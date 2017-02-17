15:25 17 февраля

Ангольская армия осваивает китайскую бронетехнику

В конце января в ходе показательного учения мотострелковых подразделений ангольской армии были продемонстрированы китайские бронемашины WMA301 cо 105-мм пушками и командно-штабные машины на базе БТР WZ551, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.

Ангольская армия осваивает китайскую бронетехнику


О закупке этой техники Анголой в КНР ранее не было известно, отмечает издание.


И те и другие бронемашины производятся китайской компанией NORINCO. «Бронемашина WMA301 (PTL02, Assaulter) создана на основе БТР WZ551 (ZSL92, тип 92) c колесной формулой 6x6 и оснащена 105-мм пушкой, на этой же базе создана и закупленная Анголой командно-штабная машина. Все типы машин на основе БТР WZ551 выпускаются входящим в состав NORINCO предприятием Chongqing Tiema Industries Group Company (завод № 256) в Чунцине. Самоходное орудие WMA301 (PTL02) ранее в 2000-е годы поступало на вооружение НОАК, а в последние годы нашло значительный успех на африканском рынки», – говорится в материале.

На «черном» континенте их закупили Джибути, Камерун, Сенегал и Чад.



Один из ангольских офицеров рассказал журналу, что китайские WMA301 поступили в конце прошлого года, однако отказался назвать количество полученных машин.

Издание уточнило, что на упомянутых выше показательных учениях кроме китайской техники были задействованы «20 танков Т-55 и Т-72, 32 БМП-2 и МТ-ЛБ, 24 артиллерийских орудия и боевых машин РСЗО БМ-21, несколько установок ЗСУ-23-4 "Шилка"».

Использованы фотографии: Agencia Angola Press
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Комментарии 18
  1. Арон Заави Сегодня, 11:58
    С учетом значительных открытых териториий в Анголе эта техника позволит ВС Анголы быстрее маневрировать огневой поддержкой .
    Арон Заави
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
      Ну , то что китайцы уверенно лезут на чёрный континент давно не ново . И , судя по новостям , преуспевают в этом .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:42
        Они не просто лезут , а скоро будут считать его зоной своих интересов , скупили на корню все что можно.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
          Витя , не "будут" , а уже считают . И это тревожный звоночек не только России .
          bouncyhunter
  2. faterdom Сегодня, 12:08
    Да, а вообще-то Ангола была нашей вотчиной, а теперь вот китайцы вклиниваются. А ведь нашим непосредственным участием (и кубинским, нельзя не упомянуть) в боевых действиях была настойчиво подтверждена независимость этого государства.
    faterdom
    1. Vz.58 Сегодня, 12:11
      Из - за постоянных российских дискусий "Колесо или гусеница, России колёса не нужны, дорог нет, всё на гусеницы ставте" Россия потеряла хорошие рынки и деньги.
      Можно ведь было для России на гусеницах, а на экспорт на колёсах. И заводы бы работали, и люди зарабатывали, и в казну деньги бы шли. Но консервативные тежкодумы победили над экономическими интересами государства. Им всё чугун подавай.
      Vz.58
      1. истопник Сегодня, 12:30
        Поучи Россию оружейному экспорту и военно-технической политике.
        истопник
        1. PatriotRU Сегодня, 13:00
          Он дело говорит! А ты себя сидишь умником строишь
          PatriotRU
      2. faterdom Сегодня, 12:59
        Это у нас то колесной боевой техники нет???
        Просто китайцы "наверняка" дешевле, и кроме того, способны прокредитовать любую страну Африки и вообще третьего мира на закупку своего оружия + плюс сервис с китайскими специалистами, которых потом оттуда не выкуришь никогда.
        faterdom
  3. Злой 55 Сегодня, 12:09
    Ну посмотрим, превратят ли китайские БТР ангольские джунгли в борьбу братьев Марио или окажутся мертворожденными железяками..
    Злой 55
    1. Никкола Мак Сегодня, 15:14
      Джунглей не много и они на севере.Основное пространство - редколесье и саванны.
      Китайцы как производители явно оглядывались на опыт ЮАР - они в основной массе отказались от гусениц и перевели свою технику на колёса - здесь колеса оказались гораздо уместнее.
      И очень неплохо использовали эту технику в войне с той-же Анголой.
      Типичный пример - "Каракал":

      А перед этим вовсю использовали французский "Панар"AML (Eland Mk.1).
      Никкола Мак
  4. RUSIVAN Сегодня, 13:00
    Ангольская армия осваивает китайскую бронетехнику
    Если не говорить о том,что почти вся китайская техника это некогда советская,ничего принципиально нового Китай пока еще не придумал сам,кроме сплошного плагиата...
    RUSIVAN
    1. donavi49 Сегодня, 13:20
      Нет. Колеса он вообще копирует с европы если что. У этого БТРа - немецкие корни.

      Плюс, у них уже есть свой бумеранг - скопированный с Патрии. Причем наклепали уже семейство овер 1000 машин в НОАК, от БТРа до самоходного миномета/ПВО МД/колесного танка.

      И в ту же Венесуэлу уже продают, прокинув Арзамас который БТР-82А предлагал.
      donavi49
      1. RUSIVAN Сегодня, 14:34
        Картинка представленная вами очень отличается от той,что выставило ВО и я написал,что ПОЧТИ,а это не значит ВСЯ ,а основа как ни говорите,но чисто советские образцы,возможно с небольшими изменениями...
        RUSIVAN
        1. donavi49 Сегодня, 14:59
          У них нет ни одного колесного шасси на бронемашину с корнями СССР. Они изначально колесные шасси тащили из Европы.

          В новости картинка верная - ZSL92 является бестселлером Норинко, бронемашины на данном шасси (а там тоже семейство целое) проданы в более чем 20 стран мира, и используются в миссиях ООН. Однако разработка частично немецкая, частично своя.


          Однако для НОАК - это прошлое. Они сейчас вооружаются новым шасси ZBL-09 (колесный танк на этом шасси - я и приделал к посту выше), которое честно скопировано с Патрии! И только недавно получило экспортное разрешение - стартовый заказчик Венесуэла, которая бортанула Арзамас с БТР-82А.
          donavi49
  5. vasilev Сегодня, 13:22
    Российская военная техника-это качество,китайская-количество.У африканцев обычно варварское отношение к технике,поэтому для них подойдет техника качеством ниже,но в большем количестве.
    vasilev
  6. Печенег Сегодня, 13:31
    Пока Россия с Руандой контакт налаживает, Китай весь остальной континент к рукам прибирает.
    Печенег
  7. Olegovi4 Сегодня, 13:31
    на фото КШМ, люк по правому борту, между первым и вторым мостом. как через него входить/выходить в броне и со стволом? даже на фото видно, что очень маленький. или это всё же технологический люк (хотя вряд ли)?
    Olegovi4

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