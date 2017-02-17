07:25 17 февраля

Путин обеспокоен киевскими деверсантами

Как сообщает РИА Новости, Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ выразил обеспокоенность неготовностью украинских властей мирно решить конфликт на Донбассе и попытками Киева организовать диверсионно-террористическую деятельность на территории России:

Более того, открыто говорят и об организации диверсионной, террористической и подрывной работы, в том числе в России. Нас это не может не беспокоить.


В целях борьбы с этим вызовом силовые структуры должны добиться "особого внимания и концентрации сил, в первую очередь, в борьбе с терроризмом". Работа в данном направлении позволила, со слов главы государства, нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов, о чем говорят показатели 2016 года.



В числе прочего ФСБ предотвратила в августе прошлого года теракты, подготовленные главным управлением разведки Минобороны Украины против важнейших инфраструктурных объектов Крыма, задержав семь человек. Их конечной целью являлась дестабилизация социально-политической обстановки в регионе накануне выборов. В ноябре в Крыму была обезврежена еще одна диверсионная группа в составе пяти человек (все арестованы), намеревавшаяся устроить взрывы на инфраструктурных объектах.

Путин обеспокоен киевскими деверсантами


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Комментарии 22
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:01
    Мягковато относимся к террорюгам, а некоторые архирежиссеры, типа сокурова, вообще просят ВВП ОСВОБОДИТЬ террорюг, и чуть ли не извиниться перед ними... Дотерпелись либерасню.
    a.s.zzz888
    1. dik-nsk Сегодня, 05:15
      да все можно легко решить - всех с уропским паспортом обратно выставить, они против нас воюют, а мы же им позволяем у нас деньги зарабатывать, не понимаю эту политику. вернуть всех обратно - они сами Петю и нациков на фонари развешают от голода. либо мягкий вариант, всех гастеров с руины на камеру при пересечении заставлять гимн России петь и клясться в вечной любви, а потом транслировать в ютуб laughing
      dik-nsk
      1. АлНиколаич Сегодня, 05:34
        Ну, знаете ли... Всех с укропом паспортом... Люди уехали оттуда что бы жить! Работать, растить детей! А Вы их хотите обратно в ад? Не круто ли берёте? Те к то способен бороться, остались там и воюют! Кто не может воевать- уехали. У каждых свои обстоятельства!
        АлНиколаич
        1. dik-nsk Сегодня, 05:40
          нет, не круто. те кто уехал и хочет жить здесь, пусть отказываются от гражданства и получают наше. почему мы должны кормить тех, кто нас считает врагами и поливает грязью? считаешь себя Русским - милости просим, здесь и живи, украинцем - вали обратно, твое правительство сказало, что мы с вами воюем - нечего делать на территории врага
          dik-nsk
          1. skarl Сегодня, 06:51
            Маленькая поправочка, о которой все забывают Уважаемый- это матрасы воюют с Россией руками Украины, и нормальные люди здесь нипричем...фашистов, либерастов и прочей нечисти хватает и в России в достаточном колличестве. Ну а насчет гражданства России, так я бы его с огромным удовольствием получил бы, но Вы наверное не знаете насколько это невероятно сложно и очень дорого...не гребите всех одной гребенкой, людей без НЕлюдей не бывает...
            skarl
            1. dik-nsk Сегодня, 07:07
              не гребите всех одной гребенкой, людей без НЕлюдей не бывает

              соглашусь с Вами, но! как ниже отметил дядя Мурзик - как отличить едущего сюда свободно территориста-нацика от Вас? он ведь на границе не "скачет", а едет улыбаясь. Хотите жить Великими Украми и ненавидеть Россию - нечего делать на нашей территории. Уж извините за цинизм - это Вы допустили свое правительство, и Вы допускаете промывание мозгов настолько, что уже большая часть населения уверена, что мы враги и агрессоры, а дети вырастут поголовно такими, учитывая нынешнее воспитание. Так почему мы должны подвергать безопасности СВОИ семьи из-за Вас? живите у себя дома и наводите порядок, хотите жить у нас - отказывайтесь от своего дурдома и становитеьс нашими гражданами. не думаю, что проблема получить наше гражданство при условии отказа от украинского, но все же хотят на двух стульях посидеть, не так ли, Уважаемый?))
              dik-nsk
          2. Zoldat_A Сегодня, 07:10
            Цитата: dik-nsk
            нет, не круто. те кто уехал и хочет жить здесь, пусть отказываются от гражданства и получают наше. почему мы должны кормить тех, кто нас считает врагами и поливает грязью? считаешь себя Русским - милости просим, здесь и живи, украинцем - вали обратно, твое правительство сказало, что мы с вами воюем - нечего делать на территории врага

