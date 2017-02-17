11:40 17 февраля

Киев возбудил уголовное дело против Захара Прилепина

СБУ возбудила уголовное производство против гражданина РФ, писателя Евгения (Захара) Прилепина, заподозрив его в террористической деятельности, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря силового ведомства Елены Гитлянской.



По ее словам, «досудебное расследование ведется по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма"».


Сам Прилепин отнесся к этому сообщению с юмором, заявив, что не переживает по этому поводу, и готовит письмо украинскому президенту.

Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню,
сказал он.

Напомним, Прилепин занял должность заместителя командира одного из батальонов армии ДНР. Глава республики Захарченко присвоил ему звание майора и лично вручил погоны.

Писатель пояснил, что стал заместителем комбата еще 5 месяцев назад, просто не афишировал этот факт «по принципиальным соображениям».

Ранее Прилепин служил в ОМОНе. Был командиром отделения, принимал участие в боевых действиях в Чечне (1996 и 1999 гг.). Свои произведения публикует с 2003 года.

Использованы фотографии: Комсомольская равда
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Комментарии 37
  1. 210окв Сегодня, 10:01
    Придти конечно можно..Только как ОТТУДА выйти?Нужны свидетели..в количестве нескольких армейских корпусов...
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
      Дима , привет ! hi drinks А чего это прокуратура незалэжной только сейчас проснулась ? Давно пора завести уголовные дела на всех "ворогив" , во главе с ВВП , конечно . laughing
      bouncyhunter
      1. сибиралт Сегодня, 10:10
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! А чего это прокуратура незалэжной только сейчас проснулась ? Давно пора завести уголовные дела на всех "ворогив" , во главе с ВВП , конечно . laughing

        Берите выше, пусть что-нибудь возбудят на Трампа!
        сибиралт
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
          Цитата: сибиралт
          Берите выше, пусть что-нибудь возбудят на Трампа!

          Я этому абсолютно не удивлюсь . Ведь Трамп - зрадник ! Он с Путиным хочет договориться . lol
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 10:39
            Киев возбудил уголовное дело против Захара Прилепина.

            Что ж - это формальное «право» хунтяшного Киева.
            Однако и у РФ есть справедливое ПРАВО возбудить уголовное дело против Авакова, который только что вчера заявил, что ВСУ будут убивать россиян (понимай русских) ТЫСЯЧАМИ! Интересно, "ТЫСЯЧАМИ" по Авакову - это где? в Украине? или в России?!!!
            А так же у РФ есть право возбудить уголовное дело в международном гаагском суде против представителей всей фашиствующей хунты в Киеве об организации ими геноцида против русского народа в/на Украине.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
              Татьяна hi Всё верно , есть у России такое право . Но , как сказал ВВП (хоть и по другому поводу) : "Мы не будем опускаться до уровня кухонной политики" .
              bouncyhunter
            2. Мавр Сегодня, 10:55
              Татьяна, у РФ есть полное право возбудить уголовные дела против "панов" Карчинского, Мазура и прочей нечисти, убивавших наших граждан в Чечне ещё в 90-х годах прошлого века. И кстати, на основании этих дел подать иск на Украину за покушение на целостность государства. Так что чья бы корова мычала
              Мавр
      2. 210окв Сегодня, 10:18
        Павел,будь здрав!Ну в кабинете ВВП уже давно ждут этих недоумков с обыском.. fool
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi drinks А чего это прокуратура незалэжной только сейчас проснулась ? Давно пора завести уголовные дела на всех "ворогив" , во главе с ВВП , конечно . laughing
        210окв
      3. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:26
        Так вроде и против ВВП было...
        Точно помню. что Шойгу тоже привлекался к суду - в Киеве... Правда что-то Кужугетыч толи адвокатов не нашел, толи адвокаты в виде пары тройки дивизий не понравились Киеву...
        Скептик-Самоучка
      4. vovanpain Сегодня, 10:44
        Цитата: bouncyhunter
        Давно пора завести уголовные дела на всех "ворогив" , во главе с ВВП , конечно

        Здарова братка. drinks Так давно уж заведено laughing И на Шойгу,и на Герасимова и повестки присылают и обыск в администрации ВВП собираются делать,но до сих пор ждут повестки от прыгунов,да и адвокаты у Шойгу больно суровые. wink
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
          Привет , братишка ! hi drinks
          Так давно уж заведено . И на Шойгу,и на Герасимова и повестки присылают и обыск в администрации ВВП собираются делать,но до сих пор ждут повестки от прыгунов,да и адвокаты у Шойгу больно суровые.

