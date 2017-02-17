Радикалы Семенченко заявляют, что их позиции готовится штурмовать спецназ МВД
В социальных сетях украинские радикалы, осуществляющие так называемую угольную блокаду Донбасса, сообщают о том, что спецназ МВД готовится взять их позиции штурмом. В Фейсбуке на странице т.н. «штаба блокады торговли с оккупантами» публикуется соответствующий материал. Перевод:
Напомним, что лишь после того как угольную блокаду начали подопечные радикалы Семёна Семенченко, Киев вдруг сообразил, что блокада не есть хорошо, и что территории Донбасса – это Украина. Ранее до властей «незалежной», видимо не доходило, что блокада в любой момент может ударить по самому Киеву, что сегодня и происходит. В связи с острой нехваткой угля для ТЭЦ и производственных мощностей, украинские власти объявили о введении ЧС в топливно-энергетическом комплексе.
Укропользователи Фейсбука, обращаясь к Семенченко, советуют тому направить депутатский (а Семенченко - депутат ВРУ) запрос в МВД с целью выяснить, какие действия собирается предпринимать спецназ.
СРОЧНО!!!
Редут «Запорожье» в Бахмуте (киевский вариант названия города Артёмовска) окружён спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший «Беркут»). Есть все признаки подготовки к штурму. Гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольётся кровь наших боевых побратимов, вы лично отвечать перед теми, кто останется в живых!
Штаб призывает патриотов Украины срочно прибыть на помощь гарнизону редута "Запорожье".
Редут «Запорожье» в Бахмуте (киевский вариант названия города Артёмовска) окружён спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший «Беркут»). Есть все признаки подготовки к штурму. Гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольётся кровь наших боевых побратимов, вы лично отвечать перед теми, кто останется в живых!
Штаб призывает патриотов Украины срочно прибыть на помощь гарнизону редута "Запорожье".
Напомним, что лишь после того как угольную блокаду начали подопечные радикалы Семёна Семенченко, Киев вдруг сообразил, что блокада не есть хорошо, и что территории Донбасса – это Украина. Ранее до властей «незалежной», видимо не доходило, что блокада в любой момент может ударить по самому Киеву, что сегодня и происходит. В связи с острой нехваткой угля для ТЭЦ и производственных мощностей, украинские власти объявили о введении ЧС в топливно-энергетическом комплексе.
Укропользователи Фейсбука, обращаясь к Семенченко, советуют тому направить депутатский (а Семенченко - депутат ВРУ) запрос в МВД с целью выяснить, какие действия собирается предпринимать спецназ.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit