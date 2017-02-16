19:03 16 февраля

Крупный теракт в мечети пакистанского города Сехван

Очередной взрыв прогремел в Пакистане. Буквально на днях террористической атаке подвергся один из крупнейших городов страны – Лахор. Сегодня террористы выбрали своей целью город Сехван в южной провинции Синд. Местом, где произошёл теракт, стала одна из городских мечетей. По предварительным данным, взрыв унёс жизни не менее 37 человек, более сотни получили ранения различной степени тяжести. 22 раненых находятся в крайне тяжёлом состоянии. По другим данным, погибших - 55, раненых - около 170.

По публикуемым в Твиттере страшным фото с места осуществления теракта можно судить о его масштабах.

Крупный теракт в мечети пакистанского города Сехван



О террористической атаке на мечеть в Сехване сообщает пакистанское издание «Экспресс Трибьюн», доводя до сведения читателей то, что прихожане мечети исповедовали так называемый суфизм. Это одно из исламских учений, проповедующее высокую духовность и аскетизм.

Название мечети – Лал Шахбаза Каландара. Такое название дано в честь средневекового суфийского поэта.

Представители полиции заявляют, что сработало взрывное устройство в той части мечети, которая традиционно отводится для представительниц женского пола. Это даёт повод говорить о том, что теракт осуществлён смертницей.

В момент взрыва в мечети было несколько сотен человек, собравшихся для проведения традиционного для мусульман-суфиев (суфистов) религиозного ритуала.



Использованы фотографии: https://twitter.com
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Комментарии 7
  1. rasputin17 Сегодня, 18:46
    Парадокс!!!! Страна вскормившая не одну тысячу террористов и боевиков для них, имеющая их тренировочные лагеря САМА страдает от их нападков! Не зря же гласит народная мудрость! По делам и награда!!
    rasputin17
    1. Политотдел Сегодня, 18:58
      Цитата: rasputin17
      Парадокс!!!! Страна вскормившая не одну тысячу террористов и боевиков для них, имеющая их тренировочные лагеря САМА страдает от их нападков! Не зря же гласит народная мудрость! По делам и награда!!

      Да уж , как у нас говорят в России "За что боролись,на то и напоролись..." Искреннее соболезнования родственникам погибших...Ничего святого , у чертей не осталось, вывод один мочить везде и без пощады..
      Политотдел
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:58
      Поддержометр ! Не плюй в колодец - самому оттуда пить !
      bouncyhunter
  2. Громобой Сегодня, 18:47
    Если бы в Европе грохнуло,то крик бы был неимоверный.
    А к терроризму в мусульманских странах мир уже привык(оказывается и к такому можно привыкнуть).Даже не знаю какое можно наказание придумать исполнителям и организаторам таких акций.Мирное население ,ведь это даже не противник---это обычные люди,а главное дети.
    Недавно нашим дали 25 на троих за попытку проведения---мало я считаю.Малейший признак принадлежности к терроризму должен стать самым отягчающим обстоятельством.
    Громобой
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:50
    Теракты сами по себе страшное событие, горе для многих, а теракты в храмах, мичетях, синагогах -это сверхподлость и цинизм, оскорбление как чувств верующих, так и самого места где теракт произошел. За такое естественно надо не просто мстить -надо очень страшно мстить группировке или тем кто сею подлость устроил.
    Изгоняющий либероидов
  4. одинокий Сегодня, 18:55
    Эти ,которые взрывают ,убивают и калечат людей имеют только одно название- нелюди.Давить их надо и точка.
    одинокий
    1. rasputin17 Сегодня, 19:02
      Я согласен что надо давить этих выползней! Но начинать надо с головы! С тех кто их порождает кормит и по чьей указке эти псы кидаются на людей!!
      rasputin17

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