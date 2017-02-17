15:23 17 февраля

ВСУ планируют вклиниться между Донецком и Горловкой

Из Донбасса приходят сообщения о том, что украинские войска наращивают силы на Донецком направлении. Военная разведка ДНР получила сведения о намерениях украинских сил осуществить наступление на участке Донецк-Горловка в ближайшие дни с целью окончательного взятия под свой контроль автодороги, соединяющей эти города народной республики, и отрезать Горловку от сообщения с Донецком по кратчайшему маршруту.

«Говорящая каска АТО», как называют небезызвестного представителя ВСУ Тымчука, называет такие сообщения от разведки ДНР «слухами».
Тымчук пишет в Фейсбук:

В штабных структурах частей «1-го АК ДНР» со ссылкой на оперативные данные «военной разведки» распространяется информация, что в период с 17.02.2017 по 19.02.2017 подразделения ВС Украины активизируются на Донецком направлении. Согласно данной информации, ВСУ якобы планируют проведение масштабных действий на основные передовые позиции оккупантов, что позволит украинской армии получить полноценный контроль над участком трассы Донецк - Горловка.



ВСУ планируют вклиниться между Донецком и Горловкой


При этом, по его же словам, представители противника (народная милиция ДНР) «снизили интенсивность обстрелов в районе Авдеевки в связи с нехваткой боеприпасов». Если проанализировать заявления Тымчука, то вполне понятно, почему у украинских войск возникло «желание» пойти на очередную провокацию именно на Донецком направления: в ВСУ полагают, что могут не столкнуться с активным сопротивлением и взять трассу под свой полный контроль.

Использованы фотографии: ВК
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Комментарии 58
  1. Мар.Тира Сегодня, 11:55
    Ну так накройте скопление карателей?Что мешает?Всё же есть.Координаты,"патроны",(судя по ответам командования их хватит), люди.Пора уж и на упреждение работать,а не смотреть в рот переговорщикам.Хорошего они ни когда на землю Донбасса не приносили?
    Мар.Тира
    1. boboss Сегодня, 11:59
      они дети.......низя их обижать
      boboss
      1. bulvas Сегодня, 12:02
        Цитата: boboss
        они дети.......низя их обижать


        Залезут в карман, там их и прихлопнут, не по-детски
        bulvas
        1. cniza Сегодня, 12:38
          Вот там им "нос" и прищемить надо , как это и сколько можно терпеть.
          cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:03
        Цитата: boboss
        они дети.......низя их обижать

        Нужно их обижать , а то вообще оборзели ! Пора им очередной котёл спроворить , а то уж очень у свидомых память короткая ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:40
          Паша привет, хунтята гонят народ на убой , надо нациков прищемить , остальные сами разбегутся.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
            Цитата: cniza
            хунтята гонят народ на убой , надо нациков прищемить , остальные сами разбегутся.

            Надо , Витя , ещё как надо . Этот нацистский сброд косить под корень вместе с их лидерами и бандерами-шухевичами !
            bouncyhunter
        2. Heapoiss Сегодня, 14:34
          "Пора им очередной котёл спроворить"
          Пусть сначала залезут поглубже.
          Надо их перемолотить там, где они по Минску 2 быть не могут, от слова совсем...
          Heapoiss
    2. Михаил Храмков Сегодня, 12:02
      Всё так и будет,как под Прохоровкой на Курской дуге,за час -полчаса до главной атаки.,обстрел из тяжёлой арты и РСЗО.
      Михаил Храмков
      1. 97110 Сегодня, 13:56
        Цитата: Михаил Храмков
        как под Прохоровкой на Курской дуге,за час -полчаса до главной атаки

