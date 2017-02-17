Вертолет Ми-8АМТШ-ВА пойдет на экспорт
Стали известны новые планы отечественной авиационной промышленности, касающиеся производства новой техники для поставок зарубежным заказчикам. Ранее были оглашены некоторые сведения о возможных экспортных контрактах на поставку многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВА в арктическом исполнении. Теперь эта тема получила продолжение. Были опубликованы некоторые любопытные подробности. Промышленность действительно имеет планы относительно продажи таких машин зарубежным заказчикам и уже определилась со сроками выхода на международный рынок.
7 февраля информагентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя холдинга «Вертолеты России» сообщило о возможном предложении новейших «северных» вертолетов зарубежным заказчикам. Отмечается, что некоторые зарубежные страны уже проявили интерес к вертолетам Ми-8АМТШ-ВА. Будущие экспортные контракты могут быть заключены с Китаем, Аргентиной и другими странами.
Представитель организации-производителя техники отметил, что на данный момент новые отечественные вертолеты еще не успели стать предметом экспортных контрактов, однако причины этого заключаются не в отсутствии спроса. Вертолеты Ми-8АМТШ-ВА недавно поступили в эксплуатацию в России, и специалистам промышленности требуется некоторое время для проверки техники в реальных условиях Арктики. Когда машина полностью подтвердит все свои возможности и характеристики в любых условиях, в том числе и самых сложных, холдинг «Вертолеты России» сможет вывести новую разработку на международный рынок. Представитель холдинга выразил уверенность в том, что машина займет достойное место на рынке.
Еще одна любопытная новость, касающаяся возможных экспортных поставок вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВА поступила накануне. 16 февраля информационное агентство ТАСС сообщило, что производители вертолетной техники уже строят планы по выпуску машин для зарубежных заказчиков. Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) Леонид Белых сообщил ТАСС, что предприятие планирует выпускать вертолеты «арктического класса» не только для российских заказчиков, но и для зарубежных покупателей.
По словам Л. Белых, сейчас вертолеты Ми-8АМТШ-ВА поставляются министерству обороны России, а кроме того, имеются планы по строительству такой техники для иных отечественных государственных структур. Также сейчас промышленность занимается различными формальными вопросами, решение которых позволит поставлять технику на экспорт. При этом директор У-УАЗ отметил, что рынок для винтокрылых машин с подобными возможностями и характеристиками существует.
Пока производство вертолетов, способных без каких-либо затруднений работать в Арктике, ведется только в интересах отечественных заказчиков. Единственным покупателем на данный момент является военное ведомство. Уже построены, испытаны и переданы заказчику несколько машин для Воздушно-космических сил. Вторым получателем техники стала морская авиация военно-морского флота. Продолжая сборку серийной техники, Улан-Удэнский авиационный завод за несколько лет должен будет сформировать достаточно многочисленный парк техники, призванный обеспечивать работу войск в Арктике.
В исходном виде вертолет Ми-8АМТШ-ВА представляет собой военно-транспортную машину с возможностью несения некоторого вооружения набором специального оборудования. В таком виде техника предназначается для армейских структур. Ранее упоминалось, что на основе технологий, использованных в этом проекте, может быть создана новая версия вертолета, пригодная для использования гражданскими организациями. В таком случае потенциальными заказчиками «арктических» вертолетов становятся различные структуры, компании и организации, ведущие деятельность на Крайнем Севере. При этом специализированный вертолет становится удачной заменой для машин семейства Ми-8 предыдущих модификаций.
Согласно более ранним сообщениям, ряд зарубежных стран уже проявил интерес к новым российским вертолетам, однако контракты на поставку такой техники пока не подписаны. Как сообщают представители авиационной промышленности, главная причина отсутствия контрактов заключается в желании проверить технику в ходе эксплуатации. Подтверждение возможностей в реальных условиях позволит подписать новые контракты с третьими странами. При этом предприятие, занимающееся серийным выпуском техники, уже готово к появлению таких соглашений.
