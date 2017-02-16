Китайский портал: Москва, вероятно, согласилась передать Пекину технологию производства двигателей для Су-35
Россия, согласившись передать вместе с самолетами Су-35 партию новейших двигателей АЛ-41Ф1С, вероятно, предаст Китаю и технологию их производства, пишет китайский портал SINA.
По данным автора, в ходе ранее проведенных испытаний двигатель АЛ-31ФН третьей серии (для палубных истребителей Су-33) «фактически не продемонстрировал каких-либо преимуществ в тяге по сравнению с отечественным (китайским) WS-10B с номинальной тягой 13,5 тонн за исключением того, что его надежность и устойчивость превосходят таковые у последнего».
Поэтому китайские специалисты хотят провести испытания нового двигателя АЛ-41Ф1С, чтобы выяснить, превосходит ли он по этим показателям АЛ-31ФН третьей серии». «Это поможет при выборе двигателей для китайских боевых самолетов», – пишет портал.
Агентство напоминает, что в ноябре 2015-го Россия и Китай подписали контракт на 24 истребителя Су-35, стоимостью около $ 2 млрд. В поставку включены также наземное оборудование и резервные двигатели. Первые 4 самолета уже поставлены в Китай.
Справка агентства: «Су-35 – российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой РЛС с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус – около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет».
Китай закупил отдельную партию двигателей к Су-35 для проведения испытаний. Россия, вероятно, согласилась передать технологии производства (двигателей),цитирует ТАСС сообщение портала.
По данным автора, в ходе ранее проведенных испытаний двигатель АЛ-31ФН третьей серии (для палубных истребителей Су-33) «фактически не продемонстрировал каких-либо преимуществ в тяге по сравнению с отечественным (китайским) WS-10B с номинальной тягой 13,5 тонн за исключением того, что его надежность и устойчивость превосходят таковые у последнего».
Поэтому китайские специалисты хотят провести испытания нового двигателя АЛ-41Ф1С, чтобы выяснить, превосходит ли он по этим показателям АЛ-31ФН третьей серии». «Это поможет при выборе двигателей для китайских боевых самолетов», – пишет портал.
Агентство напоминает, что в ноябре 2015-го Россия и Китай подписали контракт на 24 истребителя Су-35, стоимостью около $ 2 млрд. В поставку включены также наземное оборудование и резервные двигатели. Первые 4 самолета уже поставлены в Китай.
Справка агентства: «Су-35 – российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой РЛС с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус – около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет».
Использованы фотографии: Артем Житнев/РИА Новости