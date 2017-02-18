07:51 18 февраля

Предателям забвение не грозит!

Средства массовой информации объявили о бегстве бывшего депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Как всегда, вслед полетели обвинения от СКР. Как-то странно все выглядит: пока не сбежал, был хорошим, сбежал, и вслед — обвинения в коррупции, нечистоплотности, предательстве и т. д. У нас, видимо, это традиция.

Предателям забвение не грозит!


Что интересно, ранее бежали депутаты от "Справедливой России" Алексей Митрофанов и Илья Пономарев. Там и Гудков-младший скитается по заграницам в поиске уютного места. Видимо, что-то неладно в нашем государстве, если депутаты бегут за границу. Или, точнее, не те люди попадают в депутаты.


Что характерно, бежали за границу и при царях, например, князь Курбский. И при большевиках: Генрих Люшков был высокопоставленным перебежчиком из НКВД. Он возглавлял НКВД на Дальнем Востоке. Олег Гордиевский, сын офицера НКВД и выпускник Московского института международных отношений (сотрудничал с КГБ с 1963 года), генерал Калугин и т.д.

Бог с теми, кто бежал при царях. Гордыня, зависть, обида… Не представители радетелей за народ. А почему бегут элита коммунистов и их дети? Каковы основные причины побегов? Что двигает людьми, которые причисляют себя к коммунистам? Если верить коммунистам, то все они из народа, от народа и за народ. Почему бегут? Горбачев, его дочь, сын Хрущева, дочь Сталина, дети Андропова (это же ужас, дети бывшего председателя КГБ СССР), племянники Брежнева, дочь Ельцина и множество детей партийных и советских чиновников. Почему бегут дети партийных и советских чиновников за границу?

Почему к нам не бежал за все годы советской власти ни один из детей элиты "дикого Запада"? Ведь родители, коммунисты-ленинцы (так писала газета "Правда" о наших партийных вождях), учили народ жить по ленинским заветам, а их дети почему-то не пожелали жить по этим заветам. Они должны были быть примером для общества. Например, строить БАМ. В тайге, в болотах, в вечной мерзлоте дети наших партийных кумиров должны были показывать пример, но примеров… нет. Должны были поднимать в атаку роты в Афганистане, а не поднимали (не видел их там).

Если верить нашим партийным (коммунистическим) вождям, то семья — ячейка общества, и в ней человек воспитывается. Комсомол и партия играли огромную роль в воспитании человека, но основой была семья, особенно семья партийных и советских руководителей. Это был образец для советского общества. И что нам показал образец? Все побежали в Америку и Европу.

Почему бежали, не могу понять. Я сам прожил за границей 14 лет, я там родился (в ГДР), но у меня никогда не было желания уехать за границу. Наверное, меня мой отец-офицер, который стал им из солдат, и мама-учительница учили любить свою Родину.

Моя мама — родом с Тамбовщины. Наверное, нет больше области, которую так громили и уничтожали коммунисты, но моя мама, учитель-историк, так красиво рассказывала о своей малой родине — Тамбовщине, что у меня никогда не возникало желания покинуть Россию.

Хочется задать вопрос коммунистам: почему бегут члены вашей партии? Ведь вы, если верить вашему лидеру, за Россию и за ее народ. Я помню 1991 год, когда на защиту советской власти (Советы придумали эсеры, если верить истории возникновения этой формы правления), точнее, коммунистической власти, из 19 млн. членов КПСС не встало даже тысячи. Что же это была за партия?..

Я это хорошо помню, я тогда командовал бригадой морской пехоты и должен вам сказать, почти все матросы, сержанты, офицеры были готовы с оружием в руках отстаивать советскую власть. И надо было видеть лица этих людей, когда они узнали, что их предали руководители КПСС.

Предательство — тягчайший проступок из всего спектра негативных проявлений внутренней сущности человека, характеризующих его духовно-нравственное состояние. Где же та духовность, где нравственность наших коммунистических боссов? Кого они берут в депутаты? Кого воспитывает КПРФ в своих рядах? Не новых ли Гайдаров, Ельциных, Горбачевых, Яковлевых и др. истинных ленинцев?

