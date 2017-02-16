19:02 16 февраля

Zumwalt отправился на испытание боевых систем

Новейший американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) вышел в море на первое испытание боевых систем, сообщает Warspot со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.



Это пока не полноценное боевое испытание. В рамках первого выхода в море после прибытия корабля в порт приписки мы протестируем возможности многофункционального радара SPY-3, а также впервые запустим в рабочем режиме некоторые его боевые системы,
сказал глава подразделения Naval Sea Systems Command ВМС США.


Согласно информации, эсминец «проведёт в море несколько дней, в течение которых команда инженеров соберёт необходимые данные о работе его боевых систем». После этого она он на 6 месяцев встанет у причала «для установки недостающих систем и вооружения».

Во время выхода в море специалисты проверят также обновленную систему охлаждения двигателя, из-за неисправности которой он заглох при пересечении Панамского канала в конце 2016 года.

Первые полноценные боевые испытания корабля планируется провести до конца текущего года.


Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 25
  1. Политотдел Сегодня, 17:56
    На утюг похож...Уж не знаю ,что там внутри, но против "русского лома" нет приема....
    Любят американцы понты...(смотришь на него и так хочется из РПГ с катерка ,чуть ниже ватерлинии вогнать..) А потом еще и еще...(я не подводник..жаль)))))
    Политотдел
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
      Цитата: Политотдел
      На утюг похож...Уж не знаю ,что там внутри, но против "русского лома" нет приема....

      Так утюг и есть ! Почему не сказано сколько десятков судов обеспечения вышло вместе с ним ? wassat
      bouncyhunter
      1. тол100в Сегодня, 18:18
        Цитата: bouncyhunter
        Так утюг и есть !

        И хочется ему пожелать как минимум 777 футов НАД килем!
        тол100в
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:34
          Цитата: тол100в
          И хочется ему пожелать как минимум 777 футов НАД килем!

          Игорь hi Предлагаете этому чуду матрасного кораблестроения сделать оверкиль и уйти на батиаль ? wink
          bouncyhunter
  2. Монос Сегодня, 17:58
    Цирк с клоунами продолжается.
    Монос
  3. demiurg Сегодня, 18:01
    Пафосный такой laughing
    С коффердамами Олега lol
    За такие баблищи можно пару Миссури построить. Вместо кормовой башни УВП, и пячить всяких туземцев с энтузиазмом.
    demiurg
  4. УВБ Сегодня, 18:02
    Каждый раз, когда вижу это "чудо", вспоминается "Вирджиния"
    УВБ
  5. seregatara1969 Сегодня, 18:02
    стоит как кусок золота такого же веса
    seregatara1969
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:06
    Трампу нужно подкинуть идейку чтобы таких лоханок построили десятка три -или вообще в перспективе все эсминцы и крейсера заменили на подобные "минилинкоры ",Америка все потянет, только вот тянуть будет не долго -разорит их такой флот.
    Изгоняющий либероидов
  7. kefan Сегодня, 18:10
    Надеюсь, он также и "плавать" будет, как утюг.
    kefan
    1. voyaka uh Сегодня, 18:17
      Он уже выходил в Атлантику и свои 33 узла давал.
      В сильные волны его не пускали, но Атлантику всегда штормит...
      voyaka uh
    2. тол100в Сегодня, 18:20
      Цитата: kefan
      , он также и "плавать" будет, как утюг.

      Слава Богу, не ходить!
      тол100в
    3. Политотдел Сегодня, 18:25
      Цитата: kefan
      Надеюсь, он также и "плавать" будет, как утюг.

      Ну если проблемы будут,то не проблема Южной Кореи или Японии втюхают..(сша проще в этом деле..))))
      Политотдел
  8. Алексей Макарыч Сегодня, 18:11
    " После этого она он на 6 месяцев встанет у причала «для установки недостающих систем и вооружения»."
    Да ну, и рельсотрон засунут? Допилили? Как-то сомнительно. Но если поставят - то пусть лучше без экипажа испытывают... хотя.. не, шучу, жертв не надо.
    Алексей Макарыч
    1. тол100в Сегодня, 18:21
      Цитата: Алексей Макарыч
      Да ну, и рельсотрон засунут?