            Давным-давно, позапрошлым летом писал здесь - рассказывал сын соседа по даче - полковник МЧС.
            Приняли у нас тут беженцев этих, расселили их в санаториях на берегу Волги. Приехала делегация - директора заводов, предприятий.... Айда, мол, на работу. На постоянную.... Общежития есть, комнаты дадим.... Дык они тех директоров послали, сказали, что им и тут неплохо, и, ругая Путина, пошли купаться на Волгу....
            Ещё случай. Служба занятости присылает другу в фирму тётю техником в плановый отдел. Тётя говорит что ТАМ она была чуть не министром финансов и на предложенную зарплату плюёт, потому что ТАМ она получала в пять разов больше. Когда ей сказали, что тут главбух столько не получает, она обложила матом службу занятости, фирму, Россию и Путина лично, развернула зад и пошла по своим делам.
            Вот такие "беженцы"....
            P.S. Справедливости ради - вчера рассказывал. Работают у меня двое - зять-сварщик и тесть-слесарь. Уже пять месяцев. Оформляют гражданство, хотят взять ипотеку - трое детей у зятя мелких. Нормально работают... Так что фильтровать этих "беженцев" нужно жёстко....
            Zoldat_A
        2. дядя Мурзик Сегодня, 06:14
          АлНиколаич вас видимо не волнует что в Россию легально въезжают террористы а меня волнует! у Путина конечно охрана,а я не хочу чтоб гибли наши близкие!
          дядя Мурзик
    2. himRa Сегодня, 05:16
      Цитата: a.s.zzz888
      Мягковато относимся к террорюгам

      Надо брать пример с Израиля большие срока,перспектива потери имущества дома, всех родственников из семьи отрезвило бы потенциальных террористов ... если уж расстреливать не хотят...
      himRa
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 05:41
        Кадыров попробовал дома посносить
        Юджин-Евгений
        1. himRa Сегодня, 05:58
          Цитата: Юджин-Евгений
          Кадыров попробовал дома посносить

          Продолжайте вашу мысль что из этого вышло ? успехи имеются ... то что на него накинулись с критикой это известно
          himRa
        2. рич Сегодня, 06:05
          Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета РФ проверять законность заявлений в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова о сносе домов террористов и выселении их семей из республики.
          С лета 2002 года, по настоящий момент там было полностью снесено 270 домов, принадлежащих семьям террористов.
          рич
    3. himRa Сегодня, 06:05
      То что Сокуров выступил в защиту Сенцова и обращался напрямую к президенту ему не помогло суд определил реальный срок в 20 лет не как кинорежисеру но как террористу ...
      Уважаю Сокурова но тут у него какие то личные мотивы
      himRa
    4. Зяблицев Сегодня, 06:11
      По утрам хожу на службу через Новую Голландию от площади Труда и в какой раз наблюдаю картину, что строителей, работающих на отстраивании Голландии из Средней Азии все более заменяют гарные хлопцы из Западной Украины, которых доставляют на тонированных Фольксваген Каравелла...Черт знает, что можно в них привезти окромя тушек нерабов из самой процветающей страны Европы.... laughing
      Зяблицев
  2. лысова Сегодня, 05:54
    С ними очень жёстко надо (конкретно с террористами). Ну а остальных, под жёсткий контроль, они не виноваты, что убежали от этого кошмара. Конторе и спецам спасибо - работают, а ведь жертв огромное количество бы было.
    лысова
    1. рич Сегодня, 06:17
      В евросоюзе нам ловить нечего, в ПАСЕ не участвуем, да и не стремимся, так почему не реанимируем высшую меру наказания. Хотя бы для диверсантов, террористов и вербовщиков. Они нас взрывать и убивать приходят, а мы их в тюрьмах за свои деньги кормим. Вернуть статью - глядишь и поубавиться желающих. Да и те кого поймали - посговорчивее будут
      рич
      1. лысова Сегодня, 06:49
        Сразу их не кончить - информацию полностью вытянуть надо. Теперь же и на обмен сгодятся. А если по ошибке - такое постоянно случалось. Короче палка о двух концах.
        лысова
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:04
    Я что то плохо понял -призиденту только вчера об этом доложили, или он ждал что укроинцы суда сплошь честные работяги потянутся?С начала гражданской войны в на укроине сюда приезжали такие же шпионы и диверсанты которых ловили пачками!
    Изгоняющий либероидов
  4. Gun70 Сегодня, 06:06
    Это хорошо. По-моему, многие заметили: когда В.В.Путин выражает удивление или озабоченность - всегда следуют какие-нибудь хорошие события.
    Gun70
  5. demo Сегодня, 06:16
    Цитата: Gun70
    Это хорошо. По-моему, многие заметили: когда В.В.Путин выражает удивление или озабоченность - всегда следуют какие-нибудь хорошие события.

    Т.е. если Путин будет ПОСТОЯННО удивленно озабоченный или озабоченный удивлением, то дела у нас наладятся?
    Получится ли постоянно находится в таком состоянии?
    Вот вопрос.

    Это шутка.
    А серьезно, то у нас просто нет нормальной планомерной работы администраций всех уровней.
    demo
  6. Ольгович Сегодня, 06:17
    Более того, открыто говорят и об организации диверсионной, террористической и подрывной работы, в том числе в России. Нас это не может не беспокоить.

    Так и надо объявить Руину ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством и продвигать это на международноц арене.
    Ольгович
  7. исконнорусский Сегодня, 06:27
    РФ правят алигархи. Голова вещает очень сдержано
    исконнорусский

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