Сейчас многие коммунисты говорят о перерождении в партийных рядах, начиная с хрущевских времен. А может, все гораздо проще? Люди получили, что хотели, создали новую аристократию, точнее, партократию, устроили себе приличную жизнь и, побывав на диком Западе, захотели жить так, как живут властители мира и их прихлебатели. Обещали много ребята-ленинцы: равенство, братство, коммунизм… Может, поэтому и бегут, что сами в это не верят?
Автор: Юрий


11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:07
    пока не сбежал, был хорошим, сбежал, и вслед — обвинения в коррупции, нечистоплотности, предательстве и т. д. У нас, видимо, это традиция.


    Согласен...госсапарат РОССИИ как швейцарский сыр весь в дырках от таких людей.
    Жажда наживы ,славы,власти и просто желания напакостить РОССИИ постоянно одолевает не самую лучшую часть нашего общества...хе хе и это тоже традиция.
    Тот же ЛЕХА
    1. Reptiloid Сегодня, 05:58
      Хотят ли эти персонажи пакостить России? ОНИ просто тупо хотят больше заработать. У них-то тоже расходы растут!!!!!Интересно другое, на украине декомунизация, а предатели как?Не опосаются ?А как же мова? Видимо всё их здесь достало, если в укропии им лучше.
      Reptiloid
      1. 210окв Сегодня, 06:41
        Заработать!???Они этого не умеют!В лучшем случае ПОЛУЧИТЬ..В худшем-украсть.Вот и всё их умение..
        Цитата: Reptiloid
        Хотят ли эти персонажи пакостить России? ОНИ просто тупо хотят больше заработать. У них-то тоже расходы растут!!!!!Интересно другое, на украине декомунизация, а предатели как?Не опосаются ?А как же мова? Видимо всё их здесь достало, если в укропии им лучше.
        210окв
    2. Евдоким Сегодня, 06:07
      Слаб человек - вот причина, не удержался, хапнул, а дальше известный маршрут, Москва - Заграница. tongue laughing wassat

      P.S. Не думаю что они хотели напакостить России, просто не хотят сидеть в тюрьме. hi
      Евдоким
      1. Reptiloid Сегодня, 06:26
        А может мечта сидеть в украинской тюрьме? ИЛИ с зелёной рожей в помойном баке?
        Reptiloid
        1. Евдоким Сегодня, 06:33
          Кто его знает, возможно мазохисты!!! Хотя слабо верится.wassat belay
          Евдоким
    3. Зяблицев Сегодня, 06:39
      Уважаемый автор, раз командовал бригадой был и сам членом КПСС! Вся беда в том, что в нас, на уровне подсознания жила и живет вера,и это явно прослеживается и у автора, что социализм есть абсолютное царство справедливости и равенства - а это утопия! Люди не могут быть равными по своей сути - они разные...Секретарь обкома, как мы считали, наш брат, а не наемный руководитель - вот поэтому когда нам рассказали про блага номенклатуры, мы воспылали к ним ненавистью! Как так брат-вор! Демократы же пошли другим путем, они особо и не скрывают, что воруют, но мы это воспринимаем более менее спокойно - нас это не так потрясает, как вор-член КПСС!Поэтому, все мы преимущественно и угробили Советскую модель сами же, так как позволили себя убедить перестроичникам, что верхушка Партии и номенклатура проворовались, поэтому такая система неэффективна! Демократия западной модели оказалась еще хуже - воровство идет уже в многомиллиардных суммах, но мы считаем, что по большому счету, это естественно, поэтому все очень хотим обратно - в СССР, где на сравнении поняли, что справедливости было больше, вот и начинаем критиковать все и вся! Убежал, да и бог с ним - человек, сам выбирает свою судьбу! Лично мне плевать! Как такие попадают в депутаты - так и попадают - западная модель демократии - мы ее себе сами навязали или кто то убедит меня, что на Западе не воруют, воруют аналогичным образом, только, что нам, что западному обывателю властьпредержащими навязаны давнишние стереотипы - лучший строй это капиталистическая модель Западной демократии, при которой чиновники честнейшие люди, а если кто то проворовался нагло, то об этом не стоит громко говорить...Вот и все! Зато всегда есть повод Западным странам указать нам, что мы еще не доросли до их уровня демократии - пережитки советской системы, и вот на этой наглой лжи и осуществляется манипуляция нашим сознанием!
      Зяблицев
    4. Александр романов Сегодня, 06:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Жажда наживы ,славы,власти и просто желания напакостить РОССИИ

      Хорошо сказано.Вступаите в ряды КПРФ lol lol
      Александр романов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
        Хорошо сказано.Вступаите в ряды КПРФ lol lol


        Ни за что АЛЕКСАНДР...идеи коммунизма это утопия чистой воды...
        больше всего меня поразило как верхушка КПСС быстро приспособилась к дикому капитализму а уж их детки это вообще полный отстой морали.
        Тот же ЛЕХА
        1. Александр романов Сегодня, 07:22
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          идеи коммунизма это утопия чистой воды...

