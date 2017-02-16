Белоруссия купит нефть у Ирана
Сегодня информационное агентство Reuters публикует материал, в котором сообщается о первой сделке по закупке Белоруссией нефти у Ирана. В материале говорится о том, что Минск приобретёт у Национальной иранской нефтяной компании около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Обращает на себя внимание тот факт, что государственная компания РБ «Белоруснефть» заключила договор с иранским поставщиком через его польское представительство.
При этом в информагентстве не сообщают, по какому маршруту нефть из Ирана пойдёт в Белоруссию. Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут. Рассматривается альтернативный вариант поставок – через российскую территорию. Но второй вариант при учёте явного похолодания в отношениях между РБ и РФ выглядит сомнительно.
Сообщается и о третьем варианте – доставка нефти через латвийский порт Вентспилс, но вот в течение какого времени иранская нефть достигнет Вентспилса – отдельный вопрос.
До публикации Reuters зампред Совета министров Белоруссии Владимир Семашко заявил, что «произошло согласование протокола по нефтегазовым вопросам между Минском и Москвой». Однако остаётся не до конца понятным, согласовали ли протокол уже с учётом закупок нефти у Ирана или речи о иранской нефти для РБ теперь совсем не идёт?..
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству «поискать альтернативных поставщиков нефти и газа» после озвучивания требований Россией о погашении накопившегося долга.
При этом в информагентстве не сообщают, по какому маршруту нефть из Ирана пойдёт в Белоруссию. Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут. Рассматривается альтернативный вариант поставок – через российскую территорию. Но второй вариант при учёте явного похолодания в отношениях между РБ и РФ выглядит сомнительно.
Сообщается и о третьем варианте – доставка нефти через латвийский порт Вентспилс, но вот в течение какого времени иранская нефть достигнет Вентспилса – отдельный вопрос.
До публикации Reuters зампред Совета министров Белоруссии Владимир Семашко заявил, что «произошло согласование протокола по нефтегазовым вопросам между Минском и Москвой». Однако остаётся не до конца понятным, согласовали ли протокол уже с учётом закупок нефти у Ирана или речи о иранской нефти для РБ теперь совсем не идёт?..
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству «поискать альтернативных поставщиков нефти и газа» после озвучивания требований Россией о погашении накопившегося долга.
Использованы фотографии: Фейсбук