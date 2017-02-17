15:29 17 февраля

Генштаб ВС Турции утверждает, что "сопротивление ИГ в Эль-Бабе сломлено"

Турецкое военное командование сообщает о том, что ВС Турции вместе с сирийской свободной (освободительной) армией (ССА) заняли значительную часть сирийского города Эль-Баб. В сообщении, распространяемом турецкими информационными источниками, утверждается, что «сопротивление ИГИЛ (*запрещено в РФ) сломлено». Информация подтверждается официальным представителем министерства обороны Турции и другими членами правительства.



Представитель генерального штаба ВС Турции сообщает о том, что за минувшую неделю в районе Эль-Баба и в городских кварталах было ликвидировано не менее 185 террористов. При этом под террористами Анкары понимает и 19 убитых ССА и ВС Турции вооружённых курдов, которые действовали против ИГИЛ (*).


Напомним, что турецкая операция под громким названием «Щит Евфрата» началась на территории Сирии в августе 2016 года – спустя несколько недель после попытки осуществления государственного переворота в Турции. И в ходе операции турецкие войска ведут бои не только с игиловцами, но и представителями курдского населения Сирии, «записывая» тех в члены РПК (Рабочей партии Курдистана). Эта организация в Турции считается террористической.

Стоит отметить, что к югу от Эль-Баба находятся позиции сирийской правительственной армии, которые также пытаются взять город под свой контроль. В этой связи возникает вопрос, что предпримут ВС Турции после овладения Эль-Бабом совместно с ССА, если ИГ действительно прекратит сопротивление?

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 10
  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:09
    Как бы провокаций не случилось...
    ШВЕДский_стол
    1. cniza Сегодня, 13:15
      Там завязывается куча проблем в один узел и как её решать никто себе не представляет , а вернее каждый видит по своему.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:16
        В сообщении, распространяемом турецкими информационными источниками, утверждается, что «сопротивление ИГИЛ (*запрещено в РФ) сломлено».

        Вопрос : а ИГИЛ в курсе что их сопротивление сломлено ? Или им забыли сообщить ?
        bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 14:21
      Судя по фото, то там совсем не турецкая армия, а какие то разношерстные боевики.
      сибиралт
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:14
    Завтра Игил их выбьет оттуда,если не поддержим.А если действительно сломят,будут стараться установить там свои порядки.Ведь большинство населения сунниты!
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 13:19
      К сожалению этот город теперь долго не перейдет под конроль сирийского правительства. Просто турки сменят игиловцев.
      Чёрный
    2. kapitan92 Сегодня, 13:26
      Цитата: Мар.Тира
      Завтра Игил их выбьет оттуда,если не поддержим.

      Откуда и кого выбьет ИГИЛ, если не поддержим? Поддерживать мы должны или армия САР?
      Цитата: Мар.Тира
      .А если действительно сломят,будут стараться установить там свои порядки.

      Сломить кто должен, турки и ССА, а сломать должны ИГИЛ? Все правильно? hi
      kapitan92
  3. faterdom Сегодня, 13:20
    Пусть порадуются, что совместно с нашими ВКС и армией Асада могут хотя бы одерживать реальные, а не фейковые победы. Турецкие военные одно от другого хорошо должны отличать, тут им не Лимпопо.
    faterdom
  4. Ампер Сегодня, 13:25
    Да РПК для турции как кость в горле!ведь вся восточная часть турции'север сирии'западная часть ирака,издревне ихняя территория
    Ампер
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:36
    Турки с игилом заключили "мирный договор"-турки не убивают игиловцев, игиловцы убивают всех кроме турок, скорее всего дело именно так и обстоит, ибо игил турками нужен, чтобы и их руками бить курдов.
    Изгоняющий либероидов

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