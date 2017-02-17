Радикалы Семенченко заявляют, что их позиции готовится штурмовать спецназ МВД

СРОЧНО!!!

Редут «Запорожье» в Бахмуте (киевский вариант названия города Артёмовска) окружён спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший «Беркут»). Есть все признаки подготовки к штурму. Гарнизон редута "Запорожье" занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы. Если в результате ваших преступных действий прольётся кровь наших боевых побратимов, вы лично отвечать перед теми, кто останется в живых!



Штаб призывает патриотов Украины срочно прибыть на помощь гарнизону редута "Запорожье".

В социальных сетях украинские радикалы, осуществляющие так называемую угольную блокаду Донбасса, сообщают о том, что спецназ МВД готовится взять их позиции штурмом. В Фейсбуке на странице т.н. «штаба блокады торговли с оккупантами» публикуется соответствующий материал. Перевод Напомним, что лишь после того как угольную блокаду начали подопечные радикалы Семёна Семенченко, Киев вдруг сообразил, что блокада не есть хорошо, и что территории Донбасса – это Украина. Ранее до властей «незалежной», видимо не доходило, что блокада в любой момент может ударить по самому Киеву, что сегодня и происходит. В связи с острой нехваткой угля для ТЭЦ и производственных мощностей, украинские власти объявили о введении ЧС в топливно-энергетическом комплексе.Укропользователи Фейсбука, обращаясь к Семенченко, советуют тому направить депутатский (а Семенченко - депутат ВРУ) запрос в МВД с целью выяснить, какие действия собирается предпринимать спецназ.