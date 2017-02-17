«И одно только слово твердит Айболит – Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»
Многие слова и дела американских политиков вызывают боль и огорчение, но иногда – искренний, здоровый смех. На днях мы, изрядно подуставшие от обвинений и претензий, получили хороший повод для улыбки, которая, как известно, продлевает жизнь.
Мы, граждане России, конечно, имеем множество претензий к нашим депутатам. Порой горько смеемся над их законопроектами. Но, к их чести, трудно представить себе ситуацию, чтобы кто-то банально разыграл по телефону члена Госдумы или Совета Федерации, сообщив, например, про американскую агрессию в Нарнии. Или – про государственный переворот в Гондоре, хакерскую атаку на Хогвартс и, скажем, вмешательство в выборы в стране Оз. А в США нечто подобное оказалось возможным. Член Палаты представителей американского Конгресса Максин Уотерс, представительница Калифорнии, на полном серьезе собралась осудить Россию… за вмешательство в выборы президента Лимпопо и насаждение там марионетки Москвы – доктора Айболита.
Конечно, Россия – уже не Советский Союз, который был самой читающей страной в мире, но мы-то, в основном, знаем западноевропейские и американские сказки. А они о наших не имеют даже представления. И это допустимо – ну, не обязаны они знать произведения Корнея Чуковского. Мы можем сказать им спасибо, если они знают хотя бы одного-двух русских писателей и поэтов (помимо диссидентов, которых приютили у себя в былые десятилетия). И в США есть такие литературные произведения, которые совершенно не известны нашим читателям. И все равно, при всем нашем нынешнем антиамериканизме, никто в России не поведется на шутки относительно «американского вторжения в Средиземье» или в какую-нибудь выдуманную страну.
А шутка пранкеров «Вована» и «Лексуса» попала на благоприятную почву. Туда, где принято осуждать Россию за каждый чих и видеть призрак зловещей «руки Москвы» чуть ли не в каждом уголке земного шара, включая и сами США.
«Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили американской конгрессвумен от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. США при Обаме настолько погрязли в поддержке майданной хунты, что любые слова ее представителя могут быть приняты за чистую монету. Особенно – если они касаются России.
Сначала в разговоре речь шла о существующих украинских городах и несуществующей в природе «российской агрессии». Уотерс поверила в то, что «регулярные войска Путина» оккупировали не только Донецк, но и Львов. Уточнив географическое положение Львова, она испуганно воскликнула: «Они у вас уже и на востоке, и на западе?» (кстати, несколькими днями ранее эта же вумен умудрилась обвинить Россию во вмешательстве... в Южную Корею).
А далее в телефонном разговоре пошла речь о знаменитой реке в Африке, имя которой пранкеры выдали за название государства: «…Вы в США и мы у себя должны наложить новые санкции на РФ из-за недавнего случая. Потому что они вмешались во внутреннюю политику Лимпопо. Может, вы знаете: русские хакеры атаковали их серверы, компьютерные серверы. Они это сделали во время выборов в Лимпопо… И установили режим своей марионетки Айболита».
«Если что, США будут на вашей стороне», - заверила лже-Гройсмана собеседница. Она продолжила: «И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств.... Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление».
Ну, что ж… Остается только дождаться «конкретного заявления». И усиления санкций. За хакерство в Лимпопо. В «желтой жаркой Африке», где, оказывается, можно вмешаться в высокотехнологичную электронную систему выборов.
А «президент Лимпопо», проигравший в результате действий «руки Москвы», как выяснилось, «опасается за свою жизнь». Кстати, кто этот самый «президент Лимпопо», якобы свергнутый Россией? Его имени пранкеры не назвали, но, надо думать, имели в виду людоеда Бармалея. Так ведь, по Чуковскому, тот подобрел и отправился в Ленинград. Но теперь Ленинград переименован, в Ростове место занято, и Бармалей отправляется не куда-нибудь, а на Украину. (Остается добавить, что именно он станет очередным губернатором Одессы! Куда ж еще свергнутому президенту податься?)
Мадам Уотерс, даже не «уточнив в офисе», как знаменитая Псаки, уже готова наложить на Россию новые санкции. Это уже у большинства американских политиков на уровне рефлекса: где там еще нарушаются права человека? Куда бы еще демократию принести?
А самое страшное – что США несли и продолжают нести свою смертельную «демократию». Не в страну Лимпопо и не в страну Оз. Не в Нарнию и не в Средиземье. А в реально существующие страны: в Югославию, в Ирак, в Афганистан, в Ливию, в Сирию…
Кстати, сегодня – как раз шестая годовщина начала реального мятежа в реальной Ливийской Джамахирии. Мятежа, который привел к вторжению НАТО и многочисленным жертвам. И в Сирии продолжают лютовать не выдуманные, а настоящие террористы. В шутку называемые «бармалеями».
Автор: Елена Громова