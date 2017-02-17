15:28 17 февраля

F-35 скрыли в облаке помех

На недавнем учении «Red Flag 17-1», прошедшем в США, новейшие истребители F-35 продемонстрировали высокую боевую готовность: «126 полетов были выполнены без единого отказа техники», сообщает ВПК.name.

Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 02.02.2017

Отмечается, что «основное внимание на маневрах «было уделено взаимодействию стелс-истребителей F-22 и F-35 с самолетами РЭБ EA-18G Growler».


На представленном ниже рисунке видно, как пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит «в облаке помех» от мощной станции РЭБ, установленной на «Гроулере».



Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов,
сказал пилот F-35 Джордж Уоткин.

По его словам, «соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1», но главное не в этом.

Это соотношение не так уж и важно. Мы основное время уделяли выполнению задач в зонах с сильной ПВО. Подумайте об угрозе со стороны российских комплексов ПВО С-300 и С-400 (Think Russian-made S-300s and 400s"),
добавил Уоткин.

Использованы фотографии: R. Nial Bradshaw / ВВС США
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 61
  1. Монос Сегодня, 13:04
    Красиво рисуют. Прям загляденье.
    Монос
    1. Ампер Сегодня, 13:09
      А че самолет РЭБ у них тоже не видимый?судя по ресунку это вышки сотовой связи
      Ампер
      1. cniza Сегодня, 13:12
        Вот вот , они думают что нельзя зайти с другой стороны.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
          На недавнем учении «Red Flag 17-1», прошедшем в США, новейшие истребители F-35 продемонстрировали высокую боевую готовность: «126 полетов были выполнены без единого отказа техники»

          Вот и отчитались за распиленное бабло . laughing
          bouncyhunter
      2. RUSIVAN Сегодня, 13:14
        Да,да,вышки сотовой связи их не обнаружили))) Зато какой ни будь Василий Кулибякин со своей радиолы"невидимкам" привет передал на русском языке на непереводимом русском диалекте...
        RUSIVAN
        1. Ампер Сегодня, 13:34
          У нас были такие 66 года рождения,ламповые,чудо техника,югославы точнее сербы нам очнь благодарны
          Ампер
        2. Касым Сегодня, 13:42
          Все дело в дальности работы комплекса РЭБ этого "Гроулера". Я вот точно не помню, но по моему, дальность ОБНАРУЖЕНИЯ цели у АВАКСов около 300 км., но тут речь о подавлении РЛС. То есть здесь дистанция должна быть еще меньше, чтобы "энергетике" хватало "притушить" РЛС ПВО противника. А это уже зона действия таких комплексов, как С-300. Ну и есть противолокационные ракеты, которые направляются на излучение станций. И еще вопрос. С чего они взяли, что знают диапазон частот на которых работают РЛС комплексов ПВО? hi
          Касым
          1. Ампер Сегодня, 13:56
            Знать не бязательно,сейчас есть коректоры они на автомате работают,а вот кодировка сдесь все намного сложней
            Ампер
            1. Касым Сегодня, 14:43
              Я не специалист. Но имел в виду следующее. Одно время работает на одной частоте, затем переходит автоматически на другую частоту и работает на ней другой промежуток времени, потом на другую перескакивает и т.д.. Поимай такой алгоритм работы, если еще РЛС с метровым диапазоном имеют, как я понимаю, два излучателя. hi
              Касым
          2. krops777 Сегодня, 14:09
            И еще вопрос. С чего они взяли, что знают диапазон частот на которых работают РЛС комплексов ПВО?


            У меня вот тоже вопрос а как они собираются бороться с пассивной РЛС?
            krops777
            1. Ампер Сегодня, 14:14
              А вот это я не могу вам сказать!!!!!!!!!*
              Ампер
          3. Alexey RA Сегодня, 14:11
            Цитата: Касым
            Все дело в дальности работы комплекса РЭБ этого "Гроулера". Я вот точно не помню, но по моему, дальность ОБНАРУЖЕНИЯ цели у АВАКСов около 300 км., но тут речь о подавлении РЛС. То есть здесь дистанция должна быть еще меньше, чтобы "энергетике" хватало "притушить" РЛС ПВО противника.

