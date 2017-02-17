07:20 17 февраля

На Сахалине задержаны мигранты, пытавшиеся перебраться в Сирию и примкнуть к ИГИЛ

Пограничное управление ФСБ России представляет весьма неожиданную информацию. Речь идёт о задержании группы мигрантов из стран Средней Азии, которые, как утверждают сотрудники управления, «намеревались примкнуть к террористической группировке ИГИЛ (* запрещена в РФ) на территории Сирии». РИА Новости приводит фрагмент сообщения:

Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ России выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности МТО "Исламское государство" (запрещена в России) под идеологическим воздействием одного из членов данной группы.


На Сахалине задержаны мигранты, пытавшиеся перебраться в Сирию и примкнуть к ИГИЛ



Отмечено, что член банды является гражданином Узбекистана и разыскивается правоохранителями этой страны по подозрению в участии в незаконных вооружённых формированиях и экстремистской деятельности.

Заявлено, что четверо мигрантов уже отравлены в страны, из которых въезжали в Россию, с одновременной передачей правоохранительным органам этих государств.

Если группа мигрантов действительно собиралась отправиться в Сирию через Сахалинскую область России и третьи страны, то эти лица явно не искали лёгких путей. С другой стороны, группировка ИГИЛ (*), к примеру, не испытывает недостатка в новых японских внедорожниках, которые из Азиатско-Тихоокеанского региона через третьи страны попадают в ту же Сирию.

Использованы фотографии: krpress.ru
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Комментарии 12
  1. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:34
    А зачем задержали то? Пусть бы ехали ,их бы там и похоронили. А теперь корми их,а потом отправляй на Родину за наш же счет.
    Дмитрий Потапов
    1. рич Сегодня, 06:43
      Дмитрий Потапов: А зачем задержали то? Пусть бы ехали ,их бы там и похоронили

      Ага, по дороге. Она от туда долгая - мало ли что может в пути случиться
      рич
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
      На Сахалине задержаны мигранты, пытавшиеся перебраться в Сирию и примкнуть к ИГИЛ
      в Сирию через Сахалин??? Чего то я не понимаю в этом мире...
      андрей юрьевич
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
        Андрей Юрьевич -это жертвы ЕГЭ которые оринтировались по алфавиту "с"-Сахалин, значит и Сирия рядом.
        Изгоняющий либероидов
  2. dik-nsk Сегодня, 06:34
    да, все эти гастеры-дворники потенциальная скрытая угроза, посмеиваемся над европейскими мигрантами, а у самих под боком улыбающиеся равшаны и джамшуты, хорошо фэйсы всех держат на контроле
    dik-nsk
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    С другой стороны, группировка ИГИЛ (*), к примеру, не испытывает недостатка в новых японских внедорожниках,


    да, там этого переделанного для войны, "добра" полно, восполняются их потери быстро...
    a.s.zzz888
  4. himRa Сегодня, 06:36
    Если группа мигрантов действительно собиралась отправиться в Сирию через Сахалинскую область России и третьи страны, то эти лица явно не искали лёгких путей. С другой стороны, группировка ИГИЛ (*), к примеру, не испытывает недостатка в новых японских внедорожниках, которые из Азиатско-Тихоокеанского региона через третьи страны попадают в ту же Сирию.

    Надеюсь раскрутят по полной этот ,,неожиданный канал,,!
    himRa
  5. Мавр Сегодня, 06:42
    эти лица явно не искали лёгких путей.
    Мда, для бешеной собаки десять верст не крюк.
    Мавр
  6. V.ic Сегодня, 06:45
    Забросить их на о.Врангеля. Белые мишки будут рады свежатинке!
    V.ic
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Так верните их назад -по частям.
    Изгоняющий либероидов
  8. Nix1986 Сегодня, 07:00
    Надо было через Новую Зеландию, тогда бы точно не задержали.
    Nix1986
  9. samarin1969 Сегодня, 07:09
    "Заявлено, что четверо мигрантов уже отравлены в страны, из которых въезжали в Россию, с одновременной передачей правоохранительным органам этих государств..."
    Закон нарушен на территории России. Поработали бы на спецпредприятиях. ...В США тюрьмы - доходный бизнес. Пусть бы работали на бюджет РФ. ...А так, просто отослали домой на переподготовку.
    samarin1969

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