Кто флот имеет, тот морем и владеет

"Мистраль" и HMS Argyll, близкий по размерам фрегату ПВО "Горизонт"

21 февраля 2008 года ракета SM-3 была выпущена с крейсера «Lake Erie» в Тихом океане и через три минуты после старта поразила находящийся на высоте 247 километров разведывательный спутник USA-193, двигавшийся со скоростью 27 000 км/ч.

4 апреля 2012 года на ракетном полигоне у острова Иль-ду-Левант близ Тулона фрегат ВМС Франции типа “Горизонт” осуществил перехват сверхзвуковой маловысотной цели GQM-163A Coyote, летевшей со скоростью 1 км/с на высоте менее 6 метров над поверхностью моря (что ничуть не проще,чем сбить спутник - слишком мало времени).

Одна из четырех антенн радара SPY-1

Из глубины веков и вод проступают очертания “Виктори”.Именем Его Величества...корабль линии...во имя ратных побед... выделить из казны 61 136 фн. стерлингов.Как посчитают современные эксперты, в XVIII веке создание 104-пушечного парусника было эквивалентно строительству атомного авианосца (1% от военного бюджета сверхдержавы).Во времена адмирала Лазарева, наставника Нахимова и Корнилова, трёхдечный линейный корабль с такелажем и вооружением обходился в 2,5 млн. руб. ассигнациями (смета 1836 г.)ю Меньший по размерам, двухдечный ЛК - 1,8 млн. Несмотря на то, что корабли строились рабами, крепостными, приписанными к казенным заводам. Для полноты картины: в середине XIX в. годовой военный бюджет Российской Империи превышал 300 миллионов рублей.Перелистнем следующую страницу.Спущенный на воду в 1938 году, тяжелый крейсер “Принц Ойген” обошёлся немцам в 109 млн. рейхсмарок.Стоимость другого шедевра тевтонской инженерии, линкора “Бисмарк”, составила 196,8 млн. рм.Ага! Чувствуете подвох? В прошлые века стоимость кораблей жестко коррелировала с их размерами. И вдруг, в ХХ веке эта зависимость оказалась нарушена.В сравнении с линкором, “Принц” кажется хрупкой игрушкой. Втрое меньшее водоизмещение, боевые качества не сопоставимы. Тем не менее, разница в их стоимости гораздо менее велика, чем различия в боевых возможностях. Самый мощный корабль Атлантики оказался дороже весьма посредственного крейсера всего в 1,8 раза.Причина удивительной ситуации?Средства обнаружения и управления огнём. Точная механика, оптика, радиотехника, аналоговые приборы и счетно-решеющие устройства. Высокое искусство!Прицельные комплексы и средства управления боем взаимодействовали со следящими системами и уникальными приводами, способными перемещать многотонные конструкции орудий с точностью рук хирурга.Несмотря на различия в параметрах, вышеописанные системы были выполнены на одном, весьма изощренном техническом уровне. И, именно они, в значительной мере, определяли стоимость постройки крейсера и линкора. Cами орудия, мертвый массив брони и тысячи тонн корпусных конструкций кардинально изменить ситуацию не могли. В результате, 14-тыс. тонный крейсер серийной постройки обходился бюджету, как половина 40-тыс. тонного “Бисмарка”.__________________В наши дни ситуация на флоте стала воистину уникальной.Эпопея с французскими “Мистраля” влетела в сумму в один млрд. евро. Напомню, это была стоимость ДВУХ вертолетоносцев с учетом установленных на них систем связи российского производства (50 млн. евро по данным СМИ). А также, среди непрямых затрат, были подготовка будущих мест базирования и обучение экипажей.Давайте вспомним, что такое “Мистраль”. Их презрительно называют “баржами”, но если честно, где вы видели такие баржи?Шесть посадочных мест для проведения взлетно-посадочных операций вертолетов. Два 30-тонных подъемника. Топливная арматура для заправки ЛА. Оборудованный ангар. Внутренний бассейн и створы ворот для выхода 4х десантных катеров. Грузовая палуба с пандусами для танков и колесной техники. Госпиталь с современным (и недешевым) оборудованием. Командный “амфитеатр” со средствами связи. Кубрики и каюты для размещения 400 морпехов - со всеми удобствами, включая спортзалы. Также, камбуз и холодильные камеры для продовольствия из расчета на полтысячи человек.200-метровый вертолетоносец со стандартным водоизмещением 16 500 тонн. (с полной загрузкой и заполненной док-камерой водоизмещение “Мистраля” превышает 30 тыс. тонн, хотя, в данном случае, это нс считается).