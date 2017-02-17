11:45 17 февраля

В Астане прошла третья встреча по Сирии

В Астане прошел третий раунд переговоров по Сирии. Встреча завершилась без прорывных решений. Участники сосредоточились на конкретной работе.

В Астане прошла третья встреча по Сирии


«Одним из главных результатов встречи стало принятие положения о совместной оперативной группе стран-гарантов России, Турции и Ирана по мониторингу перемирия в Сирии. Учрежденный механизм затрагивает все вопросы перемирия и прекращения боевых действий», – сообщает ТАСС.


Дополнительных согласований требуют «документы о процедуре выявления нарушений прекращения огня и санкций в отношении нарушителей, и о населенных районах, находящихся под контролем группировок вооруженной оппозиции», отметил глава российской делегации Александр Лаврентьев. Он подчеркнул важность выхода на подписание этих документов с сирийским правительством и вооруженной оппозицией. «Все заинтересованы, чтобы документы работали», – добавил он.

После этой встречи стороны обошлись без итоговых заявлений. По словам Лаврентьева, «текст готовился, во многом повторял январское коммюнике 24 января, но было принято решение ограничиться более детальным обсуждением вопросов в данном формате с участием вооруженной оппозиции и правительства».

В целом, все стороны заявляли в рамках встречи о приверженности прекращению огня. Будущую договоренность, устанавливающую ответственность за нарушение перемирия, оппозиционеры намерены согласовать в Анкаре.

«Безусловно, разногласия между сирийскими сторонами сохраняются, до прямых переговоров еще далеко», – отметил глава российской делегации.

«Несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие, но, тем не менее, как показывает практика, у сирийцев, все равно остается много общего. Есть почва для того, чтобы накал страстей улегся, и разногласий становилось с каждым разом все меньше и меньше. Для этого требуется очень плотная и детальная работа», – сказал Лаврентьев.

По его словам, астанинская площадка доказала свою жизнеспособность: «Здесь решаются вопросы чрезвычайной важности, вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий. Это может помочь налаживанию конструктивного взаимодействия и на политическом треке сирийского урегулирования».

Представитель Сирии постпред при ООН Башар Джаафари отметил «астанинский процесс как позитивный, поскольку он служит благородной цели – закреплению режима прекращения боевых действий». По его мнению, «Астана проложила дорогу к переговорам в Женеве».

Использованы фотографии: AP Photo/Sergei Grits
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Комментарии 7
  1. рич Сегодня, 08:31
    «Несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие, но, тем не менее, как показывает практика, у сирийцев, все равно остается много общего. Есть почва для того, чтобы накал страстей улегся, и разногласий становилось с каждым разом все меньше и меньше... В целом, все стороны заявляли в рамках встречи о приверженности прекращению огня

    Вот это действительно хорошая новость
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
      «Несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие, но, тем не менее, как показывает практика, у сирийцев, все равно остается много общего. Есть почва для того, чтобы накал страстей улегся, и разногласий становилось с каждым разом все меньше и меньше. Для этого требуется очень плотная и детальная работа», – сказал Лаврентьев.

      Это да . Работы там - вагон и маленькая тележка ...
      bouncyhunter
      1. дядя Мурзик Сегодня, 09:50
        А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… wassat
        дядя Мурзик
  2. Серый брат Сегодня, 08:38
    Победитель переговоров получит приз от ВКС РФ.
    Серый брат
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:48
    "Завершилась встреча без прорывных решений"-то есть морду никому не набили? lol
    Изгоняющий либероидов
  4. dojjdik Сегодня, 09:44
    как альтернатива бесполезной оон может и пойдет-лучше Астана чем штаты
    dojjdik
  5. Ныробский Сегодня, 10:13
    Когда нет американцев, никто не вскакивает, делегации в полном составе зал переговоров не покидают, требования невменяемые не выдвигают.........Сидят себе, договариваются.
    Ныробский

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