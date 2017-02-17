На Сахалине задержаны мигранты, пытавшиеся перебраться в Сирию и примкнуть к ИГИЛ

Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ России выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности МТО "Исламское государство" (запрещена в России) под идеологическим воздействием одного из членов данной группы.

Пограничное управление ФСБ России представляет весьма неожиданную информацию. Речь идёт о задержании группы мигрантов из стран Средней Азии, которые, как утверждают сотрудники управления, «намеревались примкнуть к террористической группировке ИГИЛ (* запрещена в РФ) на территории Сирии». РИА Новости приводит фрагмент сообщения:Отмечено, что член банды является гражданином Узбекистана и разыскивается правоохранителями этой страны по подозрению в участии в незаконных вооружённых формированиях и экстремистской деятельности.Заявлено, что четверо мигрантов уже отравлены в страны, из которых въезжали в Россию, с одновременной передачей правоохранительным органам этих государств.Если группа мигрантов действительно собиралась отправиться в Сирию через Сахалинскую область России и третьи страны, то эти лица явно не искали лёгких путей. С другой стороны, группировка ИГИЛ (*), к примеру, не испытывает недостатка в новых японских внедорожниках, которые из Азиатско-Тихоокеанского региона через третьи страны попадают в ту же Сирию.