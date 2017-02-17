Спуск на воду головного корвета проекта 20385 запланирован на май 2017 года

Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить "Гремящий" к швартовным испытаниям.

Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции.