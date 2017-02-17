07:24 17 февраля

Порошенко подписал указ о "нейтрализации угроз энергобезопасности"

На официальном сайте президента Украины появились сведения о подписании указа, нацеленного, как сообщается, на «диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергоугля». Документ был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Из указа:
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры».


Решение принималось на фоне введения на Украине чрезвычайного положения в топливно-энергетической отрасли, чему способствовали действия радикалов по блокированию поставок угля с территорий ЛНР и ДНР на Украину.

Выступая с заявлением, президент Украины, пожалуй, впервые не назвал ДНР и ЛНР «оккупированными территориями», и, обращаясь к радикалам, заявил:


Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать.




Примечательное заявление, учитывая тот факт, что сам же Порошенко являлся главным идеологом блокады Донбасса. Когда блокада Донбасса ударила по самому Киеву, Порошенко вдруг вспомнил о «нейтрализации угроз энергобезопасности» и о том, кто собирал земли, отрезаемые майданными активистами.

Говоря о диверсификации поставок угля, Киев собирается в очередной раз подписать "угольные" контракты с ЮАР и Австралией, топливо которых не годится для целого ряда украинских ТЭЦ?


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Комментарии 24
  1. himRa Сегодня, 06:18
    Не вы эти земли собирали и не вам их отрезать.

    Порошенко тебя не поймут!преследуя прыбыль фактически ты поддерживаешь сепаратистов
    himRa
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
      Рахим hi -его давно поняли,и,поэтому га него сразу же и плюнули, ибо это лживая мягкотелая амеба а не призидент.
      Изгоняющий либероидов
      1. himRa Сегодня, 06:28
        приветствую уважаемый hi не давние события по блокировке и робкое возмущение президента подтверждают Ваши выводы -амеба! wassat
        himRa
    2. Тринадцатый Сегодня, 06:26
      Будут покрышками топить. А фуле, им не привыкать.
      Тринадцатый
    3. рич Сегодня, 06:30
      А тут у него неразрешимая финансовая задача - хочется и прибыль поиметь отжав заводики Ахметова, и чтобы замерзающая Украина его с президентства не выкинула (опять убытки). Вот и мечется,как вошь на сковородке
      рич
    4. Александр романов Сегодня, 06:59
      Цитата: himRa
      Порошенко тебя не поймут!преследуя прыбыль фактически ты поддерживаешь сепаратистов


      Вы узко мыслите,нужно масштабнее по украински,по европеиски
      Патриоты блокируют поставки угля, чтобы предотвратить финансирование террористов, которые на самом деле российские войска, которые без этого финансирования не смогут воевать. Но блокада в интересах России, которой выгодно, чтобы уголь поставлялся не из Донбасса, который она оккупирует, а прямо из России.

      Правительство говорит, что страна без донецкого угля не выживет, но блокировать его поставки не мешает, потому что блокаду осуществляют воины подразделений МВД и депутаты из правящей коалиции, которые избивают сотрудников МВД, которые пытаются блокаду снять. А Донбасс нужно вернуть, потому что там наши люди, но поставлять туда лекарства и еду нельзя, потому что они террористы.

      Ну ,дошло теперь до вас ,в чем суть вопроса wink http://amdn.news/blokada-gholovnogho-mozgha
      Александр романов
      1. роман66 Сегодня, 07:19
        это напоминает логику детского сада, может, они все в детство впали, альцгеймер страны
        роман66
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:23
    И что Петр будите делать-обьявите тотальный сбор хвороста по всей укроине?Или отдадите команду пустить на дрова все деревья в близлежащих парках и садах? Плевали нации на вас с вашей бумагой! !! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. dik-nsk Сегодня, 06:39
      все идет к тому, что либо СБУ устроит ночь длинных ножей нацикам, либо они ковырнут Петю, в любом случае плюс, пусть уничтожают друг друга - меньше смрада на земле будет
      dik-nsk
      1. роман66 Сегодня, 07:21
        так, давно пора - гитлер со своими быстро разобрался( правда, он не бухал)
        роман66
  3. romandostalo Сегодня, 06:23
    Чего и следовало ожидать. Вырастили героев майдана - гребите полной ложкой!
    romandostalo
  4. Victor Jnnjdfy Сегодня, 06:25
    На "ряде ТЭЦ" оборудование было спроектировано под определенную марку угля, который добывается поблизости. Угли бывают коротко-факельные, длинно-факельные, с разной теплотворной способностью...Так что говорить можно всё, но выше своей хитрожелтой попы не подпрыгнешь. Тут к оной попе хорошо бы иметь и мозги... коих не было, нет и в обозримом будущем не будет.
    Victor Jnnjdfy
    1. himRa Сегодня, 06:45
      Цитата: Victor Jnnjdfy
      На "ряде ТЭЦ" оборудование было спроектировано под определенную марку угля,

      Все верно поэтому нацики и предъявляют Порошенко что деньги Европа давала а переоборудования ТЭЦ не произошло кстати Польша предлагала свою помощь в поставках угля и переоборудовании ТЭЦ и они его из-за этого обвиняют в энергетическом кризисе fool
      himRa
      1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 07:22
        Проще и дешевле построить новую ТЭЦ, чем менять энергетические котлы и паровые турбины + обвязку. Быстро только кошки родятся (с).
        Victor Jnnjdfy
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
    и создание резерва энергоугля».


    это чего, у народа уголь вёдрами собирать будут? laughing
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 06:49
      Цитата: a.s.zzz888
      и создание резерва энергоугля».


      это чего, у народа уголь вёдрами собирать будут? laughing

      а потом пойдут по лесам собирать энергодрова когда кончаться будет энергосолома ну и так далее fool
      himRa
      1. Александр романов Сегодня, 07:01
        Цитата: himRa
        а потом пойдут по лесам собирать энергодрова

        Лес нужен европе,потому любая незаконная вырубка -это попытка кражи европеискои собственности.
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 07:24
          ну и когда бравых укров это останавливало, наоборот, можешь спереть - сопри
          роман66
  6. skarl Сегодня, 06:37
    Да пеца и пальцем не пошевелил бы, если бы его запад не нагнул....ибо из-за отсутствия уголька, полезли бы в трубу газовую, а газ гейропейский....
    skarl
  7. фа2998 Сегодня, 06:46
    Уже не раз они пытались завозить уголь "заморский"-но не получилось-и дорог,и сам уголь не подходит к их ТЭЦ,кто то на этом заработал-но дело плевое-казна пуста!Легче конечно пересадить подобных "клиентов"во главе с Семенчуком-но "нация" не поймет-за что боролись!И "свидомые" снова на площадь потянутся!Проблема! laughing hi
    фа2998
  8. Мавр Сегодня, 06:56
    Если правда то, что вся эта блокада инициирована самим Порошенко, чтобы отжать бизнес у Ахметова, тогда ждать активных действий от властей Украины не приходится. Мне интересно другое - от продуктовой блокады Крыма выиграли лишь российские поставщики продуктов. От угольной блокады вполне могут выиграть российские поставщики угля, ибо министр энергетики Украины уже упоминал возможные закупки угля в России. Вопрос: так на кого же работают украинские радикалы? Меня терзают смутные сомнения
    Мавр
    1. Александр романов Сегодня, 07:09
      Цитата: Мавр
      Вопрос: так на кого же работают украинские радикалы?

      Странный вы человек,не ужели не понятно. Являясь истинными патриотами Украины,они являются агентами Кремля. Поскольку агент Кремля и патриот Украины в одном лице Порошенко,выступая против блокады,играет на руку Кремлю,поддерживая деньгами террористов,но тож забота о людях. А вот агенты Кремля,которые устроили блокаду ,которые являются членами партии кремлевскои подстилки Порошенко,против этого и выступают за блокаду. Которая свою очередь обеспечивает настоящую незалежность Украины от России. И все кто против блокады-это агенты Кремля,но учитывая,что репортажи о блокаде показывают на Российских СМИ-блокада выгодна именно России. Поэтому однозначно можно говорить,что организовавшие блокаду Донбасса,члены партии Порошенко и нац.батальоны,являются проплаченными агентами Кремля и выполняю заказ Путина ,по дестабилизации Украины.
      Теперь то вам понятно?
      Александр романов
    2. рич Сегодня, 07:17
      Вопрос: так на кого же работают украинские радикалы? Меня терзают смутные сомнения

      Если произвести фонетический анализ слова радикал, то получится что на раду и каломойского. Возможны другие варианты, но все равно - чисто финансовая составляющая
      рич
  9. Смог Сегодня, 07:04
    Цугцванг подкрался к пете незаметно.
    Шаг влево, шаг вправо- расстрел.
    Смог

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