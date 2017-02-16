Эхо Вороненкова. "Единая Россия" исключила Марию Максакову из своих списков

Сегодня состоялось заседание президиума, на котором было принято решение единогласно - Мария Петровна Максакова была исключена из членства партии из-за наличия двойного гражданства и отрыва от партии.

Российские парламентские партии пытаются в срочном порядке «почистить» собственные ряды. На такие меры политические партии решились после известий о бегстве экс-депутата ГД РФ от КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Напомним, что Вороненков бежал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела о рейдерском захвате недвижимости в Москве. Прибыв на Украину вместе с женой Марией Максаковой (членом «Единой России» и экс-депутатом Госдумы РФ), Вороненков объявил, что в России «нравы как в нацистской Германии, и что он в своё время отказался от голосования по вопросу воссоединения с Крымом». Ложь экс-депутата по поводу его слов о «неголосовании» быстро вскрылась. Заявления о "нацистских нравах", сделанные на Украине, выглядят и вовсе удивительно... Видимо, чтобы спасти "шкурку" от правосудия, Вороненков готов на любые заявления.На таком фоне сегодня московский совет партии «Единая Россия» принял решение об исключении из числа членов партии Марии Максаковой. Напомним, что ранее в Думе часто ставили пару Вороненков-Максакова в пример в качестве пары «межпартийного согласия». Как теперь выясняется, согласие у пары было не только по межпартийным и внутрисемейным вопросам, но и по некоторым другим...Информагентство ТАСС цитирует секретаря московского отделения «ЕР» Андрея Метельского:Когда именно Максакова начала "отрываться от партии", Метельский не пояснил.Ситуация с бегством члена КПРФ (экс-депутата Госдумы) г-на Вороненкова вместе с супругой из "ЕР" (Марией Максаковой) за границу после возбуждения уголовного дела в отношении упомянутого человека говорит о двух вещах: явном недосмотре компетентных органов и о том, что партии в погоне за электоратом и громкими именами готовы брать в свои ряды кого угодно. Многочисленные проходимцы, которых в своё время привлекала в списки "Справедливая Россия", партсистему, видимо, ничему не научили... Или деньги и рейтинги превыше всего?