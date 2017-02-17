15:23 17 февраля

Радикалы Семенченко заявляют, что их позиции готовится штурмовать спецназ МВД

В социальных сетях украинские радикалы, осуществляющие так называемую угольную блокаду Донбасса, сообщают о том, что спецназ МВД готовится взять их позиции штурмом. В Фейсбуке на странице т.н. «штаба блокады торговли с оккупантами» публикуется соответствующий материал. Перевод:

СРОЧНО!!!
Редут «Запорожье» в Бахмуте (киевский вариант названия города Артёмовска) окружён спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший «Беркут»). Есть все признаки подготовки к штурму. Гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольётся кровь наших боевых побратимов, вы лично отвечать перед теми, кто останется в живых!

Штаб призывает патриотов Украины срочно прибыть на помощь гарнизону редута "Запорожье".



Радикалы Семенченко заявляют, что их позиции готовится штурмовать спецназ МВД


Напомним, что лишь после того как угольную блокаду начали подопечные радикалы Семёна Семенченко, Киев вдруг сообразил, что блокада не есть хорошо, и что территории Донбасса – это Украина. Ранее до властей «незалежной», видимо не доходило, что блокада в любой момент может ударить по самому Киеву, что сегодня и происходит. В связи с острой нехваткой угля для ТЭЦ и производственных мощностей, украинские власти объявили о введении ЧС в топливно-энергетическом комплексе.

Укропользователи Фейсбука, обращаясь к Семенченко, советуют тому направить депутатский (а Семенченко - депутат ВРУ) запрос в МВД с целью выяснить, какие действия собирается предпринимать спецназ.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Комментарии 58
  1. Мар.Тира Сегодня, 12:42
    Быстрее бы ему череп проломили уродливому созданию!Ведь создала же природа такого!
    Мар.Тира
    1. cniza Сегодня, 12:45
      Похоже "гуляй - поле" вернулось на Украину.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
        Цитата: cniza
        Похоже "гуляй - поле" вернулось на Украину.

        Разброд и шатание в незалэжной - правая рука не знает что делает левая . Необходимо либо срочное хирургическое вмешательство , либо эвтаназия . Нужное подчеркнуть .
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 13:26
          На днях Семенченко с Парасюком позвонят пранкеры Вован и Лексус и голосом Коломойского и Палубия отменят блокаду. laughing
          Тралл
          1. Сергей из нижнего Сегодня, 13:43
            Кто такие пранкеры?
            Сергей из нижнего
            1. Cat Man Null Сегодня, 14:03
              Цитата: Сергей из нижнего
              Кто такие пранкеры?

              Вас, походу, забанили в Гугле... и в Яндексе тоже laughing
              Cat Man Null
      2. Монос Сегодня, 13:00
        Цитата: cniza
        Похоже "гуляй - поле" вернулось на Украину.

        Виктор, я не думаю, что блокада это самодеятельность патриотов-радикалов. Скорее всего это спланированная акция. ЧП ввели, теперь надо всё красиво завершить. Может быть немножко пострелять. В воздух. Пипл схавает. И можно будет дальше доить баранов. Они такие деревянные!
        Монос
        1. Сергей из нижнего Сегодня, 13:18
          Цирк.
          Предприятия ЛДНР платят налоги в Украину, в том числе военный сбор.
          Сергей из нижнего
        2. Балу Сегодня, 13:45
          Виктор, я не думаю, что блокада это самодеятельность патриотов-радикалов
          Котрые на подсосе у Авакова. Интересно как МВД будет восстонавливать закон и порядок против своих коллег, а кто рельсы будет ремонтировать.
          Запасаемся попкорном, смотрим очередной номер.
          Балу
        3. krops777 Сегодня, 13:58
          Скорее всего это спланированная акция. ЧП ввели, теперь надо всё красиво завершить.


