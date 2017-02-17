Ту-154: теракт по недосмотру

Основной параметрический самописец, который фиксирует работу двигателя и бортовых систем воздушного судна, оказался, как сообщал «Военно-промышленный курьер», «нераскрываем». Удалось ли что-то расшифровать в нем, не известно.По информации «ВПК», полученной от высокопоставленного источника, «черный ящик» оказался, как говорится, вещью в себе. По каким-то причинам как раз накануне трагического полета его снимали, чтобы заменить один из блоков. Вместо якобы устаревшей «начинки» поставили современную. Возможно, блок действительно был модернизирован, но перед полетом его работу не проверили, как следует. В результате вся закодированная информация остается тайной за семью печатями. Случайность?Попробуем разобраться, насколько верны озвученные ранее в некоторых СМИ догадки и предположения.Первое. Различными экспертами выдвигалась версия об ошибке пилотирования. Якобы командир судна, отворачивая самолет от какого-то объекта, начал выполнять манипуляции, которые применяются только в экстренных случаях (жал на педали поворота руля направления). Сейчас специалисты пришли к однозначному выводу: никакой ошибки пилотов не было. Хотя возможность появления беспилотника по курсу самолета не отметается.Второе. Техника до последнего момента работала в штатном режиме, ее отказа не зафиксировано.По словам одного из бывших военных авиационных экспертов, долгое время занимавшегося по службе расследованием летных ЧП, до сих пор не найдено около 20 тел погибших. Это, как и большая фрагментация частей Ту-154, говорит о том, что на борту все-таки был теракт.«Только террористический акт необычный, такой, с которым наши специалисты столкнулись впервые», – считает первый заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВВС (1997–2003), ведущий советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2003–2013), генерал-майор в отставке, военный летчик Игорь Семенченко.Но если это теракт, он прорабатывался долго и тщательно. Силы и средства на его исполнение были брошены колоссальные. России хотели показать, что ей лучше прекратить свою активность в Сирии. Эту версию подтверждает известный итальянский политолог Джулетто Кьеза: ничего случайного нет, включая падение самолета Ту-154, взаимосвязь с другими событиями отыщется.Одна из нитей тянется в аэропорт Адлера, откуда стартовал в последний рейс Ту-154. По некоторым данным, только за 20 дней, с 3 по 23 января, воздушная гавань допустила 163 грубых нарушения приказа Минтранса. На порядок на режимной территории обратили внимание после выявления случая проезда грузового транспорта через КПП без досмотра. Позже выяснилось, что подобное нарушение является не исключением, а скорее правилом. Однако, по словам представителя администрации аэропорта, официальных обращений от сотрудников правоохранительных органов по факту данного инцидента не поступало. Эта информация сейчас проверяется.Поскольку одна из причин того, что случилось, может оказаться в работе наземных служб, которые должны фиксировать все, что происходит вокруг аэропорта на большом расстоянии, следует как минимум извлечь из этого уроки.Было бы целесообразно основные параметры работы систем воздушного судна: скорость, курс, высоту, крен, тангаж, давление в салоне, другие характеристики – передавать в виде телеметрии и фиксировать в реальном масштабе времени средствами контроля аэропорта вылета и (или) приписки борта. Внедрить это на отечественных самолётах совсем несложно. С иностранными бортами труднее, но можно убедить в этом производителей – для них безопасность пассажиров приоритет.Многоканальные системы контроля, в том числе в оптическом и ИК диапазонах, должны сопровождать все рейсы. Тогда не придется искать и конфисковывать видеорегистраторы и камеры у непричастных лиц. Соответственно необходим контроль в аэропортах и на стоянках ТВ-камерами высокой четкости с записью и долгосрочным хранением информации. Все это в комплексе даст соответствующий результат.