            Не только - ибо ПВО нынче полагается не только на активные РТС (РЛС), но и на пассивные (станции РТР).
            Можно перекрыть излучением от "Гроулера" сигнал РЛС ОВЦ, отражённый от "Лайтнинга" (с учётом малозаметности, сигнал этот будет слабым). Но что делать с излучением БРЛС самого "Лайтнинга"? Тут нужно обеспечить в секторе излучения БРЛС плотность излучения помех, раза в 2-3 перекрывающую плотность излучения самой БРЛС. А с учётом падения плотности излучения по мере удаления от излучателя - мощность передатчика помех на "Гроулере" должна быть где-то десятикратно больше, чем у БРЛС "Лайтнинга".
            В своё время янки поимели немало головной боли в попытке совместить малозаметность бомбардировщика "Спирит" с наличием на борту многофункциональной БРЛС. Но "Лайтнинг" - это не дозвуковой бомбер, работающий по заранее выявленным целям. "Лайтнингу" использовать БРЛС придётся намного чаще и в гораздо более широких секторах.
            Alexey RA
          4. Iline Сегодня, 14:22
            EA-18 это тот же F-18 только приспособленный для ведения РЭБ. Как понимаете, пусть даже и тяжёлый истребитель, но он не может нести на себе мощную систему помех в силу ограниченности полезного пространства. На наших стратегических самолётах комплексы РЭБ как бы не помощнее будут.
            Списывать воздействие этой аппаратуры совсем уж нельзя, но здесь действительно существуют такие факторы как мощность передатчиков и возможности вычислителей. По моему мнению на самолётах подобного типа можно установить систему РЭБ не намного лучше индивидуальных средств защиты истребителей.
            Iline
      3. Titsen Сегодня, 13:43
        Цитата: Ампер
        самолет РЭБ у них тоже не видимый?


        Самое главное, чтобы они были уверены в своей невидимости: в их уверенности в свою невидимость - наша победа!
        Titsen
        1. SR81 Сегодня, 14:16
          Самое главное, не считать потенциального противника (хотя бы по локальным конфликтам) глупее себя. Разумеется основной упор делается на то что в зоне боевых действий, США или Альянсу придётся противостоять комплексам С300/400, (ТТХ которых уже не являются гостайной).
          SR81
        2. Vita VKO Сегодня, 14:23
          Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов,
          Американская классика жанра. Оказывается без мощного прикрытия средств РЭБ самолеты F-35 уже не невидимки. Под таким зонтиком и обычный F-16 будет Стелсом.
          Теперь ВКО РФ придется вернуться к старой тактике боевого применения средств ПВО, когда попытка постановки помех рассматривалась как начало агрессии.
          Vita VKO
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:04
      Монос hi
      Красиво рисуют. Прям загляденье.
      На заборе тоже много чёго нарисовано.
      пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит «в облаке помех» от мощной станции РЭБ, установленной на «Гроулере».
      А "Глоулер" этот ,тоже не видимый? bully laughing feel
      Наблюдатель2014
    3. krops777 Сегодня, 14:07
      Попахивает рекламой своего чуда оружия.
      krops777
  2. 3vs Сегодня, 13:05
    На плакате-то что угодно можно нарисовать! bully
    3vs
  3. Винни76 Сегодня, 13:05
    Все, нам капец. Пингвины выходят на тропу войны...
    Винни76
    1. Арон Заави Сегодня, 13:12
      Цитата: Винни76
      Все, нам капец. Пингвины выходят на тропу войны...

      При чем здесь Россия? Понятно же что великие державы в принципе не могут вести полноценной войны если не хотят полноценного уничтожения, а вот для региональных конфликтов пусть и с участием ВС великих держав это серьезный козырь для победы.
      Во время недавно проведенных учений Red Flag 17-1 истребители F-35A "сбили" 145 самолетов "противника", потеряв при этом семь самолетов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dtmdatabase.com.
      Таким образом, счет был 15:1 в пользу новейшего стелс-истребителя. Отмечается, что эти "семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости". Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей. И в воздушных боях, и в нанесении ударов по сильной ПВО противника истребители показали существенное превосходство на самолетами четвертого поколения.
      Во время этих учений, длившихся две недели, истребители F-35A выполнили 226 вылетов, из которых 19 были отменены по погодным условиям. Техническая исправность самолетов не вызывала никаких нареканий, отмечает источник.
      Арон Заави
      1. Fil743 Сегодня, 13:22
        А не подскажете, уважаемый, в каких "регионах" есть сильная ПВО против которой надо задействовать подобный "зверинец"?
        Fil743
      2. opus Сегодня, 13:30
        Цитата: Арон Заави
        Во время недавно проведенных учений Red Flag 17-1 истребители F-35A "сбили" 145 самолетов "противника", потеряв при этом семь самолетов,

