Спуск на воду головного корвета проекта 20385 запланирован на май 2017 года
По информации интернет-портала defence.ru, пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщила о том, что головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заложен 1 февраля 2012 года) будет спущен на воду в мае текущего года:
Заместитель главного строителя завода Александр Уляшев заявил, что российские производители, занимающиеся оснащением корабля, в ближайшее время завершат изготовление оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа.
Ранее сообщалось о том, что двигатели изготовлены в рамках программы импортозамещения на Коломенском заводе, специализирующемся на локомотивостроении и дизелестроении на базе собственных научно-технических разработок.
- пояснил А. Уляшев о ходе работ.
Многоцелевые корветы проекта 20385, разработанные ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Водоизмещение корвета составляет 2200 тонн, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Вооружение корабля представлено 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М, универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут", противолодочным комплексом "Пакет", противолодочным вертолетом Ка-27.
Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить "Гремящий" к швартовным испытаниям.
Заместитель главного строителя завода Александр Уляшев заявил, что российские производители, занимающиеся оснащением корабля, в ближайшее время завершат изготовление оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа.
Ранее сообщалось о том, что двигатели изготовлены в рамках программы импортозамещения на Коломенском заводе, специализирующемся на локомотивостроении и дизелестроении на базе собственных научно-технических разработок.
Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции.
- пояснил А. Уляшев о ходе работ.
Многоцелевые корветы проекта 20385, разработанные ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Водоизмещение корвета составляет 2200 тонн, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Вооружение корабля представлено 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М, универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут", противолодочным комплексом "Пакет", противолодочным вертолетом Ка-27.