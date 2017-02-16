22:54 16 февраля

Восстановлен Ансамбль песни и пляски им.Александрова

Сегодня министерство обороны РФ сообщает о восстановлении Ансамбля песни и пляски им. Александрова. Напомним, что набор новых артистов творческого коллектива проводился в связи с трагедией, в которой погибли десятки исполнителей из прошлого состава. В материале сообщается, что сегодня на сцену вышел обновлённый состав знаменитого российского военного ансамбля, имя которого известно, без преувеличения, во всём мире. Обновлённый коллектив даёт концерт в Центральном академическом театре Российской армии.

«Интерфакс» приводит заявление статс-секретаря-замминистра обороны РФ Николая Панкова, открывшего концерт:
Сегодня на этой сцене пройдёт первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними - сохранить уникальный ансамбль. Для министерства важной задачей было восстановление коллектива в короткие сроки. За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. "Александровцы" воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику.


Восстановлен Ансамбль песни и пляски им.Александрова


На фото Центральный военный оркестр МО РФ играет произведения, написанные Валерием Халиловым (Воронежский театр оперы и балета)


В программе концерта всеми любимые номера: «Калинка», «Пора в путь-дорогу», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка» и др., включая попурри из военных песен.

В течение длительного времени на сайте ансамбля публиковалось объявление о наборе в творческий коллектив новых артистов. Из объявления:

К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности.


Расследование катастрофы Ту-154 над Чёрным морем продолжается. Официальны данных о расшифровке материалов бортовых самописцев не поступало. Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что к расследованию подключены специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Использованы фотографии: http://www.aif.ru
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Комментарии 17
  1. bouncyhunter Сегодня, 19:22
    А вот за такую новость можно и по 100 грамм в тротиловом эквиваленте ! drinks
    bouncyhunter
    1. Политотдел Сегодня, 19:41
      Цитата: bouncyhunter
      А вот за такую новость можно и по 100 грамм в тротиловом эквиваленте ! drinks

      Третий тост стоя и не чокаясь.....Память о них у нас в душах навечно осталась..
      Политотдел
      1. Arh Сегодня, 20:05
        С радостью в сердце воспринимаю , эту новость ! ! !
        Arh
        1. cniza Сегодня, 20:35
          Это наше не летальное оружие массового поражения , слава Богу.
          cniza
      2. Караул73 Сегодня, 21:47
        И не смотря ни на что жизнь продолжается. Как бы больно нам не было.
        Караул73
    2. vovanpain Сегодня, 19:53
      Цитата: bouncyhunter
      А вот за такую новость можно и по 100 грамм в тротиловом эквиваленте ! drinks

      Братка!Поддерживаю. drinks drinks Прямо бальзам на душу. good hi
      vovanpain
    3. Pete Mitchell Сегодня, 20:04
      Я за, думаю и 300 пройдут хорошо.
      Хорошая новость, насколько это допустимо
      Pete Mitchell
      1. Alena Frolovna Сегодня, 20:18
        Бог в помощь начинающим.

        ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!.

        Сегодня 9 дней МИХАИЛУ ТОЛСТЫХ



        ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

        В комьях прожжённой и горькой земли
        Медленно сохнут могильные розы...
        Alena Frolovna
    4. Burbon Сегодня, 21:59
      можно и по 200, так кто в курсе ошибка экипажа-теракт-??
      Burbon
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 19:31
    Россия всегда была богата на таланты
    КИБЕРНИНДЗЯ
  3. domnich Сегодня, 19:40
    Это нужно было сделать в кратчайшие сроки. Ансамбль Александрова был всегда на передовой, даже в мирное время. Успехов и удачи!
    domnich
    1. Koshak Сегодня, 22:10
      Цитата: domnich
      Это нужно было сделать в кратчайшие сроки.

      Вроде бы все то, но что то опять не так?
      Koshak
  4. kefan Сегодня, 19:42
    да, как-то уж очень печально все это.
    kefan
  5. новичок Сегодня, 19:44
    благородное дело_ восстановление ансамбля. очень хочется попасть к ним на выступление.
    новичок
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:51
    Хорошая новость -этот ансамбль гордость и страны и ее вооруженных сил drinks ! soldier
    Изгоняющий либероидов
  7. To be or not to be Сегодня, 20:09
    Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — Днём его рождения считается на 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии. Уже к середине 30-х годов численность Ансамбля выросла до 300 человек...
    Теперь ДВА Дня рождения!
    To be or not to be
  8. parusnik Сегодня, 20:26
    В программе концерта всеми любимые номера: «Калинка», «Пора в путь-дорогу», «Вдоль по Питерской», «Смуглянка»

    Макарыч — Маэстро
    — …а когда… кончится война, вернёмся мы сюда, пройдём по этим местам… кто остался в живых!..
    — И позовём лучший симфонический оркестр. Во фраках. Выйдет дирижёр. Я подойду к нему и скажу…
    — Пусть они нам… сыграют.
    — Нет, ты знаешь… я сам. Скажу: «Извини, маэстро, дай я!..» И как врежем «Смуглянку», от начала и — до конца!..
    Ансамбль им.Александрова не погибал, он остался жить в наших сердцах..А сейчас..состав сменился..
    parusnik

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