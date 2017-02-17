11:42 17 февраля

Советский пулемет НСВТ вошел в новый боевой модуль Индии

Как сообщает интернет-портал «ВПК», на выставке Aero India 2017 компанией Bharat Electronics Limited был продемонстрирован публике доработанный дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II.

Советский пулемет НСВТ вошел в новый боевой модуль Индии


Утверждается, что масса установки составляет 200 кг. В её состав входят 12,7-мм пулемет НСВТ, двухосевой стабилизатор, дневная камера, тепловизор и лазерный дальномер. Разработка длилась 7 месяцев, испытания, успешно завершившиеся в конце 2016 года, – 18 месяцев.


НСВТ-12,7 «Утес» – пулемёт, предназначенный для борьбы с легкобронированными наземными целями (бронетранспортерами), огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями, на дальности до 1000 м, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1500 м и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1500 м. Разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х в качестве замены устаревшего и тяжелого ДШК (ДШКМ). Своё название получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова. Приставка «Т» означает танковую модификацию.



В российской армии "Утес" постепенно заменяется пулеметом "Корд".

Модуль предназначен для танка Arjun Mk II, разрабатываемого Организацией оборонных проектов DRDO. Управление установкой осуществляется джойстиком, расположенном внутри танка. Предусматривается создание вариантов боевого модуля для вооружения обычных скоростных катеров и катеров на воздушной подушке ВМС ИНдии.


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Комментарии 11
  1. 210окв Сегодня, 10:17
    Лишь бы сам пулемет не начали переделывать..А то "Калаш" они ухитрились испоганить своими рученками...
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
      Советский пулемет НСВТ вошел в новый боевой модуль Индии

      Будь индусы помудрее - ставили бы "Корд" . Или рассчитывают что после полного перехода ВС РФ на "Корд" все списанные НСВ и НСВТ по дешёвке достанутся им на запцацки ?
      bouncyhunter
    2. Prapor-527 Сегодня, 10:22
      Как я понял пулеметы для модуля будут именно казахстанские "Утесы"?
      Prapor-527
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:24
        Ммм... в связи с чем?
        Юджин-Евгений
      2. uav80 Сегодня, 11:07
        Скорее Индийский от фирмы Ordnance Factory Board, они делают как сам НСВТ так и патроны к нему.
        Да и казахи их сейчас не производят, они в 2008 году прекратили выпуск Утёсов, и куда делись более 4000 пулеметов после остановки производства, это закрытая информация...
        uav80
    3. Зяблицев Сегодня, 10:38
      НСВТ, вспоминаю по своей танковой службе на Т-72, производил на меня неизгладимое впечатление....!
      Зяблицев
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:18
    Пока индусы танк свой создадут модуль этот безнадежно устореет .
    Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:18
    Пока индусы танк свой создадут модуль этот безнадежно устореет .
    Изгоняющий либероидов
  4. истопник Сегодня, 10:34
    Отлично! Пулемётный модуль готов! Дело за малым - сделать для него танк.
    истопник
  5. Mark68 Сегодня, 10:55
    Неизгладимые воспоминания от этого пулемета. Это точно. Самое трудное в НСВТ, который стоял на башне командира танка - это взвести затвор перед стрельбой (если не считать предварительной зарядки патронов в ленту). Обычно упираешься ногами куда придется и тянешь изо всей силы-моченьки и словами нехорошими еще помогаешь. Иногда с первого раза не всегда получалось взвести затвор. Вот интересно,как это делается в современной "роботизированной" версии? И ленты маловато все таки, быстрый расход. Хватает не надолго. Но когда стреляешь из такой машинки, ощущаешь себя суперменом, это точно. Даже танковый шлемак от легкой контузии не спасал. В ушах звон стоял еще минут пять, это точно.
    Mark68
    1. dubowitskij.vick Сегодня, 11:19
      "Вот интересно,как это делается в современной "роботизированной" версии? "

      А танковый двигун со всеми мощами и периферийными моторищами для чего?
      dubowitskij.vick

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