          Ты ща на святое руку поднял. Не страшно ,после этого коменты писать на саие?.Комунисты такого не прощают laughing
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          больше всего меня поразило как верхушка КПСС быстро приспособилась к дикому капитализму

          А чему тут поражаться-Народ и партия едины wink Тока вот партия жила хорошо и даже очень,а вот народ.....ну как всегда. Деньги,власть и сладкая жизнь-основа любои власти.А лозунги-это для масс.
          Александр романов
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:39
            Не страшно ,после этого коменты писать на саие?.Комунисты такого не прощают


            smile Надеюсь голову не отрежут...

            да и потом сколько можно чего то бояться все время ...лучше жить в ладах со своей совестью чем постоянно лгать себе и другим во что уже давно не веришь.
            Тот же ЛЕХА
  2. андрей юрьевич Сегодня, 05:15
    Всем Субботы ! hi у меня тягостные раздумья...не по поводу этих двоих предателей,они уже свершившийся факт,а по поводу того,сколько у нас таких персонажей ещё в депутатах? они ведь не первые,и боюсь не последние....пономарёв,гудков,митрофанов...теперь
    эти...Это всё Б/У-депутаты! это наши "слуги" ! что чёрт возьми со страной происходит? у максаковой двойное гражданство...КАК они стала депутатом? у вас там в думе-проходной двор ! разведка совсем не работает? скоро Обаму отставного не заметите у себя в думе,от КПРФ,и Майкла Бома от СПС! в думе бардак,чего ждать от остальных "на местах"? чему мы удивляемся что за МКАДом творится беспредел? вчера смотрел 60 минут https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9A
    kE9tGeQ со Скабеевой и Поповым-ребята молодцы,работают профессионально,но как они "поплыли" от слов бородатого английского журналиста Мэтьюса,о коррупции в России...! всячески стали уводить разговор в сторону-с этого момента,мне было просто неудобно за них,за страну...этот "бородатый" Мэтьюс первый раз наверное в цель попал...(с 12 минуты примерно) как неловко стало всем...и "отмазка" что "все воруют" меня не впечатлила-какое мне дело до "всех" ? у нас по ТВ только и трясут во всех передачах украину,вдалбливая в мозги что вот- вот война,там всё плохо,-забудьте о внутренних проблемах! а мы не можем забыть...мы живём в России,у которой всё хорошо только по Первому каналу! а мы в магазин не на 1канал ходим,а в сетевик,где цены каждый день растут,и за последние два года,платёжка за ЖКХ в два! раза выросла,а зарплата-упала% на 20 ! да много всего "чудесатого"! какой то Приказ существует,не говорить о делах скорбных внутри страны? имидж попортим? а? патриоты,которые молчат ??? всё.
    андрей юрьевич
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:24
      вот- вот война,там всё плохо,-забудьте о внутренних проблемах! а мы не можем забыть...мы живём в России,у которой всё хорошо только по Первому каналу!

      Есть такая тенденция у нашей власти АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ hi и она будет перед очередными выборами только усиливаться.
      Налоги ,поборы,запреты,рост цен в последнее время стали приобретать устойчивый рост.
      Минфин изощряется в придумывании новых налогов,ЦЕНТРОБАНК фокусничает с рублем,с накопительными пенсиями людей вообще поэма в стиле ОСТАПА БЕНДЕРА...весело живем.
      Тот же ЛЕХА
  3. демотиватор Сегодня, 05:22
    Цитата: андрей юрьевич
    патриоты,которые молчат ?

