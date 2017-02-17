F-35 скрыли в облаке помех

Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов,

Это соотношение не так уж и важно. Мы основное время уделяли выполнению задач в зонах с сильной ПВО. Подумайте об угрозе со стороны российских комплексов ПВО С-300 и С-400 (Think Russian-made S-300s and 400s"),