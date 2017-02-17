F-35 скрыли в облаке помех
На недавнем учении «Red Flag 17-1», прошедшем в США, новейшие истребители F-35 продемонстрировали высокую боевую готовность: «126 полетов были выполнены без единого отказа техники», сообщает ВПК.name.
Отмечается, что «основное внимание на маневрах «было уделено взаимодействию стелс-истребителей F-22 и F-35 с самолетами РЭБ EA-18G Growler».
На представленном ниже рисунке видно, как пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит «в облаке помех» от мощной станции РЭБ, установленной на «Гроулере».
По его словам, «соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1», но главное не в этом.
Отмечается, что «основное внимание на маневрах «было уделено взаимодействию стелс-истребителей F-22 и F-35 с самолетами РЭБ EA-18G Growler».
На представленном ниже рисунке видно, как пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит «в облаке помех» от мощной станции РЭБ, установленной на «Гроулере».
Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов,сказал пилот F-35 Джордж Уоткин.
По его словам, «соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1», но главное не в этом.
Это соотношение не так уж и важно. Мы основное время уделяли выполнению задач в зонах с сильной ПВО. Подумайте об угрозе со стороны российских комплексов ПВО С-300 и С-400 (Think Russian-made S-300s and 400s"),добавил Уоткин.
Использованы фотографии: R. Nial Bradshaw / ВВС США