      Засунут, но в бюджет!
      тол100в
  9. skarl Сегодня, 18:20
    Вы цвета шариков на его носу видели? Или это мне одному показалось?...)))
    skarl
    1. Joker787 Сегодня, 18:24
      Точняк, кроме Вас ни кто и внимания не обратил laughing
      Joker787
  10. Altona Сегодня, 18:32
    Веночек на носу какой зрадный, в цветах полос российского флага. Чёрной ленточки только в обхват не хватает, с надписью "Вечная память от моряков Черноморского флота". hi
    Altona
  11. капрал Сегодня, 18:32
    протестируем возможности многофункционального радара SPY-3, а также впервые запустим в рабочем режиме некоторые его боевые системы,

    О ! Нашим РТРщикам работенки привалило.
    Интересно, а наши его догонят с его 30-ю узлами?
    капрал
    1. Политотдел Сегодня, 18:46
      Цитата: капрал
      Интересно, а наши его догонят с его 30-ю узлами?

      Наши ракеты "Цирконы" и т.д. запросто ,даже из Каспия.....Зачем за ним гонятся ?))) А для подводников ,это просто мечта ..Такую кучу баксов на дно пустить..! negative soldier
      Политотдел
  12. masiya Сегодня, 18:37
    Да пусть уж на дно морское отправится...уродище кораблестроения... штатовцы вернулись назад к войне севера и юга... там такие бегали!!!
    masiya
  13. san4es Сегодня, 18:45
    А где-же шлюпки ? Или оно нетонет ?
    san4es
  14. tchoni Сегодня, 18:46
    Нравятся мне эти комментаторы. Про корабль толком ничего не знают, думать не хотят. Но обгадить - не применять. Неужто непонятно, что это пока что демонстратор технологий? Испытательный стенд, если угодно. Степень новшества заложенных в нем решений огромна и последствия их отработки могут быть весьма и весьма значительны. Да, американцы заложили изначально ряд бредовых идей типа дальнобойной "стратегической" артиллерии. Но, заменить эти две пушки на что то другое будет не так уж и сложно. А вот создать и реально обкатать илею коробля - робота, стелс-корабля такого размера - это дорогого стоит. Да, американцы сделали этот демонстратор огромным. Но их бюджет это позволяет.
    tchoni
  15. Altona Сегодня, 18:56
    Цитата: tchoni
    Нравятся мне эти комментаторы. Про корабль толком ничего не знают, думать не хотят. Но обгадить - не применять. Неужто непонятно, что это пока что демонстратор технологий? Испытательный стенд, если угодно. Степень новшества заложенных в нем решений огромна и последствия их отработки могут быть весьма и весьма значительны. Да, американцы заложили изначально ряд бредовых идей типа дальнобойной "стратегической" артиллерии. Но, заменить эти две пушки на что то другое будет не так уж и сложно. А вот создать и реально обкатать илею коробля - робота, стелс-корабля такого размера - это дорогого стоит. Да, американцы сделали этот демонстратор огромным. Но их бюджет это позволяет.

    ------------------------------------
    Вам рассказать про эту плавучую трансформаторную будку, придуманную исключительно для пока несуществующего рельсотрона? Про три беспилотных вертолета с запасом хода в 210 км, которые должны направлять снаряды 155-мм спаренной артустановки дальностью в 100 км (видимо один снаряд направят и успокоятся). И что высоченная рубка из бальзы и алюминия перекрывает сектор обстрела этой артиллерии на 50%. И что в брюхе этого дерьмонстратора технологий таится кассета для ракет. которых еще никто не придумал, ладно хоть старый "тома хаук" еще в них упихивается. И что электричества эта хрень производит столько, что ей лучше электростанцией работать, что она и пытается делать, постоянно ломая судовые двигатели. Которые кстати насмерть засунуты в корпус и доставать их можно только газовым резаком. Умные конструктора ремонтные люки не сделали. Я уж промолчу сколько там морячок получит э/м облучения от генераторов и лепесткового эффекта работающих радаров. hi
    Altona
  16. andrewkor Сегодня, 18:59
    Большому кораблю-большую торпеду.желательно 65-73!!!
    andrewkor

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