    Правильнее будет говорить "патриоты, которых мочат". Кому у на на ТВ дают слово? Да таким же как эти двое беглецов.
    демотиватор
  4. Monster_Fat Сегодня, 05:48
    Почему сбежала дочь Сталина понятно даже не психологу-детская обида на отца который не позволял ей хвастаться положением дочери главы велкой державы и не позволял ей шиковать перед сверстниками (почитайте ее полные слезливой обиды и ненависти к отцу восспоминания касающиеся истории с конфетами и чулками). Несчастное создание обиделось на всю жизнь. Ну и истории с ее "возлюбленными" через которых кое-кто хотел получить влияние на "хозяина" доконали ее окончательно и опять виноват кто-"папа", вот если бы он не занимал такое положение в государстве... Бедное и недалекое существо... Остальные дети высокопоставленных чиновников сбежали по причине не желания работать на государство при недостаточном по их мнению обеспечении этим государством их хотелок. Собственно по этой же причине иммигрируют и сейчас...
    Monster_Fat
  5. elenagromova Сегодня, 05:48
    Этот человек не был членом КПРФ. Партия может выдвигать в депутаты не только своих членов, но и беспартийных. Вот и этот тип тогда представлялся "борцом с коррупцией". Произошло перерождение, погнался за еще большими деньгами (огромной квартиры в центре Москвы ему показалось мало).
    Но сами коммунистические идеи тут совершенно ни при чем. Ни при чем и лозунг "Свобода, равенство, братство". Перебежчиков, которые изначально были от партий, исповедующих капитализм, - намного больше, а так получается, что именно капитализм порождает изменников.
    Самое удивительное, что он действительно порождает предателей, в то время как социалистические и коммунистические идеи породили немало героев.
    elenagromova
    1. Евдоким Сегодня, 06:16
      Цитата: elenagromova
      Этот человек не был членом КПРФ. Партия может выдвигать в депутаты не только своих членов, но и беспартийных. Вот и этот тип тогда представлялся "борцом с коррупцией"


      Вы хотите сказать что можно прикинутся шлангом, нет "борцом с коррупцией", и ЦК КПРФ легально продаст мандат депутата.

      P.S. Рядовых коммунистов это не касается, но прошу их по-внимательней приглядеться к т. Зюганову и компания. hi
      Евдоким
      1. Александр романов Сегодня, 06:49
        Цитата: Евдоким
        , и ЦК КПРФ легально продаст мандат депутата.

        Просто когда речь заходит о комунистах,Громова пытается изворачиваться и откровенно врать .
        Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков заявил, что никогда не был членом КПРФ. Руководство КПРФ опровергло это заявление.
        Александр романов
    2. Александр романов Сегодня, 06:30
      Цитата: elenagromova
      Этот человек не был членом КПРФ. Партия

      Это Максакова сказала wassat А еще она сказала,что у нее взломали акаунт в Твиттере и от ее имени ,писали радостные посты о Крыме и прочее laughing
      Цитата: elenagromova
      Но сами коммунистические идеи тут совершенно ни при чем.

      Конечно нет,идеи совсем не при чем. Он просто не так понял ,перечитывая "Капитал" Маркса
      Цитата: elenagromova
      Самое удивительное, что он действительно порождает предателей, в то время как социалистические и коммунистические идеи породили немало героев.

      Власова вспомнил,комунистом был,другои комунист самолет в Японию угнал lol Ну еще нищету и немеренное количество предателеи родины

      И всё таки интересно читать Громову и ей подобных,как они защищают комунистов. Стоит только поимать одного комуниста на взятке,так орут -он не комунист. Да ладно.
      В 2011 вся КПРФ грудью встала на защиту Воронкова,не своего ЧЛЕНА,интересно почему.
      Александр романов
  6. демотиватор Сегодня, 05:54
    Как только кто-то из депутатов проштрафится, так сразу начинают всплывать интересные детали их биографии. Взять того же Вороненкова, который любил рассказывать о своем боевом опыте в "горячих точках", упоминая при этом войну в Афганистане. После "ранения" Вороненкова, якобы, отвезли в "американский военный госпиталь под Парижем". Однако на момент окончания вывода советских войск из этой страны экс-депутату было всего 17 лет. Его имущество могло быть нажито только в результате 500 лет работы. В частности, у Вороненкова и его бывшей (первой) жены обнаружились в собственности 5 квартир площадью 1088 кв. метров, включая 9-комнатную квартиру на Тверской улице в Москве, два гаража, дачу 887 кв. метров, автомобили Mercedes S350, Bentley Continental, два Range Rover и Land Cruiser. При том, что совокупная стоимость активов приближается к миллиарду рублей, он всю жизнь проработал на госслужбе, а в 2011 году заработал всего 300 тысяч. В 2001 году Вороненкова задержали с коллегой Игорем Новиковым при получении взятки в 10 тысяч долларов от бизнесмена Тростенцова. Дельцы обещали помочь предпринимателю с поставкой продуктов в районы Дальнего Севера за ежемесячную "помощь" в размере десяти тысяч долларов. Передав около 150 тысяч, он так и не дождался подвижек в своем вопросе. После обращения в РУБОП, мошенников взяли с поличным, но вскоре дело в отношении Вороненкова закрыла прокуратура ЦАО Москвы. И ещё много вот таких криминальных эпизодов на счету у экс-депутата. Вопрос - как таких людей допускают во власть, в партию, которая гордо именует себя "коммунистической"? Нельзя же быть таким неразборчивым.
    демотиватор
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:10
      Вопрос - как таких людей допускают во власть, в партию, которая гордо именует себя "коммунистической"? Нельзя же быть таким неразборчивым.


      С моралью туго у власти ...главное чтобы был свой человек...а если человек говорит неудобные для власти вещи во власть он никогда не пройдет
      Тот же ЛЕХА
      1. Александр романов Сегодня, 06:50
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        С моралью туго у власти ...главное чтобы был свой человек.

        У какои власти,он же КПРФ,типа оппозиция.По идеям ленина жил wassat
        Александр романов
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
          У какои власти,он же КПРФ,типа оппозиция.По идеям ленина жил

          А ДУМА что не власть?...чудят депутаты всех мастей и направлений...ЛЕНИНУ это чудило и близко не ровня...по мыслительным способностям ИЛЬИЧ заткнет половину ДУМЫ вместе взятых.
          Тот же ЛЕХА
          1. Александр романов Сегодня, 07:16
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            А ДУМА что не власть?.

            КПРФ там вообще ни за что не голосует.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            .ЛЕНИНУ это чудило и близко не ровня

            Правда,а можно узнать,об успехах в экономики в период правления ленина? Гражданская воина ,кровь,смерть,хаос-это я знаю,а вот про успехи вообще не в курсе.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            ИЛЬИЧ заткнет

            Жил,жив,будет жить.Ну да,ну да.И что же он такого выдающегося сказал? Кухарка может править государством? О да.величаишая фраза ,до такого мышления,нужно реально быть умным wassat
            Александр романов
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:27
              Правда,а можно узнать,об успехах в экономики в период правления ленина?


              Какие экономические успехи в условиях войны?... АЛЕКСАНДР будьте реалистом...правда был еще НЭП ЛЕНИНА.
              И что же он такого выдающегося сказал?

              smile Не сказал а сделал ...взял власть в свои руки...и что самое трудное удержал ее.
              smile Это его афоризмы ..

              Ленин (Ульянов) Владимир Ильич


              1. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна

              2. Все на свете имеет две стороны

              3. Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях

              4. Лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьезное

              5. Именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества

              6. Всякая крайность нехороша; все благое и полезное, доведенное до крайности, может стать и даже, за известным пределом, обязательно становится злом и вредом

              7. Без революционной теории не может быть и революционного движения

              8. Богатые и жулики - это две стороны одной медали

              9. Больших слов нельзя бросать на ветер

              Понятно что Вороненков и Максакова ...пигмеи против него.
              Тот же ЛЕХА
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
      так лучше и правильнее:
      андрей юрьевич
  7. Monster_Fat Сегодня, 06:04
    Правда сейчас добавилась и еще причина бегства на запад(преобладающая на данном этапе)-избежать наказания за воровство и казнокрадство ну и попытка скрыть коррупционные деньги, а также попытаться скрыться от преследования обманутых клиентов, коллег, партнеров и пр..
    Monster_Fat
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Молодец, правельную статью написал. Действительно, зачастую не те люди во власти имитируют защиту интересов народа, а потом накупил пачками бриллиантовые ручки и сверхдорогие часы, заливая страну помоями бегут из нее. К власти рвутся для себя,для своей родни, для своего кормана, а не какие-то интересы нищающего народа защищать и отстаивать.
    Изгоняющий либероидов
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Видимо, что-то неладно в нашем государстве, если депутаты бегут за границу. Или, точнее, не те люди попадают в депутаты.

