Zumwalt отправился на испытание боевых систем

Это пока не полноценное боевое испытание. В рамках первого выхода в море после прибытия корабля в порт приписки мы протестируем возможности многофункционального радара SPY-3, а также впервые запустим в рабочем режиме некоторые его боевые системы,

Новейший американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) вышел в море на первое испытание боевых систем, сообщает Warspot со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.сказал глава подразделения Naval Sea Systems Command ВМС США.Согласно информации, эсминец «проведёт в море несколько дней, в течение которых команда инженеров соберёт необходимые данные о работе его боевых систем». После этого она он на 6 месяцев встанет у причала «для установки недостающих систем и вооружения».Во время выхода в море специалисты проверят также обновленную систему охлаждения двигателя, из-за неисправности которой он заглох при пересечении Панамского канала в конце 2016 года.Первые полноценные боевые испытания корабля планируется провести до конца текущего года.