Сергей Лавров проводит первую встречу с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном

Даже президент (США) неоднократно заявлял, что говорить об отмены санкционного режима (в отношении РФ) пока очень рано.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит первую встречу с Рексом Тиллерсоном, ранее утверждённым Конгрессом США в качестве госсекретаря. Встреча проходит в формате саммита глав внешнеполитических ведомств стран Большой Двадцатки в Бонне.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает, что главы ведомств обсуждают вопросы «международной повестки дня» и, конкретно, двусторонние отношения России и США. Среди тем разговора – современные международные кризисы.Мария Захарова публикует первые фото со встречи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Германии и говорит о том, что министр иностранных дел России «настроен на прагматичные контакты на основе уважения интересов».Из стана Тиллерсона тем временем приходят сообщения о том, что шеф Госдепа будет настаивать «на выполнении Россией Минских соглашений». Об этом пишет «Интерфакс» Тиллерсон при этом успел заметить, что также нацелен на конструктивные контакты «в тех областях, где интересы двух стран пересекаются»Журналисты успели поинтересоваться у официального представителя Госдепа США о «намерении Тиллерсона осуществлять мягкий подход по отношению к РФ».Ответ был таким: