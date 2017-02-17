15:30 17 февраля

В правительстве РФ одобрен протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере безопасности авиаперелётов

Сегодня стало известно о том, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с египетской стороной для обеспечения безопасности авиасообщения. Напомним, что на сегодняшний день гражданское авиасообщение с Египтом находится под временным запретом в связи с терактом на борту пассажирского лайнера в октябре 2015 года. Взрыв на борту самолёта произошёл над Синайским полуостровом – впоследствии ситуация была квалифицирована именно как террористический акт.

Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами. Ранее СМИ сообщали, что египетские аэропорты для российских туристов могут открыться уже в текущем месяца. Официально же пока никакой точной даты не называется.

В правительстве РФ одобрен протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере безопасности авиаперелётов



Из заявления пресс-службы кабмина РФ:
В целях обеспечения усиленных мер авиационной безопасности в условиях возросшей угрозы воздействия международных террористических организаций на деятельность гражданской авиации разработан проект Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации (далее – Протокол).

Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола и принято решение о проведении переговоров и о подписании Протокола.

Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.

Сроки возобновления полётов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.


Наиболее нетерпеливые российские туристы, не обращая особого внимания на предупреждения об опасности, продолжают осуществлять туры в Египет - через третьи страны.

Использованы фотографии: www.cairo-airport.info
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Комментарии 7
  1. Самаритянин Сегодня, 12:15
    Красное море - опять "наш"?
    Улетал как-то из Шарма, в аэропорту свет 3-раза отключали за 20 мин... все сканеры, рамки и тд. не работали, так пускали так по внешнему осмотру...
    Чтобы было понятно это большая палатка :)))
    http://bezopasnost-tv.ru/upload/images/2016/06/Sh
    arm_airport.jpg
    Самаритянин
  2. Тамбовский Волк Сегодня, 12:20
    С помидорами "дружбу" наладили,теперь с апельсинами "дружить" будем,особенно после прощения всех долгов.Это же только мы "богатые",всем прощаем,вот только нам балалайку.
    Тамбовский Волк
    1. Самаритянин Сегодня, 12:22
      Цитата: Тамбовский Волк
      С помидорами "дружбу" наладили,теперь с апельсинами "дружить" будем,особенно после прощения всех долгов.Это же только мы "богатые",всем прощаем,вот только нам балалайку.

      А можно поподробнее, что мы простили Египту?
      Самаритянин
    2. Самаритянин Сегодня, 12:36
      Цитата: Тамбовский Волк
      С помидорами "дружбу" наладили,теперь с апельсинами "дружить" будем,особенно после прощения всех долгов.Это же только мы "богатые",всем прощаем,вот только нам балалайку.

      Как не крути, а мы помогли избавиться от любимчика Госдепа США Мухаммед Мурси...
      Египет покупает Российские товары в том числе и высокотехнологичные (в 2016 подписали меморандум на закупку 45 SSJ-100, например)
      А по товарооборот (до кризиса) равнялся Белорусскому...
      так что как не крути, а новости положительные! Не зря же наши ФСО в их аэропортах 2 - года работали!!!
      Самаритянин
      1. Тамбовский Волк Сегодня, 12:39
        А советские должки за оружие при СССР,а за плотины и другие вещи?
        Тамбовский Волк
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
    Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами


    А не будет-ли, как в том анекдоте-страшилке: "Ну что, покойнички, полетели?!". Совсем не хотелось бы так...
    a.s.zzz888
    1. Самаритянин Сегодня, 12:38
      Цитата: a.s.zzz888
      Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами


      А не будет-ли, как в том анекдоте-страшилке: "Ну что, покойнички, полетели?!". Совсем не хотелось бы так...

      Наши ФСО-шники работали в аэропортах Египта почти 2-а года!!! Думаю должно поменяться в лучшую сторону... надеюсь...
      Самаритянин

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