          Ну тогда я спокоен за нэньку , а то уж было подумал что они там вапще нюх потеряли и нифига мышей не ловят ! lol
          bouncyhunter
        2. Смог Сегодня, 10:52
          Складывается впечатление что деятели сказочной страны У скоро против всех россиян, за исключением либерастов и белоленточников, уголовные дела возбудят.
          Ну вот только за то, что мы есть.
          Вот бумаги с чернилами у них хватит или нет не знаю.
          Смог
      5. Ныробский Сегодня, 10:50
        Цитата: bouncyhunter
        Давно пора завести уголовные дела на всех "ворогив" , во главе с ВВП , конечно

        146 млн. уголовных дел на россиян + 1 на ВВП)))) Бумаги у них не хватит...
        Ныробский
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
          Цитата: Ныробский
          146 млн. уголовных дел на россиян + 1 на ВВП)))) Бумаги у них не хватит...

          Особенно когда снимут мораторий на экспорт леса-кругляка ! wassat
          bouncyhunter
          1. Ныробский Сегодня, 10:56
            Цитата: bouncyhunter
            Особенно когда снимут мораторий на экспорт леса-кругляка !

            Уже сняли))) Гройсман за оперативность уже получил высшую награду -европейцы его даже по плечу похлопали!
            Ныробский
            1. Смог Сегодня, 11:08
              Ну хлопки по плечу от европейского "насальника" ээээээттттоооо дорогого стоят.
              Ну почти как звание хероя окраины, а может даже и выше recourse , а может what больше, . request
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
                Цитата: Смог
                Ну хлопки по плечу от европейского "насальника" ээээээттттоооо дорогого стоят.

                Особенно если насяльнике сказал : "Зер гут , Вольдемар !" wassat
                bouncyhunter
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:28
              Цитата: Ныробский
              Уже сняли))) Гройсман за оперативность уже получил высшую награду -европейцы его даже по плечу похлопали!

              Ну значит скоро как встарь подтираться лопухами будут . lol
              bouncyhunter
      6. tsvetkov1274 Сегодня, 11:35
        Так на ВО статью прочитали fellow
        и дело завели fool
        tsvetkov1274
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
          Цитата: tsvetkov1274
          Так на ВО статью прочитали fellow
          и дело завели fool

          Так это мы всем коллективом Захара слили ? Вай , как нехорошо получилось ... recourse
          bouncyhunter
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:01
    Пёс лает,караван идёт.Уважаю этого человека.Соучастие в борьбе нашего народа за выживаемость на Донбассе,у него на первом месте.
    Мар.Тира
  3. Хубун Сегодня, 10:02
    Все никак не доберусь почитать Прилепина. Теперь точно начну
    Хубун
    1. Joker787 Сегодня, 10:14
      Начните с "Русская книга", очень сильно написано про нашу историю.
      Joker787
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:08
    Вот возьмет пускай в попутчики Шойгу и сходят в Киев, а то неудобно как то lol их там ждут lol Шойгу с тремя дивизиями полного состава, и ВСН от Новороссии lol
    Изгоняющий либероидов
  5. Jovanni Сегодня, 10:10
    СБУ возбудила уголовное производство против гражданина РФ, писателя Евгения (Захара) Прилепина,