        Под Прохоровкой встречный бой вовсе не за час-полтора до главной атаки, а в попытке остановить вклинившегося врага на третий(?) день после знаменитой контрартподготовки.
        97110
      2. Комментарий был удален.
    3. Igor Golov Сегодня, 12:03
      Ответить на провокации провокаторам не слишком жирно будет, а?
      Igor Golov
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:20
      [b] Мар.Тира[/b
      ]Пора уж и на упреждение работать,а не смотреть в рот переговорщикам.
      Это уже все поняли давно.Наконец-то и в России во весь голос заговорили об этом.Почти три года!Три! Воду в ступе толочь.А после убийства Толстых Михаила Сергеевича.Так хоть в полит шоу стал слышен чёткий голос что пора уже решать координально проблему с обстрелами.Да и киевской хунтой.
      Наблюдатель2014
      1. 97110 Сегодня, 14:09
        Цитата: Наблюдатель2014
        Наконец-то и в России во весь голос заговорили об этом

        Сделайте себе труд, посмотрите материалы ВО за 2014 год. Количество тогдашних путинслильщиков многократно превышает сегодняшних "наконец-то заговоривших". К моему глубокому сожалению ничего не изменится. Путин не даст в руки злым врагам козыря "Россия-агрессор". Тут давеча Сатановский с Кедми нагревали воду в ступе, поясняя зачем и почему будет так и никак иначе. Печально, но похоже на правду. Если наша сторона будет наступать, у Трампа не останется вариантов кроме защиты Украины от агрессора. А России надо, чтобы Трамп провёл аудит финансово-экономической деятельности урководителей свидомых и, посчитав украденные ими американские деньги, пришёл в ажиотацию и спросил у максимки с гингемой и маккейном:"Где деньги? Чё за дела?".
        97110
    5. сибиралт Сегодня, 12:27
      Любые активные действия ЛДНР - кость в горле нашим олигархам. Главное бизнес, а там хоть трава не расти. Чем наша экономика, по большому счету, отличается от украинской? Если посмотреть на уровень минимальной заработной платы, так ничем.
      сибиралт
      1. Cat Man Null Сегодня, 12:34
        Цитата: сибиралт
        чем наша экономика, по большому счету, отличается от украинской? Если посмотреть на уровень минимальной заработной платы, так ничем

        - фигею с широты Вашего кругозора
        - действительно, что есть экономика государства? Что в ней самое-самое главное?
        - конечно же, минимальная зарплата yes
        Cat Man Null
        1. Alexej Сегодня, 12:49
          Не стоит корить его, в основном у нас принято экономику мерить путем сравнения покупательских возможностей наших граждан с гражданами Швеции Нидерландов и Германии. Потребители по другому не думают.
          Alexej
      2. dzvero Сегодня, 13:08
        Минимальняя зарплата, равно как и средняя smile скорее политический инструмент, чем реальное отражение состояния економики. К ней привязаны всякие ставки, соцвыплаты, льготы, размер налогов и т.п., что очень влияет на бюджет. Чисто популистки государство может 'отвязать' все ето, установить размер минимальной оплаты в 1000 долларов, но вряд ли ето поможет населению.
        А про ЛДНР и бизнесс - ето из другой оперы. Мутно там очень...
        dzvero
        1. 97110 Сегодня, 14:24
          Цитата: dzvero
          А про ЛДНР и бизнесс - ето из другой оперы.

