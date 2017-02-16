Крупный теракт в мечети пакистанского города Сехван
Очередной взрыв прогремел в Пакистане. Буквально на днях террористической атаке подвергся один из крупнейших городов страны – Лахор. Сегодня террористы выбрали своей целью город Сехван в южной провинции Синд. Местом, где произошёл теракт, стала одна из городских мечетей. По предварительным данным, взрыв унёс жизни не менее 37 человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести. 22 раненых находятся в крайне тяжёлом состоянии. По другим данным, погибших - 55, раненых - около 170.
По публикуемым в Твиттере страшным фото с места осуществления теракта можно судить о его масштабах.
О террористической атаке на мечеть в Сехване сообщает пакистанское издание «Экспресс Трибьюн», доводя до сведения читателей то, что прихожане мечети исповедовали так называемый суфизм. Это одно из исламских учений, проповедующее высокую духовность и аскетизм.
Название мечети – Лал Шахбаза Каландара. Такое название дано в честь средневекового суфийского поэта.
Представители полиции заявляют, что сработало взрывное устройство в той части мечети, которая традиционно отводится для представительниц женского пола. Это даёт повод говорить о том, что теракт осуществлён смертницей.
В момент взрыва в мечети было несколько сотен человек, собравшихся для проведения традиционного для мусульман-суфиев (суфистов) религиозного ритуала.
По публикуемым в Твиттере страшным фото с места осуществления теракта можно судить о его масштабах.
О террористической атаке на мечеть в Сехване сообщает пакистанское издание «Экспресс Трибьюн», доводя до сведения читателей то, что прихожане мечети исповедовали так называемый суфизм. Это одно из исламских учений, проповедующее высокую духовность и аскетизм.
Название мечети – Лал Шахбаза Каландара. Такое название дано в честь средневекового суфийского поэта.
Представители полиции заявляют, что сработало взрывное устройство в той части мечети, которая традиционно отводится для представительниц женского пола. Это даёт повод говорить о том, что теракт осуществлён смертницей.
В момент взрыва в мечети было несколько сотен человек, собравшихся для проведения традиционного для мусульман-суфиев (суфистов) религиозного ритуала.
Использованы фотографии: https://twitter.com