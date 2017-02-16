19:07 16 февраля

Сергей Лавров проводит первую встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит первую встречу с Рексом Тиллерсоном, ранее утверждённым Конгрессом США в качестве госсекретаря. Встреча проходит в формате саммита глав внешнеполитических ведомств стран Большой Двадцатки в Бонне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает, что главы ведомств обсуждают вопросы «международной повестки дня» и, конкретно, двусторонние отношения России и США. Среди тем разговора – современные международные кризисы.

Мария Захарова публикует первые фото со встречи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Германии и говорит о том, что министр иностранных дел России «настроен на прагматичные контакты на основе уважения интересов».


Сергей Лавров проводит первую встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном



Из стана Тиллерсона тем временем приходят сообщения о том, что шеф Госдепа будет настаивать «на выполнении Россией Минских соглашений». Об этом пишет «Интерфакс».

Тиллерсон при этом успел заметить, что также нацелен на конструктивные контакты «в тех областях, где интересы двух стран пересекаются»
Журналисты успели поинтересоваться у официального представителя Госдепа США о «намерении Тиллерсона осуществлять мягкий подход по отношению к РФ».

Ответ был таким:
Даже президент (США) неоднократно заявлял, что говорить об отмены санкционного режима (в отношении РФ) пока очень рано.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?
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Комментарии 25
  1. Мар.Тира Сегодня, 17:59
    Прессу пнули со встречи.И это правильно!Сейчас разговор пойдёт по крупному.
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
      Из стана Тиллерсона тем временем приходят сообщения о том, что шеф Госдепа будет настаивать «на выполнении Россией Минских соглашений».

      От-те нате ! Опять ? Да у матрасов что - мозг головной отсутствует ? От слова "напрочь" ? Вот же бронелобые ...
      bouncyhunter
    2. Политотдел Сегодня, 18:05
      госсекретарём США Рексом Тиллерсоном

      Имя собачье то какое, но посмотрим как разговор пойдет...А то во времена Обамы ,один лай и кукареку было.. Надеюсь мужик серьезный и адекватный, с которым можно серьезные темы обсуждать
      Политотдел
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:10
        Цитата: Политотдел
        Имя собачье то какое,

        Надеюсь Лавров научит его командам: "к ноге!" и "фу!". winked
        СРЦ П-15
        1. Scoun Сегодня, 18:28
          Цитата: СРЦ П-15
          Надеюсь Лавров научит его

          одна статья про Лаврова очень порадовала дальнейшими комментариями самих американцев. Лаврова Уважают.
          https://russian.rt.com/inotv/2016-10-13/WP-Vozmut
          itelnaya-ostrota-Lavrova-zastavila
          Комментарии читателей на сайте Washington Post:

          JRDT22: Лавров – сильнейший игрок, способный и умный.

          Очень жаль, что он не на нашей стороне.

          Мы могли бы использовать таких людей, как он, а не этих сопляков из Лиги плюща в наших внешнеполитических кругах с их идиотскими теориями о том, как работает мир и что Америка должна делать.

          yanapuma: Если ты послушаешь внимательно и без предрассудков, твой враг скажет тебе правду.

          Tobit: Холодная война закончилась 50 лет назад. Для большинства из нас. Но по какой-то странной причине демократы хотят ее возобновить.

          Countykerry: Мне нравится Лавров… И я считаю, что он хорошо представляет свою страну…

          thanx: Да это вообще очень мягко по сравнению с московскими таксистами, настоящими мастерами обзывательств!

          Оригинал новости ИноТВ:
          https://russian.rt.com/inotv/2016-10-13/WP-Vozmut
          itelnaya-ostrota-Lavrova-zastavila

          С самой газеты )))
          JustAnIndependent
          10/14/2016 10:46 PM GMT+0300
          Russia is a strong country. It would be beneficial to the US to have them as friends..
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          JustAnIndependent
          10/14/2016 10:44 PM GMT+0300
          I think that Lavrov is soooooo mucher smarter than Kerry. Kerry is a weakling. America had no right to go into Syria.
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          al_white
          10/14/2016 7:03 PM GMT+0300
          "Who are you to f---ing lecture me?"

          Very well said.           Lavrov does not waste words.

          The West is impinging Russia's historical security zones. Russia is pushing back. The West will have no option except to retreat...or start WW3.