          Из той же самой. Что в Новороссии, не капитализм? И бизнес - это не только олигархи. Это ещё и прапорщики на складах. Мы - люди из раньшего времени. Как Паниковский - таких уже нет, а скоро совсем не будет (Цитирую Ильфа с Петровым). Вымрем по сроку службы, молодых, которые не вписались в рынок, утилизируют как нибудь, и воссияет КАПИТАЛИЗМ. Купят нашу "элиту" обещанием каких им хочется ништяков, убитых украинцев с обеих сторон прикопают, и будут дальше делить ресурсы и извлекать прибыль господа капиталисты.
          97110
          1. dzvero Сегодня, 14:58
            По большому счету - абсолютно согласен с Вами. Хотелось бы, чтобы будущее не было таким мрачным, только не знаю почему, но мне кажется что будет еще хуже... sad
            dzvero
    6. SR81 Сегодня, 12:58
      Да ерунда это все, обычный фейк. Сейчас на том направлении, силы примерно равны. На более крупномасштабное наступление укро президент не решится. Не подходящие время, спонсоры картбланш не дадут, а сам Порох - тряпка, хотя достаточно хитро.ж.опая для политика.
      По сути, пора уже этот Донбасс украм спихивать, в виде автономии с амнистией сепарам (иначе война будет бесконечной). Ежу понятно что за неделю до Киева, никто уже не дойдет. ВСУ хотя и медленно но верно наращивает свои силы, и без военной и финансовой помощи РФ уже бы теснила сепаратистов к границе. Забудьте о котлах, Россия не вмешается в этот конфликт открыто, поздно, и думаю в Кремле это прекрасном понимают. Факт в том что Донбасс, нам нафиг не вперся, и налоги я плачу не для того что бы содержать пенсионеров каких то там народных республик. Давно пора заканчивать этот берспеспективный дурдом, хоть мирняк будет спокойно жить, без ежедневных обстрелов со всех сторон.
      SR81
      1. 34 регион Сегодня, 13:48
        12.58. СР81! Как Донбасс спихивать? Просто так? Или как предмет торга? Допустим спихнули. Всех жителей ЛДНР под нож? Какие гарантии безопасности жителей? Счета Порошенко в Сбербанке? За каждого убитого жителя с его счёта будет списываться 1млн штрафа? Так друзья ему ещё два нарисуют в своей валюте и своём банке. Допустим отдали Донбасс. Кто (что) помешает украм вести провокации против Крыма? Наша армия их остановит? Как? В наступлении на Киев? Или будет сидеть в обороне? Допустим наступаем на Киев. Сразу вопли об агрессии русских и боевая тревога у НАТО. А войск они собрали там немало. Амерцы как всегда возьмут на себя самую тяжкую ношу, руководство операцией и поставками всего. Умирать будут члены. Возможно создание ЛДНР получилось спонтанно. Но это отвлекло силы от Крыма. Включить ЛДНР в состав России по итогам референдума? У нас на ДВ небольшое совместное сотрудничество с китайцами и японцами. А дык там проведут референдум о вхождении в состав Японии или Китая. Мы будем признавать тот референдум или нет? А вдруг чукчи захотят войти в состав США? А что? Мы им не развиваем ничего, а иностранцы поднимают их уровень жизни. Кто за высокий уровень жизни, тот голосует за отделение от России! Фантастический сценарий? Судя как мы голосуем за всё импортное, очень даже вероятен. В соревновании экономического уровня победит иностранец.
        34 регион
      2. samarin1969 Сегодня, 13:49
        "Факт в том что Донбасс, нам нафиг не вперся, и налоги я плачу не для того что бы содержать пенсионеров каких то там народных республик."
        Я тоже плачу налоги, и готов больше платить, и мне пофиг Сочи, чемпионат по футболу (а я люблю футбол), Сирия, Зенит-Арена и хорошие дороги, когда русские люди гибнут на Донбассе. И мне бабушки с Донбасса ближе чем те места куда "мы" посылаем гуманитарную и негуманитарную помощь.
        samarin1969
      3. Sergej1972 Сегодня, 13:52
        Вам нафиг не впёрлись несколько миллионов русских людей?
        Sergej1972
      4. woron333444 Сегодня, 14:05
        Донбас к руине ни каким боком. Нужно их отделять от руины.
        woron333444
  2. flSergius Сегодня, 12:00
    Провокации очень ожидаемы после введения ЧС в энергетике, а то вдруг стадо сообразит, что уж там-то не рука Кремля.
    flSergius
  3. Ustrushan Сегодня, 12:01
    Думаю для широкомасштабных действий еще рановато. Не раньше поздней весны. Не раньше.
    Ustrushan
    1. Red_Hamer Сегодня, 12:37
      21 февраля, вроде как, Петця предстаёт пред очами "нового" хозяина Белого дома. А там, будем посмотреть, с них станется и на 23 февраля. Галстуко-жеватель, вон к 08.08.08 небезызвестные действия приурочил, к Олимпийским играм в Пекине, другое дело чем это закончилось.
      Red_Hamer
  4. kirieeleyson Сегодня, 12:01
    Дааа, закончились боеприпасы. Давайте, наваливайте пока не подвезли, бараны. И наконец, закончить с этой историей новой Украины.
    kirieeleyson
  5. Ferdinant Сегодня, 12:04
    А коммуналка в Украине зашкаливает,водка дорожает,безработица растет.Правительство должно хоть,чем то население отвлекать,враг хитер и коварен ит.д.
    Ferdinant
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:14
      не только отвлекает,но пытается сократить поголовье неплатежеспособных.
      Ратник с пулеметом
    2. Опасный Сегодня, 14:23
      Фердинант! Коммуналка и у нас зашкаливает, и безработица растет и долги по зарплате тоже, а еще падает до сих пор производства и темпы строительства. Интересно, чем будет наше правительство отвлекать наше население?
      Опасный
      1. Cat Man Null Сегодня, 14:55
        Цитата: Опасный
        Коммуналка и у нас зашкаливает

