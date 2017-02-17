ВМФ РФ получит сторожевой корабль "Неустрашимый" в 2017 году
Как сообщает ТАСС, в ноябре текущего года Балтийский флот примет сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый", проходящий ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".
- пояснил пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов.
На днях сторожевик после прохождения ремонта корпуса и корпусных конструкций был отправлен в док примерно на четыре месяца "для монтажа валолинии и выполнения корпусных работ".
Ранее ожидалось, что "Неустрашимый" будет передан ВМФ РФ в конце 2016 года. Но возникла трудности с проведением работ, как заявил главный строитель предприятия по судоремонту Денис Забалуев:
"Неустрашимый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов.
Передать "Неустрашимый" флоту должны в ноябре.
- пояснил пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов.
На днях сторожевик после прохождения ремонта корпуса и корпусных конструкций был отправлен в док примерно на четыре месяца "для монтажа валолинии и выполнения корпусных работ".
Ранее ожидалось, что "Неустрашимый" будет передан ВМФ РФ в конце 2016 года. Но возникла трудности с проведением работ, как заявил главный строитель предприятия по судоремонту Денис Забалуев:
Дефектация выявила большой перечень дополнительных работ, и с заказчиком подписано соглашение, по которому установлен срок передачи корабля в ноябре 2017-го.
"Неустрашимый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов.