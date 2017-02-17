Корабль ВМФ "Виктор Леонов" провёл разведку у крупнейшей базы ВМС США Норфолк

Американские телеканалы продолжают выходить со «срочными» репортажами, в которых сообщается о действиях российского военного корабля «Виктор Леонов». Разведывательный корабль ВМФ РФ движется вдоль восточного побережья США (примерно в 120 км от него - в международных водах) на средней скорости около 10 узлов. Телеканал FoxNews выдаёт материалы, в которых сообщает о «действиях российского корабля, которые явно идут вразрез с заявлениями администрации о возможности вести диалог с Россией».На том же телеканале заявлено, что после разведывательных действий у берегов штата Делавэр, корабль ВМФ РФ продолжил движение к штату Вирджиния (Виргиния), где располагается крупнейшая база ВМС США в Норфолке.По сообщениям американского канала, российский военный корабль "Виктор Леонов" «проводит разведывательную миссию вдоль восточного побережья США, направляясь в сторону Гаваны (столица Кубы)».Заявления о том, что действия российского корабля «перечёркивают возможность для диалога», выглядят весьма странно, особенно при учёте того, что американские корабли-разведчики – очень частые (непрошенные) гости у российских берегов – например, в акватории Чёрного моря. Или снова всё дело в "исключительности": что позволено Юпитеру, то...