          The West is paying now for 25 years of arrogance in its dealings with Russia.

          https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp
          /2016/10/12/your-friends-in-moscow-would-like-to-
          offer-a-frank-appraisal-of-your-u-s-elections/?ti
          d=pm_world_pop_b&utm_term=.49d957c562c8#comme
          nts
          Scoun
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:29
        Политотдел hi С новым маскеровкой вас bully
        Имя собачье то какое, но посмотрим как разговор пойдет..
        Ничего страшного .У Лаврова большой опыт по общению со всеми.Если бедет сильно рычать .Наденем вот что laughing
        А вообще гадать дело не благодарное.Может все будет хорошо feel
        Наблюдатель2014
      3. rasputin17 Сегодня, 18:59
        то шеф Госдепа будет настаивать «на выполнении Россией Минских соглашений».

        Мешки приехали новые да труха в них старая!! hi
        rasputin17
    3. himRa Сегодня, 18:14
      По предварительным высказываниям эта встреча ничего не значит для Трампа ....
      больше будет значить встреча министров обороны Сергей Шойгу -Джеймс Мэттис
      Там он может получить быстрые и неоспоримые результаты а здесь пока говорильня и даже если нет так то все одно надолго
      экономические результаты быстро не бывают ни у кого из руководителей стран!
      himRa
  2. Ампер Сегодня, 18:00
    Передай привет от шайгу
    Ампер
  3. Монос Сегодня, 18:02
    Первое посещение врача очень важно. Важно сразу поставить правильный диагноз. А то одного уже залечили.
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:05
      Вить , слушай ! А матрасы вообще Минские соглашения читали , как думаешь ?
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 18:13
        Цитата: bouncyhunter
        Вить , слушай ! А матрасы вообще Минские соглашения читали , как думаешь ?

        Всё они читали. Просто есть разница между читать и понимать, читать и исполнять, читать и интерпретировать. Хотя, я могу и ошибаться. П.индосам фиолетово кто, где и чего там пишет. У них своя программа: "Во всём Путин виноват". Для её исполнения владеть материалом не обязательно.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
          И как я позабыл что матрасам не нужны факты , хватит и голословных обвинений ? Старею , видимо ... Всё , отяжелел в корме , не сойду с мели ... lol
          bouncyhunter
      2. brasist Сегодня, 18:17
        Не барское это дело чтобы где то что то читать всё равно матрасы считают своё истинно верным и правильным даже не обращая на свою контузию ...
        brasist
      3. Alex_Tug Сегодня, 18:19
        Кто-то наверно читал. Но их уже уволили. Администрация Трампа точно не читала.
        Alex_Tug
    2. skarl Сегодня, 18:16
      Давно так не смеялся....фото зачетное!
      skarl
  4. Касым Сегодня, 18:11
    У РФ взвешанная и логичная позиция по всей повестке дня. Это карта США везде в последнее время бъется, им надо менять свою внешнюю политику. Посмотрим, куда Тирекс будет двигать. hi
    1. Украина. Киев не выполняет Минск.
    2. Сирия. По просьбе законного рук-ва Сирии и согласно Устава ООН.
    3. Польша и Прибалтика о военной угрозе. Это НАТО не выполнила ДОВСЕ и вышла из договора по ПРО.
    4. Иран. Извините, но там подпись США и др. членов "шестерки" - не видим проблем - Иран выполняет взятые на себя обязательства.
    5. Китай. Стратегический союзник и Сосед.
    6. КНДР. Последняя резолюция СовБеза ООН по КНДР подписана, как Пекином, так и Москвой.
    7. Санкции. Тут все понятно - кто первый вводил, тот пусть и отменяет. Для нашей сельхозки - это благо.
    Никаких "подачек" РФ не обязана давать команде Трампа. Так что пусть сами что-то предлагают и меняют свою политику.
    Касым
    1. Антон Болдаков Сегодня, 18:25
      Логично. Однако следует учитывать и американцев. Они же не могут сходу поменять всю свою политику в отношении России. Столько лет называли нас врагами и вдруг мы - друзья? К таким изменениям надо подходить очень осторожно. Но главное - идут диалоги - даже если ни к чему не приведёт встреча - главное что она состоялась (а первый блин, чаще всего...)
      А вот Крым явно "встанет костью в горле" - я опасаюсь, что это для США уже вопрос "принципа".
      Антон Болдаков
      1. Касым Сегодня, 18:57
        Привет, Антон!
        Оно понятно, что сразу не поменяют, тем более, что все действия сейчас под лупой американского истеблишмента рассматриваются. Но нам-то какое дело?
        Скорее всего, для начала начнут предлагать бить бармалеев. Разведка, совместные действия авианаводчиков, общий план полетов и целей и т.д. - генералам есть чем заняться. На этом фоне, если все пойдет "гладко", можно и другие проблемы начать решать. Трампу на стодневку надо что-то показать, Сирия - самый оптимальный вариант. Можно и по СНВ начать разговоры, но для этого надо к ПРО вернуться.
        Так что ВВП и Лавров готовы к встрече в любой момент. А вот Трамп голову ломает над тем, как под пресс истеблишмента не попасть со своей внешней политикой. Вот и будет выкидывать типа "вернуть Крым". Но ведь сам говорил, что знает, как там голосовали при отделении. Он понимает, что это уже нереально - но "ястребов" кормить чем-то надо. По-моему уже очевидно, что "дотировать" Киев он не намерен. В этом для Украины суть. Скинет Трамп на шею ЕС - вот в чем сейчас вопрос. Еще один интересный момент - ЕС сам может поторопиться скинуть этот "актив" раньше США. В главных странах ЕС выборы, а у Лондона Брекзит - вот причина этого слива. Электорат может сейчас не понять поддержку Киева, а властям ЕС такая хунта - по аналогии с 08.08.08 - потом все вылезло кто начал первым. Это серьезно может подпортить имидж претендентов и партий. ВВП осталось только подождать, когда все умоют руки. Еще лучше будет, если радикалы 20.02.-22.02 покажут свое истинное лицо с факельными шествиями и прочими атребутами. Если СМИ на западе начнут показывать эти действия с негативным оттенком - значит начали сливать. hi
        С Крымом все понятно - дырка им от бублика, а не Севастополь.
        Касым
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:11
    Говорят,что при встрече Лавров дал по инерции команду-"Рекс, к ноге, lol сидеть",и американский госсекретарь тут же послушно выполнил все команды молча,потому что команду" голос "Лавров не подал, lol так и сидит себе молча, под столом, и трется об колено Лаврова.
    Изгоняющий либероидов
  6. Мар.Тира Сегодня, 18:12
    Цитата: bouncyhunter
    Из стана Тиллерсона тем временем приходят сообщения о том, что шеф Госдепа будет настаивать «на выполнении Россией Минских соглашений».

    От-те нате ! Опять ? Да у матрасов что - мозг головной отсутствует ? От слова "напрочь" ? Вот же бронелобые ...

    У них новый министр обороны ляпнул спросонок про силовое воздействие на Россию,теперь оправдывается.Дескать я имел ввиду НАТО,и оно имеет право на защиту.О как!!!!!!!!!!Ждём какой шедевр дипломатии выдаст этот Рекс?
    Мар.Тира
  7. одинокий Сегодня, 18:29
    Хмм!

    Читая комменты ,пришлось еще раз перечитать статью ,чтобы убедится еще раз с кем же встречается Лавров.Оказался ,что госсекретарем США. А на комментах как будто Лавров встречается с министром из Вануату или еще откуда то.

    Господа,снимите розовые очки.Это встреча глав двух министров иностранных дел(госсекретарь США и есть МИД США),которые определяют всю мировую политику.Какие там фу или к ноге!Относитесь чуть-чуть по серьёзнее к этой встрече.

    П.С.Сайт то военный.Но я не смог найти статью про встречу Начальников Генштабов России и США в Баку.Интересно было бы знать ,как прошла это встреча и что там решали.
    одинокий
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:41
      Цитата: одинокий
      Какие там фу или к ноге!Относитесь чуть-чуть по серьёзнее к этой встрече.

      Вот дождёмся результата переговоров, тогда и будем решать: стоит ли относиться серьёзно к этой встрече. Сейчас одна надежда, что Лаврову не придётся повторять своё историческое изречение из двух слов. hi
      СРЦ П-15
  8. Влад5307 Сегодня, 18:36
    Цитата: Мар.Тира
    У них новый министр обороны ляпнул спросонок про силовое воздействие на Россию,теперь оправдывается.Дескать я имел ввиду НАТО,и оно имеет право на защиту.О как!!!!!!!!!!Ждём какой шедевр дипломатии выдаст этот Рекс?

    Первая встреча - это прощупывание позиции противоположной стороны, это как первое свидание. Поэтому вряд ли о чем-то серьезном можно говорить, но диалог нужен и смотреть будем не на слова, а на дела. Ну а что там всякие министры "ляпают" это к делу отношения не имеет - министра можно и поменять. hi
    Влад5307
  9. 1536 Сегодня, 18:56
    Все четыре года будут просить вернуть Крым некоему государству. И нафига, с позволения сказать, козе баян? Надо задать американцам этот вопрос. Тогда, возможно, они хоть пару-тройку месяцев будут заняты его расшифрлыкой.
    1536

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