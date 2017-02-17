07:25 17 февраля

«И одно только слово твердит Айболит – Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»

«И одно только слово твердит Айболит – Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»


Многие слова и дела американских политиков вызывают боль и огорчение, но иногда – искренний, здоровый смех. На днях мы, изрядно подуставшие от обвинений и претензий, получили хороший повод для улыбки, которая, как известно, продлевает жизнь.

Мы, граждане России, конечно, имеем множество претензий к нашим депутатам. Порой горько смеемся над их законопроектами. Но, к их чести, трудно представить себе ситуацию, чтобы кто-то банально разыграл по телефону члена Госдумы или Совета Федерации, сообщив, например, про американскую агрессию в Нарнии. Или – про государственный переворот в Гондоре, хакерскую атаку на Хогвартс и, скажем, вмешательство в выборы в стране Оз. А в США нечто подобное оказалось возможным. Член Палаты представителей американского Конгресса Максин Уотерс, представительница Калифорнии, на полном серьезе собралась осудить Россию… за вмешательство в выборы президента Лимпопо и насаждение там марионетки Москвы – доктора Айболита.


Конечно, Россия – уже не Советский Союз, который был самой читающей страной в мире, но мы-то, в основном, знаем западноевропейские и американские сказки. А они о наших не имеют даже представления. И это допустимо – ну, не обязаны они знать произведения Корнея Чуковского. Мы можем сказать им спасибо, если они знают хотя бы одного-двух русских писателей и поэтов (помимо диссидентов, которых приютили у себя в былые десятилетия). И в США есть такие литературные произведения, которые совершенно не известны нашим читателям. И все равно, при всем нашем нынешнем антиамериканизме, никто в России не поведется на шутки относительно «американского вторжения в Средиземье» или в какую-нибудь выдуманную страну.

А шутка пранкеров «Вована» и «Лексуса» попала на благоприятную почву. Туда, где принято осуждать Россию за каждый чих и видеть призрак зловещей «руки Москвы» чуть ли не в каждом уголке земного шара, включая и сами США.

«Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили американской конгрессвумен от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. США при Обаме настолько погрязли в поддержке майданной хунты, что любые слова ее представителя могут быть приняты за чистую монету. Особенно – если они касаются России.

Сначала в разговоре речь шла о существующих украинских городах и несуществующей в природе «российской агрессии». Уотерс поверила в то, что «регулярные войска Путина» оккупировали не только Донецк, но и Львов. Уточнив географическое положение Львова, она испуганно воскликнула: «Они у вас уже и на востоке, и на западе?» (кстати, несколькими днями ранее эта же вумен умудрилась обвинить Россию во вмешательстве... в Южную Корею).

А далее в телефонном разговоре пошла речь о знаменитой реке в Африке, имя которой пранкеры выдали за название государства: «…Вы в США и мы у себя должны наложить новые санкции на РФ из-за недавнего случая. Потому что они вмешались во внутреннюю политику Лимпопо. Может, вы знаете: русские хакеры атаковали их серверы, компьютерные серверы. Они это сделали во время выборов в Лимпопо… И установили режим своей марионетки Айболита».

«Если что, США будут на вашей стороне», - заверила лже-Гройсмана собеседница. Она продолжила: «И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств.... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление».

Ну, что ж… Остается только дождаться «конкретного заявления». И усиления санкций. За хакерство в Лимпопо. В «желтой жаркой Африке», где, оказывается, можно вмешаться в высокотехнологичную электронную систему выборов.

А «президент Лимпопо», проигравший в результате действий «руки Москвы», как выяснилось, «опасается за свою жизнь». Кстати, кто этот самый «президент Лимпопо», якобы свергнутый Россией? Его имени пранкеры не назвали, но, надо думать, имели в виду людоеда Бармалея. Так ведь, по Чуковскому, тот подобрел и отправился в Ленинград. Но теперь Ленинград переименован, в Ростове место занято, и Бармалей отправляется не куда-нибудь, а на Украину. (Остается добавить, что именно он станет очередным губернатором Одессы! Куда ж еще свергнутому президенту податься?)

Мадам Уотерс, даже не «уточнив в офисе», как знаменитая Псаки, уже готова наложить на Россию новые санкции. Это уже у большинства американских политиков на уровне рефлекса: где там еще нарушаются права человека? Куда бы еще демократию принести?

А самое страшное – что США несли и продолжают нести свою смертельную «демократию». Не в страну Лимпопо и не в страну Оз. Не в Нарнию и не в Средиземье. А в реально существующие страны: в Югославию, в Ирак, в Афганистан, в Ливию, в Сирию…

Кстати, сегодня – как раз шестая годовщина начала реального мятежа в реальной Ливийской Джамахирии. Мятежа, который привел к вторжению НАТО и многочисленным жертвам. И в Сирии продолжают лютовать не выдуманные, а настоящие террористы. В шутку называемые «бармалеями».
Автор: Елена Громова


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Комментарии 10
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:16
    у них в штатах специально обучают так? мне становится не по себе.. у нас хорошее,советское,провереное десятилетиями,образование уже ниже плинтуса развалили, теперь:стандарты-международные! скоро и у нас такие "деятели" в Большой политике появятся? страшный сон.. belay
    андрей юрьевич
    1. дядя Мурзик Сегодня, 06:27
      андрей юрьевич таки у нас в думе тоже таких много,одна няша чего стоит с портретом ампиратора и глупыми заявлениями lol
      дядя Мурзик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
        Цитата: дядя Мурзик
        андрей юрьевич таки у нас в думе тоже таких много,одна няша чего стоит с портретом ампиратора и глупыми заявлениями lol

        увы...
        андрей юрьевич
    2. Orel Сегодня, 07:20
      Цитата: андрей юрьевич
      у них в штатах специально обучают так? мне становится не по себе..


      Именно так и обучают. Ничего плохого в этом нет. У них еще со школы начинают изучать те науки, которые нравятся, а не те, к которым у человека интереса нет. Поэтому выпускник в США сразу может работать хорошо, а выпускник в России начинает с того, что: "Забудь все чему тебя учили в институте, надо делать вот так"))) Поэтому есть свои плюсы и минусы. Образование в США очень практическое и узкоспециальное, а у нас очень общее. У нас слесарь может не знать, как трубу отремонтировать, но знать где находится США, Бахрейн и Никарагуа, а в США наоборот)))
      Orel
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
    она испуганно воскликнула: «Они у вас уже и на востоке, и на западе?» (кстати, несколькими днями ранее эта же вумен умудрилась обвинить Россию во вмешательстве... в Южную Корею).


    походу она разбирается только в бананах...
    a.s.zzz888
    1. тол100в Сегодня, 06:59
      Цитата: a.s.zzz888
      походу она разбирается только в бананах...

      Для таких как она и Маккейн у нас найдется и Мойдодыр!
      тол100в
  3. Астарт Сегодня, 06:52
    Общее оглупление западных "элит" поражает, Не буду говорить о сегодняшней "героини" это полный п***, смотрел несколько ее выступлений - диагноз: врожденное слабоумие.Но это так семечки. Я знаю английский и просматривая интервью, или мнение Экспертов, поражался упрощенному, скудному образу мысли, Я думал это делается для большей доходчивости для среднего (ну очень среднего) зрителя, сейчас думаю что это движение в обе стороны
    Астарт
  4. Горменгаст Сегодня, 06:59
    На вопросы теперь надо смотреть ширше, как говаривал 15-суточник из "Операции Ы" laughing

    Неладно что-то в датском королевстве, то есть, в демократическом. laughing

    Если якобы демократия, с представительными органами, является Венцом Образа Управления Обществом, то в России нужно:

    1. Всех выбранных депутатов Думы - пусть и по любым правилам (на итог это не влияет), сразу после выборов, на 5 лет отправлять в специальное учебное заведения (не в лагеря, к сожалению laughing ) - для достижения хотя бы среднего уровня грамотности. И с уклоном в юриспруденцию, дабы не принимали мерзкие и даже смешные законы. И экзамен по итогам обучения строжайший проводить!

    2. На период обучения назначить избранцам стипендию, равную стипендии студентов, чтобы в депутаты не лезла всякая меркантильная шелупонь! laughing am

    А по Конгрессу США - я прямо и не знаю. Пусть они в своем монастыре хоть на головах ходят, признают число "пи" равным трем и так далее.
    Горменгаст
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
      Цитата: Горменгаст
      А по Конгрессу США - я прямо и не знаю. Пусть они в своем монастыре хоть на головах ходят, признают число "пи" равным трем и так далее.

      мы то знаем истинное значение "лудольфова числа"...3,14... laughing
      андрей юрьевич
      1. Горменгаст Сегодня, 07:17
        А еще мы знаем, почему в авиалайнерах нельзя открывать форточки! laughing Российские хакеры тут не при делах.
        Горменгаст

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