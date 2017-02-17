Киев возбудил уголовное дело против Захара Прилепина.

Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню,

СБУ возбудила уголовное производство против гражданина РФ, писателя Евгения (Захара) Прилепина, заподозрив его в террористической деятельности, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря силового ведомства Елены Гитлянской.По ее словам, «досудебное расследование ведется по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма"».Сам Прилепин отнесся к этому сообщению с юмором, заявив, что не переживает по этому поводу, и готовит письмо украинскому президенту.сказал он.Напомним, Прилепин занял должность заместителя командира одного из батальонов армии ДНР. Глава республики Захарченко присвоил ему звание майора и лично вручил погоны.Писатель пояснил, что стал заместителем комбата еще 5 месяцев назад, просто не афишировал этот факт «по принципиальным соображениям».Ранее Прилепин служил в ОМОНе. Был командиром отделения, принимал участие в боевых действиях в Чечне (1996 и 1999 гг.). Свои произведения публикует с 2003 года.