          Я так не думаю, 10 февраля на ВО проскакивала новость, что бойцы какой то там бригады написали Пете письмо что мол экономически надо отрезать Донбасс и эти примерно в то же время перекрыли жд. Я тогда высказался на долго ли, хватило на две недели, после этого запасы угля на ТЭЦ и предприятиях которые принадлежат олигархам практически закончились, вот власть и притащила туда ментов что бы очистить, все это наглядно показывает что идет передел собственности с помощью ментов, ВСУ, радикалов и тд.
          krops777
      3. Комментарий был удален.
      4. Uncle Lee Сегодня, 13:33
        Цитата: cniza
        Похоже "гуляй - поле" вернулось на Украину.

        Не надо обижать Нестора Ивановича - у него в армии была дисциплина, а на Гуляй-Поле - порядок !
        Uncle Lee
      5. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:07
        театр идиотов,жаль только что простые люди от этого страдают,хотя видимо не сильно,а то давно бы этих радетелей Украины на вилы подняли.
        Ратник с пулеметом
    2. Ампер Сегодня, 12:46
      Вот и посмотрим какая у вас армия не побидимая,привыкли только с гражданскими войнушку вести
      Ампер
      1. Чёрный Сегодня, 12:49
        Что одни ушлепки., что другие. Так что надеюсь , что это правда. Пусть хоть под корень друг друга изведут.
        Чёрный
      2. Zibelew Сегодня, 13:12
        в Укрогабоне "вытеран АТО" имеет большие льготы. Можно переходить улицу на красный свет, заплывать за буйки, стоять под грузом, залезать на столбы высоковольных передач, запихивать пальцы в электророзетки и класть на прдставителей власти. Если блокаду не снимут, есть прибыльный вариант для местных
        Zibelew
    3. Зяблицев Сегодня, 12:50
      Боевой гидроцефал встал в боевую позицию... laughing

      Так то всем понятно, что идет мышинная возня олигархов: Ахметова, Порошенко и днепровского жиденыша за передел активов...,но кому это интересно - ведь так патриотично все выглядит: одни патриоты и герои Украины доказывают другу другу, кто больший патриот и герой Украины...Пипл хавает - виноват Путин! laughing
      Зяблицев
      1. V.ic Сегодня, 13:05
        Цитата: Зяблицев
        Боевой гидроцефал встал в боевую позицию...

        ...какая позиция? Встал в позу! Какая позиция м.б. у "gomika"? ...который упорно желает доказать, что он не "passivе", но "active"... lol
        V.ic
      2. Чёрный Сегодня, 13:13
        Цитата: Зяблицев
        Боевой гидроцефал встал в боевую позицию... laughing
        g:

        Еще одно ранение его задница не перенесёст wassat
        Чёрный
    4. kapitan92 Сегодня, 12:50
      Какая интересная жизнь у хунтят! Думается, что Сэмэн, как всегда подставит этих "ветеранов", и с "осколком" в заднице примчится в Киев, у них там на майдане еще одна "революция "намечается 19-20 февраля. laughing
      kapitan92
      1. sibiryk Сегодня, 13:03
        Цитата: kapitan92
        у них там на майдане еще одна "революция "намечается 19-20 февраля.

        очередная wassat ???
        sibiryk
      2. g1v2 Сегодня, 15:16
        Нормальный дикий запад. Сеня, жги ! Спецназ мвд - слышали чего он сказал? Придется отвечать перед выжившими - значит выживших оставлять не надо . bully Бегу за чипсами.
        g1v2
    5. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:16
      Чет я не понял... а где эти. как их - коннобронированные буряты?

      И это... на Янука уже хрен что свалить получится... Хотя зная скаклофф - не удивлюсь
      Скептик-Самоучка
    6. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:31
      Цитата: Мар.Тира
      Быстрее бы ему череп проломили уродливому созданию!Ведь создала же природа такого!

      Вот знаете..? Я очень люблю подобные зрелища, я расстроюсь только в одном случае, если они договорятся и разойдуться миром. А если будет замес, кто бы кого, не ухайдакал, это в любом случае ПРЕКРАСНО, ПРЕЛЕСТНО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Я буду рад.
      Пусть покажут мне шоу, да покровавей...
      Наблюдатель 33
      1. SR81 Сегодня, 14:36
        Цитата: Наблюдатель 33

        Пусть покажут мне шоу, да покровавей...

        Ну не надо быть столь кровожадным, сопляки что у них набраны в МВД, просто несут службу. Хотя будем надеяться на мордобой, может Сэмену морду кто отрихтует.
        SR81
    7. SR81 Сегодня, 14:31
      Мар.Тира. Рано. Обычная платная, пиарящаяся шавка, но он нам ещё пригодится. Врядли кто то сделал бы больше для дестабилизации Украины, и компрометации её в глазах евро политиков. Самозабвенные кретины, это просто находка для Кремля, причём бесплатно:)
      SR81
  2. V.ic Сегодня, 12:44
    Танцы на граблях = любимое развлечение "щеневмерликов".
    V.ic
  3. Мавр Сегодня, 12:47
    - Девушка, вы могли бы полюбить радиКАЛА?
    - Ради ЧЕГО? belay
    Больше всего мне нравится в заметке "Семенченко - депутат ВРУ" Ври - ври...
    Мавр
  4. новичок Сегодня, 12:48
    класс! пусть порубят друг дружку. пусть арту подтянут, смачнее будет.
    новичок
  5. Мар.Тира Сегодня, 12:48
    Цитата: cniza
    Похоже "гуляй - поле" вернулось на Украину.

    Да.И война с Донбассом,плавно переходит во всеобщую.Ветераны и активисты так называемой "АТО" начали блокаду автодорог: первый блокпост появился близ поселка Золотое на линии соприкосновения Ветераны слишком напыщенно.Сброд бандитизма,в надежде поживиться!
    Мар.Тира
    1. Olegovi4 Сегодня, 13:17
      Цитата: Мар.Тира
      блокпост появился

      судя по виду этого "блокпоста" эти херои еще не получали люлей и могут только граждаских кашмарить. тут достаточно дрг с 1 свд, 1 пкм и парой мух. псё.
      Olegovi4
  6. soroKING Сегодня, 12:48
    Сами себя за жопу кусают... fool
    soroKING
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:10
      гимнасты однако)))
      Ратник с пулеметом
  7. Бомба Сегодня, 12:51
    Чего? Обосрались? Менты против гопников классика жанра =)
    Бомба
    1. Svarog51 Сегодня, 13:04
      Ставлю на ментов! Пойду пивком пока запасусь, может не один раунд будет. angry
      Svarog51
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:16
        Ставлю на то. что ОБСЕ обвинит в эскалации конфликта ЛНР и ДНР
        Скептик-Самоучка
        1. Svarog51 Сегодня, 13:19
          Пока ОБСЕ доклады строчит - эти уже подраться успеют. laughing
          Svarog51
  8. sabakina Сегодня, 12:51
    Укропользователи Фейсука

    Простите, второе слово-это украинский вариант Фейсбука?
    sabakina
  9. RUSOIVAN Сегодня, 12:52
    Отсыпьте попкорна.
    RUSOIVAN
    1. birs Сегодня, 13:23
      Такое чувство, что к власти в мире пришли производители попкорна, богатеют на глазах
      birs
  10. soroKING Сегодня, 12:57
    Цитата: RUSOIVAN
    Отсыпьте попкорна.

    самим мало, переходите на сухарики... wassat
    soroKING
    1. RUSOIVAN Сегодня, 13:01
      Такая перемога, а у меня только солёная соломка.
      RUSOIVAN
  11. Alexey RA Сегодня, 12:57
    Ну что тут можно сказать? Только одно:
    Alexey RA
  12. Мар.Тира Сегодня, 13:00
    Цитата: Бомба
    Чего? Обосрались? Менты против гопников классика жанра =)

    Вот ещё :В Бахмут Донецкой области продолжают пребывать нелегальные отряды националистов, сообщает на своей странице в Facebook «Штаб блокады торговли с оккупантами». Бывшие бойцы отряда «Запорожье» приехали поддержать так называемый редут «Запорожье» к штурму которого готовятся батальоны ВСУ.P/S И как это киборги успевают на два фронта работать?Вот сейчас неплохой вариант армии Новороссии их поджарить.
    Мар.Тира
  13. лом123 Сегодня, 13:01
    нуланд ушла печеньки закончились, радикалы уже некому не нужны, параша не знает как в Евросоюз залезть, народ скоро без тепла и света останется, короче скоро будет у них там очень весело, как говорится допрыгались скакуны ...
    лом123
  14. sibiryk Сегодня, 13:06
    Если в результате ваших преступных действий прольётся кровь наших боевых побратимов, вы лично отвечать перед теми, кто останется в живых!

