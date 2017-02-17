11:42 17 февраля

ВМФ РФ получит сторожевой корабль "Неустрашимый" в 2017 году

Как сообщает ТАСС, в ноябре текущего года Балтийский флот примет сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый", проходящий ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Передать "Неустрашимый" флоту должны в ноябре.

- пояснил пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов.

ВМФ РФ получит сторожевой корабль "Неустрашимый" в 2017 году



На днях сторожевик после прохождения ремонта корпуса и корпусных конструкций был отправлен в док примерно на четыре месяца "для монтажа валолинии и выполнения корпусных работ".

Ранее ожидалось, что "Неустрашимый" будет передан ВМФ РФ в конце 2016 года. Но возникла трудности с проведением работ, как заявил главный строитель предприятия по судоремонту Денис Забалуев:

Дефектация выявила большой перечень дополнительных работ, и с заказчиком подписано соглашение, по которому установлен срок передачи корабля в ноябре 2017-го.


"Неустрашимый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов.


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Комментарии 13
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:52
    А как у него с вооружением, так сказать сейчас как боевая еденица он свои функции выполнит? Спецы,ау!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Berkut24 Сегодня, 09:58
      По современным требованиям уже дохловато, но как сторожевик пока еще послужит. Нужно дотянуть до укомплектования БФ новыми кораблями. У соседней Польши плавсостав еще намного старее и дохлее.
      Berkut24
      1. alexmach Сегодня, 10:21
        Где же дохловато? Уран + Кинжал + Водопад + Вертолет. Ничем корветам 20380 не уступает, а по противолодочному вооружению даже превосходит. ГАК только подкиливой, буксируемого нету. Зато есть вертолет, наверняка с нормальным запасом топлива и вооружения.
        alexmach
      2. Izotovp Сегодня, 10:36
        Польшу как военно-морскую грозу особо никто в том районе не воспринимает,а вот фрицы активно обновляются и сравнивать надо с ними.
        Izotovp
  2. Jovanni Сегодня, 08:58
    Ну вот опять! Получат, разработают, построят, передадут, да и вообще повысят и увеличат... Было бы в этих новостях время настоящее, а не будущее! А лучше прошедшее...А то впору на ВО заводить ещё одну рубрику, - "мечты"...
    Jovanni
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
      Ранее ожидалось, что "Неустрашимый" будет передан ВМФ РФ в конце 2016 года. Но возникла трудности с проведением работ, как заявил главный строитель предприятия по судоремонту Денис Забалуев

      Опять двадцать пять ... Что-то давненько не было сообщений о том , что техника поступила в войска раньше намеченного срока ...
      bouncyhunter
  3. Alexey-74 Сегодня, 09:00
    Состав вооружения «Неустрашимого» соответствует его многоцелевому назначению. Артиллерийское вооружение включает одноорудийную автоматическую 100-мм универсальную артустановку АК-100, размещенную на верхней палубе в носовой части корабля, и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик» в составе двух боевых модулей с системами перезарядки ракет и командного модуля со станцией обнаружения целей. Комплекс «Кортик» поражает воздушные цели как зенитными управляемыми ракетами 9М311, так и огнем артустановок АК-630М. Дальность поражения составляет для ЗУР 1,5-8,0 км, для артустановок — 0,5-1,5 км. Досягаемость по высоте — от 5 до 4000 м.
    Наряду с комплексом «Кортик», противовоздушную и противоракетную оборону обеспечивает многоканальный зенитный ракетный комплекс «Кинжал», в состав которого входят подпалубная пусковая установка из четырех пусковых модулей с восемью ракетами в каждом, а также система управления, позволяющая вести стрельбу одновременно по четырем целям, находящимся на высотах от 10 до 6000 м и на дальностях от 1,5 до 12 км.
    Главное ударное оружие корабля — противокорабельный ракетный комплекс «Уран», в состав которого входят четыре 4-зарядные пусковые установки, размещенные на нижнем ярусе надстройки за дымовой трубой. Ракеты комплекса могут поражать надводные цели на дальностях от 5 до 130 км. Вместо комплекса «Уран» предусмотрена возможность установки ракетного комплекса «Яхонт» с двенадцатью противокорабельными ракетами или ракетного комплекса «Club-N» с шестнадцатью противокорабельными ракетами ЗМ-54Э или ЗМ-54Э1, которые имеют большую эффективность и дальность стрельбы до 300 км.В состав противолодочного вооружения входит ракетный комплекс «Водопад» с корабельной системой управления стрельбой «Онега» и шестью стационарными однотрубными 533-мм торпедными пусковыми установками для стрельбы ракето-торпедами «Водопад-НК», 83-РН и 84-РН или торпедами 53-65К и СЭТ-65. Дальность поражения целей ракето-торпедами — от 5 до 35 км, торпедами — от 2 до 19 км.
    Для поражения подводных лодок предназначена и 12-ствольная 213-мм реактивная бомбометная установка РБУ-6000, ведущая стрельбу глубинными бомбами весом 119,5кг (вес фугасной боевой части — 23,5 кг) на дальность 5,7 км. Глубина поражения цели составляет 500 м.
    Данные противолодочному вооружению выдаются гидроакустическим комплексом «Звезда-1» с подкильной и буксируемой антеннами. Он обеспечивает:
    • поиск и обнаружение подводных лодок;
    • определение координат целей;
    • опознавание и связь с подводными лодками;
    • классификацию подводных целей;
    • обнаружение торпед;
    Alexey-74
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:08
      Алексей hi -Спасибо за информацию вам+
      Изгоняющий либероидов
  4. mojohed2012 Сегодня, 09:00
    Добрый день на Неустрашимом так и оставили следующее вооружение. Артиллерийское оружие на корабле недостаточно впечатляющее – всего одна артиллерийская установка АК-100, но это не главное его оружие. «Неустрашимый» имеет мощное противолодочное вооружение: 2 установки «Водопад-НК», реактивная бомбометная уст. РБУ-6000, а также два торпедных аппарата калибром в 533-мм. Для защиты от угрозы с воздуха у корабля имеется четыре установки «Кинжал», а также зенитно-артиллерийский комплекс «Кортик». Корабль также имеет средства защиты от химического оружия, тепло наводящих ракет, средства защиты от радиации и биологического оружия. Также на палубе корабля стоит один вертолет Ка-27, который способен в кратчайшие сроки вступить в бой при нужде. Есть одно но: Нет на корабле средств РЭБ. Иными словами, обмануть врага с помощью радиоэлектронной борьбы увы не удасться. Ну так. Середнячек среди однотипных таких же кораблей любой морской державы. Но на таких середнячках держится еще как-то наш, увы, старенький флот. Ждем пополнений.
    mojohed2012
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:09
      Тезка вам от меня тоже +! hi
      Изгоняющий либероидов
  5. НЕКСУС Сегодня, 10:14
    Корабль находился в ремонте с января 2014 года...то есть 3 года! проводились ремонтные работы. За это время,можно новый корабль построить по сути этого класса...но исправно рапортуют- будет,вот вот,скоро,предварительно и конечно неимеетаналоговвмире.
    НЕКСУС
    1. rudolff Сегодня, 11:14
      По сравнению с ПЛ, которые в ожидании ремонта и в ремонте по 10-15 лет, это не просто быстро, а можно сказать молниеносно! А еще на эстонцами смеялись...
      rudolff
  6. лысова Сегодня, 11:19
    Похоже там не только корпусом будут заниматься. Вооружение на более современные образцы заменят, что то и в антенном хозяйстве, поэтому и затянется ремонт.
    лысова

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