        - у вас - это где?
        - зашкаливает - это сколько в месяц и за что?

        Цитата: Опасный
        а еще падает до сих пор производства

        - кто, простите, у Вас... падает? belay

        Цитата: Опасный
        и темпы строительства

        - "и животноводство!" (с) Стругацкие "Гадкие лебеди"
        Cat Man Null
        1. Опасный Сегодня, 15:09
          Не стройте дурачка из себя
          Опасный
  6. Мар.Тира Сегодня, 12:06
    Цитата: kirieeleyson
    Дааа, закончились боеприпасы. Давайте, наваливайте пока не подвезли, бараны. И наконец, закончить с этой историей новой Украины.

    Закончатся,военторг подвезёт!Тем более ВСУ переходит на стандарты НАТО,и боеприпасы от Советского оружия,им уже ни к чему.А продавать халяву украинцы умеют.
    Мар.Тира
  7. Koresh Сегодня, 12:13
    Тут это им не до штурма и не наступления, тут блокируют денежные потоки ветераны АТО, их гнать будут. Ну если начнут наступать то я думаю это будет поход на Киев. Солдаты уже не хотят умирать за бизнес Порошенка и Ахметова, И теперь интересно наше общество хотят разделить на тех кто защищает ветеранов АТО и поддерживает их блокаду, и людей кто хочет иметь тепло и свет дома и не платить за тарифы больше. Вот не знаю фейк или не фейк но один блокпост блокадников окружил спецназ СБУ.
    Koresh
    1. МИЛАР Сегодня, 12:31
      дай то Бог, чтоб не фейк! am
      МИЛАР
    2. Монархист Сегодня, 15:20
      Камрад Кoresh,я привык скептически смотреть на подобные новости. А вообще-то :"Ну если начнут наступление то я думаю это будет поход на Киев",чтоб состоялся такой поход надо:а наличие волевого командира и б) минимум мотострелковой батальон которому осточертенили правители. Ленин говорил,что надо общую идею, наличие партии которая возглавит и чтобы правительство не могло управлять. Я же думаю: если будет авторитетный командир и мотострелковой батальон и этого хватит ,чтоб устроить снежную лавину
      Монархист
  8. T017XA 777RUS Сегодня, 12:13
    походу опять котёл намечается)) опять как баранов на убой((
    T017XA 777RUS
  9. Eugen Satschenko Сегодня, 12:14
    Войти может и войдут, захватить может и захватят, а вот уйти из котла теперь без потерь ни кто уж такой возможности не предоставит.
    Eugen Satschenko
  10. vitaliy707 Сегодня, 12:17
    Неправильная новость, надо так писать:"ВСУ готовиться отхватить люлей между Лонецком и Горловкой и попасть в новый котел"
    vitaliy707
  11. sds87 Сегодня, 12:20
    Все это вялотекущее наступление ВСУ меня напрягает. Это продолжается уже очень долго. При этом мировая общественность слепа и не желает предпринимать реальные действия на полное прекращения огня. Все высказывают свою "озабоченность", но ровным счетом ничего не меняется. Россия сидит как в танке. Такое чувство, что в все стороны заинтересованы таким положением дел. А народ ДНР, который гибнет под обстрелом - это просто пешки, жизни которых не стоят и гроша.
    sds87
    1. Опасный Сегодня, 14:24
      Будем наедятся, что у наших хитрый и долговременный план
      Опасный
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
    всё неймется, бандерлогам ... да уже пора и рога им отваливать angry
    a.s.zzz888
  13. Donch4ak Сегодня, 12:21
    Интересно получается, знаем где, знаем когда и вместо того, чтобы накрыть всё это дело-начинаем кричать об этом на всю Ивановскую
    Donch4ak
  14. Мар.Тира Сегодня, 12:31
    Цитата: Koresh
    Вот не знаю фейк или не фейк но один блокпост блокадников окружил спецназ СБУ.

    Договорятся.Радикалы очень сильны в Раде.Тягнибок,Ярош,и прочая мерзость поднимут вой.Порошенко их боится!
    Мар.Тира
  15. RUSOIVAN Сегодня, 12:37
    "Подойдите ближе, бандерлоги!"
    RUSOIVAN
  16. Мар.Тира Сегодня, 12:37
    Цитата: Ustrushan
    Думаю для широкомасштабных действий еще рановато. Не раньше поздней весны. Не раньше.

    Это точно.Земля ещё мерзлая.А трупы АТО шников тяжело закапывать.в такую землю.
    Мар.Тира
    1. Olegovi4 Сегодня, 13:24
      Цитата: Мар.Тира
      тяжело закапывать.в такую землю.

      пожечь покрышки денёк (они это умеют) и ни каких проблем. прогреется.
      Olegovi4
  17. леонидыч Сегодня, 12:41
    Интересно, а сколько времени понадобится всей Украинской группировке в случае полномасштабного наступления на линии разграничения что бы дойти до нашей границы и сколько при этом будет потерь с обеих сторон.
    леонидыч
    1. Монархист Сегодня, 14:56
      Леонидович, думаю будет зависеть то нескольких слагаемых:а)желания ВСУшников воевать серьезно,б)стойкости ополченцев,в )наличия боеприпасов и выучки артиллеристов -ополченцев:Я. Кедми утверждает,что у ополченцев превосходство в артиллерии (в ютубе находил). Если только Кедми прав то дела всадников зерновые: превосходство в артиллерии и наличие хороших артиллеристов....
      Монархист
  18. Мавр Сегодня, 12:58
    Блин, если это нам так нервы мотает, то какого-же людям в прифронтовой зоне! С обеих сторон чего-то ждут. Чего?
    Мавр
  19. любитель Сегодня, 13:19
    Цитата: Мар.Тира

    Договорятся.Радикалы очень сильны в Раде.Тягнибок,Ярош,и прочая мерзость поднимут вой.Порошенко их боится!

    laughing
    Договариватся Пороху прийдется з самим собой.Блокируют депутаты из его коалиции,а так называемые "ветераны ато" -резервисты ВСУ ,призваные типа на военсборы
    любитель
  20. neoshef Сегодня, 13:21
    Ну, что-же, пусть сунутся, если хотят очередной котёл.
    neoshef
  21. dumkopff Сегодня, 13:25
    У меня такое впечатление, что ВСУ без звездячек как без пряников.
    dumkopff
  22. МВГ Сегодня, 13:46
    Когда. Это. Уже. Кончится ???
    МВГ
  23. Волька Сегодня, 13:50
    хотеть еще не значит мочь...
    Волька
  24. Монархист Сегодня, 14:39
    Цитата: Igor Golov
    Ответить на провокации провокаторам не слишком жирно будет, а?

    А если не давать"ответки"те будут борзеть
    Монархист
  25. Alexey-74 Сегодня, 15:10
    Они пришли с войной. Пора Захарченко и Плотницкому начать наступление по полной программе, а не только заявлять СМИ, и не только отвечать, но и самим переходить в полное наступление, силы и средства для этого есть....все равно как не тяни а Минска -3 не избежать, а укропы не остановятся....
    Alexey-74

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