Два гигантских УДК. 2 х 16,5 = 33 тысячи тонн корпусных конструкций и современного оборудования.За эту же стоимость (~ €1 млрд.) можно приобрести... один современный фрегат ПВО, имеющий стандартное водоизмещение около 5 тыс. тонн.Иначе выражаясь, удельная стоимость постройки одной тонны фрегата “Горизонт”, в шесть раз выше, чем у десантного вертолетоносца.На практике, сравнение “удельной стоимости” одной тонны фрегатов и УДК нигде не используется. Являясь совершенно верным с точки зрения математики, оно, несет не больше смысла, чем расчет пропорций идеального бутерброда.Все, кто занимается вопросами перевооружения ВМФ, знают, что современные фрегаты и эсминцы сложнее и дороже, чем любые, даже превосходящие их по размерам, корабли.Именно поэтому, развитые и обеспеченные страны, строящие на экспорт авианосцы (например - Испания с её знаменитой Navantia), не способны самостоятельно построить фрегат уровня “Горизонта”.Хотя, что такое “Горизонт”?Совместный франко-итальянский проект, являющийсябританского эсминца “Дэринг”. Вот тот - да, шедевр. Чего стоит его основной радар с АФАР, способный с дистанции 100 км рассмотреть птицу. Он умеет не только смотреть, но и передавать команды выпущенным ракетам. На борту эсминца имеется масса разных приколов, к примеру, второй, “дальнозоркий” радар, способный видеть спутники на космической орбите.Ракеты - самостоятельно найдут цель, даже если та успела скрыться за горизонтом.Оттого и цена “Дэринга” - свыше одного миллиарда, но уже фунтов стерлингов. Плюс, пара сотен миллионов на боекомплект.Внешний вид и размеры - практически идентичны “Горизонту”.Особенности классификации оставим за бортом. Фрегат - не потому что несет три мачты с прямыми парусами. Красивое слово пережило свою эпоху. Теперь это ракетный корабль океанской зоны. Плавучая батарея ПВО-ПРО, британцы назвали её эсминцем, французы - фрегатом. Хотя, с таким же успехом, могли назвать бригом.Вот еще парочка любопытных примеров:Невероятно, но стоимость корпуса американского эсминца составляет 5% от полной стоимости корабля.А по удельной стоимости постройки, тонна эсминца в два раза превышает стоимость одной тонны гигантского атомного авианосца, со всеми его реакторами, системами управления и 100-метровыми катапультами.Японский вертолетоносец “Изумо”, который произвел переполох в АТР. Почти четверть километра длины, стандартное водоизмещение 19,5 тыс. тонн. Стоимость постройки составила 1,2 млрд. (в американских долл.)Для сравнения - стоимость поcтройки скромного эсминца “Акидзуки” (2010 г.) составила почти 900 млн. (тех же, USD).Эсминец получился действительно скромный - всего 5000 тонн стандартного водоизмещения; с ограниченным боекомплектом. В отличие от “Дэрингов”, звезд с неба не хватает - “Акидзуки” создавался для прикрытия своих “старших братьев” - крупных Иджис-эсминцев, копий американских “Бёрков”. И в этой роли весьма неплох - эсминец оснащен впечатляющим комплексом радиотехнических средств, включая основной радар FCS-3A с восемью активными антеннами. Мгновенно отреагирует на появление угрозы в ближней зоне. Оттого и высокая стоимость.Что касается легкого авианосца-вертолетоносца “Изумо”, то он, при небольшой разнице в размерах, ощутимо дороже французского “Мистраля”. Если конкретно - в два раза.Причина кроется в наличии комплекса средств обнаружения. Как и на эсминце, на нём установлен полный комплекс средств, включая гидролокатор и радар с АФАР. Строго говоря, на “Изумо” установлена “урезанная” версия OPS-50, не способная наводить ракеты (которых у него и нет), тем не менее, с учетом стоимости таких опций, стоимость вертолетоносца также перешагнула за миллиард долл.В ближайшей перспективе надежды отечественного ВМФ связаны с серией фрегатов пр. 22350 (головной - “Адмирал Горшков”) и корабельным ЗРК “Полимент-Редут”.Основа комплекса - многоцелевая РЛС “Полимент”, состоящая из четырех фазированных антенных решеток, закрепленных на башенноподобной надстройке фрегата. Плюс, станция обнаружения неизвестного типа, скрытая под обтекателем в верхней части надстройки.