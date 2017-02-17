07:16 17 февраля

Разгорается противостояние между украинскими и польскими националистами

Как сообщает РИА Новости, члены общественной инициативы "Черный комитет" 16 февраля вывесили портрет лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве. К настоящему времени он отсутствует.

Участники акции объяснили, что её причиной стали откровенно "антиукраинские" заявления высших чиновников Польши, "которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА":

Мы подчеркиваем, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины… Любите обращаться к истории — учите ее внимательнее: антиукраинская политика Польши всегда способствовала тому, что Российская империя завоевывала и Польшу, и Украину. Не повторяйте своих ошибок! Если же наш МИД не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия перебираем на себя мы. Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!

— заявил координатор "Черного комитета" Богдан Тыцкий.




Конфронтация между украинскими и польскими националистами разгорелась после того, как 7 июля 2016 года Московский проспект, на котором расположено российское посольство, был переименован в им. Бандеры. По всей видимости, киевским властям данная идея представлялась в виде удачной пиар-акции. Однако, как это часто случается после переворота, украинское руководство не смогло спрогнозировать последствия данного шага. Уже 22 июля нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943 – 1945 годах. После этого последовала череда взаимных упреков и контрпостановлений на уровне политиков, вандализм, драки и оскорбление госсимволов в среде националистов. Данное противостояние имеет тенденцию к разрастанию конфликта и углублению образовавшегося разрыва между странами.



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Комментарии 15
  1. himRa Сегодня, 05:29
    Националисты.... если им дать волю.... им не далеко до нацистов достаточно одного поколения и новые молодые люди будут уверенно утверждать превосходство одной нации над другой!
    Прием давления на правительство,граждан и соседей известный в истории
    Замечание будут воспринимать как вмешательство
    Мы подчеркиваем, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины
    himRa
    1. просто экспл Сегодня, 05:53
      на его высказывания не хватает только фотки маккейна , байдена и нулланд с вопросом "че?" .
      просто экспл
      1. Наган Сегодня, 06:49
        Байден теперь никто и ничто, VP в отставке. Вики Нуланд то ли сама ушла, не пожелав работать с командой Трампа, то ли команда Трампа ее ушла из Госдепа. А жаль, у нее был очень правильный политический взгляд. Модеры, не убивайте - я только цитирую Нуланд: "F--k EU!"
        А Маккейн - кто он такой? Всего лишь сенатор от Аризоны, один из ста. Да, он не любит русских, и можно понять почему. Как ему ракетой С-75 мозги вынесло, так с тех пор он испытывает особо теплые чувства к тем, кто эту ракету делал и запускал. И вообще он скоро уйдет из Сената, либо на пенсию, либо прямо на кладбище. Возраст еще тот.
        Наган
      2. Zoldat_A Сегодня, 06:55
        Цитата: просто экспл
        на его высказывания не хватает только фотки маккейна , байдена и нулланд с вопросом "че?" .

        В этой связи ещё смешнее выглядит то, что ляпнул вчера по телевизору фантастический в своём антироссийском безумии Яша Корейба. На вопрос, как поляки к этому портрету на посольстве относятся, он НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ сказал, что это не скаклы повесили - там же фашистов нет. Это российские диверсанты вывесили полякам портрет Бандеры, чтобы вбить клин между Украиной и Польшей.
        Я убит. Насовсем..... wassat
        Zoldat_A
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:08
      Рахим hi -нацики в на укроине уже взяли и волю,и де факто власть на местах, так что только тотальное их истребление может хоть как-то, пускай честично, но,изменить ситуацию.
      Изгоняющий либероидов
    3. Зяблицев Сегодня, 06:14
      Ожидаем сообщение, как нерабам в Польше по кастрюлям настучат и ершики в одно место засунут.... laughing
      Зяблицев
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:34
    Вот и пусть польские и украинские нацики выясняют между собой, кто из них НАЦИИСТЕЕ !
    Uncle Lee
    1. Siberia 9444 Сегодня, 05:49
      Я думаю Литовские lol они просто не в курсе этого рамса
      Siberia 9444
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:01
        Почему у народов такая короткая память ? Так быстро забыть сколько людей погибло от рук фашистов и нацистов ?
        Uncle Lee
    2. Ольгович Сегодня, 06:11
      Цитата: Uncle Lee
      Вот и пусть польские и украинские нацики выясняют между собой, кто из них НАЦИИСТЕЕ !

      эПри слове Россия они становятся лучшими друзьями.
      Ольгович
  3. рич Сегодня, 05:56
    Мы подчеркиваем, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины

    Круто. Резать поляков значит уже стало внутренним делом Украины.
    рич
  4. лысова Сегодня, 06:10
    --- "антиукраинская политика Польши всегда способствовала тому, что Российская империя завоевывала и Польшу, и Украину. "--- И тут нас приплели. А по поводу вывешивания портретов своих героев, в сторону, так сказать противника, дам совет. Группа противоположной стороны, на своей территории ( человек десять) поворачивается к портрету задом , снимает штаны и нагибается good . Портрет долго не простоит. Если не байка, то такое уже было, в далёкие времена СССР, на Китайской границе ( портрет Мао с нашей стороны).
    лысова
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:11
    Тут на сайте много народа считает укроинцев братьями! Так вот,на фото в статье ваши братаны идут, целуйтесь с этими вы-род-ками взасос!
    Изгоняющий либероидов
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    Паукам в банке одна участь - жрать друг друга! Приятного аппетита! laughing
    a.s.zzz888
  7. Nix1986 Сегодня, 07:03
    Националисты между собой?! Только приветствовать нужно!
    Nix1986

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