    Есть резон никого не оставлять, чтобы потом не отвечать soldier
    sibiryk
  15. Flinky Сегодня, 13:06
    Ужос, онижедетей собираются отмудохать :) Злочынну владу геть!
    Flinky
  16. gabonskijfront Сегодня, 13:06
    Эту же новость уже час гоняют на украинских ресурсах,вот где уровень дискуссии.. - "что за скулёж? вы же патриоты, набейте спецназу e6aло" -"Ну давайте уже, начинайте! Сколько ждать-то!? Огонь, блеать!!!!"_"не сопливить !!! ДЕРЖАТЬ СТРОЙ !!!"-"Прошло уже больше часа! Становится скучновато..."-"не начинайте пока, я за попкорном-"Будет умора если Сэмэна ранят в дупу в третий раз. )))))))))"
    gabonskijfront
  17. surovts.valery Сегодня, 13:09
    что лишь после того как угольную блокаду начали подопечные радикалы Семёна Семенченко, Киев вдруг сообразил, что блокада не есть хорошо

    Договорится "Киев" или даст по голове спонсорам Семенченко и уберется он с рельсов вместе со своей кодлой как миленький. Ну или сбежит сам, опять -же по команде спонсоров, получив ранение в одно место, а кодлу разгонят, как в свое время с майдана.
    surovts.valery
  18. sergei1975 Сегодня, 13:09
    Только Украина отрывалась от России сразу начиналось шатание , смуты , бардак, местечковые атаманы.Беда в том , что украинская элита не может быть государствосоздавающим, им подходит роль третесортных холопов, они могут надувать щеки на тех только у кого соц статус ниже, а кого выше- тому льстить и "щиро" лизать зад. Украина по своей природе не может быть самостоятельным государством, она так и осталась осколком Российской империи.
    sergei1975
    1. Olegovi4 Сегодня, 13:19
      Цитата: sergei1975
      осталась осколком Российской империи.

      окраина,она и есть окраина.
      Olegovi4
      1. рич Сегодня, 13:49
        Цитата: sergei1975
        осталась осколком Российской империи

        который попортил заднюю часть семеченко
        рич
  19. лом123 Сегодня, 13:10
    пора Захарченко в обе стороны по гранатки кинуть ,дать старт разборкам , а то глядиш полают друг на друга и разбегутся)))
    лом123
  20. dedBoroded Сегодня, 13:30
    Это не радикалы, это психически нездоровые субъекты , подвергшиеся влиянию сверхнизких температур
    dedBoroded
  21. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:44
    А раньше дебила больноголового с его собутыльниками прогнать с путей госдеп не разрешал? fool
    Изгоняющий либероидов
  22. Макаров Сегодня, 13:47
    Вот все что я думаю по этому поводу полностью совпадает с мнением этого человека...
    Макаров
  23. Roust Сегодня, 13:53
    Укроволонтеры , готовьте памперсы и для аотошников , и для умвд !
    Roust
  24. BrIg Сегодня, 14:11
    Массовка конечно изобразит на камеру шоу,но хозяева все порешали. Или решат в ближ. 2-3 дня.Впрочем пиво и чипсы(попкорн) не помешают
    BrIg
  25. svp67 Сегодня, 14:24
    Радикалы Семенченко заявляют, что их позиции готовится штурмовать спецназ МВД
    А он не сказал, с какой стороны там злые орды "финно-монгол" , а с какой "агентов Путина"?
    svp67

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