Также, существует компромиссный вариант ЗРК “Редут”, для вооружения новых корветов пр. 20380 (20385). Где вместо радара “Полимент” для обнаружения и наведения ракет используется РЛС 5П27 “Фуркэ”.Очень хорошо, скажете вы. Какова цена этих решений?Шесть лет назад, по официальным данным “Северной верфи”, стоимость строительства корвета достигала 600 млн. долл.Столько средств за “кораблик” водоизмещением 2000 тонн? Что же вас удивляет, размеры самого корабля имеют мало значения. А комплексу радиотехнических средств этого корвета могут позавидовать многие эсминцы.Что касается более крупного (4000 т) и гораздо сильнее вооруженного фрегата (мощный радар “Полимент”, 32 ячейки для зенитных ракет- вместо 12-16 на корвете, не считая ударного вооружения), то в конце “нулевых” стоимость “Горшкова” оценивалась в треть стоимости эсминца “Замволт”.Именно по-этому отечественная ОСК готова выполнить любое задание наших военных, кроме строительства кораблей класса фрегат/эсминец.Как пирожки, пекутся всевозможные катера, МАКи и спасатели, важно сходят на воду разведывательные корабли, скользят черные силуэты подлодок. Но что касается маленького фрегата - это вопрос на десятки миллиардов рублей.Проблема в том, (а чего скрывать-то?) что при существующем уровне коррупции можно, в конце-концов, достроить любой корабль, попутно превратив “долгострой” в выгодный бизнес.Любой, кроме корабля ПВО. Корабля, чьи возможности похожи на чёрную магию. Попасть пулей в летящую пулю! Пронзить пространство своими лучами на сотни и тысячи километров и навести перехватчики на самолёт/спутник/боеголовку ракеты.Разработка такого эсминца и, в первую очередь, его оружия, потребуют привлечения сотен научных коллективов со всех концов страны.Без должной концентрации усилий и ограничений на личное обогащение ответственных лиц, построить такой шедевр невозможно.Как мы могли убедиться на приведенных примерах, любое сравнение флотов по числу вымпелов и общему тоннажу (!) кораблей даст вкорне неверное представление о возможностях ВМФ той или иной страны.Слишком велики различия между носителями зональных систем ПВО-ПРО и кораблями других классов. Флот, обладающий такой техникой, выходит за традиционные пределы, превращаясь в некое подобие морских космических сил.По этой же самой причине, все размышления о “москитном флоте” и строительстве ракетных катеров вместо “избыточно дорогих” эсминцев и фрегатов представляются наивными.Девять женщин не выносят ребенка за месяц, также, как девять МРК с “Калибрами” не заменят в море один фрегат.90% всех морских атак за последние полвека произошли с применением средств воздушного нападения. Без зенитных систем, при современном уровне развития авиации и ракетного оружия, при встрече с противником, чуть более развитым, чем ИГИЛ, корабль растерзают за секунды.Разумеется, можно надеяться на средства РЭБ (как будто-то они дешевле!). Но это не отменяет необходимости физического уничтожения угрозы. Ведь кроме самого эсминца, рядом могут находиться танкеры и суда конвоя, которые надлежит провести через опасный район. Наконец, целью может стать вражеский разведывательный спутник на околоземной орбите.Автор не отрицает значительную коррупционную составляющую названных проектов. Война - выгодный бизнес, под грифом секретности можно скрыть любые хищения, трагедии и ошибки, подковерную борьбу элит и защиту липовых диссертаций.И все таки, технический уровень этих устройств вызывает гордость за современную технику. Спроектированный и собранный в ручную массив из тысяч приемно-передающих элементов, мегаваттная мощность излучения, миллионы строк программного кода. Все это способно работать вне стен стерильных лабораторий, в штормовых условиях открытого моря. С полной интеграцией в комплекс других радиотехнических средств и оружие корабля.Ничуть не проще системы освещения подводной обстановки - активные гидролокаторы и многокилометровые буксируемые антенны, способные засекать мины в толще воды, на расстоянии в десять миль от корабля.При этом, речь идет о штучных изделиях - уникальных системах, которые не применяются более нигде, кроме высокоранговых боевых кораблей и яхт олигархов.