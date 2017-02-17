Генштаб ВС Турции утверждает, что "сопротивление ИГ в Эль-Бабе сломлено"

Турецкое военное командование сообщает о том, что ВС Турции вместе с сирийской свободной (освободительной) армией (ССА) заняли значительную часть сирийского города Эль-Баб. В сообщении, распространяемом турецкими информационными источниками, утверждается, что «сопротивление ИГИЛ (*запрещено в РФ) сломлено». Информация подтверждается официальным представителем министерства обороны Турции и другими членами правительства.Представитель генерального штаба ВС Турции сообщает о том, что за минувшую неделю в районе Эль-Баба и в городских кварталах было ликвидировано не менее 185 террористов. При этом под террористами Анкары понимает и 19 убитых ССА и ВС Турции вооружённых курдов, которые действовали против ИГИЛ (*).Напомним, что турецкая операция под громким названием «Щит Евфрата» началась на территории Сирии в августе 2016 года – спустя несколько недель после попытки осуществления государственного переворота в Турции. И в ходе операции турецкие войска ведут бои не только с игиловцами, но и представителями курдского населения Сирии, «записывая» тех в члены РПК (Рабочей партии Курдистана). Эта организация в Турции считается террористической.Стоит отметить, что к югу от Эль-Баба находятся позиции сирийской правительственной армии, которые также пытаются взять город под свой контроль. В этой связи возникает вопрос, что предпримут ВС Турции после овладения Эль-Бабом совместно с ССА, если ИГ действительно прекратит сопротивление?