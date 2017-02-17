В правительстве РФ одобрен протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере безопасности авиаперелётов

В целях обеспечения усиленных мер авиационной безопасности в условиях возросшей угрозы воздействия международных террористических организаций на деятельность гражданской авиации разработан проект Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации (далее – Протокол).



Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола и принято решение о проведении переговоров и о подписании Протокола.



Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.



Сроки возобновления полётов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

Сегодня стало известно о том, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с египетской стороной для обеспечения безопасности авиасообщения. Напомним, что на сегодняшний день гражданское авиасообщение с Египтом находится под временным запретом в связи с терактом на борту пассажирского лайнера в октябре 2015 года. Взрыв на борту самолёта произошёл над Синайским полуостровом – впоследствии ситуация была квалифицирована именно как террористический акт.Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами. Ранее СМИ сообщали, что египетские аэропорты для российских туристов могут открыться уже в текущем месяца. Официально же пока никакой точной даты не называется.Из заявления пресс-службы кабмина РФ:Наиболее нетерпеливые российские туристы, не обращая особого внимания на предупреждения об опасности, продолжают осуществлять туры в Египет - через третьи страны.