«И одно только слово твердит Айболит – Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»

Многие слова и дела американских политиков вызывают боль и огорчение, но иногда – искренний, здоровый смех. На днях мы, изрядно подуставшие от обвинений и претензий, получили хороший повод для улыбки, которая, как известно, продлевает жизнь.Мы, граждане России, конечно, имеем множество претензий к нашим депутатам. Порой горько смеемся над их законопроектами. Но, к их чести, трудно представить себе ситуацию, чтобы кто-то банально разыграл по телефону члена Госдумы или Совета Федерации, сообщив, например, про американскую агрессию в Нарнии. Или – про государственный переворот в Гондоре, хакерскую атаку на Хогвартс и, скажем, вмешательство в выборы в стране Оз. А в США нечто подобное оказалось возможным. Член Палаты представителей американского Конгресса Максин Уотерс, представительница Калифорнии, на полном серьезе собралась осудить Россию… за вмешательство в выборы президента Лимпопо и насаждение там марионетки Москвы – доктора Айболита.Конечно, Россия – уже не Советский Союз, который был самой читающей страной в мире, но мы-то, в основном, знаем западноевропейские и американские сказки. А они о наших не имеют даже представления. И это допустимо – ну, не обязаны они знать произведения Корнея Чуковского. Мы можем сказать им спасибо, если они знают хотя бы одного-двух русских писателей и поэтов (помимо диссидентов, которых приютили у себя в былые десятилетия). И в США есть такие литературные произведения, которые совершенно не известны нашим читателям. И все равно, при всем нашем нынешнем антиамериканизме, никто в России не поведется на шутки относительно «американского вторжения в Средиземье» или в какую-нибудь выдуманную страну.и видеть призрак зловещей «руки Москвы» чуть ли не в каждом уголке земного шара, включая и сами США.«Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили американской конгрессвумен от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. США при Обаме настолько погрязли в поддержке майданной хунты, что любые слова ее представителя могут быть приняты за чистую монету. Особенно – если они касаются России.Сначала в разговоре речь шла о существующих украинских городах и несуществующей в природе «российской агрессии». Уотерс поверила в то, что «регулярные войска Путина» оккупировали не только Донецк, но и Львов. Уточнив географическое положение Львова, она испуганно воскликнула: «» (кстати, несколькими днями ранее эта же вумен умудрилась обвинить Россию во вмешательстве... в Южную Корею).А далее в телефонном разговоре пошла речь о знаменитой реке в Африке, имя которой пранкеры выдали за название государства:», - заверила лже-Гройсмана собеседница. Она продолжила: «».Ну, что ж… Остается только дождаться «конкретного заявления». И усиления санкций. За хакерство в Лимпопо. В «желтой жаркой Африке», где, оказывается, можно вмешаться в высокотехнологичную электронную систему выборов.А «президент Лимпопо», проигравший в результате действий «руки Москвы», как выяснилось, «». Кстати, кто этот самый «президент Лимпопо», якобы свергнутый Россией? Его имени пранкеры не назвали, но, надо думать, имели в виду людоеда Бармалея. Так ведь, по Чуковскому, тот подобрел и отправился в Ленинград. Но теперь Ленинград переименован, в Ростове место занято, и Бармалей отправляется не куда-нибудь, а на Украину. (Остается добавить, что именно он станет очередным губернатором Одессы! Куда ж еще свергнутому президенту податься?)Мадам Уотерс, даже не «уточнив в офисе», как знаменитая Псаки, уже готова наложить на Россию новые санкции.А самое страшное – что США несли и продолжают нести свою смертельную «демократию». Не в страну Лимпопо и не в страну Оз. Не в Нарнию и не в Средиземье.Кстати, сегодня – как раз шестая годовщина начала реального мятежа в реальной Ливийской Джамахирии. Мятежа, который привел к вторжению НАТО и многочисленным жертвам. И в Сирии продолжают лютовать не выдуманные, а настоящие террористы. В шутку называемые «бармалеями».