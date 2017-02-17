07:24 17 февраля

Корабль ВМФ "Виктор Леонов" провёл разведку у крупнейшей базы ВМС США Норфолк

Американские телеканалы продолжают выходить со «срочными» репортажами, в которых сообщается о действиях российского военного корабля «Виктор Леонов». Разведывательный корабль ВМФ РФ движется вдоль восточного побережья США (примерно в 120 км от него - в международных водах) на средней скорости около 10 узлов. Телеканал FoxNews выдаёт материалы, в которых сообщает о «действиях российского корабля, которые явно идут вразрез с заявлениями администрации о возможности вести диалог с Россией».

Корабль ВМФ "Виктор Леонов" провёл разведку у крупнейшей базы ВМС США Норфолк


На том же телеканале заявлено, что после разведывательных действий у берегов штата Делавэр, корабль ВМФ РФ продолжил движение к штату Вирджиния (Виргиния), где располагается крупнейшая база ВМС США в Норфолке.


По сообщениям американского канала, российский военный корабль "Виктор Леонов" «проводит разведывательную миссию вдоль восточного побережья США, направляясь в сторону Гаваны (столица Кубы)».

Заявления о том, что действия российского корабля «перечёркивают возможность для диалога», выглядят весьма странно, особенно при учёте того, что американские корабли-разведчики – очень частые (непрошенные) гости у российских берегов – например, в акватории Чёрного моря. Или снова всё дело в "исключительности": что позволено Юпитеру, то...

Использованы фотографии: inforapira.ru
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Комментарии 10
  1. Ольгович Сегодня, 06:09
    Заявления о том, что действия российского корабля «перечёркивают возможность для диалога», выглядят весьма странно, особенно при учёте того, что американские корабли-разведчики – очень частые (непрошенные) гости у российских берегов – например, в акватории Чёрного моря. Или снова всё дело в "исключительности": что позволено Юпитеру, то...

    Именно так.
    И тем более необходимо там плавать и приучать к ДРУГОМУ порядку.
    Ольгович
    1. рич Сегодня, 06:53
      Их и приучают. Сначала "Прибалтика", теперь "Виктор Леонов".
      рич
      1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:14
        Корабль ВМФ "Виктор Леонов" провёл разведку у крупнейшей базы ВМС США Норфолк

        И что он там узнал?
        Что там 17 километров причалов с военными кораблями?

        «Гавань тысячи кораблей». Крупнейшая в мире военно-морская база, чьи бесчисленные причалы и пристани протянулись на 17 километров вдоль побережья Атлантики.

        Сотрудники ВМБ Норфолк обеспечивает более 3000 морских операций в год, связанных со швартовкой и отчаливанием кораблей. Каждые шесть минут из аэропорта Naval Station Norfolk поднимается в воздух или заходит на посадку воздушное судно.

        Площадь акватории военно-морской базы и порта достигает 26 кв. километров. Глубина проходов фарватеров 13-14 метров, что позволяет обеспечить базирование кораблей всех существующих классов.

        В настоящий момент ВМБ Норфолк является портом приписки для 75 боевых кораблей ВМС США, в том числе: пяти атомных авианосцев типа «Нимиц», девяти десантных вертолетоносцев, 29 ракетных крейсеров и эсминцев, а также шести атомных субмарин и 15 транспортов Командования морских перевозок.
        SWEET_SIXTEEN
  2. исконнорусский Сегодня, 06:12
    сколько можно такое публиковать. Бред какой-то
    исконнорусский
  3. Волька Сегодня, 06:15
    янки, да на рыбалку мужики сходили, подумаешь заблудились, с кем не бывает...
    Волька
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:16
    И чего паниковать -капитан где то в этом районе свою любимую курительную трубку обратил -теперь вот ищут...
    Изгоняющий либероидов
  5. Sly Сегодня, 06:19
    Цитата: исконнорусский
    сколько можно такое публиковать. Бред какой-то

    ну почему бред? об этом пишут мировые новости, поэтому пишут и наши.
    Sly
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:08
      Цитата: Sly
      Цитата: исконнорусский
      сколько можно такое публиковать. Бред какой-то

      ну почему бред? об этом пишут мировые новости, поэтому пишут и наши.

      всякую заразу распространять только потому что ее распространили или распространяют другие в мире? no
      IGOR GORDEEV
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    ну не всё же мерикатосам по Чёрному морю шляться...
    a.s.zzz888
  7. Fast_mutant Сегодня, 06:41
    Он просто прикидывал где лучше проложить "пролив Сталина"... ))))
    Fast_mutant

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