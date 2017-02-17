Порошенко подписал указ о "нейтрализации угроз энергобезопасности"

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры».

Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать.

На официальном сайте президента Украины появились сведения о подписании указа, нацеленного, как сообщается, на «диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергоугля». Документ был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Из указа:Решение принималось на фоне введения на Украине чрезвычайного положения в топливно-энергетической отрасли, чему способствовали действия радикалов по блокированию поставок угля с территорий ЛНР и ДНР на Украину.Выступая с заявлением, президент Украины, пожалуй, впервые не назвал ДНР и ЛНР «оккупированными территориями», и, обращаясь к радикалам, заявил:Примечательное заявление, учитывая тот факт, что сам же Порошенко являлся главным идеологом блокады Донбасса. Когда блокада Донбасса ударила по самому Киеву, Порошенко вдруг вспомнил о «нейтрализации угроз энергобезопасности» и о том, кто собирал земли, отрезаемые майданными активистами.Говоря о диверсификации поставок угля, Киев собирается в очередной раз подписать "угольные" контракты с ЮАР и Австралией, топливо которых не годится для целого ряда украинских ТЭЦ?