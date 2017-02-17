15:28 17 февраля

Украинский батальон «вооружили» полувековыми «ЗиЛами»

Два ржавых грузовика ЗиЛ-157 середины прошлого века, и один ЗиЛ-131, выпущенный в конце 60-х, получил батальон территориальной обороны ВСУ «Винница», сообщает Российская газета.



Пока олигархи на торговле углем рубят миллиарды. Вот такую технику выдали батальону "Винница" в зоне АТО, на лучшее нет денег,
пишет недовольный боец в соцсетях.


Впрочем, отмечает издание, до этого личный состав сформированного в 2014 году батальона передвигался на технике, примерно, того же возраста – автобусах «Богдан» и БРДМ-2.

Газета напоминает, что батальон «Винница» известен тем, что в августе 2014-го оставил свои позиции в зоне АТО и приехал в свой родной город, требуя демобилизации.

Из-за нехватки техники украинским военным неоднократно приходилось извлекать со складов различный «антиквариат». Например, в конце 2015 г. в 28-ю бригаду ВСУ поступили на вооружение гаубицы Б-4, образца 1931 года, затем украинское командование дало добро на применение на блокпостах пулеметов Максима.

Использованы фотографии: http://kloch4.livejournal.com
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Комментарии 22
  1. adma Сегодня, 14:39
    "Ступа"- машина хорошая. Ей бы гидроусилитель и цены б ей не было бы.
    adma
  2. BecmepH Сегодня, 14:41
    Ну и что? На наших базах хранения то же самое хранится. ....и Наганы и Максимы...
    BecmepH
    1. Дамир Сегодня, 14:43
      а также шашки, седла и конские противогазы (по слухам)... про Мосинский шедевр можно даже и упоминать наверное...
      Дамир
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:04
        Цитата: BecmepH
        Ну и что? На наших базах хранения то же самое хранится. ....и Наганы и Максимы...

        Цитата: Дамир
        а также шашки, седла и конские противогазы (по слухам)... про Мосинский шедевр можно даже и упоминать наверное...

        Уже нет... Автомобили распродают периодически. Там 131-е и "Шишиги" в основном, а Мосинки, СКС, и ТТ с Наганами, уже давным- давно перепиливают на "гражданское". Сколько осталось- неизвестно, что кладут на замену тоже. request
        Наблюдатель 33
        1. пантера Сегодня, 15:11
          Писали, что до миллиона стволов в год в переплавку отправляют.
          пантера
        2. Alexey RA Сегодня, 15:25
          Цитата: Наблюдатель 33
          Автомобили распродают периодически. Там 131-е и "Шишиги" в основном

          Не только распродают: МО ещё передавало МЧС пожарные автомобили на базе шасси Зил-131.
          По состоянию на 1.09 2011 г. Министерством обороны и МЧС России передано в собственность субъектов Российской Федерации 2801 ед. , планируетя передать 759 ед. авторазливочных станций АРС-14.
          Alexey RA
  3. kouldoom Сегодня, 14:42
    Ну что ждём реанимированных тигров как раз для хероев сгодятся.
    kouldoom
  4. salat Сегодня, 14:46
    Ну этот хоть и старый экземпляр но тачка хорошая, хрен где ее засадишь)
    salat
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 14:49
    Украинский батальон «вооружили» полувековыми «ЗиЛами»

    Доктор Бармалей
  6. MoJloT Сегодня, 14:52
    Интересно почему машины пригодные для народного хозяйства столько лет гнили на складах? Ведь угроза мировой войны как бы серьезно не рассматривалась.
    MoJloT
    1. Cat Man Null Сегодня, 15:04
      Цитата: MoJloT
      Интересно почему машины пригодные для народного хозяйства столько лет гнили на складах? Ведь угроза мировой войны как бы серьезно не рассматривалась

      - слова "Госрезерв" Вы, походу, никогда в жизни не слышали.
      - там, кстати, ничего не "гнило", а вполне себе цивильно хранилось. На консервации.
      - кстати, кто Вам сообщил, что угроза мировой атомной войны... не рассматривалась? Рассматривалась, еще как рассматривалась yes
      Cat Man Null
  7. Jovanni Сегодня, 14:55
    Повезло этим. Никакой "дозор" в подметки зилку 157-му и близко не годится...
    Jovanni
  8. demiurg Сегодня, 14:57
    Трумэн снова на войне lol
    demiurg
  9. libivs Сегодня, 15:02
    Чем они богаты тем и рады... Хорошая машина, только прожорливая.
    libivs
  10. РоманRVV Сегодня, 15:02
    Конкретная, кстати, техника. При надлежащем уходе и консервации еще 50 лет работать будет.
    РоманRVV
  11. vnord Сегодня, 15:03
    Цитата: adma
    Ступа"- машина хорошая. Ей бы гидроусилитель и цены б ей не было бы.

    у на называли "Трумен"и "Захар" работал студентом. Были и с гидроусилителями (на Урале на ремзаводе малыми партиями собирали). Где проходил ЗИЛ-157 - Уралы , Камазы и Зил-131 рыдали.
    vnord
  12. Евгений30 Сегодня, 15:03
    Цитата: Доктор Бармалей
    Украинский батальон «вооружили» полувековыми «ЗиЛами»


    Более развитой цивилизации под названием СССР.
    Евгений30
  13. АлНиколаич Сегодня, 15:07
    У нас на складах уже подобных и не осталось... Хотя, последняя серия была изготовлена на УАМЗе в 1994 году!
    (Зил-130 и Зил-131 производились там до 2010 года!!!)
    А вот 131-е, 130-е на хранении остались в значительных количествах. Как и КРАЗ-255, и Газ-66, и... Газ-69!
    АлНиколаич
  14. Ferdinant Сегодня, 15:10
    А опель блиц и студебеккеры у них есть?
    Ferdinant
  15. Edvagan Сегодня, 15:23
    К. Паустовский о событиях почти вековой давности:
    Когда всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта.
    В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве “друга свободной Украины” французского консула Энно.
    .
    В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра.
    .В ночь “фиолетового луча” в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, и единственное, что было слышно, — это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы.
    Edvagan
  16. любитель Сегодня, 15:26
    Видел в Попасной грузовики с эмблемой ZAUR.Чё за техника?
    любитель
  17. Горменгаст Сегодня, 15:27
    Порошенко: «По амбарам помету, по сусекам поскребу».

    Хотя я лично считаю, что и за этот антиквариат кто-то слупил деньги, как за новое.
    Горменгаст

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