    Последнее более вероятно. Что-то мало видно тех кто не за блага, а за совесть готов служить в депутатском корпусе. Да и проверка кандидатов в депутаты хромает - в лучшем случае проверят на судимость и то в свое время умудрялись попадать в депутаты судимые. Проще говоря отвратительно налажена кадровая работа - мздоимства на первом месте.
    rotmistr60
  10. astronom1973n Сегодня, 07:03
    Кого воспитывает КПРФ в своих рядах? Не новых ли Гайдаров, Ельциных, Горбачевых, Яковлевых и др. истинных ленинцев?
    А кого воспитывает "едроссия" или "справедливая россия"?Они там в гд все одним мирром мазаны,только разобрались по группировкам и вешают лапшу на уши людям,трепачи и безотчетные люди!Перебежчиков воров и предателей в каждой партеечке воз и маленькая тележка.А как кого не спроси -так он глас народа,радеющий за его интересы.Не верю-так говорил один из наших театралов,"не верю"-и я такой не один.Сколько принято реально работающих необходимых законов?Много?Да вот из -за таких ых певичек и вороненковых и не принято,потому,что их там большинство.И вообще гд лишний орган власти,к тому же дорогостоящий как футбол.
    astronom1973n
  11. фа2998 Сегодня, 07:04
    Цитата: 210окв
    !В лучшем случае ПОЛУЧИТЬ..В худшем-украсть

    Да ,бегут что чувствуют вину за содеянное.Но вопрос в другом.Это касается и депутатов,генералов,бизнесменов и пр..Пока они наверху к ним нет вопросов ни у полиции,налоговой,СКР,Прокуратуры.Они "свои".Своих трогать нельзя.Все с этого имеют.А как сбежал-начинают делать какие то движение-отрабатывают зарплату. negative hi
    фа2998
    1. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: фа2998
      .Пока они наверху к ним нет вопросов ни у полиции,налоговой,СКР,Прокуратуры

      Были к нему претензии,в 2011 против него хотели возбудить дело по реидерству,но вся КПРФ с Зюгановым во главе,встали на его защиту.
      Александр романов
  12. Monster_Fat Сегодня, 07:18
    Почему это происходит? Да потому, что у нас общество не имеет рычагов влияния ни на правительство, ни на гос-чиновников, ни на "законодателей"-нет вообще системы отзыва наших "добродетелей" ни из правительство ни из "Думы"!
    Monster_Fat
  13. МПК105 Сегодня, 07:20
    Стать интересная,тема сложная.Однозначных ответов не может здесь быть-в таких случаях слишком много всего в жизни у людей наслоено и намешано бывает.Я их ни поддержать,ни расстрелять не могу.У каждого своя правда и дорога своя.
    МПК105
  14. Горменгаст Сегодня, 07:24
    Потому, что настоящие идейные коммунисты всегда были в низах, а в верхи, в основном, попадала всякая шелупонь (в основном - не значит, что все поголовно).

    Потому, что к рассвету и закату СССР, партийная верхушка переродилась, и ярчайшие примеры - Горбачев и Ельцин.

    Гордиевский - не показатель; вопреки статье, шпиёны бежали в обоих направлениях всегда - вот и Сноуден, кстати, пример свежий.

    Современные коммунисты бегут, потому, что они не коммунисты вовсе.

    Депутаты бегут - потому, что представительная власть в любой стране (и в США) - это не лучшие представители народа (как нам вещают тупые демократы), а карьеристы и меркантильные приспособленцы. Взять любой представительный орган в любой стране - там 90% уголовные преступники, коррупционеры и открытые воры.

    А про нынешних детей-мажоров даже говорить ничего не хочется.
    Горменгаст
  15. мичман Сегодня, 07:26
    Уважаемый Юрий, бегут не только депутаты, но и министры. Этого нет ни в одной стране. Я сам работал с многими странами мира, создавая ВС Варшавского договора и ВиВТС для ВС страны. У нас никогда не было мысли покинуть страну, которую защищали наши отцы и матери. Должны быть определенные законы.
    Козырев живет в США, я не говорю о других лицах. Честь имею.
    мичман
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    Или, точнее, не те люди попадают в депутаты.


    вот, вот - кого там только нет...
    a.s.zzz888

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня