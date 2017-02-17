Разгорается противостояние между украинскими и польскими националистами

Мы подчеркиваем, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины… Любите обращаться к истории — учите ее внимательнее: антиукраинская политика Польши всегда способствовала тому, что Российская империя завоевывала и Польшу, и Украину. Не повторяйте своих ошибок! Если же наш МИД не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия перебираем на себя мы. Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!

Как сообщает РИА Новости , члены общественной инициативы "Черный комитет" 16 февраля вывесили портрет лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры на ограде посольства Польши в Киеве. К настоящему времени он отсутствует.Участники акции объяснили, что её причиной стали откровенно "антиукраинские" заявления высших чиновников Польши, "которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА":— заявил координатор "Черного комитета" Богдан Тыцкий.Конфронтация между украинскими и польскими националистами разгорелась после того, как 7 июля 2016 года Московский проспект, на котором расположено российское посольство, был переименован в им. Бандеры. По всей видимости, киевским властям данная идея представлялась в виде удачной пиар-акции. Однако, как это часто случается после переворота, украинское руководство не смогло спрогнозировать последствия данного шага. Уже 22 июля нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943 – 1945 годах. После этого последовала череда взаимных упреков и контрпостановлений на уровне политиков, вандализм, драки и оскорбление госсимволов в среде националистов. Данное противостояние имеет тенденцию к разрастанию конфликта и углублению образовавшегося разрыва между странами.