовых структур - если их всех обшмонать, то ещё один годовой бюджет России появится.
      Вадим237
  9. pilot69 Сегодня, 16:46
    Господа и дамы! Вы чегой-то возбудились, выборный "электорат". В стране около 110 млн человек избирателей, конституционное большинство выбрало около 25 млн (это по официальной цифре). На выборы не пришло около 60 млн. На диванах воевали? Вот только вякнет кто, будем разбираться по цифрам. К себе вопросы, дяденьки, к себе.
    pilot69
  10. vik669 Сегодня, 16:47
    Цитата: Мар.Тира
    Как в своё время в КПСС

    Приятно узнать мнение человека который везде (наверное и в ж.пе) побывал!
    vik669
    1. Мар.Тира Сегодня, 16:56
      Проклюнулся касатик?Ни чего,привыкай к таким мнениям.Во все партии лезут приспособленцы,и карьеристы.Из них что ли?
      Мар.Тира
  11. Горменгаст Сегодня, 16:54
    Надо депутатам одевать взрывающиеся при пересечении границы РФ ошейники, типа таких laughing

    Горменгаст
  12. samarin1969 Сегодня, 17:06
    Вообще "патриотизм", нравы и вкусы "элиты" зашкаливают...
    samarin1969
  13. yuriy55 Сегодня, 17:14
    Все законы ГД РФ делает под себя. Не удивительно, что за людьми, лишёнными совести и чувства социальной справедливости, водятся подобные грехи...Кстати, за этот и ему подобные открытые и закрытые рты мы платим по 60 рублей в год... lol всего-то...Правда всей страной... belay
    yuriy55
    1. brasist Сегодня, 18:39
      И вот это решает судьбу страны? request
      brasist
  14. vandarus Сегодня, 17:16
    Сколько еще таких вороненковых-максаковых в Госдуме и губернаторах чалится? Процентов 99?
    vandarus
    1. Вадим237 Сегодня, 18:49
      Почти - 90 % точно имеется и среди депутатов и среди чиновников пои всей России.
      Вадим237
  15. Одиссей Сегодня, 17:18
    Бог с ней с Единой Россией,но тов.Зюганов уже,вообще,обалдел.Мало того,что торгует местами в депутатских списках(этим все фракции занимаются,но в исполнении "коммунистов" это выглядит особенно комично) так еще и перестал проверять кому он депутатские места продает.
    Одиссей
  16. Alex_Tug Сегодня, 17:18
    37-ой год? ЕДРО на лесоповал за Максакову?
    Alex_Tug
  17. Ferdinant Сегодня, 17:27
    Депутат-это диагноз?
    Ferdinant
  18. mark_rod Сегодня, 17:34
    ЕДРО давно уже и без Максаковой себя дискредитировало.... Народ давно знает, как они сами себе выборы устраивают. Похоже гниет наше государство потихоньку...причем с головы.(((
    mark_rod
  19. Zaurbek Сегодня, 17:49
    Единая Россия еще та организация...Это если бы из КПСС исключили...
    Zaurbek
  20. LPD17 Сегодня, 18:33
    кто б сомневался о самом шикарном срезе элиты обчества собирающегося в здании Госплана СоюзаССР....
    всех созывов...на прокладку автодорог нечерноземья или сибири
    А передовикам и стахановцам из оных
    выдавать Далневосточный гектар
    LPD17
  21. басмач Сегодня, 18:34
    А с чего взяли, что он член КПРФ. Он был во фракции КПРФ, но это не значит, что он являлся членом КПРФ. Практически на всех сайтах написано только о том, что он из фракции. Нигде в биографии не указано, когда вступил в КПРФ, когда исключили. А примкнуть к фракции может любой депутат. Да и посмотрите на его биографию-сплошь госслужба. Ага, сейчас прям коммунисту дали такие возможности. И на последние выборы он шёл как незвисимый кандидат.
    басмач
  22. brasist Сегодня, 18:35
    Как всегда воровство прикрывают депутатским мандатом а когда уже на мандат находится мандат покруче линяют за границу и там жалуются на притеснения и об...ют свою родину, надо не лишать (корочек) а садить вовремя пока не (дёрнули).
    brasist

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