        145:7=почти 21: к 1
        Цитата: shpon123
        а тут ещё и это



        ключевое " ОСТАНОВИТЬ" (ну а второстепенное) "распознать
        1.ЗРС С-400 была развёрнута в Сирии на российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии
        Латакия -Дамаск под 300 км

        аэродром Mezze Aeksri в Дамаске еще + 30/40 км от "Дамаска

        2.Израиль бомбил 13.01.2017 F-15м ми
        а в 2016 35ые еще только долетали,до израиля

        3.Ну верят(балаболы) и пусть. Израильтяне сомневаются

        фейки фейки ,фейки

        Хомячки во как трудятся

        на перегонки

        По "акценту" какломутанты стараются?
        opus
      3. ssergn Сегодня, 13:38
        Аарон, прокомментируйте вот это:
        http://wod-1958.livejournal.com/4940735.html

        Пишут,что С400 не смог увидеть F 35 во время недавней операции .

        Интересно, Фейк или нет и как узнали, что С400 не засек пингвина? hi
        ssergn
        1. Арон Заави Сегодня, 13:48
          Цитата: ssergn
          Аарон, прокомментируйте вот это:
          Интересно, Фейк или нет и как узнали, что С400 не засек пингвина? hi

          Бред. До коонца этого года Ф-35 будут в статусе осваиваемых. Они в принципе не могут применятся в БД.
          Арон Заави
        2. Berkut24 Сегодня, 14:58
          Я не Аарон, но как бывший ПВОшник выскажусь.
          1) Видели или не видели - знать только расчету комплекса.
          2) Между Израилем и Россией существует договоренность, что Израиль имеет "отдельный интерес" к Хезболле и Россия Хезболлу не прикрывает.
          3) С-400 прикрывает только российские базы в Сирии. Израиль не угрожал базам и я не исключаю, что Россия заранее была предупреждена Израилем и никаких мер не предпринимала, т.к. операция Израиля никак не была связана с интересами России в Сирии.
          4) Россия не сбивала турок после инцидента с СУ-24 по причине того, что имела на Турцию отдельные планы после конфликта. Между Россией и Израилем идет своя игра и я думаю, что конфликт в любом виде сейчас не нужен ни той ни другой стороне.
          5) Россия в регионе располагает и другими средствами разведки и обнаружения. При наличии информации от них нет смысла преводить комплекс в режим боевого применения и осуществлять наведения если понятно что угрозы нет. В этом случае незачем светить свои возможности и особенности работы оборудования.
          Berkut24
      4. ДМ51 Сегодня, 14:15
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Винни76
        Все, нам капец. Пингвины выходят на тропу войны...

        При чем здесь Россия? Понятно же что великие державы в принципе не могут вести полноценной войны если не хотят полноценного уничтожения, а вот для региональных конфликтов пусть и с участием ВС великих держав это серьезный козырь для победы.
        Во время недавно проведенных учений Red Flag 17-1 истребители F-35A "сбили" 145 самолетов "противника", потеряв при этом семь самолетов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dtmdatabase.com.
        Таким образом, счет был 15:1 в пользу новейшего стелс-истребителя. Отмечается, что эти "семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости". Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей. И в воздушных боях, и в нанесении ударов по сильной ПВО противника истребители показали существенное превосходство на самолетами четвертого поколения.
        Во время этих учений, длившихся две недели, истребители F-35A выполнили 226 вылетов, из которых 19 были отменены по погодным условиям. Техническая исправность самолетов не вызывала никаких нареканий, отмечает источник.

        Под прикрытием F-22 и Гроулера - вот это победа над самолётами 4-го поколения,кстати,а их кто-нибудь прикрывал?
        ДМ51
    2. dauria Сегодня, 13:48
      Все, нам капец. Пингвины выходят на тропу войны...


      Как надоело всё это. Что, малая ЭПР не нужна ? Так давайте пехоту оденем в оранжевые робы со светоотражателями вместо камуфляжа. Всем всё понятно, самолёты теперь будут строится так, как F-22, F-35, ПАК-ФА, корабли тоже с учетом минимизации ЭПР, теперь глаза солдата- РЛС. И пошло это со второй мировой, когда Деница под воду загнали . Нет, тошно, что нас обскакали. Так не фиг ёрничать, думать и делать надо, учиться у вражин. А средства, вложенные США и другими дали хороший результат. У нас этих средств кот наплакал.
      dauria
  4. shpon123 Сегодня, 13:08
    http://warfiles.ru/show-144446-dn-rossiyskie-s-40
    0-triumf-okazalis-bessilny-pered-istrebitelyami-f
    -35.html а тут ещё и это
    shpon123
  5. V.ic Сегодня, 13:11
    Вывод: первым надо "приземлять" постановщика помех.
    V.ic
    1. alstr Сегодня, 15:08
      Вообще-то постановщик помех - приоритет номер 1 для комплексов ПВО.
      А еще в С-300 был такой замечательный режим стрельбы по постановщику помех.

