Восстановлен Ансамбль песни и пляски им.Александрова
Сегодня министерство обороны РФ сообщает о восстановлении Ансамбля песни и пляски им. Александрова. Напомним, что набор новых артистов творческого коллектива проводился в связи с трагедией, в которой погибли десятки исполнителей из прошлого состава. В материале сообщается, что сегодня на сцену вышел обновлённый состав знаменитого российского военного ансамбля, имя которого известно, без преувеличения, во всём мире. Обновлённый коллектив даёт концерт в Центральном академическом театре Российской армии.
«Интерфакс» приводит заявление статс-секретаря-замминистра обороны РФ Николая Панкова, открывшего концерт:
В программе концерта всеми любимые номера: «Калинка», «Пора в путь-дорогу», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и др., включая попурри из военных песен.
В течение длительного времени на сайте ансамбля публиковалось объявление о наборе в творческий коллектив новых артистов. Из объявления:
Расследование катастрофы Ту-154 над Чёрным морем продолжается. Официальны данных о расшифровке материалов бортовых самописцев не поступало. Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что к расследованию подключены специалисты Межгосударственного авиационного комитета.
«Интерфакс» приводит заявление статс-секретаря-замминистра обороны РФ Николая Панкова, открывшего концерт:
Сегодня на этой сцене пройдёт первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними - сохранить уникальный ансамбль. Для министерства важной задачей было восстановление коллектива в короткие сроки. За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. "Александровцы" воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику.
На фото Центральный военный оркестр МО РФ играет произведения, написанные Валерием Халиловым (Воронежский театр оперы и балета)
В программе концерта всеми любимые номера: «Калинка», «Пора в путь-дорогу», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и др., включая попурри из военных песен.
В течение длительного времени на сайте ансамбля публиковалось объявление о наборе в творческий коллектив новых артистов. Из объявления:
К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности.
Расследование катастрофы Ту-154 над Чёрным морем продолжается. Официальны данных о расшифровке материалов бортовых самописцев не поступало. Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что к расследованию подключены специалисты Межгосударственного авиационного комитета.
Использованы фотографии: http://www.aif.ru