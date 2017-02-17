Путин обеспокоен киевскими деверсантами

Более того, открыто говорят и об организации диверсионной, террористической и подрывной работы, в том числе в России. Нас это не может не беспокоить.

Как сообщает РИА Новости , Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ выразил обеспокоенность неготовностью украинских властей мирно решить конфликт на Донбассе и попытками Киева организовать диверсионно-террористическую деятельность на территории России:В целях борьбы с этим вызовом силовые структуры должны добиться "особого внимания и концентрации сил, в первую очередь, в борьбе с терроризмом". Работа в данном направлении позволила, со слов главы государства, нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов, о чем говорят показатели 2016 года.В числе прочего ФСБ предотвратила в августе прошлого года теракты, подготовленные главным управлением разведки Минобороны Украины против важнейших инфраструктурных объектов Крыма, задержав семь человек. Их конечной целью являлась дестабилизация социально-политической обстановки в регионе накануне выборов. В ноябре в Крыму была обезврежена еще одна диверсионная группа в составе пяти человек (все арестованы), намеревавшаяся устроить взрывы на инфраструктурных объектах.