19:00 16 февраля

Китайский портал: Москва, вероятно, согласилась передать Пекину технологию производства двигателей для Су-35

Россия, согласившись передать вместе с самолетами Су-35 партию новейших двигателей АЛ-41Ф1С, вероятно, предаст Китаю и технологию их производства, пишет китайский портал SINA.



Китай закупил отдельную партию двигателей к Су-35 для проведения испытаний. Россия, вероятно, согласилась передать технологии производства (двигателей),
цитирует ТАСС сообщение портала.


По данным автора, в ходе ранее проведенных испытаний двигатель АЛ-31ФН третьей серии (для палубных истребителей Су-33) «фактически не продемонстрировал каких-либо преимуществ в тяге по сравнению с отечественным (китайским) WS-10B с номинальной тягой 13,5 тонн за исключением того, что его надежность и устойчивость превосходят таковые у последнего».

Поэтому китайские специалисты хотят провести испытания нового двигателя АЛ-41Ф1С, чтобы выяснить, превосходит ли он по этим показателям АЛ-31ФН третьей серии». «Это поможет при выборе двигателей для китайских боевых самолетов», – пишет портал.

Агентство напоминает, что в ноябре 2015-го Россия и Китай подписали контракт на 24 истребителя Су-35, стоимостью около $ 2 млрд. В поставку включены также наземное оборудование и резервные двигатели. Первые 4 самолета уже поставлены в Китай.

Справка агентства: «Су-35 – российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой РЛС с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус – около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет».

Использованы фотографии: Артем Житнев/РИА Новости
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Комментарии 19
  1. VEKT Сегодня, 18:33
    Ну что тут можно сказать, продаем последние технологии. Слов нет.
    VEKT
    1. Joker787 Сегодня, 18:37
      Да это бред полнейший. Какой-то китайский экспэрд брякнул и не более.
      Joker787
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:54
        Коллеги , ну что вы паникуете-то ? Вы что , забыли - китайцы построить двигатели смогут , вот только у них вечная проблема с ресурсом . Именно поэтому они и продолжают покупать российские движки . Как в том анекдоте : технологическую документацию вы спёрли , а вот 20 томов доработки забыли ...
        bouncyhunter
    2. Банный Сегодня, 18:39
      Китайцы кореша лепшие им мона да и выборы скоро плацдарм в Гейропах имеется баблишко на галерах заработанное через виолончелистов распихано по нычкам мона и Сибирь продать все равно народишко даж халявный гектарец брать не хочет
      Банный
    3. kenig1 Сегодня, 18:46
      Верите китайскому порталу? "Китайский портал", что это за обезьянка?
      kenig1
    4. vsoltan Сегодня, 18:52
      А я вот так не считаю. ..мнится, много еще и в запасе имеется и в разработках. ..
      vsoltan
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:39
    Этого еще не хватало,если данная новость не фейк от китайской прессы, то,продажа технологий со временем очень сильно ударит именно по России, так как китайцы демпенговыми ценами вытеснят нас с рынка авиации, да и построить самолетов китайцы могут гораздо больше чем мы.Сами понемаете против кого эти самолеты с движками собранными по нашим технологиям будут в будущем воевать.
    Изгоняющий либероидов
  3. BlackMokona Сегодня, 18:40
    Россия, согласившись передать вместе с самолетами Су-35 партию новейших двигателей АЛ-41Ф1С, вероятно, предаст Китаю и технологию их производства, пишет китайский портал SINA.

    Описочка по Фрейду.
    BlackMokona
  4. PValery53 Сегодня, 18:41
    Насчёт передачи технологии производства авиадвигателей для СУ-35 китайский портал SINA, скорее всего, забегает далеко вперёд. Передавать свою безопасность в чужие руки Россия не станет.
    PValery53
  5. kunstkammer Сегодня, 18:44
    что-то подсказывает мне: зря передали китайцам технологию атомной бомбы!
    kunstkammer
  6. Cat Man Null Сегодня, 18:47
    - китайский портал пишет, что "вероятно, передаст". То есть сам толком не знает - чи передаст (он), чи ни?
    - но - наброс сделан, дрожжи в сортир заброшены и замешаны... да будет $рач!!!
    - тьфу, прости, Господи negative
    Cat Man Null
    1. Наган Сегодня, 18:50
      Цитата: Cat Man Null
      китайский портал пишет, что "вероятно, передаст".

      Какие передасты могли додуматься до такого - передать технологию китайцам?
      Наган
      1. Cat Man Null Сегодня, 18:53
        Цитата: Наган
        Какие передасты могли додуматься до такого - передать технологию китайцам?

        - Вы читать, вроде, неплохо умеете
        - новость от китайцев об их давней хотелке с приставкой "вероятно"... ничтожна laughing

        Или, если по-простому - это
        Cat Man Null
        1. Наган Сегодня, 18:56
          Если это, в натуре, утка по-Пекински, я искренне рад. Вот только говорят, что дыма без огня не бывает.
          Наган
          1. Cat Man Null Сегодня, 19:00
            Цитата: Наган
            говорят, что дыма без огня не бывает

            - на ВО бывает ВСЕ wink
            - а еще бывает дымовая щащка, например...

            ИМХО утка. Слухи о слухах. Ни о чем request
            Cat Man Null
  7. Altona Сегодня, 18:48
    Может пока это фейк, но найдутся у нас мантуровы и медведевы. За новый айфон продадут кого и что угодно.
    Altona
  8. andrewkor Сегодня, 18:51
    Цитата: Банный
    Китайцы кореша лепшие им мона да и выборы скоро плацдарм в Гейропах имеется баблишко на галерах заработанное через виолончелистов распихано по нычкам мона и Сибирь продать все равно народишко даж халявный гектарец брать не хочет

    Помню,помню про галеры и так на галерах понравилось,что до сих пор гребёт!!
    andrewkor
  9. Рабинович Сегодня, 18:56
    Сколько средств и времени это всё разрабатывалось.
    Ещё вроде ни одного самолёта у России нет на вооружении, а уже продали всё с потрохами.
    Странно, учитывая что Китай претендует на Сибирь.
    Рабинович
  10. Нормаль ок Сегодня, 18:59
    Ничего себе, - всё людям (Китаю).
    Нормаль ок

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