    Да, сбили американцы конкретно этому СБУ ориентацию. Не на тех возбуждается совершенно...
    Jovanni
    1. васильев ю Сегодня, 10:43
      Возбудили? Любят они возбуждаться возбуждать.
      васильев ю
  6. BerBer Сегодня, 10:15
    Ситуация бесит! Если посмотреть с большой перспективы, то мы воюем сами с собой. Убиваем друг друга, тратим ресурсы, а кукловоды с запада потирают руки. Представить такое, 25 лет назад, было невозможно. Если подумать, то все эти лозунги, типа, Крым наш, а Украина не наша, что хохлы - пи***сы и т. д., это муть которая мешает увидеть главное. Фактически, те , кто это задумал добились своих целей. И никакие тактические победы, не перекроют этот стратегический провал. Они сделали это практически за наш счёт. То есть так, как сказано в директиве Монро.
    Прилепин сказал ,что Пушкин и Лермонтов в этой ситуации были бы в ополчении. Да Они и представить этого не могли.
    BerBer
    1. Самаритянин Сегодня, 10:39
      good
      Согласен на все 100!
      Самаритянин
      1. Толстоевский Сегодня, 11:10
        хазары никогда не были русичам братьями
        Толстоевский
    2. васильев ю Сегодня, 10:55
      Вы это кому пишите?
      Вы помните ещё, что пин.досы потратили всего 5 млрд зелени на две контрреволюции там. А только один наш Газпром тогда после переворота обижался, что они потратили лишних денег 200 млрд в помощь братскому народу на Украине, а там всё равно случился переворот. Так куда и кому пошли эти 200 млрд Газпрома? И думаете они ринулись все толпами в ополчение, отрабатывать и замаливать свой косяк?
      Согласен, это делается всё за наш счёт, но в основном нашими же крысами нуворишами.
      У пин.досов всегда русские виноваты, а у нас в телевизоре, во всём виноваты пин.досы.
      Всегда говорил и говорю: Путину надо подбирать себе умных друзей и сотоварищей, а не преданных дураков.
      васильев ю
      1. просто экспл Сегодня, 11:15
        плюсанул только не понял , а наши тут при чем ?
        каклы всегда были каклами . даже во времена СССР . и переделать их ментальность нельзя . им легко рассказать о том что они клевые и заслуживают большего , что и сделал запад , но хрен ты их убедишь что надо работать в поте лица , а не строить из себя европейца .
        поэтому надо дать им возможность побыть европейцами . а потом поржать с этих лохов , и ждать пока они вымрут и сменится поколение .
        тогда можно что то говорить о братстве . а пока это народ иудушек родства и истории не помнящих и знать не желающих (не все , но бОльшая половина)
        просто экспл
        1. васильев ю Сегодня, 11:28
          Наши тут при чём?
          А при чём тут наши банкиры, до сих пор тратящие млрд зелени на прогоревшие банки там, до сих пор их содержат? Сбербанк например?
          Они тупо прос...рают деньги государственные, а потом, чтобы пополнить казну, напрягают не их, виновных во всём, а нас, простой народ.
          Что, те же 200 млрд у нас не на что было потратить? И где все те аналитики, отвечающие тогда за Украину, тот же Зурабов- который был посол на Украине и лучший друг Порошенко?
          васильев ю
    3. просто экспл Сегодня, 11:12
      тут есть один плюс , среди малоросов через какое то количество лет существенно убавится количество каклов.
      по сути сейчас больному организму пустили кровь , и это позволит организму победить болезнь "свидомия" .
      по другому не бывает . нельзя сектанта убедить в том что он болен . надо дать ему переболеть .
      просто экспл
  7. Тринадцатый Сегодня, 10:22
    Прочел одну книгу Прилепина, не понравилась.
    Тринадцатый
    1. DenZ Сегодня, 10:27
      Прочтите "Все что должно разрешиться" про Донбасс. Практически документальная книга. Очень понравилась.
      DenZ
    2. Толстоевский Сегодня, 11:09
      из разряда: " Однажды я подумал, но мне не понравилось" (С)
      Толстоевский
  8. Толстоевский Сегодня, 11:07
    крайне суровы укромастурбаторы
    Толстоевский

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