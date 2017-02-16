19:00 16 февраля

Белоруссия купит нефть у Ирана

Сегодня информационное агентство Reuters публикует материал, в котором сообщается о первой сделке по закупке Белоруссией нефти у Ирана. В материале говорится о том, что Минск приобретёт у Национальной иранской нефтяной компании около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Обращает на себя внимание тот факт, что государственная компания РБ «Белоруснефть» заключила договор с иранским поставщиком через его польское представительство.

При этом в информагентстве не сообщают, по какому маршруту нефть из Ирана пойдёт в Белоруссию. Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут. Рассматривается альтернативный вариант поставок – через российскую территорию. Но второй вариант при учёте явного похолодания в отношениях между РБ и РФ выглядит сомнительно.

Сообщается и о третьем варианте – доставка нефти через латвийский порт Вентспилс, но вот в течение какого времени иранская нефть достигнет Вентспилса – отдельный вопрос.


До публикации Reuters зампред Совета министров Белоруссии Владимир Семашко заявил, что «произошло согласование протокола по нефтегазовым вопросам между Минском и Москвой». Однако остаётся не до конца понятным, согласовали ли протокол уже с учётом закупок нефти у Ирана или речи о иранской нефти для РБ теперь совсем не идёт?..

Белоруссия купит нефть у Ирана


Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству «поискать альтернативных поставщиков нефти и газа» после озвучивания требований Россией о погашении накопившегося долга.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78
  1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:54
    Казалось бы, белорусы наши друзья и братья... Но вот снова и снова убеждаемся, что нет в политике ни друзей, ни братьев, ни кумовьев... Хочешь, чтобы тебя уважали, должен заставить бояться... Мне кажется другое не работает...
    Vasya_Piterskiy
    1. Политотдел Сегодня, 16:57
      А почему сразу не Венесуэле ,а Батька..? Вон Украина при Яйценюхе у ЮАР аж уголь закупала (правда куда он потом делся никто не знает..))) Заплатить нужно все же Батька, хватит уже вертеться как юла... hi
      Политотдел
      1. тол100в Сегодня, 17:25
        Цитата: Политотдел
        А почему сразу не Венесуэле ,а Батька..

        Цитата: Политотдел
        Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут.

        С учетом Грызунов и Укро-воров до батьки дойдут только цистерны с запахом нефти. Да и вопрос, дойдут ли?! О чем он вообще думает? Или перешел в ирреальный мир?
        тол100в
      2. Yeraz Сегодня, 18:15
        Цитата: Политотдел
        А почему сразу не Венесуэле ,а Батька..?

        ну вы конечно сравнили.Иран намного ближе и инфраструктура есть.По сути самый очевидный вариант из возможных.
        Yeraz
      3. skarl Сегодня, 18:29
        Усраина и сейчас у ЮАР уголь покупает...ток он по своему составу также как и матрасное топливо для АЭС никуда не подходит..Че они с этим углем делают Х.З одним словом Д.Б.....
        skarl
    2. Стропорез Сегодня, 17:03
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      Казалось бы, белорусы наши друзья и братья... Но вот снова и снова убеждаемся, что нет в политике ни друзей, ни братьев, ни кумовьев...

      Опять истерика по поводу Батьки и РБ.Интнресно полюбопытствовать, прочему РБ должна покупать нефть именно у РФ, даже не у самой РФ ,а у коммерческих структур, которыми странным образом,владеют олигархические структуры, при условии, что Иран предлагает более выгодные условия?
      Кстати, Батька ничего Катару не продавал.
      Стропорез
      1. Zibelew Сегодня, 17:10
        В Белорусию поставляют нефть, на 8 млрд долларов в год. Там из неё гонят бензин, продают в Европу и на жизнь себе оставляют. Выручка – полтора-два раза. При этом Минск сохранил зону свободной торговли с Киевом. Стало быть, украинский ВПК вполне может получать через Белоруссию российские запчасти для бронетехники. Возможен и обратный процесс. Но это уже грехи российских таможенников, про которых Батька заявил, что «за деньги они могут сделать всё. Даём их имена – и ничего, никакой реакции».
        Zibelew
        1. тол100в Сегодня, 17:29
          Цитата: Zibelew
          про которых Батька заявил, что «за деньги они могут сделать всё. Даём их имена – и ничего, никакой реакции».

          Даем одно имя: - Лукашенко, владельца 34 стран Африки , чьим импортером он является!
          тол100в
          1. Zibelew Сегодня, 17:59
            — Не корысти ради,— пропел отец Федор,— а токмо во исполнение воли больной жены,
            — Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы… ну… продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек. (с)
            Zibelew
        2. klas000000 Сегодня, 17:31
          Плагиат - взято с другого сайта , а ссылки нет . Нехорошо.
          klas000000
        3. Alex_Tug Сегодня, 17:59
          Угу-с, но у Лукашенко есть обязательства поставлять бензин на российский рынок. А это он не выполняет.
          Alex_Tug
      2. Vlad.by Сегодня, 17:23
        Да не должна конечно! Правда у РФ дешевле, но, как показывает практика, иногда дороже купить - это лучше. Конкретно для некоторых товарищей...
        Как там в Nextе - С дешевых проектов-нечего красть, молодой человек!
        А тут, лепота! купить в Иране, раз, довезти до Одессы - два, разгрузить, между прочим, и погрузить в цистерны - это можно сразу 3,4 и...5,6 в придачу, Украина же, не фунт изюму, потом еще сами цистерны "выбить", литерность составам нарисовать - так и до 10 досчитать! Это Вам не то что России по межгосконтракту уплатил за нефть и за трубу.
        А... где???? Жить то на что?
        Vlad.by
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:42
          https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81
          %D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
          D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5
          %D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83
          %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB
          %D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%B
          E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8
          1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B
          5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
          с-т Petrov
        2. Монархист Сегодня, 17:59
          Я наивный думал,что Белоруссии не воруют
          Монархист
          1. 0255 Сегодня, 18:03
            Цитата: Монархист
            Я наивный думал,что Белоруссии не воруют

            Ещё как воруют. Не всё у РБ так красиво как до сих пор думают в России recourse
            0255
            1. ватник Сегодня, 18:09
              Цитата: 0255
              Ещё как воруют

              Воруют везде и в США и ЕС и даже в Израиле lol
              ватник
      3. Лекс. Сегодня, 17:52
        Да и Сургут нефть при СССР была филиалом Беларусьнефти
        Лекс.
    3. vovanpain Сегодня, 17:03
      Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству «поискать альтернативных поставщиков нефти и газа» после озвучивания требований Россией о погашении накопившегося долга.

      Теперь будет копиться долг Ирану,Батя Ростов не резиновый. negative
      vovanpain
      1. ватник Сегодня, 17:08
        Цитата: vovanpain
        Теперь будет копиться долг Ирану

        Ну за чем же долг? Белоруссия вполне может расплатится с Ираном военными технологиями я думаю Тегеран будет только рад.
        ватник
        1. ватник Сегодня, 17:21
          А что такое сотрудничество между Белоруссией и Ираном существует говорит например шасси нового иранского ЗРК Раад который очень похож на белорусское шасси для ЗРК Бук.
          Иранский ЗРК Раад.
          ватник
          1. ватник Сегодня, 17:22
            Белорусский вариант ЗРК Бук на шасси МЗКТ-6922
            ватник
        2. тол100в Сегодня, 17:36
          Цитата: ватник
          Белоруссия вполне может расплатится с Ираном военными технологиями я думаю Тегеран будет только рад.

          украинцы уже все сдали Китаю, и он им явно не конкурент! Хотя лжец и вымогатель еще тот!
          тол100в
          1. ватник Сегодня, 17:44
            Цитата: тол100в
            украинцы уже все сдали Китаю

            Так я про Белоруссию говорю
            ватник
          2. Лекс. Сегодня, 18:00
            Украинцы нечего не сдадут Китаю нового у них нечего нет а вот Россия испытала на своих спутниках дзз аппаратуру которая снимает 0,7 метров разрешение ,следующий телескоп 0,5 метров на подходе
            Лекс.
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:27
              Лекс., привествую, а можно почитать статью? Или я сам найду - скажите название телескопа
              с-т Petrov
      2. Монархист Сегодня, 18:06
        Камрад vocanpain, почему обязательно Ростов,ведь,он дружит с майдаунам ,глазки строит гейропе. Так,что выбор ,где "старость коротать"балкой,правда возникает вопрос: захотя ли приютить?
        Монархист
    4. сибиралт Сегодня, 17:31
      Если БР покупала нашу дешевую нефть для маржи на переработке, то в чем смысл покупать иранскую по мировым ценам? Это же украинский путь развала экономики.
      сибиралт
      1. Yeraz Сегодня, 18:18
        Цитата: сибиралт
        то в чем смысл покупать иранскую по мировым ценам?

        вы думаете нефть всегда продается по мировым ценам??Вон сколько раз саудиты и другие арабы продавали по цене ниже мировой,чтобы выбить конкурентов с рынка и доминировать.Ведь нефти на самом деле на рынке много и за рынки идет борьба.Иран в принципе может согласиться на меньшую цену,чем мировая,чтобы сбыть свою нефть.Поскольку арабы и Россия мощно присутствуют на других рынках и пробиться туда Ирану сложно.
        Yeraz
    5. Shurik70 Сегодня, 18:39
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      Казалось бы, белорусы наши друзья и братья... Но вот снова и снова убеждаемся, что нет в политике ни друзей, ни братьев, ни кумовьев... Хочешь, чтобы тебя уважали, должен заставить бояться... Мне кажется другое не работает...

      Не понимаю.
      Ну ладно Украина, там и при СССР бандеровцев недобитых хватало.
      Но с Белоруссией то что за хрень в политике творится.
      Что они с нами поссориться хотят - не верю.
      Что мы им цены задираем или требуем чего неприемлемого - не верю.
      Что хотят бесплатной холявы - в то верю, но оскорбляться за то, что её не дали - ...
      sad
      Shurik70
  2. cniza Сегодня, 16:54
    Флаг им в руки , может поймет батька , что с Россией все равно лучше.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:56
      Эта новость как серпом по бубенцам - что-то у нас на новостных порталах тишина ...
      bouncyhunter
      1. himRa Сегодня, 17:15
        Успокойся Паша!Очень похоже на вброс,потому как если Россию обходить то сильно дорого станет!белорусское море во влажных мечтах Псаки laughing
        Так что лучше дружить и не надо искать варианты они обречены на провал!
        himRa
    2. Стропорез Сегодня, 17:05
      Цитата: cniza
      может поймет батька , что с Россией все равно лучше.

      Чем скем?
      Стропорез
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:43
        Чем скем?


        Ираном, укроиной, Латвией, Литвой и прочее прочее
        с-т Petrov
    3. lapsha Сегодня, 17:45
      Для Беларуси лучше только с тем, с кем выгодно.
      lapsha
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:48
        тогда Белоруссии пора вливаться в РФ. Независимость и выгода у Вашей страны вещи совершенно противоположенные.

        Независимость РБ - это дыра на штанах в районе пятой точки и долги, долги, долги.

        Либо будете под НАТО, либо под РФ. 3-го не дано.

        Ваша страна несостоятельна и живет в долг. Как бы это не резало Вам слух.

        Поэтому если бы искала ваша страна выгоду и лучшую жизнь для населения - все это шоу под названием независимость давно бы уже закончилось

        Пока это шоу лишь выгодно для кооператива и его председателя, но не для народа - абсолютно точно)

        ну а так остается только слушать истории от Лукашенко о злых российских олигархах и прочую чушь)

        с-т Petrov
        1. lapsha Сегодня, 17:54
          А кто сейчас не в долг живет? Таковы реалии.
          lapsha
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:13
            РФ не берет в долг у РБ - таковы реалии.

            А Вы берете в долг и у РФ и у МВФ и еще черт знает у кого)

            И вы понимаете это. Просто мнимая независимость видимо ласкает ваш слух и ум)

            И Вы и Украина. Только Украина уже откусила руку которая кидала ей жизнь - а вы пока еще нет.

            Я очень хочу чтоб наши страны воссоединились и не думайте что я там белорусов не люблю или как то еще.

            Я понимаю что может вы смотрите на аналогичный по населению Израиль или какую Европейскую страну - но сравнивать вообще не вариант. Англосаксы не дадут Белоруссии стать Кореей или вторым Израилем - ибо вы русские. А нас нигде не любят

            с-т Petrov
    4. тол100в Сегодня, 17:49
      Цитата: cniza
      , может поймет батька , что с Россией все равно лучше.

      Представляется что батька тикать собрался. А за народ белорусский обидно! Вовлекут его в "картофельную революцию " и он сам этого не заметит! Неужели все эти годы Госдеп тратил деньги только на Украдину!? Он тратил и тратит деньги на расшатывание всего пост-СОВЕТСКОГО пространства! Здесь и Казахстан и Молдова, да и все другие государства, которые хотят ОТЛУЧИТЬ от России! Для СГА проще купить за нарисованные деньги продажных политиков, чем воевать! Воевать - они не умеют , а покупать предателей - им нет равных!
      тол100в
  3. Yeraz Сегодня, 16:58
    Хитрый Батька.Интересно насколько это долгосрочное сотрудничество?
    Yeraz
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:31
      Али hi -до первого платежа belay
      Изгоняющий либероидов
      1. Yeraz Сегодня, 18:20
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Али -до первого платежа

        нееет.Лукащенко ведь понимает,что это Иран.Иран не будет ссюкаться и т.д.В суд подаст,как в случае с РФ и Белоруссии некуда деваться.Наоборот между такими странами бизнес всегда гладко идет,косяки там где есть братство,общие интересы и т.д.на чем можно играть и тянуть время.
        Yeraz
  4. Горный стрелок Сегодня, 17:00
    Примерно 30 эшелонов (по 50 цистерн). Это за год? Грубо, по 3 эшелона в месяц? Да и объем, для белорусских НПЗ - на один укус. Это "демонстрашка", а не серьезный разворот в отношениях. Батька блефует с негодными картами, не подозревая, что противник его насквозь видит. laughing
    Горный стрелок
  5. Spartanez300 Сегодня, 17:03
    Халява для батьки всегда была слаще , что то он засиделся на своем троне , чуть что не по его быковать начинает.
    Spartanez300
  6. Vlad.by Сегодня, 17:07
    Да чего нам...
    Сказал Батяня з/п по питьсот - Минпром в момент распоряжение всем директорам предприятий направил - к такому то числу (не помню) чтобы у всех было питьсот! и ни долларом меньше! а иначе.... ай яй яй!
    Так же и с нефтью - сказал обойдемся - и обошлись. И с Венесуэлой обходились, и с Азербайджаном... Фигня вопрос - пароходом до Вентспился и Одессы, а там утренней лошадью в Мозырь и Новополоцк, вернее наоборот. Оно ж гораздо дешевше нежели из России по трубе. Опять же за газ Россию "наклоним"!
    Вот, правда, как быть с урожаем манго и богатым уловом креветок?
    Оно ж, если Россия "наклонится", то фуры с манго этот подъем не возьмут.
    Но об этом пока никто не думает. А зачем? Батя подумает, прикажет, и ...
    Благо попкорном уже закупились, кресло мягкое поставили, будем делать посмотреть за финалом сей трагикомедии.
    Vlad.by
  7. Комментарий был удален.
  8. Spartanez300 Сегодня, 17:08
    На фоне всех наездов на Россию этот еще масло в огонь подливает и с ножом за спиной стоит , все это по меньшей мере подлость.
    Spartanez300
  9. Дормидонт2 Сегодня, 17:09
    600тыс , а надо 10 млн тонн request
    Дормидонт2
  10. parusnik Сегодня, 17:09
    Бацька покупал сразу бы у Ирана скважину..
    parusnik
  11. Рабинович Сегодня, 17:09
    Ну если у России дорого покупать, то почему не купить дешевле.
    Хотя с Ираном иметь дело это себя не уважать.
    Рабинович
    1. Стропорез Сегодня, 17:26
      Цитата: Рабинович
      Хотя с Ираном иметь дело это себя не уважать.

      Объясните чем иметь дело с Ираном,хуже ,чем с Катарам или саудитами? what
      Стропорез
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
      Рабинович -это называется политической шантаж am
      Изгоняющий либероидов
    3. avt Сегодня, 17:41
      Цитата: Рабинович
      Ну если у России дорого покупать, то почему не купить дешевле.

      Истинну глаголите , аки младенец ! Или таки младенец , но до клавы дотянувшийся ?? А ещё газ в Словакии , или из Польши ...реверсом. Уже некоторые проверили . bully
      Цитата: bouncyhunter
      Эта новость как серпом по бубенцам - что-то у нас на новостных порталах тишина ...

      А может и реально
      Цитата: himRa
      похоже на вброс,потому как если Россию обходить то сильно дорого станет!

      Не только . иранская нефть она специфическая по переработке .Но даже если и правда не вброс , то тут банальный и отработанный, да до дыр затасканный
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      политической шантаж

      Только вот кого Бацка так шантажировать то собрался ???? Мне невдомёк ..... bully
      avt
    4. Лекс. Сегодня, 17:54
      Если для Израиля и сша Иран враг это не значит что для других тоже ,да и представте Франция тоже покупает иранскую нефть и что с того ?
      Лекс.
      1. Рабинович Сегодня, 18:54
        Во Франции уже арабов больше чем французов, не удивительно.
        Рабинович
  12. polev66 Сегодня, 17:11
    ну купит.. ну доставят... а цена вопроса ? на сколько дороже будет доставка по морю, потом по земле через окраину или литву ? или польшу ? и конечная тогда стоимость для потребителя? я думаю граждане белки не сильно обрадуются повышению цен на топливо
    polev66
  13. лысова Сегодня, 17:12
    --- " нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы." --- Уж больно сомнительно это предприятие. Хоть половина, то дойдёт? lol Правда есть вариант - на "Дережбанделях" - опять же, воздушное пространство России не миновать. Мудрит Григорьевич - проще надо быть.
    лысова
    1. Yeraz Сегодня, 18:22
      Цитата: лысова
      Хоть половина, то дойдёт?

      Ну пока Азербайджанская нефть всегда доходила.И те некоторые партии которые периодически в Украину и Белоруссию шли тоже стабильно доходили.Тут утрировать не к месту.
      Yeraz
  14. Jovanni Сегодня, 17:12
    Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут.

    Очень хороший вариант. Свидомые други Лукашенки сами смогут свою долю себе оставить. Удобно! Правда до Белоруссии мало чего доедет, но это уже другой вопрос. А вариант очень хороший...
    Jovanni
    1. loginovich Сегодня, 18:30
      Через Турцию проходит нефтепровод аккурат с Азербайджана.так ,что особых проблем доставить в Одессу не будет.Перед майданом батька год таскал нефть с Венесуэлы.Ни чего померился Вовчик с батькой.Дай бог и сейчас обойдется.
      loginovich
  15. демос1111 Сегодня, 17:17
    А вот как у вас, там в России возьмет, да терпение лопнет и при первой же поставки нефти с Ирана, как только наш гарант ляпнет о "проживем и без старшого " Возьмете да и наши зафрактованные обьемы за бугор.
    Как припрет, а ему извиняй, нет больше, приходи через год.
    И будем мы жить в большой стране.
    Засиделся мишка, давно пора славян обьеденять под единым началом. Оно ж как, одному во дворе "подвалил ", остальные проще стали.
    Мало русских, нужны мы вам, и весь юго восток нужен.
    Надеемся на Вас..
    демос1111
  16. Iline Сегодня, 17:22
    Лукашенко видимо думает, что иранцы просто так нефть отгружают. Такие номера как с Россией в мире не проходят. Деньги вечером, стулья утром. Деньги утром, стулья вечером. Классику иногда читать не вредно.
    Iline
    1. sgazeev Сегодня, 18:55
      Лукашенко видимо думает, что иранцы просто так нефть отгружают. Такие номера как с Россией в мире не проходят. Деньги вечером, стулья утром. Деньги утром, стулья вечером. Классику иногда читать не вредно.

      Персы последние штаны снимут.Россия уже столкнулась с этим. Не поставка ракетных комплексов.
      sgazeev
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:28
    Тоже новая форма политического шантажа -на долги денег нету,а откуда же деньги возьмутся на покупку иранской нефти? Газ тогда купят в Катаре?
    Изгоняющий либероидов
    1. Alex_Tug Сегодня, 18:05
      Газ тогда купят в Катаре?

      У норвежцев. Всё равно терминал для сжиженного газа у литовцев не загружен. Но и цена привлекательная, раза 2 дороже чем у России.
      Alex_Tug
  18. raki-uzo Сегодня, 17:34
    Цитата: Vasya_Piterskiy
    Хочешь, чтобы тебя уважали, должен заставить бояться... Мне кажется другое не работает...
    Мир уже иной. Теперь идет времена: win-win (взаимовыгодное сотрудничество).
    raki-uzo
  19. sheridans Сегодня, 17:35
    Нуихусими.Типа я тоже президент? Это уже решать будет население,если захочет и если ему дозволит высочайший и мудрейший. Пауза стала гротеском.
    sheridans
  20. Atlant-1164 Сегодня, 17:38
    Белоруссия заключила первую нефтяную сделку с Ираном. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
    Госкомпания «Белоруснефть» заключила контракт на приобретение 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей) у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Сырье было закуплено через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше.

















