Выбор каперанга Никольского

Помнят ли его теперь? Разве что историки флота. "Аврора", любимица капитана 1 ранга (на морском сленге - каперанга) Никольского, стала символом другой, Октябрьской революции. О том, что крейсер стал реальной движущей силой Февраля и стреляли на нем отнюдь не холостыми патронами, много десятилетий предпочитали не говорить.Как и о том, что первой жертвой Февральской революции стал командир "Авроры".В декабре 1916 года "Аврора" встает на капитальный ремонт в доке Франко-русского завода в Петрограде. Призрак революции уже бродит по городу. Никольский докладывает начальнику 2-й бригады крейсеров: "...команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто бывает, перейдет в другую крайность - благодаря своей сплоченности из самой надежной во время войны станет самой ненадежной. Почва для этого самая благоприятная - долгая стоянка в Петрограде у завода".В морских боях команда "Авроры" беспрекословно выполняла приказы своего командира. На суше начались разброд и шатания. Земные искушения революции оказались сильнее присяги. И когда в ответ командир до предела затянул гайки, резьбу сорвало. 27 февраля матросы на палубе взбунтовались. Никольский и старший лейтенант Огранович из двух револьверов открыли огонь, согласно их рапорту, "поверх голов". Но трое матросов ранены - двое легко и один смертельно...Это стало точкой невозврата - для крейсера, его командира и доживающей последние дни империи.В эту ночь Никольский передал старшему механику свое обручальное кольцо и нательный крест - для жены, если что..."Если что" - уже за дверью его каюты.Наутро, узнав о том, что офицеры стреляли в команду, заводские рабочие требуют расправы над Никольским и Ограновичем. Матросы выводят их к стенке завода, Михаила Ильича заставляют нести красный флаг. Разумеется, он отказывается.Боевой офицер, участник Русско-Японской войны, кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, пять боевых наград имеющий за Русско-японскую войну (два ордена с мечами и бантом, два - с мечами, один - с надписью "За храбрость")...Заводской машинист Бабин бьет Ограновича штыком в горло. Машинист крейсера Брагин убивает Никольского из пистолета.Капитан I-го ранга Никольский был блестящим офицером флота и его надеждой. Морской кадетский корпус окончил в числе первых, за что был удостоен премии имени адмирала Нахимова. Павел Степанович Нахимов стал его кумиром. Адмирал погиб от вражеской пули, жизнь каперанга оборвала пуля, выпущенная своим.Жестокая усмешка Истории...Как я отношусь к памяти Михаила Ильича Никольского? И шире: к людям такого склада?Ответ зависит от того, на какую эпоху выпадает их судьба - ясных драм или смутных метаний, когда все рвется на куски и надо выбирать между красными и белыми. Не позавидуешь!Доживи Никольский до Гражданской войны, выбрал бы твердо, на чью сторону встать. На ту. Или на эту. Жизнью расплатился бы за выбор. Или совестью, если бы выбор был не тверд.Судьба не дала.До последнего мига жизни капитан Никольский был безупречен. Как воин. Как мужчина. Как гражданин.Вечная ему память.