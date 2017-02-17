Ангольская армия осваивает китайскую бронетехнику
В конце января в ходе показательного учения мотострелковых подразделений ангольской армии были продемонстрированы китайские бронемашины WMA301 cо 105-мм пушками и командно-штабные машины на базе БТР WZ551, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.
О закупке этой техники Анголой в КНР ранее не было известно, отмечает издание.
И те и другие бронемашины производятся китайской компанией NORINCO. «Бронемашина WMA301 (PTL02, Assaulter) создана на основе БТР WZ551 (ZSL92, тип 92) c колесной формулой 6x6 и оснащена 105-мм пушкой, на этой же базе создана и закупленная Анголой командно-штабная машина. Все типы машин на основе БТР WZ551 выпускаются входящим в состав NORINCO предприятием Chongqing Tiema Industries Group Company (завод № 256) в Чунцине. Самоходное орудие WMA301 (PTL02) ранее в 2000-е годы поступало на вооружение НОАК, а в последние годы нашло значительный успех на африканском рынки», – говорится в материале.
На «черном» континенте их закупили Джибути, Камерун, Сенегал и Чад.
Один из ангольских офицеров рассказал журналу, что китайские WMA301 поступили в конце прошлого года, однако отказался назвать количество полученных машин.
Издание уточнило, что на упомянутых выше показательных учениях кроме китайской техники были задействованы «20 танков Т-55 и Т-72, 32 БМП-2 и МТ-ЛБ, 24 артиллерийских орудия и боевых машин РСЗО БМ-21, несколько установок ЗСУ-23-4 "Шилка"».
О закупке этой техники Анголой в КНР ранее не было известно, отмечает издание.
И те и другие бронемашины производятся китайской компанией NORINCO. «Бронемашина WMA301 (PTL02, Assaulter) создана на основе БТР WZ551 (ZSL92, тип 92) c колесной формулой 6x6 и оснащена 105-мм пушкой, на этой же базе создана и закупленная Анголой командно-штабная машина. Все типы машин на основе БТР WZ551 выпускаются входящим в состав NORINCO предприятием Chongqing Tiema Industries Group Company (завод № 256) в Чунцине. Самоходное орудие WMA301 (PTL02) ранее в 2000-е годы поступало на вооружение НОАК, а в последние годы нашло значительный успех на африканском рынки», – говорится в материале.
На «черном» континенте их закупили Джибути, Камерун, Сенегал и Чад.
Один из ангольских офицеров рассказал журналу, что китайские WMA301 поступили в конце прошлого года, однако отказался назвать количество полученных машин.
Издание уточнило, что на упомянутых выше показательных учениях кроме китайской техники были задействованы «20 танков Т-55 и Т-72, 32 БМП-2 и МТ-ЛБ, 24 артиллерийских орудия и боевых машин РСЗО БМ-21, несколько установок ЗСУ-23-4 "Шилка"».
Использованы фотографии: Agencia Angola Press