      Это раз.

      А во вторых, кто сказал, что локатор будет один ? Как минимум два - это для С-300 и у только у одного дивизиона.
      alstr
  6. ochakow703 Сегодня, 13:11
    Даже на картинке у 35-го хвост из "облака помех" торчит, а у 22-го морда. Так что можно бить, они засветились.
    ochakow703
  7. dzvero Сегодня, 13:15
    Все правильно. Доказали, что против ПВО и ВВС СА образца 70-ых годов F-22 и F-35 - самое то!
    Интересно, будут ли совместные учения с индийцами и выставят ли на них свои новейшие машины против Су-30МКИ и более современных систем ПВО?
    dzvero
    1. shpon123 Сегодня, 13:28
      Где то новость прочитал что С 400 не распознал израильский F 35 которые атаковали сирийские войска. От наших ничего не слышно. Вот вам и хвалёное ПВО.
      shpon123
      1. Zaurbek Сегодня, 13:37
        Если цитируете, то цитируете и наших военных, про невидимые самолеты...
        Zaurbek
      2. Cat Man Null Сегодня, 13:45
        Цитата: shpon123
        Где то новость прочитал что С 400 не распознал израильский F 35 которые атаковали сирийские войска

        - (лениво зевая): на заборе, наверное...

        Цитата: shpon123
        От наших ничего не слышно

        - а не было ничего. О чем говорить-то?

        Цитата: shpon123
        Вот вам и хвалёное ПВО

        fool
        Cat Man Null
  8. новичок Сегодня, 13:17
    не понял, чего стоит их “стелс“, если их накрывает гроулер? так прикройте ф15/16 этимгроулером и ф22/35 будут сбиты, условно, пока. вообще смешно. касательно бопьбы с нашими пво, ну януи побойтесь бога, ну не пройдёте.
    новичок
  9. faterdom Сегодня, 13:17
    А от акустического, визуального и инфракрасного обнаружения они тоже одновременно могут спрятаться? И не понял что-то в пропорциях побед: кого и над кем?
    faterdom
    1. Lock36 Сегодня, 13:53
      Цитата: faterdom
      И не понял что-то в пропорциях побед: кого и над кем?

      Локхида над налогоплательщиками США.
      Lock36
  10. истопник Сегодня, 13:19
    На представленном ниже рисунке видно...


    По его словам, «соотношение воздушных побед...


    А уж что будет, когда они снимут мультфильм...

    Хотя, если судить по качеству рисунка, на мультфильм денег может и не хватить. Останутся только "рассказы пилотов".
    истопник
  11. Никола3 Сегодня, 13:20
    [quote][/quote]Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов, сказал пилот F-35 Джордж Уоткин.
    По его словам, «соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1»

    Я,не очень понял победы над кем?
    Никола3
    1. Zaurbek Сегодня, 13:37
      над Ф-15, которые имитировали Су-27
      Zaurbek
  12. kirieeleyson Сегодня, 13:28
    О, отличный навал новостей об этом факте и о использовании Израильских f-35, которые участвовали в операции по нанесению ударов под Дамаском. Такой тандемный маркетинговый ход, мол эти крутецкие истребители летают как у себя дома над российскими комплексами ПВО и сбивают их пачками, не говоря о самолетах противника. Аналогов в мире нет, это прорыв, сэры и джентльмены)). В Алмаз-Антее уже месяц бухают..погодите, а откуда правительственные награды недавно и за что?) Вот это беда, а почему такие веселые и глумливые улыбки на их лицах, почему смеясь, отвернули от комментариев этих, несомненно высокой важности, новостей? Они что то знают?))
    kirieeleyson
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:41
      Денис hi это о чем речь? belay
      Изгоняющий либероидов
      1. kirieeleyson Сегодня, 14:23
        hi Да там же в ВПК нейм и в оружии россии были 2 статьи про эти темы, но с комментариями Алмазовцев. Один ответил в духе "вот мол, недавно получили гос. награды за С-400 и т.д." и отказался от комментариев по поводу недавних событий с f-35 в небе САР. Улыбнулся и сказал что внимательно изучают эти новости и не оставляют без внимания эти инциденты.
        kirieeleyson
        1. sabakina Сегодня, 15:15
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: ssergn
          Аарон, прокомментируйте вот это:
          Интересно, Фейк или нет и как узнали, что С400 не засек пингвина? hi

          Бред. До коонца этого года Ф-35 будут в статусе осваиваемых. Они в принципе не могут применятся в БД.
          sabakina
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:39
    Поверхностная информация из которой мало что ясно fool Главный вопрос -на чем воевал противник? Были ли у противника самолеты АВАКС? Как и кем контролировался бой,да контролировался ли он вообще?
    Изгоняющий либероидов
  14. Герман 4223 Сегодня, 13:42
    Нет то что они сами спрятались это конечно хорошо,но как они радары противника при этом ищут?по собственному излучению это не всегда возможно ведь средства ПВО могут включать радар на короткое время, а затем сменить позицию или просто отключится на время.А при октивном поиске источник излучения может сам стать жертвой и что тогда?
    Герман 4223
  15. Рабинович Сегодня, 13:49
    Ого. Наконец хорошая статья про F35 на этом сайте.
    Рабинович
    1. anden Сегодня, 14:21
      Понятное дело хорошая!))) кто писал?)))
      anden
      1. Рабинович Сегодня, 14:33
        Я не писал. Хотя когда вы спросили, то стал сомневаться.
        Рабинович
  16. Горный стрелок Сегодня, 13:50
    Любая система ПВО первоочередной целью назначит самолет РЭБ. А потом и с остальными разберется. bully Вот так и возникают нездоровые сенсации.
    Горный стрелок
  17. Оператор Сегодня, 14:01
    Сеанс саморазоблачения - оказывается, для того, чтобы стелсы не были видны на радарах, их надо в обязательном прикрывать самолетом РЭБ. Без него "Рапторы" и "Пингвины", стало быть, видны как на ладони (а с ним и самолеты четвертого поколения отлично отработают).

    А где же хваленая ЭПР в 0,00000000000000000000000000000001 кв.м по цене золота за кг взлетного веса стелсов?

    Распил бюджета - нет, не слышали laughing
    Оператор
  18. роман66 Сегодня, 14:04
    сказано давно и не нами :
    на берегах Ижоры и Тосны
    наши гвардейцы победоносны
    и внизу примечание : неприличный намек на маневры
    роман66
  19. SR81 Сегодня, 14:08
    Интересная тактика, хотя и не новая. Хотелось бы увидеть реальную эффективность хваленых фантомов 22, 35 против нашего С400 (при условии поддержки ВВС противника). Надо Трампу намекнуть про какой нибудь бункер в Иране, где злыдни готовят ОМП:)
    SR81
  20. anden Сегодня, 14:20
    Смех)))) куча проблем с этим самолетом ) а тут раз и куча вылетов без проблем)))! по ушам катают)) молодцы!))) оправдать пытаются затраты!))
    anden
  21. Zomanus Сегодня, 14:25
    Я думаю что все понимают, что все эти штуки не против России.
    Ибо у нас с ними разговор будет предельно короткий.
    Это скорее рекламная акция, замануха.
    Zomanus
  22. Alexey-74 Сегодня, 14:49
    На бумаге все красиво. Только вот на практике все совсем не так происходит, и системы противодействия, РЭБ России намного сильнее и мощнее, и характеристики их тайна за семью печатями и воздушная оборона эшелонированная. Вообщем очередной рекламный ролик, а ля Госдеп.
    Alexey-74
  23. sir_obs Сегодня, 14:52
    На представленном ниже рисунке видно, как пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит «в облаке помех» от мощной станции РЭБ, установленной на «Гроулере».

    Их не должно быть видно даже на рисунке, невидимки же
    sir_obs
    1. Джонни Сегодня, 15:00
      Конечно не стоит недооценивать возможности противника. Да, Запад находится на следующем технологическом уровне, да у Запада мощная производственная база, да, раскатали нас в 90-е по н.в. Но и нашу технику (стоящих за ней людей) не стоит недооценивать. Думаю успешный год в Сирии доказал это. Так что хорошо смеется тот кто смеется последним. Ну и чисто по ватному: если чо то можно тактический ядерный удар нанести
      Джонни
  24. ser-pov Сегодня, 15:13
    [quote=Арон Заави]Бред. До коонца этого года Ф-35 будут в статусе осваиваемых. Они в принципе не могут применятся в БД.[[quote][/quote]
    Вот же человек написал, что только осваивают Ф-35 и на БД не вылетали... Это все вражины -фейки лепят, наверно самоуспокоением занимаются....Ну-ну... laughing
    ser-pov

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня