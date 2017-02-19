Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Не ходите, дети, в Африку гулять!»
Многопаспортные и многовекторные
Российские парламентские партии пытаются в срочном порядке «почистить» собственные ряды. На такие меры политические партии решились после известий о бегстве экс-депутата ГД РФ от КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Напомним, что Вороненков бежал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела о рейдерском захвате недвижимости в Москве.
Поговаривают, что даже Википедия знала о наличии у певицы-депутата ГД РФ Максаковой немецкого гражданства, а «Единая Россия» не знала... Поговаривают, что таких многопаспортных как Максакова («ЕР») и многовекторных как Вороненков (КПРФ) и в других партиях – порядком, но то ли чистка рядов похлеще чисток Авгиевых конюшен, то ли «одно из двух».
В общем, на поверхности одно: одним из немногих государств мира, готовых принимать подозреваемых в совершении экономических коррупционных преступлений (и не только экономических) (а Вороненкова в РФ обвиняют в рейдерстве и мошенничестве), является «незалежная во всех отношениях» Украина.
Комментарии наших читателей:
Kouldoom
Громобой
vandarus
О диверсантах и обеспокоенности
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ выразил обеспокоенность неготовностью украинских властей мирно решить конфликт на Донбассе и попытками Киева организовать диверсионно-террористическую деятельность на территории России.
Стоило только президенту обеспокоиться украинскими диверсантами, как погранслужба ФСБ РФ сообщила о задержании представителя радикальной укрогруппировки «Аскер». Речь идёт о двадцатилетнем Сеит-Ибрагиме Зайтуллаеве, который, предусмотрительно прихватив с собой удостоверение члена чубаровско-джемилевской бандгруппы, пытался попасть в Крым в обход пункта пропуска... Нет, ну Порошенко, значит, можно говорить, что он лично видел российских военнослужащих в Донбассе с паспортами, военными билетами, водительскими удостоверениями и портретами президента Путина в карманах, а крымским пограничникам прямо-таки и нельзя обнаружить у нарушителя государственной границы удостоверения члена нацбата...
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
Gun70
Ольгович
В ожидании американского летального оружия или исхода?
Украинская армия пытается взять Донбасс в клещи, чтобы впоследствии раздавить. Судя по всему, Порошенко готовит масштабное наступление в ближайшее же время. Эдакая своеобразная подготовка к очередной встрече «нормандской четверки» в формате переговоров министров иностранных дел.
На неделе разведка ДНР сообщила командованию о том, что украинские войска намереваются вклиниться между Донецком и Горловкой. Косвенное подтверждение таких намерений ВСУ опубликовала и «говорящая украинская каска» Тымчук, который у себя на страничке в соцсети написал о «получении информации о нехватке боеприпасов» у войск ЛДНР. Мол, пока у них проблемы с боеприпасами – нужно пользоваться ситуацией. Добавил укроэнтузиазма неувядающий в своей русофобии американский сенатор Маккейн, заявивший, что он «сам видел, как эти смелые украинские ребята воюют против русских сами – без поддержки американским оружием». Выступая на Мюнхенской конференции, Маккейн заявил:
Это очередная серия марлезонского (зачёркнуто») маккейновского балета, в которой «солист» пытается заставить администрацию осуществить закупки вооружений для разжигания нового этапа розни на Украине - с прицелом и на новое противостояние с РФ. Но все помнят, как Маккейна, не способного побеждать, охарактеризовал ранее Трамп...
Комментарии наших читателей:
Flinky
Egor-dis
Uncle Lee
Захар, это мужской поступок!
Известный российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что намерен остаться в Донбассе и взять в руки оружие для защиты региона от киевской агрессии. По словам Прилепина, которые он ранее высказал в ходе интервью газете «Комсомольская правда», он занял должность заместителя командира батальона (по работе с личном составом) специального назначения ВС ДНР.
Мнения представителей «заинтересованной общественности» разделились. От одобрений поступка и слов поддержки: «Захар – мужик!» до заявлений «И что Прилепин способен изменить?» По этому поводу можно много дискутировать, но глупо отрицать тот факт, что именно такие люди, как Захар Прилепин, во все времена и именовались «солью земли русской». Можно как угодно относиться к самому Прилепину и его творчеству, но ни к чему оспаривать то, что Донбасс давно бы лежал под наци-оккупацией, если бы не добровольцы, бросившие вызов майданным упырям и их зарубежным вдохновителям.
Комментарии наших читателей:
Zibelew
MoJloT
a.s.zzz888
temirtau72
«Виктор Леонов» спорит с американской исключительностью
Американские телеканалы продолжают выходить со «срочными» репортажами, в которых сообщается о действиях российского военного корабля «Виктор Леонов». Разведывательный корабль ВМФ РФ движется вдоль восточного побережья США (примерно в 120 км от него - в международных водах) на средней скорости около 10 узлов.
Ещё совсем недавно в США были явно удивлены наличием у российского Военно-морского флота кораблей, которые вообще способны осуществить переход через Атлантику. Убедив самих себя в том, что российские военные корабли давно распилены на лом, американские «партнёры», вдруг увидели, что «подходы»-то у русских стали случаться всё чаще. А если так, то возникла новая (хорошо забытая старая) традиция в американской риторике: «русская угроза!» Ну, никак не могут смириться с тем, что не только американскому флоту дозволено чертить маршруты в Мировом океане.
Комментарии наших читателей:
Proton
1536
Fast_mutant
Лётчик? – Иногда... Вообще-то я эндокринолог
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин дал интервью «Известиям», в котором ответил на насущные вопросы, касающиеся кадровой сферы вооруженных сил страны: укомплектованности офицерским составом, подготовки офицеров, численности контрактников.
Особый интерес вызвало заявление генерала Горемыкина о новом подходе к подготовке лётчиков. Речь идёт о подготовке лётного состава из офицеров ИТС с высшим образованием. Отмечено, что если они отлично знакомы с лётной техникой, то почему бы их не пересадить из ангаров за штурвал. Экономия... Вроде и вузы, готовящие лётчиков, в таком случае вообще могут не потребоваться.
Решение, конечно, интересное, но уж как-то слишком «оптимизационное». Значит ли оно, что к аналогичным приёмам МО РФ готово прибегать и на других направлениях? И значит ли оно, что каждый офицер-технарь не должен зарекаться от того, что рано или поздно будет усажен в кресло командира воздушного судна в целях ведомственной экономии?..
Советская классика в тему:
Комментарии наших читателей:
weksha50
andr327
astronom1973n
Уголёк
Альтернативой углю из Донбасса могут быть только поставки угля либо газа из России. Привозить уголь из ЮАР пока нет возможности, передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго Украины Игоря Насалика.
Не прошло и трёх лет, как украинские власти вдруг вспомнили, что на Донбассе живут люди. Наши, - говорят, - люди. Какая блокада?! А ну-ка разошлись там все, иначе натравим на блокираторов спецназ! Хотим, - говорят, - торговать с «отдельными районами», и всё тут. Пенсии платить не хотим, банковское обслуживание восстанавливать не хотим, а уголь хотим. Цэ ж наше... олигархическое... Цэ ж гроши в наши кошельки.
В итоге на неделе было объявлено чрезвычайное положение в топливно-энергетическом секторе Украины, а правосеки (ну, те, которые запрещены в РФ, как завещал Роскомнадзор) настолько возбудились, что пообещали Порошенко устроить «АТО» прямо под его окнами. Говорят: убери своих псов, а не то...
Семечки, друзья... Пора снова готовить семечки...
Комментарии наших читателей:
Cniza
Александр романов
kapitan92
Полное Лимпопо...
14 февраля газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации США указала, что российские военные якобы развернули подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". По мнению издания, это нарушает договор РСМД 1987 года. Россия отвергла данные обвинения, указав, что официально не предъявлялись доказательства указанной дислокации.
Складывается впечатление, что на Западе осталась только одна ветвь власти – причём «четвёртая». И это СМИ. Есть ещё одна «веточка». Это неназванные (анонимные, но оооочень авторитетные источники, которых никто не знает и не видел). И вот эти источники, прикрывая ладонью лицо, и вещают то о том, что у Путина есть фото Трампа с женщинами «пониженной социальной ответственности», то о том, что Россия что-то куда-то перебросила, то о том, что в российском спорте допинг аки хлеб. Потом заявления этих источников запускаются по инфокарусели, и они раскручиваются так быстро, насколько хватит средств у спонсоров раскрутки. А вы говорите: Лимпопо... Ах да, оно ж уже наше...
Комментарии наших читателей:
Зяблицев
Опасный
Svarog51
Бородатые на танках
Ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщает о том, что боевики «ИГ» (запрещено в РФ) впервые за долгое время провели полномасштабную танковую атаку на севере Ирака, в нескольких километрах от государственной границы с Сирией. Эту территорию под своим контролем удерживают курдские вооружённые отряды, а также представители арабского ополчения. Сообщается об атаках в районах Айн-Талауи, Айн-Шараи, Айн-аль-Хасан. В общей сложности позиции антиигиловских сил атаковали более 200 боевиков. Танковая атака была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.
На этом фоне приходят сообщения из Сирии, в которых говорится, что игиловцы осуществляют наступление и к западу от Эр-Ракки, где находятся позиции курдского ополчения. Боевики ведут штурм позиций в районе селений Байюд, Видиан, Кабира, Сувайдия и др. Эта операция, как сообщают сами игиловцы на подконтрольных им ресурсам, «стала возмездием за действия неверных курдских сил».
Комментарии наших читателей:
Шептун
donavi49
Deniska999
Тегеран предпочитает «Боинг»
Визит Дмитрия Рогозина в Иран официально отменили по неким «техническим причинам»: будто бы из-за нарушения «конфиденциальности». Надо полагать, это лишь повод, отговорка. Дело в том, что Иран строит свою стратегию без оглядки на Москву, экономически во многом зависимую от Запада, а Москве самостоятельная стратегия Ирана не нравится. Тегеран, к примеру, не прочь сотрудничать с Вашингтоном и даже закупать в США самолёты, несмотря на новые санкции и на то, что Вашингтон считает Тегеран «страной-террористом номер один». Столь гибкая политика Ирана не вписывается в жёсткие московские шаблоны.
Сам господин Рогозин отказался комментировать информацию в прессе о несостоявшемся визите в Иран: «Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать…»
Источники «Коммерсанта» утверждают, что поводом для резкого шага Рогозина стало оглашение Ираном информации о предстоящем визите: изначально Рогозин просил соблюдать конфиденциальность. Стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», заметил источник в аппарате правительства, например, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнёров на закупку самолётов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».
Издание напоминает, что недавно, в начале декабря прошлого года, авиакомпания «Iran Air» подписала с корпорацией «Боинг» контракт на поставку восьмидесяти самолётов: пятидесяти «Boeing-737» и тридцати «Boeing-777» в течение десяти лет.
А вот России у Ирана не светит. В 2016 году, отмечает «Коммерсант», «Гражданские самолёты Сухого» подписали с одной иранской авиакомпанией «меморандум о взаимопонимании» по поставкам «Sukhoi Superjet 100», но этот документ ни к чему Иран не обязывает. Тут России не повезло: перспективы контракта находятся в руках Минфина США. Если Минфин не разрешит, сделки не будет в принципе, ведь на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие.
О «кресте» на программе SSJ-100 пресса писала ещё в 2015 году. Ни для кого не секрет, что «Sukhoi SuperJet 100» создавался на базе зарубежных технологий. Иностранные узлы составляют в конечном продукте от 40% (оценка самого производителя) до 80% (данные независимых экспертов). Компания «Гражданские самолёты Сухого» в финансовом отчёте за второй квартал 2015 года, как передавала «Би-би-си», признала риски, связанные с санкциями западных государств против России. Отмечалось, что ужесточение санкций фактически поставит крест на программе SSJ-100.
Для укрепления союза с Ираном у России есть лишь одна возможность: использовать любые вероятные ошибки администрации Д. Трампа. Последний скор на непродуманные решения и заявления и легко находит врагов на международном уровне. Однако даже Трамп, которого трудно считать великим мыслителем, понимает, что отказываться от мирной самолётной сделки с Ираном американцам было бы ни к чему: ведь надо поднимать родную экономику. К тому же это позволит вбить существующий клин между Ираном и Россией поглубже.
А на обиженных воду возят.
Комментарии наших читателей:
сибиралт
xetai9977
апро
Не много ли взяли на себя, мистер Трамп?
Пришло время реально приструнить Саудовскую Аравию, Катар и прочих спонсоров «Аль-Каиды», «ИГ» (запрещены в РФ) и другие исламистские группировки. США рвётся противостоять террористам, однако одновременно мистер Трамп намерен сдерживать Иран, и его борьба с «ИГ» поэтому обречена на провал. Предсказуемый итог: победят в регионе русские, иранцы и сирийцы — с Америкой или без Америки.
Стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.
Комментарии наших читателей:
Татьяна
рюрикович
raid14
Глубокие противоречия и шкурные интересы
Между Турцией и Сирией существует множество глубоких противоречий, считает обозреватель Елена Громова. Загвоздка в том, что режим Эрдогана неоднократно высказывался в духе абсолютного неуважения к суверенитету Сирии. Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что его страна «не отдаст Эль-Баб Дамаску».
Цель Турции — вовсе не борьба с «ИГ». «Напротив, — пишет Громова, — Эрдоган оказывал этой организации всяческое содействие, в частности, покупал у террористов нефть по дешевке и поставлял им оружие. И теперь вдруг стал борцом против терроризма?» Участвуя в боях за Эль-Баб, Анкара преследует «свои шкурные интересы».
По последним сводкам, турецкие войска вошли в центр Эль-Баба. Эрдоган намеревается дойти до Ракки — для того, чтобы очистить значительную часть сирийской территории от «ИГ». Однако столкновения с сирийской армией могут начаться на любом из участков, где турецкие войска будут препятствовать сирийским.
Комментарии наших читателей:
ИмПерц
a.s.zzz888
elenagromova
Вежливый Айболит аннексировал Лимпопо
В эфире РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Напомним, что ранее жертвами пранкеров становились европейские и украинские политики и бизнесмены, включая Петра Порошенко и Игоря Коломойского. На сей раз пранкеры решили дозвониться до американского конгрессмена Максин Уотерс, ставшей в последнее время известной по двум причинам. Первая — её выступление в эфире прервал материал телеканала RT. Вторая — в ходе выступления в Конгрессе она заявила, что Россия «осуществляет вторжение в Корею».
В ходе разговора один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом и сообщил об «обеспокоенности возможностью отмены антироссийских санкций Трампом». Уотерс фактически подтвердила такие намерения Трампа. Далее пранкер решил усилить эффект, заявив о том, что «российские хакеры взломали серверы Лимпопо во время выборов в этой стране». «Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит», — отметил он.
Максин Уотерс, кстати, изъявила желание «конкретно» демократизировать тиранической режим д-ра Айболита, усаженного на трон Кремлём.
«Если что, — сказала она по телефону, — США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств… Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление».
Будем ждать следующего звонка пранкеров. Рекомендуем им обратиться к прямо к мистеру Маккейну. Со вторжением путинско-медведевских полчищ в Зазеркалье сможет справиться только этот прославленный ветеран.
Комментарии наших читателей:
faridg7
Ратник с пулеметом
Neputin
Добрых намерений не обнаружено
Недавно два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушив воздушного пространства гсоударства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.
Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров». «Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», — сказал изданию представитель французских ВВС. «С учётом такой скорости реакция с нашей стороны была необходима в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», — пояснил он.
Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения».
Трудно сказать, заметим, как должен демонстрировать «добрые намерения» бомбардировщик. Не залетел в чужое небо, не сбросил ни бомбы, ни листовки с призывом «Сдавайтесь!» и подписью Путина — разве этого французам мало?
Комментарии наших читателей:
birs
rasputin17
Svarog51
Дипломатический протест
Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что официальный Токио выражает протест в связи с присвоением Россией названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Напомним, ранее, на основании распоряжения главы правительства РФ Дмитрия Медведева, по инициативе Русского географического общества пять курильских безымянных островов получили названия. Один из островов назван в честь советского военачальника генерала Кузьмы Деревянко, который от Советского Союза подписал Акт о капитуляции Японии.
Информационное агентство Киодо передаёт заявление японского чиновника: «Такие действия (России) вызывают крайнее сожаление и не отвечают укреплению связей. Мы направили в Россию протест 13 февраля по дипломатическим каналам».
Какой протест, господин Ёсихидэ Суга? Ваши СМИ недавно заявили, что «Россия передаёт Японии северные территории под нажимом санкций». Такие публикации сильно укрепили дружбу между Москвой и Токио — или укрепили только чуть-чуть, вызвав братское недопонимание?
Комментарии наших читателей:
midivan
сибиралт
Weyland
ХПТ
Стал известен «хитрый план Трампа». Глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер в ходе одного из брифингов заявил о позиции Дональда Трампа по Крыму. По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Причём произойти это, как отметил пресс-секретарь Белого дома, на фоне деэскалации украинского конфликта. Другими словами, Трамп, по заявлению Спайсера, «уверен в том, что конфликт прекратится, как только Крым вернут под юрисдикцию Киева».
А тем временем один из министров Трампа потребовал от государств НАТО раскошелиться.
На встрече министров обороны государств НАТО побывал американский мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс, возглавляющий Пентагон. Побывал он там с целью внедрить в умы и сердца натовцев новую «доктрину Трампа»: раскошеливайся, член НАТО, и храбрая Америка тебя защитит!
Некоторые «эксперты» из России уверены, что запущен хитрый план Трампа, представляющий собой продолжение «хитрого плана Путина». В Москве, по-видимому, в ХПТ не верят, поскольку, по некоторым данным, Кремль велел государственным СМИ сократить положительное освещение деятельности президента США. Об этом сообщают агентства «Блумберг» и «Дойче Велле». «Би-би-си» отмечает, что такое решение отражает опасения Кремля по поводу того, что новая администрация США будет хуже относиться к России, чем ожидалось.
В колонке на сайте «Deutsche Welle» журналист Константин Эггерт написал следующее: «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК — в него входит телеканал «Россия» — поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: «Трампа больше нет».
Что касается мистера Мэттиса, то ему мы рекомендуем взять на вооружение лозунг «Хватит кормить Брюссель!»
Бешеный пёс должен выглядеть в глазах европейского истеблишмента достаточно крутым: некрутой впечатления не произведёт, и тогда заявления Дональда Трампа повиснут в воздухе, что плохо для президентского авторитета.
Почему Трамп и Мэттис «требуют» денег у НАТО? Причина проста: оба, особенно Трамп (преуспевающий бизнесмен), понимают, что Вашингтон анонсированную военную «перестройку» и гонку вооружений в одиночку не потянет. Поэтому «партнёрам», желающим защититься от «угрожающих» русских, придётся раскошелиться. Пусть пока не на все два процента от ВВП, но траты на оборону должны быть подняты уже в этом году — иначе мировой жандарм рассердится.
А чтобы Европа ощущала американскую солидарность, из Белого дома будут время от времени раздаваться гневные голоса в адрес Путина: «Верните Крым!»
Комментарии наших читателей:
Ботановед
Тамбовский Волк
Orel
*«Не ходите, дети, в Африку гулять!» - К.И. Чуковский «Бармалей»
Российские парламентские партии пытаются в срочном порядке «почистить» собственные ряды. На такие меры политические партии решились после известий о бегстве экс-депутата ГД РФ от КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Напомним, что Вороненков бежал из России после возбужденного в его отношении уголовного дела о рейдерском захвате недвижимости в Москве.
Поговаривают, что даже Википедия знала о наличии у певицы-депутата ГД РФ Максаковой немецкого гражданства, а «Единая Россия» не знала... Поговаривают, что таких многопаспортных как Максакова («ЕР») и многовекторных как Вороненков (КПРФ) и в других партиях – порядком, но то ли чистка рядов похлеще чисток Авгиевых конюшен, то ли «одно из двух».
В общем, на поверхности одно: одним из немногих государств мира, готовых принимать подозреваемых в совершении экономических коррупционных преступлений (и не только экономических) (а Вороненкова в РФ обвиняют в рейдерстве и мошенничестве), является «незалежная во всех отношениях» Украина.
Комментарии наших читателей:
Kouldoom
Какая же грязь в Госдуме собралась, ни лучше Верховной рады.
Громобой
Теперь только и остаётся, что постебаться над ними, но зло в том, что послушная Дума - это очень удобно для президента, но для развития страны пагубно. Когда власть между собой "спелась", это не единогласие, это значит, что некому вовремя одёрнуть. Некому компроматом топить нарушения коллег. Отсюда в стране многие непорядки. Дорожку протоптали, теперь так и будут при малейшем шухере "В Литву" бежать как при И.Грозном.
Интересно, они с чемоданчиком со сменой белья свалили или есть счета за границей и прочие ценности.
Интересно, они с чемоданчиком со сменой белья свалили или есть счета за границей и прочие ценности.
vandarus
Сколько еще таких вороненковых-максаковых в Госдуме и губернаторах чалится? Процентов 99?
О диверсантах и обеспокоенности
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ выразил обеспокоенность неготовностью украинских властей мирно решить конфликт на Донбассе и попытками Киева организовать диверсионно-террористическую деятельность на территории России.
Стоило только президенту обеспокоиться украинскими диверсантами, как погранслужба ФСБ РФ сообщила о задержании представителя радикальной укрогруппировки «Аскер». Речь идёт о двадцатилетнем Сеит-Ибрагиме Зайтуллаеве, который, предусмотрительно прихватив с собой удостоверение члена чубаровско-джемилевской бандгруппы, пытался попасть в Крым в обход пункта пропуска... Нет, ну Порошенко, значит, можно говорить, что он лично видел российских военнослужащих в Донбассе с паспортами, военными билетами, водительскими удостоверениями и портретами президента Путина в карманах, а крымским пограничникам прямо-таки и нельзя обнаружить у нарушителя государственной границы удостоверения члена нацбата...
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
Я что-то плохо понял - президенту только вчера об этом доложили, или он ждал, что с Украины сюда сплошь честные работяги потянутся? С начала гражданской войны на Украине приезжали такие же шпионы и диверсанты, которых ловили пачками!
Gun70
Это хорошо. По-моему, многие заметили: когда В.В.Путин выражает удивление или озабоченность - всегда следуют какие-нибудь хорошие события.
Ольгович
Так и надо объявить Руину ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством и продвигать это на международной арене.
В ожидании американского летального оружия или исхода?
Украинская армия пытается взять Донбасс в клещи, чтобы впоследствии раздавить. Судя по всему, Порошенко готовит масштабное наступление в ближайшее же время. Эдакая своеобразная подготовка к очередной встрече «нормандской четверки» в формате переговоров министров иностранных дел.
Донбасс в украинских клещах
Новая война на Украине: от Авдеевки до исчезнувшей ДРГ
ВСУ планируют вклиниться между Донецком и Горловкой
Новая война на Украине: от Авдеевки до исчезнувшей ДРГ
ВСУ планируют вклиниться между Донецком и Горловкой
На неделе разведка ДНР сообщила командованию о том, что украинские войска намереваются вклиниться между Донецком и Горловкой. Косвенное подтверждение таких намерений ВСУ опубликовала и «говорящая украинская каска» Тымчук, который у себя на страничке в соцсети написал о «получении информации о нехватке боеприпасов» у войск ЛДНР. Мол, пока у них проблемы с боеприпасами – нужно пользоваться ситуацией. Добавил укроэнтузиазма неувядающий в своей русофобии американский сенатор Маккейн, заявивший, что он «сам видел, как эти смелые украинские ребята воюют против русских сами – без поддержки американским оружием». Выступая на Мюнхенской конференции, Маккейн заявил:
Россияне убивают украинцев каждый божий день, они их просто убивают. Но дела могут пойти лучше, и это испытание для новой американской администрации.
Это очередная серия марлезонского (зачёркнуто») маккейновского балета, в которой «солист» пытается заставить администрацию осуществить закупки вооружений для разжигания нового этапа розни на Украине - с прицелом и на новое противостояние с РФ. Но все помнят, как Маккейна, не способного побеждать, охарактеризовал ранее Трамп...
Комментарии наших читателей:
Flinky
Клещи-то из говна и палок.
Если серьёзно, задолбали "всёпропальщики". Попрошенко способен только на очередную оперетку. На что-то большее: а) боеприпасов нет; б) Россия рядом.
Если серьёзно, задолбали "всёпропальщики". Попрошенко способен только на очередную оперетку. На что-то большее: а) боеприпасов нет; б) Россия рядом.
Egor-dis
Для того чтобы в очередной раз разрушить инфраструктуру и угробить производство, у них запасов хватит. Даже одних "Точек" уже мало не будет. А линию фронта тупо продавят числом, закидывая трупами. Накачают наркотой стадо с насильной мобилизации (которого уже под 100к голов) и погонят их на штурм. А следом уже будут идти контрактники и наемники из ЧВК и заниматься зачисткой. А Россия в очередной раз скажет: "не поддаваться на провокации" и соблюдать "Минск", которому, как известно, "нет альтернативы", и выскажет очередную озабоченность на СБ ООН. И, возможно даже, суток через пять, будет отдан приказ о военной помощи, который подоспеет в аккурат к моменту, когда ВСУ, зачистив территорию от населения, выйдет на границы с Россией.
Uncle Lee
Многие подумали, что это возрождается "Русский мир", а это война олигархата за бабло ! Вот и вся подоплека...
Захар, это мужской поступок!
Известный российский писатель Захар Прилепин заявил о том, что намерен остаться в Донбассе и взять в руки оружие для защиты региона от киевской агрессии. По словам Прилепина, которые он ранее высказал в ходе интервью газете «Комсомольская правда», он занял должность заместителя командира батальона (по работе с личном составом) специального назначения ВС ДНР.
Захар Прилепин стал заместителем командира батальона в ДНР
Захар Прилепин о правде, "пятой колонне" и войне
Захар Прилепин о правде, "пятой колонне" и войне
Мнения представителей «заинтересованной общественности» разделились. От одобрений поступка и слов поддержки: «Захар – мужик!» до заявлений «И что Прилепин способен изменить?» По этому поводу можно много дискутировать, но глупо отрицать тот факт, что именно такие люди, как Захар Прилепин, во все времена и именовались «солью земли русской». Можно как угодно относиться к самому Прилепину и его творчеству, но ни к чему оспаривать то, что Донбасс давно бы лежал под наци-оккупацией, если бы не добровольцы, бросившие вызов майданным упырям и их зарубежным вдохновителям.
Комментарии наших читателей:
Zibelew
Лев Толстой воевал в Крымской войне, командовал батареей, был офицером артиллеристом. Лермонтов воевал на Кавказе. Может и Прилепин напишет о войне на Донбассе...
MoJloT
И что? Они в Российской Армии служили, а не собирали себе отрядик на войнушку.
a.s.zzz888
Удачи тебе, замкомбата! Будь жив, и твои солдаты пусть живыми домой придут!
temirtau72
Можно много говорить на тему Новороссии и помощи ей, а можно, взяв за основу поступок Прилепина и не говоря много слов, делать дело. Успехов Вам, товарищ Прилепин!
«Виктор Леонов» спорит с американской исключительностью
Американские телеканалы продолжают выходить со «срочными» репортажами, в которых сообщается о действиях российского военного корабля «Виктор Леонов». Разведывательный корабль ВМФ РФ движется вдоль восточного побережья США (примерно в 120 км от него - в международных водах) на средней скорости около 10 узлов.
Корабль ВМФ "Виктор Леонов" провёл разведку у крупнейшей базы ВМС США Норфолк
"Виктор Леонов" провёл патрулирование у восточного побережья США
"Виктор Леонов" провёл патрулирование у восточного побережья США
Ещё совсем недавно в США были явно удивлены наличием у российского Военно-морского флота кораблей, которые вообще способны осуществить переход через Атлантику. Убедив самих себя в том, что российские военные корабли давно распилены на лом, американские «партнёры», вдруг увидели, что «подходы»-то у русских стали случаться всё чаще. А если так, то возникла новая (хорошо забытая старая) традиция в американской риторике: «русская угроза!» Ну, никак не могут смириться с тем, что не только американскому флоту дозволено чертить маршруты в Мировом океане.
Комментарии наших читателей:
Proton
Русские идут, русские летят, русские плывут.
1536
А что в этом такого? Почему американцы так удивляются? Они посылают свои корабли в Чёрное море, где им нечего делать вообще, а мы по-прежнему переживаем за индейцев, вероломно выселенных правительством США в резервации в штате Делавер.
Fast_mutant
Он просто прикидывал, где лучше проложить "пролив Сталина"...
Лётчик? – Иногда... Вообще-то я эндокринолог
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин дал интервью «Известиям», в котором ответил на насущные вопросы, касающиеся кадровой сферы вооруженных сил страны: укомплектованности офицерским составом, подготовки офицеров, численности контрактников.
Особый интерес вызвало заявление генерала Горемыкина о новом подходе к подготовке лётчиков. Речь идёт о подготовке лётного состава из офицеров ИТС с высшим образованием. Отмечено, что если они отлично знакомы с лётной техникой, то почему бы их не пересадить из ангаров за штурвал. Экономия... Вроде и вузы, готовящие лётчиков, в таком случае вообще могут не потребоваться.
Решение, конечно, интересное, но уж как-то слишком «оптимизационное». Значит ли оно, что к аналогичным приёмам МО РФ готово прибегать и на других направлениях? И значит ли оно, что каждый офицер-технарь не должен зарекаться от того, что рано или поздно будет усажен в кресло командира воздушного судна в целях ведомственной экономии?..
Советская классика в тему:
Комментарии наших читателей:
weksha50
"в 2016 году впервые проведена подготовка летчиков из офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. Это люди, окончившие профильные военные вузы, досконально знающие устройство самолета и принципы действия его механизмов"...
Можно подумать, что в наших ВВС-ВКС образовался переизбыток специалистов ИАС... Теперь они не просто летчики-пилоты, а, по наземным понятиям - шофера, а не водители... Смогут любую поломку даже в воздухе устранить...
Нет, вот чем сильна Россия всегда была - так это непредсказуемостью принимаемых решений... Особенно на уровне "князей"-руководителей... Это ж надо - нашли выход из положения...
Зато - ни слова о подготовке будущих специалистов той же ИАС... Сколько училищ в свое время порезали-уничтожили...
Можно подумать, что в наших ВВС-ВКС образовался переизбыток специалистов ИАС... Теперь они не просто летчики-пилоты, а, по наземным понятиям - шофера, а не водители... Смогут любую поломку даже в воздухе устранить...
Нет, вот чем сильна Россия всегда была - так это непредсказуемостью принимаемых решений... Особенно на уровне "князей"-руководителей... Это ж надо - нашли выход из положения...
Зато - ни слова о подготовке будущих специалистов той же ИАС... Сколько училищ в свое время порезали-уничтожили...
andr327
Может и по отчетам вверху и хорошо, но смотря на реальное состояние как то не вериться. Условия службы офицерского состава (особенно младшего) ужасные. Из-за нехватки младших офицеров нагрузки не реально высокие, заботы и быт подчиненных командиров не очень интересует. Контрактники в большинстве своем не стали опорой офицеров, да и командный состав им не доверяет, перекладывая их задачи на младших офицеров. Проведенная оптимизация офицерского состава очень далека от идеала (вернее просто нормы).
Да и офицеры меня поймут: пиджак все-таки так и останется пиджаком (ребята только не обижайтесь, в чем-то вы парни очень героические).
Да и офицеры меня поймут: пиджак все-таки так и останется пиджаком (ребята только не обижайтесь, в чем-то вы парни очень героические).
astronom1973n
Не боясь навлечь на себя гнева могу сказать, что основная масса кадровиков -это хитропопые хитрованы.Работая(а не служа )в большинстве в своих интересах. Выше кадров - только солнце, так говорили. Есть конечно ответственные офицеры, но... Вспомните, люди служивые, как осуществлялись переводы с места на место, как присваивались звания и ставили на должности! оооо...история об этом умалчивает. И Горемыкин-парень из высшего обчества не исключение из правил. Можно говорить и рассуждать о том, что Сердюков такой-сякой не хороший, а все вокруг него были белые белые и пушистые, но! Из громадной массы офицеров идущих, грубо говоря, по нож реформ можно и Нужно было выделить отличных работоспособных специалистов. Чего сделано не было, кто смог, тот пристроился, а остальных -гуляй парень! Вот и дыра образовалась, то что ее заткнули - это ни о чем не говорит, так и о качестве поставляемых кадров "нового облика" в частности отзывы не особо лестные. Поживем-увидим, что дальше. Хотелось бы, чтобы 22 июня не повторилось ,а равно не повторилась ситуация с подготовкой офицерских кадров всех звеньев управления как перед началом войны 1941 года.
Уголёк
Альтернативой углю из Донбасса могут быть только поставки угля либо газа из России. Привозить уголь из ЮАР пока нет возможности, передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго Украины Игоря Насалика.
Киев: предотвратить энергетический коллапс могут лишь поставки из России
Порошенко подписал указ о "нейтрализации угроз энергобезопасности"
ЕС призвал Порошенко срочно решить проблему блокады неподконтрольных Киеву территорий
Порошенко подписал указ о "нейтрализации угроз энергобезопасности"
ЕС призвал Порошенко срочно решить проблему блокады неподконтрольных Киеву территорий
Не прошло и трёх лет, как украинские власти вдруг вспомнили, что на Донбассе живут люди. Наши, - говорят, - люди. Какая блокада?! А ну-ка разошлись там все, иначе натравим на блокираторов спецназ! Хотим, - говорят, - торговать с «отдельными районами», и всё тут. Пенсии платить не хотим, банковское обслуживание восстанавливать не хотим, а уголь хотим. Цэ ж наше... олигархическое... Цэ ж гроши в наши кошельки.
В итоге на неделе было объявлено чрезвычайное положение в топливно-энергетическом секторе Украины, а правосеки (ну, те, которые запрещены в РФ, как завещал Роскомнадзор) настолько возбудились, что пообещали Порошенко устроить «АТО» прямо под его окнами. Говорят: убери своих псов, а не то...
Семечки, друзья... Пора снова готовить семечки...
Комментарии наших читателей:
Cniza
Мечутся, как буйные помешанные , ждут быстрей лета , а что потом даже не задумываются.
Александр романов
Цитата: himRa
«Порошенко тебя не поймут! преследуя прибыль, фактически ты поддерживаешь сепаратистов.
Вы узко мыслите, нужно масштабнее по-украински, по-европеиски:
«Патриоты блокируют поставки угля, чтобы предотвратить финансирование террористов, которые на самом деле российские войска, которые без этого финансирования не смогут воевать. Но блокада в интересах России, которой выгодно, чтобы уголь поставлялся не из Донбасса, который она оккупирует, а прямо из России.
Правительство говорит, что страна без донецкого угля не выживет, но блокировать его поставки не мешает, потому что блокаду осуществляют воины подразделений МВД и депутаты из правящей коалиции, которые избивают сотрудников МВД, которые пытаются блокаду снять. А Донбасс нужно вернуть, потому что там наши люди, но поставлять туда лекарства и еду нельзя, потому что они террористы.
«Порошенко тебя не поймут! преследуя прибыль, фактически ты поддерживаешь сепаратистов.
Вы узко мыслите, нужно масштабнее по-украински, по-европеиски:
«Патриоты блокируют поставки угля, чтобы предотвратить финансирование террористов, которые на самом деле российские войска, которые без этого финансирования не смогут воевать. Но блокада в интересах России, которой выгодно, чтобы уголь поставлялся не из Донбасса, который она оккупирует, а прямо из России.
Правительство говорит, что страна без донецкого угля не выживет, но блокировать его поставки не мешает, потому что блокаду осуществляют воины подразделений МВД и депутаты из правящей коалиции, которые избивают сотрудников МВД, которые пытаются блокаду снять. А Донбасс нужно вернуть, потому что там наши люди, но поставлять туда лекарства и еду нельзя, потому что они террористы.
kapitan92
За всей этой " возней " скрывается очередной этап борьбы разных финансовых групп..
На кону активы донецкого олигарха . Для этого необходимо «отжать» у Ахметова два металлургических комбината в Мариуполе, которые как раз и пользуются антрацитом с «оккупированных территорий».
Гройсман, Аваков представляют собой группу во власти, не заинтересованную в усилении Порошенко, и, возможно, у них есть соглашение с тем же Ахметовым. Поэтому Гройсман сейчас и рассказывает сказки об отключениях.
Президент может пока не реагировать по двум причинам. Во-первых, он не хочет публично вступать в прямой конфликт с националистами, несмотря на весь вред, который они несут. На данный момент националисты, среди них и бойцы добровольческих батальонов, представляют собой серьезную опасность для украинской власти».
Возможно, что блокада – часть какого-то закулисного политического торга с Донецком, Луганском или Москвой, а возможно, и просто борьба с Ринатом Ахметовым, чьи активы в первую очередь страдают в результате блокады.
Если участники этой "большой игры" не успеют вовремя остановиться, то устроят настоящий энергетический кризис не только Донецкой и Луганской областям, но и всему центру Украины
На кону активы донецкого олигарха . Для этого необходимо «отжать» у Ахметова два металлургических комбината в Мариуполе, которые как раз и пользуются антрацитом с «оккупированных территорий».
Гройсман, Аваков представляют собой группу во власти, не заинтересованную в усилении Порошенко, и, возможно, у них есть соглашение с тем же Ахметовым. Поэтому Гройсман сейчас и рассказывает сказки об отключениях.
Президент может пока не реагировать по двум причинам. Во-первых, он не хочет публично вступать в прямой конфликт с националистами, несмотря на весь вред, который они несут. На данный момент националисты, среди них и бойцы добровольческих батальонов, представляют собой серьезную опасность для украинской власти».
Возможно, что блокада – часть какого-то закулисного политического торга с Донецком, Луганском или Москвой, а возможно, и просто борьба с Ринатом Ахметовым, чьи активы в первую очередь страдают в результате блокады.
Если участники этой "большой игры" не успеют вовремя остановиться, то устроят настоящий энергетический кризис не только Донецкой и Луганской областям, но и всему центру Украины
Полное Лимпопо...
14 февраля газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации США указала, что российские военные якобы развернули подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". По мнению издания, это нарушает договор РСМД 1987 года. Россия отвергла данные обвинения, указав, что официально не предъявлялись доказательства указанной дислокации.
Складывается впечатление, что на Западе осталась только одна ветвь власти – причём «четвёртая». И это СМИ. Есть ещё одна «веточка». Это неназванные (анонимные, но оооочень авторитетные источники, которых никто не знает и не видел). И вот эти источники, прикрывая ладонью лицо, и вещают то о том, что у Путина есть фото Трампа с женщинами «пониженной социальной ответственности», то о том, что Россия что-то куда-то перебросила, то о том, что в российском спорте допинг аки хлеб. Потом заявления этих источников запускаются по инфокарусели, и они раскручиваются так быстро, насколько хватит средств у спонсоров раскрутки. А вы говорите: Лимпопо... Ах да, оно ж уже наше...
Комментарии наших читателей:
Зяблицев
Из него нужно официально выйти! Как говорится, на одной лопате опытный проверяющий может найти 40 недостатков, а если выкинуть лопату - то недостаток будет один - нет лопаты!
Опасный
Ну да, а американцы только этого и добиваются. При выходе из этого договора, американцы в ответ могут разместить свои ракеты и в Европе, и на Ближнем Востоке. Подлетное время до крупных городов - меньше получаса. Вам как раз на то, чтобы опустошить сфинктер. Думаете, у нас в Минобороны и Генштабе дураки сидят? Там все давно все проанализировали, и как бы нам не хотелось иметь такие ракеты малого и среднего радиуса, минусов в этом гораздо больше для нашей страны. Думать надо иногда, чем урякать с мягкого кресла.
Что значит выйти из всех договоров? Вы знаете что это, сколько их и о чем там речь?? Может вам министром устроиться обороны и иностранных дел в одном лице? Наши же наверху чет недопонимают наверно, раз до сих пор что-то подписывают с американцами и что-то исполняют?
Что значит выйти из всех договоров? Вы знаете что это, сколько их и о чем там речь?? Может вам министром устроиться обороны и иностранных дел в одном лице? Наши же наверху чет недопонимают наверно, раз до сих пор что-то подписывают с американцами и что-то исполняют?
Svarog51
А мне сразу фильм "ДМБ" вспомнился:
- Товарищ прапорщик! А может бахнем?
- Обязательно бахнем, но позже!
- Товарищ прапорщик! А может бахнем?
- Обязательно бахнем, но позже!
Бородатые на танках
Ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщает о том, что боевики «ИГ» (запрещено в РФ) впервые за долгое время провели полномасштабную танковую атаку на севере Ирака, в нескольких километрах от государственной границы с Сирией. Эту территорию под своим контролем удерживают курдские вооружённые отряды, а также представители арабского ополчения. Сообщается об атаках в районах Айн-Талауи, Айн-Шараи, Айн-аль-Хасан. В общей сложности позиции антиигиловских сил атаковали более 200 боевиков. Танковая атака была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.
На этом фоне приходят сообщения из Сирии, в которых говорится, что игиловцы осуществляют наступление и к западу от Эр-Ракки, где находятся позиции курдского ополчения. Боевики ведут штурм позиций в районе селений Байюд, Видиан, Кабира, Сувайдия и др. Эта операция, как сообщают сами игиловцы на подконтрольных им ресурсам, «стала возмездием за действия неверных курдских сил».
Комментарии наших читателей:
Шептун
Интересно, сколько танков принимало участие в этой танковой атаке?
donavi49
До 6 Т-72/Т-62/Т-55 + БМП и истшихадии + бомбардировщики с ВОГами.
В Сирии сейчас теснят курдов: из Аль-Баба и окрестных нп вывели основные силы и бросили под Ракку. В Аль-Бабе и окрестных нп остались лишь местные ополчения (которые за день в целом прекратили организованное сопротивление), некоторое количество бабахов с миссией амалии истшихадии (ну, взорваться/помереть).
В Сирии сейчас теснят курдов: из Аль-Баба и окрестных нп вывели основные силы и бросили под Ракку. В Аль-Бабе и окрестных нп остались лишь местные ополчения (которые за день в целом прекратили организованное сопротивление), некоторое количество бабахов с миссией амалии истшихадии (ну, взорваться/помереть).
Deniska999
Насчет прекращения сопротивления в Эль-Бабе вы преувеличиваете. Турки никак Кабасин и Бзаа взять не могут и зависли в северных предместьях города.
Тегеран предпочитает «Боинг»
Визит Дмитрия Рогозина в Иран официально отменили по неким «техническим причинам»: будто бы из-за нарушения «конфиденциальности». Надо полагать, это лишь повод, отговорка. Дело в том, что Иран строит свою стратегию без оглядки на Москву, экономически во многом зависимую от Запада, а Москве самостоятельная стратегия Ирана не нравится. Тегеран, к примеру, не прочь сотрудничать с Вашингтоном и даже закупать в США самолёты, несмотря на новые санкции и на то, что Вашингтон считает Тегеран «страной-террористом номер один». Столь гибкая политика Ирана не вписывается в жёсткие московские шаблоны.
Сам господин Рогозин отказался комментировать информацию в прессе о несостоявшемся визите в Иран: «Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать…»
Источники «Коммерсанта» утверждают, что поводом для резкого шага Рогозина стало оглашение Ираном информации о предстоящем визите: изначально Рогозин просил соблюдать конфиденциальность. Стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», заметил источник в аппарате правительства, например, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнёров на закупку самолётов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями».
Издание напоминает, что недавно, в начале декабря прошлого года, авиакомпания «Iran Air» подписала с корпорацией «Боинг» контракт на поставку восьмидесяти самолётов: пятидесяти «Boeing-737» и тридцати «Boeing-777» в течение десяти лет.
А вот России у Ирана не светит. В 2016 году, отмечает «Коммерсант», «Гражданские самолёты Сухого» подписали с одной иранской авиакомпанией «меморандум о взаимопонимании» по поставкам «Sukhoi Superjet 100», но этот документ ни к чему Иран не обязывает. Тут России не повезло: перспективы контракта находятся в руках Минфина США. Если Минфин не разрешит, сделки не будет в принципе, ведь на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие.
О «кресте» на программе SSJ-100 пресса писала ещё в 2015 году. Ни для кого не секрет, что «Sukhoi SuperJet 100» создавался на базе зарубежных технологий. Иностранные узлы составляют в конечном продукте от 40% (оценка самого производителя) до 80% (данные независимых экспертов). Компания «Гражданские самолёты Сухого» в финансовом отчёте за второй квартал 2015 года, как передавала «Би-би-си», признала риски, связанные с санкциями западных государств против России. Отмечалось, что ужесточение санкций фактически поставит крест на программе SSJ-100.
Для укрепления союза с Ираном у России есть лишь одна возможность: использовать любые вероятные ошибки администрации Д. Трампа. Последний скор на непродуманные решения и заявления и легко находит врагов на международном уровне. Однако даже Трамп, которого трудно считать великим мыслителем, понимает, что отказываться от мирной самолётной сделки с Ираном американцам было бы ни к чему: ведь надо поднимать родную экономику. К тому же это позволит вбить существующий клин между Ираном и Россией поглубже.
А на обиженных воду возят.
Комментарии наших читателей:
сибиралт
А почему Иран должен покупать наши «Суперджеты»? Они же собирается из комплектующих типа с мира по нитке на основе общелиберальных ценностей. Стоит хотя бы одному поставщику-кооператору забыковать, и сборке конец.
xetai9977
Я говорил это не раз. Все эти разговорчики о "союзничестве" Ирана не стоят выеденного яйца. Иранцы в массе фанаты западной культуры и западного образа жизни — и при шахе, и сейчас. Они мечтают о тесном сближении с Западом. Вся эта шумиха в прессе и официоз не могут обмануть тех, кто хорошо знает иранцев.
апро
Всё правильно, всё сходится, Иран не наш. Иран на сегодня обладает большим суверенитетом, чем Россия. Своей непоследовательной политикой правительство России само загнала себя в тупик. Ну, поживём — увидим.
Не много ли взяли на себя, мистер Трамп?
Пришло время реально приструнить Саудовскую Аравию, Катар и прочих спонсоров «Аль-Каиды», «ИГ» (запрещены в РФ) и другие исламистские группировки. США рвётся противостоять террористам, однако одновременно мистер Трамп намерен сдерживать Иран, и его борьба с «ИГ» поэтому обречена на провал. Предсказуемый итог: победят в регионе русские, иранцы и сирийцы — с Америкой или без Америки.
Стороны, ведущие в Сирии и Ираке борьбу против «ИГ», «Аль-Каиды» и прочих джихадистских группировок, призывают Трампа одуматься, отказаться от антииранской стратегии и начать реальное, а не словесное противодействие террористам-исламистам на Ближнем Востоке. Но, похоже, президент Трамп, чьи политические действия смахивают на авантюры коллеги-республиканца Буша-младшего, голосу разума не внемлет.
Комментарии наших читателей:
Татьяна
Для Трампа всё не так просто! Над Трампом довлеют глобалисты из бывшей команды Обамы и Клинтон с их политическим заделом, подкреплённым реальными действиями материально и финансово. Мы видим отчётливо это, например, в той же Европе с усилением вооружения стран НАТО. Аналогичный задел, наверняка, оставил за собою режим Обамы — Клинтон на БВ.
Трамп слишком мало имеет реальной власти (саботаж судьями отдельных штатов США закона Трампа об ограничении въезда в США иностранных мигрантов показал это), чтобы противостоять этому заделу режима Обамы — Клинтон и инерционным процессам глобалистов в мире, поскольку всё это наперёд ими проплачено и отрабатывается исполнителями.
Скорее всего, Трамп будет вынужден прогнуться перед глобалистами, несмотря на его предвыборные политические заявления. У Трампа нет должной команды — ему просто не на кого опереться. А дальше его просто засосёт, и он поплывёт по течению прежним (мало отличающимся от раннего) американским курсом.
Трамп слишком мало имеет реальной власти (саботаж судьями отдельных штатов США закона Трампа об ограничении въезда в США иностранных мигрантов показал это), чтобы противостоять этому заделу режима Обамы — Клинтон и инерционным процессам глобалистов в мире, поскольку всё это наперёд ими проплачено и отрабатывается исполнителями.
Скорее всего, Трамп будет вынужден прогнуться перед глобалистами, несмотря на его предвыборные политические заявления. У Трампа нет должной команды — ему просто не на кого опереться. А дальше его просто засосёт, и он поплывёт по течению прежним (мало отличающимся от раннего) американским курсом.
рюрикович
Лично моё мнение: англосаксы (будь то Обама, Трамп или ещё какой гипотетический лидер западного мира) априори недоговороспособны ввиду искаженного мировосприятия! Попробуйте заберите у довольного ребёнка его любимую игрушку — увидите истерику. Вот и сейчас, показали, что исключительность и верховенство Америки — это по сути небесные замки в атрофированных мозгах западной элиты, и получили американский цирк из весьма неоднозначных шагов и заявлений. Любой здравомыслящий человек при упоминании США попросту сделает…
Америка — сегодняшнее посмешище для планеты (и весьма опасное ввиду нахождения у него больших ВС и ЯО), обиженный ребёнок, если привести к простому…
Америка — сегодняшнее посмешище для планеты (и весьма опасное ввиду нахождения у него больших ВС и ЯО), обиженный ребёнок, если привести к простому…
raid14
США на Ближнем Востоке уже давно сделали ставку на суннитов, и ничто и никто не смогут изменить этот выбор.
Пока американцы прикрывают режим саудитов, все призывы их приструнить — простое сотрясание воздуха.
Сам проект ИГИЛ (запрещена в России) — попытка США перекроить карту БВ, устранив иракский шиитский и светский сирийский режимы, заменив их на ваххабитов, приверженцев саудитов.
Цель — последующее устранение шиитского Ирана как сильного регионального игрока и заклятого врага Израиля.
Пока американцы прикрывают режим саудитов, все призывы их приструнить — простое сотрясание воздуха.
Сам проект ИГИЛ (запрещена в России) — попытка США перекроить карту БВ, устранив иракский шиитский и светский сирийский режимы, заменив их на ваххабитов, приверженцев саудитов.
Цель — последующее устранение шиитского Ирана как сильного регионального игрока и заклятого врага Израиля.
Глубокие противоречия и шкурные интересы
Между Турцией и Сирией существует множество глубоких противоречий, считает обозреватель Елена Громова. Загвоздка в том, что режим Эрдогана неоднократно высказывался в духе абсолютного неуважения к суверенитету Сирии. Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что его страна «не отдаст Эль-Баб Дамаску».
Цель Турции — вовсе не борьба с «ИГ». «Напротив, — пишет Громова, — Эрдоган оказывал этой организации всяческое содействие, в частности, покупал у террористов нефть по дешевке и поставлял им оружие. И теперь вдруг стал борцом против терроризма?» Участвуя в боях за Эль-Баб, Анкара преследует «свои шкурные интересы».
По последним сводкам, турецкие войска вошли в центр Эль-Баба. Эрдоган намеревается дойти до Ракки — для того, чтобы очистить значительную часть сирийской территории от «ИГ». Однако столкновения с сирийской армией могут начаться на любом из участков, где турецкие войска будут препятствовать сирийским.
Комментарии наших читателей:
ИмПерц
Союзник странный, но необходимый. Политика — это искусство сдержек и противовесов, временных союзов и периодических стычек. Я не удивляюсь таким пертурбациям российско-турецких отношений. Это политические манёвры на имеющемся геополитическом поле.
Эрдоган не любил Обаму, Обама не любил Эрдогана. Если Трамп удержится и полюбит Эрдогана, то Эрдоган опять начнёт поигрывать свою игру, пытаясь солировать и толкать свои идеи.
Эрдоган не любил Обаму, Обама не любил Эрдогана. Если Трамп удержится и полюбит Эрдогана, то Эрдоган опять начнёт поигрывать свою игру, пытаясь солировать и толкать свои идеи.
a.s.zzz888
Главное в войне — победа, но ещё главней — разделить послевоенный мир и территорию. Вспомним Тегеран-43, Ялту-45…
elenagromova
Не хотелось бы, чтобы Сирию делили.
Вежливый Айболит аннексировал Лимпопо
В эфире РЕН ТВ появился материал, в котором заявлено об очередном розыгрыше, осуществлённом российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Напомним, что ранее жертвами пранкеров становились европейские и украинские политики и бизнесмены, включая Петра Порошенко и Игоря Коломойского. На сей раз пранкеры решили дозвониться до американского конгрессмена Максин Уотерс, ставшей в последнее время известной по двум причинам. Первая — её выступление в эфире прервал материал телеканала RT. Вторая — в ходе выступления в Конгрессе она заявила, что Россия «осуществляет вторжение в Корею».
В ходе разговора один из пранкеров представился украинским премьером Владимиром Гройсманом и сообщил об «обеспокоенности возможностью отмены антироссийских санкций Трампом». Уотерс фактически подтвердила такие намерения Трампа. Далее пранкер решил усилить эффект, заявив о том, что «российские хакеры взломали серверы Лимпопо во время выборов в этой стране». «Они взломали их серверы и помогли установить режим их политической марионетки по фамилии Айболит», — отметил он.
Россия атакует Лимпопо: Пранкеры разыграли конгрессмена США
«И одно только слово твердит Айболит — Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»
«И одно только слово твердит Айболит — Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»
Максин Уотерс, кстати, изъявила желание «конкретно» демократизировать тиранической режим д-ра Айболита, усаженного на трон Кремлём.
«Если что, — сказала она по телефону, — США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств… Но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление».
Будем ждать следующего звонка пранкеров. Рекомендуем им обратиться к прямо к мистеру Маккейну. Со вторжением путинско-медведевских полчищ в Зазеркалье сможет справиться только этот прославленный ветеран.
Комментарии наших читателей:
faridg7
Ну, вообще-то грешно смеяться над больными и юродивыми. Но эти двое умудряются смеяться не зло и действительно смешно. Ну, пока за грань не переходили, да и сказать, что по грани ходят, тоже нельзя. А америкосам тоже пользительно было бы знать, кого они там себе навыбирали (хотя я сомневаюсь, что американцы всё это восприняли бы как шутку: с географией у них отвратительно, да и с историей тоже).
Ратник с пулеметом
Самые главные клоуны в этой ситуации — это те, кому они звонят, а пацаны молодчики, показывают всем людям, что серьезные посты занимают некомпетентные, необразованные и не соответствующие своей должности БОЛВАНЫ.
Neputin
Самое главное, что план захвата власти в Лимпопо был разработан сотрудником КГБ К. Чуковским и корректировался неоднократно («Бармалей», 1925; «Айболит», 1929; «Доктор Айболит», 1936; «Одолеем Бармалея!», 1942). Ребятам из ЦРУ будет что почитать в ближайшее время.
Добрых намерений не обнаружено
Недавно два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушив воздушного пространства гсоударства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.
Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров». «Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», — сказал изданию представитель французских ВВС. «С учётом такой скорости реакция с нашей стороны была необходима в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», — пояснил он.
Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения».
Трудно сказать, заметим, как должен демонстрировать «добрые намерения» бомбардировщик. Не залетел в чужое небо, не сбросил ни бомбы, ни листовки с призывом «Сдавайтесь!» и подписью Путина — разве этого французам мало?
Комментарии наших читателей:
birs
И как же самолету демонстрировать добрые намерения? Приветливо махать крылом подлетающим самолетам сопровождения?
rasputin17
Скорее, пускать ракеты в сторону их стратегических объектов вместо фейерверков, выражая им свою любовь!!
На своей русофобии и клинических страхах они уже совсем помешались! Клиника тут бессильна! А самопиар на фоне этой истерии, раздутой на пустом месте, зашкаливает все пределы кретинизма!
На своей русофобии и клинических страхах они уже совсем помешались! Клиника тут бессильна! А самопиар на фоне этой истерии, раздутой на пустом месте, зашкаливает все пределы кретинизма!
Svarog51
Это всё журналюги истерят по каждому поводу. А было время, когда французские лётчики с такими же звёздами на крыльях сражались вместе с нашими против Люфтваффе. Будем надеяться, что французские пилоты, отдавая дань уважения, сопровождали наш "Белый лебедь" почётным эскортом. Напоминание стоит в Ля Бурже.
Наши-то пилоты вроде претензий не предъявляли.
Наши-то пилоты вроде претензий не предъявляли.
Дипломатический протест
Секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что официальный Токио выражает протест в связи с присвоением Россией названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Напомним, ранее, на основании распоряжения главы правительства РФ Дмитрия Медведева, по инициативе Русского географического общества пять курильских безымянных островов получили названия. Один из островов назван в честь советского военачальника генерала Кузьмы Деревянко, который от Советского Союза подписал Акт о капитуляции Японии.
Информационное агентство Киодо передаёт заявление японского чиновника: «Такие действия (России) вызывают крайнее сожаление и не отвечают укреплению связей. Мы направили в Россию протест 13 февраля по дипломатическим каналам».
Какой протест, господин Ёсихидэ Суга? Ваши СМИ недавно заявили, что «Россия передаёт Японии северные территории под нажимом санкций». Такие публикации сильно укрепили дружбу между Москвой и Токио — или укрепили только чуть-чуть, вызвав братское недопонимание?
Комментарии наших читателей:
midivan
Тыц…, вот те на, не нравится им, а я как автослесарь протестую против ухудшения качества «Тойоты»! И чего, япы, будете исправлять, не?
сибиралт
Пора бы уже переименовать все эти хабомаи с итурупами. Мало ли у нас было полководцев, давивших японских агрессоров?
Weyland
И зачем? Пусть остаются исконные (айнские) названия — именно как доказательство того, что в старину яппами там и не пахло!
ХПТ
Стал известен «хитрый план Трампа». Глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер в ходе одного из брифингов заявил о позиции Дональда Трампа по Крыму. По словам Спайсера, американский президент «рассчитывает на то, что Россия вернёт Крым Украине». Причём произойти это, как отметил пресс-секретарь Белого дома, на фоне деэскалации украинского конфликта. Другими словами, Трамп, по заявлению Спайсера, «уверен в том, что конфликт прекратится, как только Крым вернут под юрисдикцию Киева».
А тем временем один из министров Трампа потребовал от государств НАТО раскошелиться.
На встрече министров обороны государств НАТО побывал американский мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс, возглавляющий Пентагон. Побывал он там с целью внедрить в умы и сердца натовцев новую «доктрину Трампа»: раскошеливайся, член НАТО, и храбрая Америка тебя защитит!
Некоторые «эксперты» из России уверены, что запущен хитрый план Трампа, представляющий собой продолжение «хитрого плана Путина». В Москве, по-видимому, в ХПТ не верят, поскольку, по некоторым данным, Кремль велел государственным СМИ сократить положительное освещение деятельности президента США. Об этом сообщают агентства «Блумберг» и «Дойче Велле». «Би-би-си» отмечает, что такое решение отражает опасения Кремля по поводу того, что новая администрация США будет хуже относиться к России, чем ожидалось.
В колонке на сайте «Deutsche Welle» журналист Константин Эггерт написал следующее: «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК — в него входит телеканал «Россия» — поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: «Трампа больше нет».
Что касается мистера Мэттиса, то ему мы рекомендуем взять на вооружение лозунг «Хватит кормить Брюссель!»
Бешеный пёс должен выглядеть в глазах европейского истеблишмента достаточно крутым: некрутой впечатления не произведёт, и тогда заявления Дональда Трампа повиснут в воздухе, что плохо для президентского авторитета.
Почему Трамп и Мэттис «требуют» денег у НАТО? Причина проста: оба, особенно Трамп (преуспевающий бизнесмен), понимают, что Вашингтон анонсированную военную «перестройку» и гонку вооружений в одиночку не потянет. Поэтому «партнёрам», желающим защититься от «угрожающих» русских, придётся раскошелиться. Пусть пока не на все два процента от ВВП, но траты на оборону должны быть подняты уже в этом году — иначе мировой жандарм рассердится.
А чтобы Европа ощущала американскую солидарность, из Белого дома будут время от времени раздаваться гневные голоса в адрес Путина: «Верните Крым!»
Комментарии наших читателей:
Ботановед
Да что вы так возбудились? Трамп опытный переговорщик, а первое правило на переговорах — загрузить оппонента проблемами для выторговывания максимальных уступок. Причем можете не сомневаться — реальные цели переговоров будут скрыты до последнего момента.
Поэтому до встречи Трампа с Путиным мы ещё неоднократно услышим и про Крым, и про Донбасс, и про ЯО, и ещё много чего. А вот о чём на самом деле будут договариваться, это самая большая государственная тайна и в России, и в Америке.
Так что не нужно релаксировать, просто смотрим и ждём.
Поэтому до встречи Трампа с Путиным мы ещё неоднократно услышим и про Крым, и про Донбасс, и про ЯО, и ещё много чего. А вот о чём на самом деле будут договариваться, это самая большая государственная тайна и в России, и в Америке.
Так что не нужно релаксировать, просто смотрим и ждём.
Тамбовский Волк
Ну, это вы зря. Здесь, на «ВО», многие писали, что ТрампУсечка, ТрАмпушка, наш мужик и т. д. И что мы-де вместе всех и вся, и Щеневмерлую нам отдадут за так. Что, ребятки-демократки, ТрАмпушка-то козлищем оказался, а признавать это как-то не комильфо? Погодите, не то ещё будет. Никогда США нашим волкам не товарищи. Помните об этом, сюсюкающие.
Orel
Если страны-участники НАТО начнут выполнять свои обязательства по затратам в 2 процента от ВВП на оборону, то альянс станет от этого только сильнее. Много-много лет США на это закрывали глаза, а теперь справедливо считают, что так дальше продолжаться не может. Поэтому не понимаю радостей некоторых наших политиков от финансовых размолвок в НАТО. Это не приведёт к его распаду, а только к укреплению. Все согласятся платить на равных — 2 процента от ВВП. Не сразу, конечно, но за 3-5 лет они доведут уровень расходов до требуемого.
*«Не ходите, дети, в Африку гулять!» - К.И. Чуковский «Бармалей»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин