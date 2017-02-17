ВСУ планируют вклиниться между Донецком и Горловкой

В штабных структурах частей «1-го АК ДНР» со ссылкой на оперативные данные «военной разведки» распространяется информация, что в период с 17.02.2017 по 19.02.2017 подразделения ВС Украины активизируются на Донецком направлении. Согласно данной информации, ВСУ якобы планируют проведение масштабных действий на основные передовые позиции оккупантов, что позволит украинской армии получить полноценный контроль над участком трассы Донецк - Горловка.

Из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские войска наращивают силы на Донецком направлении. Военная разведка ДНР получила сведения о намерениях украинских сил осуществить наступление на участке Донецк-Горловка в ближайшие дни с целью окончательного взятия под свой контроль автодороги, соединяющей эти города народной республики, и отрезать Горловку от сообщения с Донецком по кратчайшему маршруту.«Говорящая каска АТО», как называют небезызвестного представителя ВСУ Тымчука, называет такие сообщения от разведки ДНР «слухами».Тымчук пишет в Фейсбук При этом, по его же словам, представители противника (народная милиция ДНР) «снизили интенсивность обстрелов в районе Авдеевки в связи с нехваткой боеприпасов». Если проанализировать заявления Тымчука, то вполне понятно, почему у украинских войск возникло «желание» пойти на очередную провокацию именно на Донецком направления: в ВСУ полагают, что могут не столкнуться с активным сопротивлением и взять трассу под свой полный контроль.