Новый отечественный вертолет Ми-8АМТШ-ВА представляет собой глубоко модернизированную версию машины Ми-8АМТШ-В, отличающуюся рядом характерных особенностей конструкции и бортового оснащения. Ми-8АМТШ-В, в свою очередь, был создан ранее в качестве усовершенствованной модификации серийного Ми-8АМТШ, имеющей иной состав силовой установки. Полный набор идей и решений, использованных в двух проектах, позволил повысить летно-технические характеристики техники, а также расширить диапазон допустимых условий эксплуатации.
Являясь новым представителем семейства Ми-8, вертолет для Арктики сохраняет основные элементы конструкции, а также основывается на существующих компоновочных решениях. Тем не менее, приняты некоторые меры, связанные с предполагаемой эксплуатации. Существующий металлический фюзеляж для работы в северных районах дополнен теплоизоляцией и системой обогрева. Кроме того, удобство длительной работы экипажа и пассажиров предусматривается использование теплоизоляционных штор. Имеется набор средств для разогрева воды и пищи как на стоянке, так и в полете.
При работе на удалении от баз вертолет должен оснащаться специальными теплоизоляционными чехлами. Такое оснащение позволяет защитить машину от неблагоприятных внешних воздействий, а также сохранить тепло и ускорить процесс прогрева техники в ходе подготовки к вылету.
Вертолет новой модели оснащается турбовальными двигателями ВК-2500 мощностью по 2700 л.с. на чрезвычайном режиме. Высокие характеристики двигателя позволяют осуществлять полет на различных режимах. При этом в случае отказа одного из двигателей вертолет может продолжать полет. Заявлена возможность продолжения горизонтального полета или даже набора высоты при использовании одного двигателя из двух. Работоспособность силовой установки в сложных условиях также обеспечивается при помощи средств подогрева редукторов.
Для быстрого запуска двигателей во всех условиях вертолет несет вспомогательную силовую установку типа ТА-14. Вспомогательная силовая установка вертолета Ми-8АМТШ-ВА, в отличие от агрегатов предыдущих машин этого класса, производится в России. Т.н. система оперативного запуска двигателей отличается высокими характеристиками и, как утверждается, не имеет аналогов. С ее помощью основная силовая установка может запускаться при температурах до -60°C.
Являясь дальнейшим развитием существующего образца авиационной техники, новый Ми-8АМТШ-ВА сохраняет ряд уже использовавшегося бортового оборудования. Так, для навигации предлагается использовать цифровую систему ЦНС-02, а также приборы обработки сигналов навигационных спутников. Комплекс оборудования связи имеет в своем составе приборы, работающие в диапазонах от 2 до 400 МГц. С учетом особенности эксплуатации авиационной техники в Арктике комплекс навигационного оборудования был дополнен системой ССКМ-М и инерциальной аппаратурой типа БИНС-СП-1. Также «арктический» вертолет оснащается цифровым автопилотом ПКВ-8 и аппаратурой РПА-500, необходимой для поиска терпящих бедствие. Вертолет несет метеолокатор для слежения за обстановкой в воздухе.
Для полетов в темное время суток или во время полярной ночи экипажам вертолетов Ми-8АМТШ-ВА предлагается использовать очки ночного виденья отечественной разработки. Оборудование приборных досок на местах экипажа и освещение кабины адаптированы для использования в условиях темноты.
На случай внештатных ситуаций вертолет несет комплект различных спасательных средств. Так, при посадке на воду экипаж и пассажиры могут использовать спасательные плоты и гидрокостюмы. При использовании такого оснащения люди могут оставаться на плаву в течение длительного времени, а также подавать сигналы о бедствии. При необходимости «арктический» вертолет может и сам участвовать в поисково-спасательных операциях, выполняя поиск сигналов и оказывая требующую помощь пострадавшим на месте.
Являясь развитием вертолетов серии Ми-8АМТШ, машина для Арктики в базовой военной конфигурации имеет возможность несения и применения вооружения. Для поддержки высаживаемых бойцов или решения иных боевых задач вертолет может нести до четырех блоков с неуправляемыми ракетами С-8. Также вертолеты с литерой «Ш» имеют возможность использования нескольких пулеметных установок в разных частях фюзеляжа.
С 2015 года новые многоцелевые вертолеты, в том числе Ми-8АМТШ-ВА, оснащаются комплексами бортовой обороны «Витебск». В составе этого комплекса имеются четыре ультрафиолетовых пеленгатора пуска ракет, три станции оптико-электронного подавления и два устройства выброса ложных тепловых целей. Работая в автоматическом режиме, система «Витебск» отслеживает запуски зенитных ракет противника, после чего использует требуемые средства защиты от них. Правильная работа головки самонаведения ракеты нарушается путем подавления световыми сигналами особой конфигурации либо при помощи ее «отвлечения» ложными целями.
Доработки базового проекта, связанные с расширением допустимых условий эксплуатации, изначально рассматривались в контексте применения техники в условиях Крайнего Севера. Полученные результаты также могут быть использованы при эксплуатации вертолетов в горах. Эта особенность проекта не только расширяет круг решаемых задач, но и способна повлиять на количество потенциальных заказчиков.
В начале 2015 года холдинг «Вертолеты России» завершил разработку проекта Ми-8АМТШ-ВА, после чего сотрудники Улан-Удэнского авиазавода приступили к сборке первой машины новой модели. Необходимые проверки вертолета продолжались до конца осени, после чего машину передали заказчику. Производство такой техники продолжается до сих пор, благодаря чему военное ведомство успело получить уже несколько серийных вертолетов. Большая часть машин передается Воздушно-космическим силам. Не так давно начались поставки в интересах морской авиации.
В прошлом году были оглашены возможности У-УАЗ в деле строительства вертолетов «арктической комплектации». Несмотря на малые объемы существующих заказов министерства обороны, а также отсутствие контрактов с другими покупателями, завод способен строить до 20-30 вертолетов в год. Подобные темпы поставок техники позволят положительным образом повлиять на освоение Арктики. Тогда же отмечалось, что новые заказы на Ми-8АМТШ-ВА отсутствуют, а объемы новых контрактов на международном рынке сокращаются.
Эксплуатация новейшего специализированного военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-ВА в войсках началась в конце позапрошлого года. За прошедшее время заказчику было поставлено несколько новых машин, распределенных между разными соединениями. По имеющимся данным, полученная техника достаточно активно используется на Крайнем Севере для перевозки людей и грузов в сложных условиях, не позволяющих полноценно использовать вертолеты предыдущих моделей. В будущем производство таких вертолетов в интересах вооруженных сил России должно продолжаться, что соответствующим образом повлияет на их возможности в контексте освоения Арктики.
По последним данным, в обозримом будущем вертолеты Ми-8АМТШ-ВА могут отправиться за рубеж. Для выхода на международный рынок организации-разработчики и производители планируют завершить проверку техники в ходе текущей войсковой эксплуатации. Подтвердив характеристики и возможности, машина сможет стать предметом международных контрактов. Небольшой список потенциальных покупателей такой техники уже сформирован. По-видимому, Китай, Аргентина или некоторые другие страны действительно смогут заказать российские вертолеты. Кроме того, подобная техника может представлять интерес и для других заказчиков. Тем не менее, о списке заказчиков и количестве покупаемых вертолетов можно будет говорить только в будущем, когда существующий интерес будет оформлен в виде полноценных договоров. Как следует из последних новостей, ждать этого осталось недолго.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://russianhelicopters.aero/
https://glavportal.com/
http://bastion-karpenko.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: "Вертолеты России" / Russianhelicopters.aero, Bmpd.livejournal.com