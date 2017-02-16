Восстановлен Ансамбль песни и пляски им.Александрова

Сегодня на этой сцене пройдёт первое выступление обновленного состава Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. 25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними - сохранить уникальный ансамбль. Для министерства важной задачей было восстановление коллектива в короткие сроки. За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы сегодня увидите. "Александровцы" воодушевляли людей в самых критических ситуациях. Им рукоплескали жители более 70 стран мира. Я надеюсь, сегодня они докажут, что ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику.

На фото Центральный военный оркестр МО РФ играет произведения, написанные Валерием Халиловым (Воронежский театр оперы и балета)

К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности.