Итоги недели. «Не ходите, дети, в Африку гулять!»

Многопаспортные и многовекторные

Какая же грязь в Госдуме собралась, ни лучше Верховной рады.

Теперь только и остаётся, что постебаться над ними, но зло в том, что послушная Дума - это очень удобно для президента, но для развития страны пагубно. Когда власть между собой "спелась", это не единогласие, это значит, что некому вовремя одёрнуть. Некому компроматом топить нарушения коллег. Отсюда в стране многие непорядки. Дорожку протоптали, теперь так и будут при малейшем шухере "В Литву" бежать как при И.Грозном.

Интересно, они с чемоданчиком со сменой белья свалили или есть счета за границей и прочие ценности.

Сколько еще таких вороненковых-максаковых в Госдуме и губернаторах чалится? Процентов 99?

О диверсантах и обеспокоенности

Я что-то плохо понял - президенту только вчера об этом доложили, или он ждал, что с Украины сюда сплошь честные работяги потянутся? С начала гражданской войны на Украине приезжали такие же шпионы и диверсанты, которых ловили пачками!

Это хорошо. По-моему, многие заметили: когда В.В.Путин выражает удивление или озабоченность - всегда следуют какие-нибудь хорошие события.

Так и надо объявить Руину ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством и продвигать это на международной арене.

В ожидании американского летального оружия или исхода?

Россияне убивают украинцев каждый божий день, они их просто убивают. Но дела могут пойти лучше, и это испытание для новой американской администрации.

Клещи-то из говна и палок.

Если серьёзно, задолбали "всёпропальщики". Попрошенко способен только на очередную оперетку. На что-то большее: а) боеприпасов нет; б) Россия рядом.

Для того чтобы в очередной раз разрушить инфраструктуру и угробить производство, у них запасов хватит. Даже одних "Точек" уже мало не будет. А линию фронта тупо продавят числом, закидывая трупами. Накачают наркотой стадо с насильной мобилизации (которого уже под 100к голов) и погонят их на штурм. А следом уже будут идти контрактники и наемники из ЧВК и заниматься зачисткой. А Россия в очередной раз скажет: "не поддаваться на провокации" и соблюдать "Минск", которому, как известно, "нет альтернативы", и выскажет очередную озабоченность на СБ ООН. И, возможно даже, суток через пять, будет отдан приказ о военной помощи, который подоспеет в аккурат к моменту, когда ВСУ, зачистив территорию от населения, выйдет на границы с Россией.

Многие подумали, что это возрождается "Русский мир", а это война олигархата за бабло ! Вот и вся подоплека...

Захар, это мужской поступок!

Лев Толстой воевал в Крымской войне, командовал батареей, был офицером артиллеристом. Лермонтов воевал на Кавказе. Может и Прилепин напишет о войне на Донбассе...

И что? Они в Российской Армии служили, а не собирали себе отрядик на войнушку.

Удачи тебе, замкомбата! Будь жив, и твои солдаты пусть живыми домой придут!

Можно много говорить на тему Новороссии и помощи ей, а можно, взяв за основу поступок Прилепина и не говоря много слов, делать дело. Успехов Вам, товарищ Прилепин!

«Виктор Леонов» спорит с американской исключительностью

Русские идут, русские летят, русские плывут.

А что в этом такого? Почему американцы так удивляются? Они посылают свои корабли в Чёрное море, где им нечего делать вообще, а мы по-прежнему переживаем за индейцев, вероломно выселенных правительством США в резервации в штате Делавер.

Он просто прикидывал, где лучше проложить "пролив Сталина"...

Лётчик? – Иногда... Вообще-то я эндокринолог

"в 2016 году впервые проведена подготовка летчиков из офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. Это люди, окончившие профильные военные вузы, досконально знающие устройство самолета и принципы действия его механизмов"...



Можно подумать, что в наших ВВС-ВКС образовался переизбыток специалистов ИАС... Теперь они не просто летчики-пилоты, а, по наземным понятиям - шофера, а не водители... Смогут любую поломку даже в воздухе устранить...

Нет, вот чем сильна Россия всегда была - так это непредсказуемостью принимаемых решений... Особенно на уровне "князей"-руководителей... Это ж надо - нашли выход из положения...

Зато - ни слова о подготовке будущих специалистов той же ИАС... Сколько училищ в свое время порезали-уничтожили...

Может и по отчетам вверху и хорошо, но смотря на реальное состояние как то не вериться. Условия службы офицерского состава (особенно младшего) ужасные. Из-за нехватки младших офицеров нагрузки не реально высокие, заботы и быт подчиненных командиров не очень интересует. Контрактники в большинстве своем не стали опорой офицеров, да и командный состав им не доверяет, перекладывая их задачи на младших офицеров. Проведенная оптимизация офицерского состава очень далека от идеала (вернее просто нормы).

Да и офицеры меня поймут: пиджак все-таки так и останется пиджаком (ребята только не обижайтесь, в чем-то вы парни очень героические).

Не боясь навлечь на себя гнева могу сказать, что основная масса кадровиков -это хитропопые хитрованы.Работая(а не служа )в большинстве в своих интересах. Выше кадров - только солнце, так говорили. Есть конечно ответственные офицеры, но... Вспомните, люди служивые, как осуществлялись переводы с места на место, как присваивались звания и ставили на должности! оооо...история об этом умалчивает. И Горемыкин-парень из высшего обчества не исключение из правил. Можно говорить и рассуждать о том, что Сердюков такой-сякой не хороший, а все вокруг него были белые белые и пушистые, но! Из громадной массы офицеров идущих, грубо говоря, по нож реформ можно и Нужно было выделить отличных работоспособных специалистов. Чего сделано не было, кто смог, тот пристроился, а остальных -гуляй парень! Вот и дыра образовалась, то что ее заткнули - это ни о чем не говорит, так и о качестве поставляемых кадров "нового облика" в частности отзывы не особо лестные. Поживем-увидим, что дальше. Хотелось бы, чтобы 22 июня не повторилось ,а равно не повторилась ситуация с подготовкой офицерских кадров всех звеньев управления как перед началом войны 1941 года.

Уголёк

Мечутся, как буйные помешанные , ждут быстрей лета , а что потом даже не задумываются.

Цитата: himRa

«Порошенко тебя не поймут! преследуя прибыль, фактически ты поддерживаешь сепаратистов.

Вы узко мыслите, нужно масштабнее по-украински, по-европеиски:

«Патриоты блокируют поставки угля, чтобы предотвратить финансирование террористов, которые на самом деле российские войска, которые без этого финансирования не смогут воевать. Но блокада в интересах России, которой выгодно, чтобы уголь поставлялся не из Донбасса, который она оккупирует, а прямо из России.



Правительство говорит, что страна без донецкого угля не выживет, но блокировать его поставки не мешает, потому что блокаду осуществляют воины подразделений МВД и депутаты из правящей коалиции, которые избивают сотрудников МВД, которые пытаются блокаду снять. А Донбасс нужно вернуть, потому что там наши люди, но поставлять туда лекарства и еду нельзя, потому что они террористы.

За всей этой " возней " скрывается очередной этап борьбы разных финансовых групп.

На кону активы донецкого олигарха . Для этого необходимо «отжать» у Ахметова два металлургических комбината в Мариуполе, которые как раз и пользуются антрацитом с «оккупированных территорий».



Гройсман, Аваков представляют собой группу во власти, не заинтересованную в усилении Порошенко, и, возможно, у них есть соглашение с тем же Ахметовым. Поэтому Гройсман сейчас и рассказывает сказки об отключениях.



Президент может пока не реагировать по двум причинам. Во-первых, он не хочет публично вступать в прямой конфликт с националистами, несмотря на весь вред, который они несут. На данный момент националисты, среди них и бойцы добровольческих батальонов, представляют собой серьезную опасность для украинской власти».



Возможно, что блокада – часть какого-то закулисного политического торга с Донецком, Луганском или Москвой, а возможно, и просто борьба с Ринатом Ахметовым, чьи активы в первую очередь страдают в результате блокады.



Если участники этой "большой игры" не успеют вовремя остановиться, то устроят настоящий энергетический кризис не только Донецкой и Луганской областям, но и всему центру Украины

Полное Лимпопо...

Из него нужно официально выйти! Как говорится, на одной лопате опытный проверяющий может найти 40 недостатков, а если выкинуть лопату - то недостаток будет один - нет лопаты!

Ну да, а американцы только этого и добиваются. При выходе из этого договора, американцы в ответ могут разместить свои ракеты и в Европе, и на Ближнем Востоке. Подлетное время до крупных городов - меньше получаса. Вам как раз на то, чтобы опустошить сфинктер. Думаете, у нас в Минобороны и Генштабе дураки сидят? Там все давно все проанализировали, и как бы нам не хотелось иметь такие ракеты малого и среднего радиуса, минусов в этом гораздо больше для нашей страны. Думать надо иногда, чем урякать с мягкого кресла.

Что значит выйти из всех договоров? Вы знаете что это, сколько их и о чем там речь?? Может вам министром устроиться обороны и иностранных дел в одном лице? Наши же наверху чет недопонимают наверно, раз до сих пор что-то подписывают с американцами и что-то исполняют?

А мне сразу фильм "ДМБ" вспомнился:

- Товарищ прапорщик! А может бахнем?

- Обязательно бахнем, но позже!

Бородатые на танках

Интересно, сколько танков принимало участие в этой танковой атаке?

До 6 Т-72/Т-62/Т-55 + БМП и истшихадии + бомбардировщики с ВОГами.

В Сирии сейчас теснят курдов: из Аль-Баба и окрестных нп вывели основные силы и бросили под Ракку. В Аль-Бабе и окрестных нп остались лишь местные ополчения (которые за день в целом прекратили организованное сопротивление), некоторое количество бабахов с миссией амалии истшихадии (ну, взорваться/помереть).

Насчет прекращения сопротивления в Эль-Бабе вы преувеличиваете. Турки никак Кабасин и Бзаа взять не могут и зависли в северных предместьях города.

Тегеран предпочитает «Боинг»

А почему Иран должен покупать наши «Суперджеты»? Они же собирается из комплектующих типа с мира по нитке на основе общелиберальных ценностей. Стоит хотя бы одному поставщику-кооператору забыковать, и сборке конец.

Я говорил это не раз. Все эти разговорчики о "союзничестве" Ирана не стоят выеденного яйца. Иранцы в массе фанаты западной культуры и западного образа жизни — и при шахе, и сейчас. Они мечтают о тесном сближении с Западом. Вся эта шумиха в прессе и официоз не могут обмануть тех, кто хорошо знает иранцев.

Всё правильно, всё сходится, Иран не наш. Иран на сегодня обладает большим суверенитетом, чем Россия. Своей непоследовательной политикой правительство России само загнала себя в тупик. Ну, поживём — увидим.

Не много ли взяли на себя, мистер Трамп?

Для Трампа всё не так просто! Над Трампом довлеют глобалисты из бывшей команды Обамы и Клинтон с их политическим заделом, подкреплённым реальными действиями материально и финансово. Мы видим отчётливо это, например, в той же Европе с усилением вооружения стран НАТО. Аналогичный задел, наверняка, оставил за собою режим Обамы — Клинтон на БВ.

Трамп слишком мало имеет реальной власти (саботаж судьями отдельных штатов США закона Трампа об ограничении въезда в США иностранных мигрантов показал это), чтобы противостоять этому заделу режима Обамы — Клинтон и инерционным процессам глобалистов в мире, поскольку всё это наперёд ими проплачено и отрабатывается исполнителями.

Скорее всего, Трамп будет вынужден прогнуться перед глобалистами, несмотря на его предвыборные политические заявления. У Трампа нет должной команды — ему просто не на кого опереться. А дальше его просто засосёт, и он поплывёт по течению прежним (мало отличающимся от раннего) американским курсом.

Лично моё мнение: англосаксы (будь то Обама, Трамп или ещё какой гипотетический лидер западного мира) априори недоговороспособны ввиду искаженного мировосприятия! Попробуйте заберите у довольного ребёнка его любимую игрушку — увидите истерику. Вот и сейчас, показали, что исключительность и верховенство Америки — это по сути небесные замки в атрофированных мозгах западной элиты, и получили американский цирк из весьма неоднозначных шагов и заявлений. Любой здравомыслящий человек при упоминании США попросту сделает…

Америка — сегодняшнее посмешище для планеты (и весьма опасное ввиду нахождения у него больших ВС и ЯО), обиженный ребёнок, если привести к простому…

США на Ближнем Востоке уже давно сделали ставку на суннитов, и ничто и никто не смогут изменить этот выбор.

Пока американцы прикрывают режим саудитов, все призывы их приструнить — простое сотрясание воздуха.

Сам проект ИГИЛ (запрещена в России) — попытка США перекроить карту БВ, устранив иракский шиитский и светский сирийский режимы, заменив их на ваххабитов, приверженцев саудитов.

Цель — последующее устранение шиитского Ирана как сильного регионального игрока и заклятого врага Израиля.

Глубокие противоречия и шкурные интересы

Союзник странный, но необходимый. Политика — это искусство сдержек и противовесов, временных союзов и периодических стычек. Я не удивляюсь таким пертурбациям российско-турецких отношений. Это политические манёвры на имеющемся геополитическом поле.

Эрдоган не любил Обаму, Обама не любил Эрдогана. Если Трамп удержится и полюбит Эрдогана, то Эрдоган опять начнёт поигрывать свою игру, пытаясь солировать и толкать свои идеи.

Главное в войне — победа, но ещё главней — разделить послевоенный мир и территорию. Вспомним Тегеран-43, Ялту-45…

Не хотелось бы, чтобы Сирию делили.

Вежливый Айболит аннексировал Лимпопо

Ну, вообще-то грешно смеяться над больными и юродивыми. Но эти двое умудряются смеяться не зло и действительно смешно. Ну, пока за грань не переходили, да и сказать, что по грани ходят, тоже нельзя. А америкосам тоже пользительно было бы знать, кого они там себе навыбирали (хотя я сомневаюсь, что американцы всё это восприняли бы как шутку: с географией у них отвратительно, да и с историей тоже).

Самые главные клоуны в этой ситуации — это те, кому они звонят, а пацаны молодчики, показывают всем людям, что серьезные посты занимают некомпетентные, необразованные и не соответствующие своей должности БОЛВАНЫ.

Самое главное, что план захвата власти в Лимпопо был разработан сотрудником КГБ К. Чуковским и корректировался неоднократно («Бармалей», 1925; «Айболит», 1929; «Доктор Айболит», 1936; «Одолеем Бармалея!», 1942). Ребятам из ЦРУ будет что почитать в ближайшее время.

Добрых намерений не обнаружено

И как же самолету демонстрировать добрые намерения? Приветливо махать крылом подлетающим самолетам сопровождения?

Скорее, пускать ракеты в сторону их стратегических объектов вместо фейерверков, выражая им свою любовь!!

На своей русофобии и клинических страхах они уже совсем помешались! Клиника тут бессильна! А самопиар на фоне этой истерии, раздутой на пустом месте, зашкаливает все пределы кретинизма!

Это всё журналюги истерят по каждому поводу. А было время, когда французские лётчики с такими же звёздами на крыльях сражались вместе с нашими против Люфтваффе. Будем надеяться, что французские пилоты, отдавая дань уважения, сопровождали наш "Белый лебедь" почётным эскортом. Напоминание стоит в Ля Бурже.

Наши-то пилоты вроде претензий не предъявляли.

Дипломатический протест

Тыц…, вот те на, не нравится им, а я как автослесарь протестую против ухудшения качества «Тойоты»! И чего, япы, будете исправлять, не?

Пора бы уже переименовать все эти хабомаи с итурупами. Мало ли у нас было полководцев, давивших японских агрессоров?

И зачем? Пусть остаются исконные (айнские) названия — именно как доказательство того, что в старину яппами там и не пахло!

ХПТ

Да что вы так возбудились? Трамп опытный переговорщик, а первое правило на переговорах — загрузить оппонента проблемами для выторговывания максимальных уступок. Причем можете не сомневаться — реальные цели переговоров будут скрыты до последнего момента.

Поэтому до встречи Трампа с Путиным мы ещё неоднократно услышим и про Крым, и про Донбасс, и про ЯО, и ещё много чего. А вот о чём на самом деле будут договариваться, это самая большая государственная тайна и в России, и в Америке.

Так что не нужно релаксировать, просто смотрим и ждём.

Ну, это вы зря. Здесь, на «ВО», многие писали, что ТрампУсечка, ТрАмпушка, наш мужик и т. д. И что мы-де вместе всех и вся, и Щеневмерлую нам отдадут за так. Что, ребятки-демократки, ТрАмпушка-то козлищем оказался, а признавать это как-то не комильфо? Погодите, не то ещё будет. Никогда США нашим волкам не товарищи. Помните об этом, сюсюкающие.

Если страны-участники НАТО начнут выполнять свои обязательства по затратам в 2 процента от ВВП на оборону, то альянс станет от этого только сильнее. Много-много лет США на это закрывали глаза, а теперь справедливо считают, что так дальше продолжаться не может. Поэтому не понимаю радостей некоторых наших политиков от финансовых размолвок в НАТО. Это не приведёт к его распаду, а только к укреплению. Все согласятся платить на равных — 2 процента от ВВП. Не сразу, конечно, но за 3-5 лет они доведут уровень расходов до требуемого.

*«Не ходите, дети, в Африку гулять!» - К.И. Чуковский «Бармалей»