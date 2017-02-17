Украинский батальон «вооружили» полувековыми «ЗиЛами»

Пока олигархи на торговле углем рубят миллиарды. Вот такую технику выдали батальону "Винница" в зоне АТО, на лучшее нет денег,

Два ржавых грузовика ЗиЛ-157 середины прошлого века, и один ЗиЛ-131, выпущенный в конце 60-х, получил батальон территориальной обороны ВСУ «Винница», сообщает Российская газета пишет недовольный боец в соцсетях.Впрочем, отмечает издание, до этого личный состав сформированного в 2014 году батальона передвигался на технике, примерно, того же возраста – автобусах «Богдан» и БРДМ-2.Газета напоминает, что батальон «Винница» известен тем, что в августе 2014-го оставил свои позиции в зоне АТО и приехал в свой родной город, требуя демобилизации.Из-за нехватки техники украинским военным неоднократно приходилось извлекать со складов различный «антиквариат». Например, в конце 2015 г. в 28-ю бригаду ВСУ поступили на вооружение гаубицы Б-4, образца 1931 года, затем украинское командование дало добро на применение на блокпостах пулеметов Максима.