    имея такого союзника и враги не нужны. вы нам все на халяву россиянцы..а мы вам хрен базу ВВСи еше конрабанду в виде санкционной продукции. бацка хочет- и не сесть кое куда и яблоко сьесть. продуманный союзник.
    Atlant-1164
  21. болот Сегодня, 17:41
    Батька фантазер ,хитроумные схемы какие то выстраивает.
    При этом в информагентстве не сообщают, по какому маршруту нефть из Ирана пойдёт в Белоруссию. Один из маршрутов выглядит следующим образом: нефть будет доставлена в Азербайджан, откуда через Грузию и Чёрное море – в порт Одессы. Далее – железнодорожный маршрут. Рассматривается альтернативный вариант поставок – через российскую территорию. Но второй вариант при учёте явного похолодания в отношениях между РБ и РФ выглядит сомнительно.

    Вообще странно это выглядет.Иран покупает нефть для северных регионов у Казахстана,с таким учетом ,что практически такой объем экспортируется за рубеж через Персидский залив.То что свыше это "хитрозачесанная" схема транспортировки. laughing Мог бы и сократить схему, Актау-Баку-Батуми-Одесса-Броды.Или казахстанскую нефть через Россию.
    болот
    1. Alex_Tug Сегодня, 17:57
      Любую схему можно придумать. Главное цена этой нефти.
      Alex_Tug
  22. Zaurbek Сегодня, 17:45
    бизнес есть бизнес, пусть покупают...
    Zaurbek
  23. Ferdinant Сегодня, 17:47
    Свою искать нужно
    Ferdinant
  24. Alex_Tug Сегодня, 17:55
    Рассматривается альтернативный вариант поставок – через российскую территорию. Но второй вариант при учёте явного похолодания в отношениях между РБ и РФ выглядит сомнительно.

    Почему бы и нет. РЖД заработает денег. (Если есть окна в расписании поездов)
    Alex_Tug
  25. Влад5307 Сегодня, 18:04
    Цитата: Ferdinant
    Свою искать нужно

    Одни уже нашли - теперь кукурузу делят и кабанчиков делят! bully
    Влад5307
  26. Монархист Сегодня, 18:16
    Цитата: Spartanez300
    Халява для батьки всегда была слаще , что то он засиделся на своем троне , чуть что не по его быковать начинает.

    Вот и объяснить ему надо,что быковать особенно не стоить
    Монархист
  27. domnich Сегодня, 18:39
    Цитата: lapsha
    А кто сейчас не в долг живет?


    Надо заметить, что к санкциям против РФ присоединились именно страны-должники. Остальные, как ни странно, больших долгов не имеют. Наверное «соскочили»…

    РБ собирается войти в список стран-супердолжников? И что бы это значило???
    domnich
  28. sgazeev Сегодня, 18:45
    Скоко wassat будет стоить эта нефть при всех маршрутах надо платить за транзит.Ну супер бухгалтер уже подсчитал,что "мало".Вперёд и с песней. drinks
    sgazeev
  29. sgazeev Сегодня, 18:49
    Цитата: Atlant-1164
    Белоруссия заключила первую нефтяную сделку с Ираном. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
    Госкомпания «Белоруснефть» заключила контракт на приобретение 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей) у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Сырье было закуплено через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше.

















    имея такого союзника и враги не нужны. вы нам все на халяву россиянцы..а мы вам хрен базу ВВСи еше конрабанду в виде санкционной продукции. бацка хочет- и не сесть кое куда и яблоко сьесть. продуманный союзник.

    Могут янки и по рукам дать мамке и дочке,всё таки нефть из Ирана.
    sgazeev
  30. sgazeev Сегодня, 18:51
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Тоже новая форма политического шантажа -на долги денег нету,а откуда же деньги возьмутся на покупку иранской нефти? Газ тогда купят в Катаре?

    sgazeev

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