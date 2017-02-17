Советский пулемет НСВТ вошел в новый боевой модуль Индии
Как сообщает интернет-портал «ВПК», на выставке Aero India 2017 компанией Bharat Electronics Limited был продемонстрирован публике доработанный дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II.
Утверждается, что масса установки составляет 200 кг. В её состав входят 12,7-мм пулемет НСВТ, двухосевой стабилизатор, дневная камера, тепловизор и лазерный дальномер. Разработка длилась 7 месяцев, испытания, успешно завершившиеся в конце 2016 года, – 18 месяцев.
НСВТ-12,7 «Утес» – пулемёт, предназначенный для борьбы с легкобронированными наземными целями (бронетранспортерами), огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями, на дальности до 1000 м, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1500 м и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1500 м. Разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х в качестве замены устаревшего и тяжелого ДШК (ДШКМ). Своё название получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова. Приставка «Т» означает танковую модификацию.
В российской армии "Утес" постепенно заменяется пулеметом "Корд".
Модуль предназначен для танка Arjun Mk II, разрабатываемого Организацией оборонных проектов DRDO. Управление установкой осуществляется джойстиком, расположенном внутри танка. Предусматривается создание вариантов боевого модуля для вооружения обычных скоростных катеров и катеров на воздушной подушке ВМС ИНдии.
Утверждается, что масса установки составляет 200 кг. В её состав входят 12,7-мм пулемет НСВТ, двухосевой стабилизатор, дневная камера, тепловизор и лазерный дальномер. Разработка длилась 7 месяцев, испытания, успешно завершившиеся в конце 2016 года, – 18 месяцев.
НСВТ-12,7 «Утес» – пулемёт, предназначенный для борьбы с легкобронированными наземными целями (бронетранспортерами), огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями, на дальности до 1000 м, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1500 м и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1500 м. Разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х в качестве замены устаревшего и тяжелого ДШК (ДШКМ). Своё название получил по начальным буквам фамилий авторов — Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова. Приставка «Т» означает танковую модификацию.
В российской армии "Утес" постепенно заменяется пулеметом "Корд".
Модуль предназначен для танка Arjun Mk II, разрабатываемого Организацией оборонных проектов DRDO. Управление установкой осуществляется джойстиком, расположенном внутри танка. Предусматривается создание вариантов боевого модуля для вооружения обычных скоростных катеров и катеров на воздушной подушке ВМС ИНдии.