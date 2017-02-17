В правительстве РФ одобрен протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере безопасности авиаперелётов
Сегодня стало известно о том, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с египетской стороной для обеспечения безопасности авиасообщения. Напомним, что на сегодняшний день гражданское авиасообщение с Египтом находится под временным запретом в связи с терактом на борту пассажирского лайнера в октябре 2015 года. Взрыв на борту самолёта произошёл над Синайским полуостровом – впоследствии ситуация была квалифицирована именно как террористический акт.
Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами. Ранее СМИ сообщали, что египетские аэропорты для российских туристов могут открыться уже в текущем месяца. Официально же пока никакой точной даты не называется.
Из заявления пресс-службы кабмина РФ:
Наиболее нетерпеливые российские туристы, не обращая особого внимания на предупреждения об опасности, продолжают осуществлять туры в Египет - через третьи страны.
Протокол в сфере безопасности авиаперелётов между Египтом и Россией, одобренный в Москве, фактически свидетельствует о возможнсоти скорого открытия воздушного сообщения между двумя странами. Ранее СМИ сообщали, что египетские аэропорты для российских туристов могут открыться уже в текущем месяца. Официально же пока никакой точной даты не называется.
Из заявления пресс-службы кабмина РФ:
В целях обеспечения усиленных мер авиационной безопасности в условиях возросшей угрозы воздействия международных террористических организаций на деятельность гражданской авиации разработан проект Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации (далее – Протокол).
Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола и принято решение о проведении переговоров и о подписании Протокола.
Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.
Сроки возобновления полётов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.
Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола и принято решение о проведении переговоров и о подписании Протокола.
Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.
Сроки возобновления полётов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.
Наиболее нетерпеливые российские туристы, не обращая особого внимания на предупреждения об опасности, продолжают осуществлять туры в Египет - через третьи страны.
Использованы фотографии: www.cairo-airport.info